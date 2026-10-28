गन्ने से नहीं अब सोरघम से बनेगा इथेनॉल ! पूरा होगा 'E100' का सपना
इथेनॉल विजन में स्वीट सोरघम को शामिल करना जरूरी. नहीं बढ़ेंगे चीनी के दाम.
Published : October 28, 2026 at 5:07 PM IST
हाल ही में लिए गए एक फैसले के जरिए सरकार ने हमारे पेट्रोल टैंकों में शुद्ध इथेनॉल के इस्तेमाल का रास्ता खोल दिया है. संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत, पेट्रोल से चलने वाली कारों में फ्लेक्सिबल फ्यूल के रूप में 100 फीसदी इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन सवाल यह है कि यह इथेनॉल आएगा कहां से? क्या इसे अमेरिका से आयात किया जाएगा, या फिर देश के भीतर ही चावल, मक्का जैसे अनाजों या गन्ने से तैयार किया जाएगा?
चीनी के स्टॉक को सुरक्षित रखने के लिए सरकार भले ही गन्ने पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे उपलब्ध सभी संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है.तो इसका चीनी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? आइए पीछे मुड़कर देखें. पिछले कुछ सालों में, भारत ने अपनी चीनी अर्थव्यवस्था की कीमत पर इथेनॉल के सपने को पूरा करने की कोशिश की है. इसका पहला उदाहरण इस साल की शुरुआत में चीनी की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी है, जब देश के कई हिस्सों में चीनी के दाम 70 रुपये प्रति किलो के पार चले गए थे. गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन होने के बावजूद, भारतीयों को चीनी जैसी जरूरी खाद्य वस्तु के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी.सरकार का दावा था कि इथेनॉल उत्पादन का चीनी की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन कृषि और उद्योग क्षेत्र के कई विशेषज्ञों ने इस बात से असहमति जताई. पिछले हफ्ते सरकार ने खुद अपना रुख बदलते हुए इथेनॉल बनाने के लिए चीनी के इस्तेमाल (डायवर्जन) पर रोक लगा दी. इससे यह साफ हो गया कि हमारे देश में गन्ना, चीनी और इथेनॉल के बीच एक गहरा संबंध है.
सरकार की अव्यवस्थित नीतियों के कारण गन्ने पर आधारित इथेनॉल उद्योग, चीनी मिलें और चीनी निर्यातक भी नुकसान झेल रहे हैं. यहां अव्यवस्थित होने का मतलब यह है कि पहले सरकार देश भर में गन्ने से इथेनॉल बनाने का बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए भारी सब्सिडी देती है, फिर सरकार गन्ने से बने इथेनॉल की खरीद शुरू कर देती है. इसके परिणामस्वरूप, देश भर में गन्ने से इथेनॉल बनाने वाले प्लांट तेजी से खुलने लगते हैं. उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां गन्ना उद्योग पहले से ही कर्ज से जूझ रहा था, वहां की इकाइयों ने तुरंत इथेनॉल उत्पादन को भी अपने काम में शामिल कर लिया. फिर स्थिति बिगड़ जाती है. चीनी की कीमतें और स्टॉक एक गंभीर स्तर पर पहुंच जाते हैं. लंबे समय तक दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में से एक होने के बावजूद, सरकार को 2022 से चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसका वैश्विक चीनी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ता है. चीनी की कमी के कारण सरकार को नया चीनी नियंत्रण आदेश लाना पड़ा, ताकि गन्ने की आपूर्ति को पारंपरिक खांडसारी (चीनी बनाने वाली इकाइयों) तक ही सीमित रखा जा सके.
चीनी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है, और इसमें अभी पानी की बर्बादी, गन्ना किसानों के बकाया भुगतान और प्रदूषण जैसे मुद्दों को तो शामिल ही नहीं किया गया है. भारत अनाज से बनने वाले इथेनॉल पर अधिक निर्भर हो सकता है, लेकिन इससे हमारे खाद्य और ऊर्जा भंडार और भी तेजी से खत्म हो जाएंगे. ऐसे में यह कदम नासमझी भरा हो सकता है, खासकर तब जब हाल ही की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में 122 देशों में से भारत 100वें स्थान पर है.
हमारे जल संसाधन, सतह का पानी और भूजल खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं. इसके अलावा, अल नीनो जैसी जलवायु परिवर्तन की घटनाओं के कारण फसलों के लिए पानी की उपलब्धता और खेती के पैटर्न पर अनिश्चित असर पड़ेगा. वहीं, अमेरिकी इथेनॉल आत्मनिर्भर भारत के मोदी के विजन के बिल्कुल विपरीत है और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद हानिकारक है. तो क्या भारत अपनी बढ़ती इथेनॉल जरूरतों के लिए कोई दूसरा कृषि-आधारित विकल्प तलाश सकता है? इसका जवाब एक प्रकार के मोटे अनाज (मिलेट) "स्वीट सोरघम" (मीठा ज्वार) में छिपा हो सकता है.
