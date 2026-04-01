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Explained| बांग्लादेश के विदेश मंत्री का भारत दौरा: गंगा जल संधि भारत और बांग्लादेश, दोनों के लिए क्यों मायने रखती है?

ढाका में नई सरकार के सत्ता में आने के साथ गंगा जल-बँटवारे को फिर से शुरू करना कई मायनों अहम है.

RENEWING GANGA WATER SHARING TESTS
बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान (फाइल फोटो) (ANI)
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By Aroonim Bhuyan

Published : April 1, 2026 at 9:28 AM IST

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नई दिल्ली: जैसे-जैसे बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान अगले हफ़्ते भारत दौरे की तैयारी कर रहे हैं, एजेंडे में शामिल होने वाले सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक पानी होने की उम्मीद है.

30 साल का 'फरक्का में गंगा जल के बंटवारे का समझौता' जो यह तय करता है कि सूखे मौसम में गंगा नदी का पानी फरक्का बैराज पर भारत और बांग्लादेश के बीच कैसे बांटा जाएगा. दिसंबर 2026 में खत्म होने वाला है. इसका नवीनीकरण एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समय पर हो रहा है, जब ढाका में एक नई सरकार है और दक्षिण एशिया की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक पर जलवायु का दबाव बढ़ रहा है.

दशकों के अंतरिम इंतजामों और बातचीत के बाद 1996 में साइन की गई यह संधि, जिसे आम तौर पर 'गंगा जल संधि' के नाम से जाना जाता है, लंबे समय से भारत-बांग्लादेश सहयोग की एक अहम बुनियाद मानी जाती रही है. इसने एक ऐसे विवाद को जो कभी ऊपरी और निचले इलाकों के बीच का एक झगड़ा था, एक ऐसे नियम-आधारित बँटवारे के सिस्टम में बदल दिया, जो माप-तोल, पहले से पता होने और आपसी संयम पर आधारित है. तीन दशकों से इस समझौते ने चुपचाप यह पक्का किया है कि सीमा के दोनों ओर रहने वाले लाखों किसानों, मछुआरों और परिवारों को साल के सबसे सूखे महीनों में भी जीवन-रक्षक पानी मिलता रहे.

लेकिन, आज संदर्भ बदल गया है. अनियमित मॉनसून, पानी की बढ़ती मांग, पर्यावरणीय दबाव और निगरानी तकनीक में हुई प्रगति. इन सभी ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या 20वीं सदी का कोई फ़ॉर्मूला 21वीं सदी की वास्तविकताओं का ठीक से सामना कर सकता है.

जैसे-जैसे ढाका और नई दिल्ली फराक्का में पानी के बंटवारे की शर्तों पर फिर से विचार करने की तैयारी कर रहे हैं, ये बातचीत सिर्फ पानी के क्यूसेक तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता, जन-स्वास्थ्य और इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच आपसी भरोसे के भविष्य से जुड़ी है.

गंगा जल संधि कैसे अस्तित्व में आई?

भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में एक समय गंगा नदी के जल के बँटवारे और प्रबंधन को लेकर एक लंबा विवाद बना रहा. यह नदी उत्तरी भारत से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है. लगभग 35 वर्षों तक यह मुद्दा विवादित बना रहा. इस दौरान बातचीत के कई दौर चले और कई अंतरिम व्यवस्थाएँ भी की गई, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया. 1975 में भारत द्वारा फरक्का बैराज को चालू किए जाने के बाद यह तनाव और भी बढ़ गया. इस संरचना को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यह गंगा के जल को भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली की ओर मोड़ सके, ताकि नदी में जमा गाद (silt) को बहाया जा सके और कोलकाता बंदरगाह में जहाजों के आवागमन (navigability) को बनाए रखा जा सके.

12 दिसंबर, 1996 को एक बड़ी सफलता मिली, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और शेख हसीना ने नई दिल्ली में गंगा जल-बंटवारे की एक व्यापक संधि पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते ने सूखे के मौसम में जल-प्रवाह के बंटवारे के लिए 30 वर्षों का एक ढांचा तैयार किया और एक निचले तटीय राज्य के रूप में बांग्लादेश के अधिकारों को औपचारिक रूप से मान्यता दी.

भौगोलिक रूप से जैसे-जैसे गंगा भारत के उत्तरी मैदानों से नीचे उतरती है, यह भारत-बांग्लादेश सीमा के 129 किलोमीटर लंबे हिस्से के साथ-साथ बहती है और फिर बांग्लादेश के अंदर लगभग 113 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है. भारत में पाकुड़ के पास, यह नदी सबसे पहले भागीरथी वितरिका के रूप में बँट जाती है, जो बाद में हुगली नदी बन जाती है. बांग्लादेश सीमा से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर की ओर फरक्का बैराज गंगा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, और इसके एक हिस्से को एक फीडर नहर में मोड़ देता है ताकि हुगली नदी का प्रवाह बना रहे.

जैसे ही नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसकी मुख्य धारा 'पद्मा' के नाम से जानी जाती है. बाद में यह 'जमुना' जो असम से उतरने वाली ब्रह्मपुत्र की मुख्य वितरिका है से मिल जाती है, और आगे की ओर बहते हुए 'मेघना' से मिलती है. वहाँ से, यह संयुक्त जल 350 किलोमीटर चौड़े विशाल गंगा डेल्टा में फैल जाता है, और अंततः बंगाल की खाड़ी में जा मिलता है.

