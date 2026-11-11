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Explained | शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए कैसे नया टेस्ट बन गया है

नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बांग्लादेश की मांग को कानूनी मामला मानने का भारत का फैसला, न कि उनके संभावित हैंडओवर पर कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता करना, नई दिल्ली की अपनी संधि दायित्वों, घरेलू कानूनी बातों और अपने पड़ोस में बड़े रणनीतिक हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश को दिखाता है.

अगस्त 2024 में ढाका में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद से यह मुद्दा भारत-बांग्लादेश संबंधों के सामने सबसे संवेदनशील चुनौतियों में से एक बनकर उभरा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की मंगलवार को यहां नियमित मीडिया ब्रीफिंग में की गई टिप्पणी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है. जायसवाल ने मंगलवार को यहां नियमित ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, "शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर, मैंने आपको बताया है कि यह एक लीगल मामला है और इस मुद्दे से उसी हिसाब से निपटा जाएगा."

यह दोहराकर कि हसीना के प्रत्यर्पण को लागू कानूनी फ्रेमवर्क के अनुसार निपटाया जाएगा, नई दिल्ली ने बांग्लादेश की मांग को स्वीकार करने या उसे सीधे खारिज करने से परहेज किया है. यह समय खास तौर पर महत्वपूर्ण है. हसीना, जो अगस्त 2024 में बांग्लादेश से भागने के बाद से भारत में रह रही हैं, ने दिसंबर में अपने देश लौटने का इरादा जताया है.

नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र पाने की उनकी कथित कोशिशों ने उनकी वापसी और उससे जुड़ी प्रत्यर्पण की मांग को फिर से द्विपक्षीय कूटनीति के केंद्र में ला दिया है. इसलिए, अभी का मुद्दा अब सरकार के पूर्व प्रमुख के कानूनी दर्जे तक ही सीमित नहीं है. यह इस बात का टेस्ट बन गया है कि क्या भारत और बांग्लादेश किसी राजनीतिक रूप से आरोपित व्यक्तिगत मामला को अपने बड़े रिश्ते की दिशा तय करने से रोक सकते हैं.

प्रत्यर्पण संधि: कानूनी जिम्मेदारियां बनाम राजनीतिक वजहें

इस विवाद की जड़ में भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि है, जिस पर जनवरी 2013 में हस्ताक्षर हुआ था और जो उसी साल अक्टूबर में लागू हुई थी. इसके बाद 2016 में प्रत्यर्पण प्रक्रिया को आसान बनाने और आपराधिक गतिविधि और आतंक के खिलाफ कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए एग्रीमेंट में बदलाव किया गया. इस संधि में उन लोगों के आपसी प्रत्यर्पण का प्रावधान है जिन पर किसी भी देश में प्रत्यर्पणीय अपराधों के आरोप लगे हों, उन पर मुकदमा चला हो या उन्हें दोषी ठहराया गया हो.

आर्टिकल 2 के तहत, एक प्रत्यर्पणीय अपराध में आम तौर पर ऐसा काम शामिल होता है जिसके लिए दोनों देशों के कानूनों के तहत कम से कम एक साल की जेल हो सकती है. लेकिन, संधि प्रत्यर्पण को ऑटोमैटिक नहीं बनाती है. यह कुछ ऐसे आधार बताती है जिन पर अनुरोध किया गया देश किसी व्यक्ति को सरेंडर करने से मना कर सकता है. आर्टिकल 6 में राजनीतिक तरह के अपराधों के लिए छूट शामिल है, हालांकि यह खास तौर पर कई गंभीर अपराधों को, जैसे मर्डर, गैर-इरादतन हत्या, अपहरण और कुछ आतंकवाद से जुड़े अपराधों को राजनीतिक अपराधों की परिभाषा से बाहर रखता है.

इससे भी जरूरी बात यह है कि आर्टिकल 8 में ऐसे मामलों में प्रत्यर्पण से इनकार करने का आधार दिया गया है, जहां यह गलत या दबाने वाला हो, जिसमें यह भी शामिल है कि आरोप न्याय के हित में अच्छी नीयत से नहीं लगाया गया हो.

आर्टिकल 7 में यह भी बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है, तो उस देश की अदालतों में मुकदमा चलाने से मना किया जा सकता है, और फिर केस को मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों के पास भेजा जाएगा.

ये नियम हसीना के मामले में खास तौर पर काम के हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुलाई-अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह को हिंसक तरीके से दबाने से जुड़े आरोप शामिल हैं.

बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने नवंबर 2025 में कार्रवाई से जुड़े एक मामले में उनकी गैरमौजूदगी में उन्हें मौत की सजा सुनाई. हसीना ने गलत काम करने से इनकार किया है और कार्रवाई की वैधता को खारिज कर दिया है. संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि विरोध प्रदर्शनों को दबाने के दौरान करीब 1,400 लोग मारे गए.