क्या बाजरा (मिलेट) से इथेनॉल बन सकता है?बाजरे से इथेनॉल बनाने का विचार कोई कोरी कल्पना नहीं है. असल में, अनाज से इथेनॉल बनाने वाली कुछ इकाइयां अभी भी बाजरे का इस्तेमाल कर रही हैं. समस्या यह है कि वे गलत किस्म के बाजरे और कम असरदार इथेनॉल उत्पादन तकनीक का उपयोग कर रही हैं. तो, इसे कैसे बदला जा सकता है?चलिए, 'स्वीट सोरघम' (मीठा ज्वार) की खेती से शुरुआत करते हैं. यह एक ऐसा बाजरा है जिसे बहुत कम रासायनिक खाद या कीटनाशकों के साथ उगाया जा सकता है. इसे देश के सूखे इलाकों और बारिश पर निर्भर क्षेत्रों में भी आसानी से उगाया जा सकता है.यह एक बहुत ही उपयोगी फसल है, जिसे पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक कहीं भी उगाया जा सकता है.यह ज्वार (सोरघम) की ही एक किस्म है, जिसके कुचले हुए तनों से प्रति मीट्रिक टन 55 लीटर तक इथेनॉल मिल सकता है. गन्ने से प्रति मीट्रिक टन 70 लीटर इथेनॉल मिल सकता है, लेकिन गन्ने के साथ दिक्कत यह है कि इसमें चार गुना ज्यादा पानी लगता है, इसमें बहुत अधिक खाद और अन्य संसाधनों की जरूरत होती है, और इसे देश के केवल कुछ सीमित हिस्सों में ही उगाया जा सकता है.
गन्ने की तुलना में स्वीट सोरघम का एक और फायदा यह है कि इसका पौधा चारे का एक बेहतरीन स्रोत है. फसल तैयार होने के दौरान, किसान इसके तनों के अंदर मौजूद शर्करा (शुगर) को नुकसान पहुंचाए बिना, चारे के लिए इसकी पत्तियों की तीन बार तक कटाई कर सकते हैं. इससे इथेनॉल उद्योग के साथ-साथ डेयरी क्षेत्र के विकास के भी नए मौके मिलते हैं, जो गन्ने के मामले में संभव नहीं है. इसके अलावा, एक हेक्टेयर स्वीट सोरघम से 16,000 लीटर तक रस मिल सकता है, और गन्ने या चावल जैसे अन्य अनाजों की तुलना में इससे पर्यावरण को भी बहुत कम नुकसान पहुंचता है.
वैश्विक स्तर पर स्वीट सोरघम आधारित इथेनॉल का बाजार लगभग 4.8 बिलियन का है, और 2033 तक इसके 9.2 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है. भारत भी अपने इथेनॉल उत्पादन के स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है. इसके लिए महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 'CSV 52SS' और 'CSV 58SS' जैसी किस्मों को पेश किया जा रहा है. लेकिन हमारे पास अभी भी स्वीट सोरघम (मीठे ज्वार) के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है. ऐसी नीति गन्ने की जगह ले सकती है, जो अभी इथेनॉल का मुख्य स्रोत है। साथ ही, यह इथेनॉल क्लस्टर और इसके उत्पादन को बढ़ाने में भी मदद कर सकती है।इसमें अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि भारत के अधिकांश जिलों में स्वीट सोरघम की फसल उगाई जा सकती है. किसान भी ज्वार की फसल से परिचित हैं, इसलिए जब उनके आस-पास स्वीट सोरघम पर आधारित इथेनॉल प्लांट लगेंगे, तो वे इसे आसानी से अपना लेंगे.
सबसे पहले एक राष्ट्रीय स्वीट सोरघम (मीठा ज्वार) नीति की आवश्यकता है, जिसके बाद उत्तर भारतीय राज्यों को नीति-आधारित प्रोत्साहनों के माध्यम से इस फसल को अपनाना चाहिए. इसके बाद, भारत मेंविशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में ऐसे संयंत्र (प्लांट) स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए.
वर्तमान में, इसका अधिकांश उत्पादन महाराष्ट्र जैसे राज्यों तक ही सीमित है. यदि हम इस फसल का विस्तार उत्तर भारत तक करें, तो हम एक बड़ी प्रगति कर सकते हैं.ग्रामीण किसानों या सहकारी समितियों के लिए, जो स्वीट सोरघम आधारित क्लस्टर विकसित करना चाहते हैं, भूमि पट्टे (लीजिंग) और भूमि सीमा (लैंड सीलिंग) के नियमों में ढील दी जानी चाहिए. जिलाधिकारियों या उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वे क्लस्टरों में इथेनॉल उत्पादन के लिए स्वीट सोरघम की खेती हेतु विशेष अनुमति दे सकें, भले ही वह भूमि स्वामित्व की राज्य-स्तरीय सीमाओं से परे हो.
गंगा के मैदानी इलाकों और वर्षा-आधारित क्षेत्रों के प्रत्येक जिले को नीतिगत प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ताकि वहां कम से कम एक स्वीट सोरघम आधारित इथेनॉल संयंत्र स्थापित हो सके.राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और आईसीएआर नेटवर्क को भी स्वीट सोरघम की ऐसी किस्में विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिनमें शर्करा (शुगर) की मात्रा अधिक हो और जो इथेनॉल उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त हों. यदि आवश्यक हो, तो अमेरिका की हनीड्यू जैसी किस्मों को स्थानीय किस्मों के साथ मिलाकर नई किस्में तैयार की जा सकती हैं, ताकि उनमें कीटों और बीमारियों से लड़ने की बेहतर क्षमता हो और उनसे अधिक रस प्राप्त हो सके.इसका एक अतिरिक्त लाभ यह है कि यह फसल डेयरी उद्योग में भी सहायक है, क्योंकि इससे पशुओं के लिए चारा मिलता है. इस प्रकार, देश में पोषण की उपलब्धता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता. इस फसल में कृषि-रसायनों (जैसे उर्वरक और कीटनाशक) की कम आवश्यकता होती है, जिससे आयातित उर्वरकों की मांग घटेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी.कुल मिलाकर, स्वीट सोरघम गन्ने का एक बेहतरीन विकल्प है. यह पानी, मिट्टी और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखता है, और साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि चीनी अर्थव्यवस्था में कोई बाधा आए बिना इथेनॉल का उत्पादन निरंतर बना रहे.
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