यह संधि दोनों पक्षों को क्या प्रदान करती है?

1996 का गंगा जल-बँटवारा समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच सूखे के मौसम में पानी के बहाव को बाँटने के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी और अनुमान लगाने योग्य व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था. इस फ़ॉर्मूले का आधार गंगा नदी का औसत बहाव है, जिसे 1 जनवरी से 31 मई के बीच फरक्का बैराज पर मापा जाता है. यह साल का वह सबसे सूखा समय होता है, जब पानी की माँग सबसे ज़्यादा होती है. पानी का बँटवारा लगातार 10-दिनों के हिस्सों में किया जाता है, जिसके लिए 1949 से 1988 के बीच दर्ज किए गए पानी के बहाव के पुराने आँकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है.

संधि के बंटवारे के फ़ॉर्मूले के तहत जब फरक्का में पानी का बहाव 70,000 क्यूसेक या उससे कम होता है, तो दोनों देश पानी को बराबर-बराबर बांट लेते हैं. अगर बहाव 70,000 और 75,000 क्यूसेक के बीच होता है, तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक पानी की गारंटी दी जाती है, और बाकी बचा हुआ पानी भारत को मिलता है. जब बहाव 75,000 क्यूसेक से ज्यादा हो जाता है, तो भारत को 40,000 क्यूसेक और बांग्लादेश को बाकी बचा हुआ पानी मिलता है. इस व्यवस्था में एक सुरक्षा प्रावधान भी शामिल है. 11 मार्च से 10 मई के बीच, हर देश को बारी-बारी से तीन 10-दिन की अवधियों में 35,000 क्यूसेक पानी की गारंटी दी जाती है.

इसके लागू होने की निगरानी के लिए, संधि में नदी के बहाव की संयुक्त निगरानी का प्रावधान है. 1972 में स्थापित संयुक्त नदी आयोग, निगरानी, ​​डेटा साझा करने और चिंताओं को दूर करने में अहम भूमिका निभाता है. अगर कोई मतभेद पैदा होता है, तो समझौता कूटनीतिक बातचीत के जरिए और अगर जरूरी हो तो बातचीत के लिए आपसी सहमति से तय तंत्रों के जरिए समाधान करने का प्रावधान करता है.

भारत के लिए यह संधि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?

भारत के लिए विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लिए हुगली नदी और कोलकाता बंदरगाह में नौकायन की सुविधा बनाए रखने के लिए फरक्का डायवर्जन (जल-मोड़) अत्यंत आवश्यक है. गंगा नदी अपने ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में स्थित कई राज्यों में सिंचाई, पेयजल और आजीविका का आधार है.

यह संधि भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी विश्वास और क्षेत्रीय कूटनीति का एक प्रमुख स्तंभ है. यह दक्षिण एशिया में सीमा-पार नदियों के सहयोग के प्रति भारत के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है.

बांग्लादेश के लिए यह समझौता इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

बांग्लादेश के लिए गंगा का पानी दक्षिण-पश्चिमी जिलों जैसे खुलना, जेसोर और राजशाही में सिंचाई और चावल की खेती के लिए बहुत जरूरी है। यह पानी बंगाल की खाड़ी से आने वाले खारेपन को रोकने में भी मदद करता है. गंगा नदी वेटलैंड्स, मछली पालन और नदी के इकोसिस्टम को बनाए रखती है. यह उन समुदायों को सतही पानी उपलब्ध कराती है, जिन्हें अन्यथा आर्सेनिक-प्रभावित भूजल पर निर्भर रहना पड़ता. सूखे मौसम में पानी के बहाव में किसी भी कमी के कृषि, पर्यावरण और जन-स्वास्थ्य पर तुरंत बुरे असर पड़ते हैं.

इस संधि ने अब तक भारत-बांग्लादेश संबंधों को कैसे आकार दिया है?

1996 के समझौते को दोनों देशों के संबंधों में एक अहम मोड़ माना जाता है. इसने ऐसा भरोसा पैदा किया, जिससे जमीनी सीमा विवाद सुलझाने, कनेक्टिविटी और व्यापार, बिजली और ऊर्जा सहयोग, और सीमा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग संभव हो पाया. पानी का बँटवारा विवाद का नहीं, बल्कि भरोसे का प्रतीक बन गया.

2026 में इस संधि के नवीनीकरण के लिए क्या दाँव पर लगा है?

नवीनीकरण का मतलब सिर्फ पानी का बँटवारा करना नहीं होगा. इसका मतलब होगा, 20वीं सदी के एक फ़ॉर्मूले को 21वीं सदी की जलवायु से जुड़ी असलियतों के हिसाब से अपडेट करना. यह बांग्लादेश में हो रहे राजनीतिक बदलावों के बीच दोनों देशों के बीच आपसी सद्भावना बनाए रखने में मदद करेगा. इस संधि का नवीनीकरण सीमा के दोनों ओर रहने वाले लाखों लोगों के लिए पानी, भोजन और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करेगा.

ये भी पढ़ें- बांग्लादेश के विदेश मंत्री का भारत दौरा: भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है 'गंगा जल संधि'?

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