इसलिए, नई दिल्ली के सामने न सिर्फ बांग्लादेशी न्यायिक आदेश के होने की जांच करने का मुश्किल काम है, बल्कि कार्रवाई से जुड़े कानूनी हालात, लागू संधि के नियम और भारतीय कानून की जरूरतों की भी जांच करनी है. यह अंतर जरूरी है. भारत का यह कहना कि इस मामले को कानूनी मुद्दे के तौर पर देखा जाएगा, यह भरोसा नहीं देता कि हसीना को प्रत्यर्पित किया जाएगा. इसी तरह, यह बांग्लादेश के अनुरोध को अस्वीकार करने का भी मतलब नहीं है.

ताजा बयान की टाइमिंग क्यों मायने रखती है

10 नवंबर की टिप्पणी हसीना की नए बांग्लादेशी यात्रा दस्तावेज हासिल करने की कथित कोशिश के बैकग्राउंड में आई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके वकीलों ने नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र मांगने के लिए नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग से संपर्क किया. खबर है कि अगस्त 2024 में देश छोड़ने के बाद बांग्लादेशी अधिकारियों ने उनके पहले के डॉक्यूमेंट्स रद्द कर दिए थे.

हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का इरादा जताया है, और कहा जा रहा है कि वह लौटने के कानूनी नतीजों का सामना करने के लिए भी तैयार हैं. हालांकि, ढाका ने पासपोर्ट अनुरोध को रिजेक्ट कर दिया है और दोहराया है कि भारत को प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे सौंप देना चाहिए.

जायसवाल से यह भी पूछा गया कि क्या वैध पासपोर्ट के बिना प्रत्यर्पण हो सकता है. उन्होंने इस सवाल को टेक्निकल और लीगल बताया और कहा कि लोगों को ट्रैवल करने के लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, जबकि पासपोर्ट अनुरोध पर कमेंट करने से मना कर दिया और मामले को बांग्लादेश उच्चायोग को भेज दिया. यह अंतर महत्वपूर्ण है. प्रत्यर्पण और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जारी करना अलग-अलग कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया हैं.

पासपोर्ट अपने आप में यह तय करने वाला फैक्टर नहीं है कि प्रत्यर्पण का अनुरोध स्वीकार किया जाएगा या नहीं. जरूरी सवाल यह है कि क्या प्रत्यर्पण संधि और लागू घरेलू कानूनों की जरूरतें पूरी की गई हैं. इसलिए, अभी के हालात में तीन आपस में जुड़े लेकिन अलग-अलग मुद्दे शामिल हैं: हसीना की वापस लौटने की कथित इच्छा, बांग्लादेशी सरकार का उन्हें नए डॉक्यूमेंट्स देने से मना करना और भारत से उनके प्रत्यर्पण की लगातार मांग.

पहले से ही तनावपूर्ण रिश्ते में एक राजनीतिक परेशानी

5 अगस्त 2024 को उनकी सरकार गिरने के बाद हसीना का मुद्दा नई दिल्ली और ढाका के बीच टकराव का एक बड़ा कारण बन गया है. एक दशक से भी ज़्यादा समय तक, हसीना के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग बढ़ता रहा. उनकी सरकार ने सुरक्षा, आतंकवाद, संपर्क और आर्थिक सहयोग पर नई दिल्ली के साथ मिलकर काम किया.

भारत अपने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने और अपनी पड़ोस पहले और एक्ट ईस्ट नीतियां को आगे बढ़ाने में बांग्लादेश को एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है. इस रिश्ते में सीमा पार रेलवे संपर्क, सड़क अवसंरचना, अंतर्देशीय जलमार्ग, बिजली ट्रांसमिशन और व्यापार सुविधा में भी काफी तरक्की हुई. लेकिन, हसीना के जाने और ढाका में राजनीतिक बदलाव ने उस राजनीतिक माहौल को पूरी तरह बदल दिया जिसमें यह साझेदारी चल रही थी. मुहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने भारत के प्रति ज़्यादा आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें हसीना की नई दिल्ली में लगातार मौजूदगी बार-बार झगड़े का मुद्दा बन गई.

बांग्लादेश ने भारतीय इलाके से उनके पब्लिक बयानों पर भी चिंता जताई और कहा कि इससे घरेलू राजनीतिक घटनाक्रम पर असर पड़ सकता है. इसके बाद हुए चुनाव और तारिक रहमान के नेतृत्व में सरकार बनने से दोनों देशों के रिश्तों में एक और अध्याय शुरू हुआ है. फिर भी, प्रत्यर्पण का सवाल राजनीतिक आत्मविश्वास को फिर से बनाने में एक बड़ी रुकावट बना हुआ है. ढाका में नई सरकार के लिए हसीना की वापसी के कानूनी और घरेलू राजनीतिक दोनों पहलू हैं.

पूर्व प्रधानमंत्री पर प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई की जिम्मेदारी लेने का आरोप है, और उन पर केस चलाना बांग्लादेश के 2024 के बाद के राजनीतिक माहौल में एक अहम मुद्दा बन गया है. लेकिन, भारत के लिए प्रत्यर्पण पर कोई भी फैसला ढाका की मौजूदा सरकार के साथ उसके सीधे रिश्ते से कहीं ज़्यादा असरदार होता है. इसमें कानूनी प्रक्रिया, कूटनीतिक विश्वसनीयता, राजनीतिक स्थिरता और भारत की पड़ोस नीति के दीर्घकालिक हितों के सवाल शामिल हैं.

नई सरकार और हसीना की विरासत के साथ रिश्तों में संतुलन बनाने की चुनौती

भारत की मुख्य कूटनीतिक चुनौतियों में से एक है बांग्लादेश में नए राजनीतिक नेतृत्व के साथ अच्छे रिश्ते बनाना, और हसीना मुद्दे को पूरे द्विपक्षीय एजेंडा पर हावी नहीं होने देना.

नई दिल्ली ने ऐतिहासिक रूप से बांग्लादेश को अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसियों में से एक माना है. दोनों देश लगभग 4,096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, जिससे बॉर्डर सुरक्षा, गैर-कानूनी तस्करी, स्मगलिंग, प्रवासन और सीमा पार आपराधिक नेटवर्क पर सहयोग उनके अपने-अपने देश के हितों के लिए जरूरी हो जाता है.

हसीना के कार्यकाल के दौरान, बांग्लादेश ने भारत के उत्तर-पूर्व में सक्रिय विद्रोही नेटवर्क से निपटने में सहयोग बढ़ाया. इससे नई दिल्ली को इस इलाके में सुरक्षा की स्थिति सुधारने में मदद मिली और नॉर्थईस्ट और बड़े उपमहाद्वीप के बीच ज़्यादा आर्थिक एकीकरण आसान हुआ.

जाहिर है, भारत ढाका में राजनीतिक नेतृत्व चाहे जो भी हो, इन सुरक्षा फायदों को बनाए रखना चाहेगा. साथ ही, बांग्लादेश की नई सरकार उम्मीद करेगी कि भारत उसकी राजनीतिक अधिकार को पहचाने और प्रत्यर्पण अनुरोध समेत उसकी चिंताओं पर जवाब दे.

चुनौती यह है कि मांग को पूरी तरह से खारिज करने से ढाका में अविश्वास बढ़ सकता है, जबकि बिना शर्त हैंडओवर नई दिल्ली के लिए कानूनी और कूटनीतिक मुश्किलें पैदा कर सकता है. इससे भारत की साख पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि वह एक ऐसा देश है जो अंतरराष्ट्रीय मामलों में सही प्रक्रिया, न्यायिक सुरक्षा और कानूनी संस्थाओं के सम्मान पर जोर देता है.

इसके उलट, हसीना को प्रत्यर्पित करने के फैसले को संधि और भारतीय कानून के तहत एक साफ कानूनी फैसले का समर्थन मिलना चाहिए. ऐसे फैसले को बड़े राजनीतिक नतीजों से अलग करना मुश्किल होगा, खासकर यह देखते हुए कि उनकी गैर-मौजूदगी में उन्हें कितनी सजा दी गई और इस कार्रवाई को लेकर कितना विवाद चल रहा है. इस तरह, विदेश मंत्रालय का यह तरीका भारत को किसी खास नतीजे के लिए समय से पहले खुद को तैयार किए बिना अनुरोध की जांच करने के लिए कूटनीतिक जगह देता है.

आर्थिक और कनेक्टिविटी हितों को प्रत्यर्पण विवाद का बंधक नहीं बनाया जा सकता

हसीना मुद्दे का महत्व तब और साफ हो जाता है जब इसे बांग्लादेश में भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों के पैमाने के सामने देखा जाता है. बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जबकि इंडिया एशिया में बांग्लादेश के बड़े व्यवसाय सहयोगी में से एक है. द्विपक्षीय व्यापार, जिसमें कई तरह के सामान शामिल हैं, दोनों देशों के लिए एक जरूरी आर्थिक हिस्सेदारी देता है.

भारत ने बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी विकसित करने में काफी राजनयिक और वित्तीय संसाधन भी निवेश किए हैं.

क्रॉस-बॉर्डर रेलवे लिंक की बहाली, रोड नेटवर्क का विकास, अंतर्देशीय जलमार्ग, बांग्लादेशी बंदरगाहों तक पहुंच और बिजली ट्रांसमिशन व्यवस्था ने क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को मजबूत करने में मदद की है. ये इंतजाम भारत के नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लिए खास तौर पर जरूरी हैं, जिन्हें बांग्लादेशी इलाके और बंदरगाहों तक पहुंच मिलने से फायदा हो सकता है, जिससे सामान और यात्रियों की आवाजाही ज़्यादा आसानी से हो सके.

दोनों देश ऊर्जा सुरक्षा में भी सहयोग करते हैं. भारत सीमा पार ट्रांसमिशन नेटवर्क के ज़रिए बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है, जबकि ऊर्जा क्षेत्र में दो-तरफा व्यवस्थाओं ने दोनों देशों के बीच जरूरी एक-दूसरे पर निर्भरता पैदा की है.

राजनीतिक रिश्तों में गिरावट से इन व्यवस्था का काम करना मुश्किल हो सकता है, नए निवेश पर असर पड़ सकता है और आगे आर्थिक एकीकरण की उम्मीदें कमजोर हो सकती हैं.