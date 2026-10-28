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गन्ने से नहीं अब सोरघम से बनेगा इथेनॉल ! पूरा होगा 'E100' का सपना

कॉन्सेप्ट फोटो ( Getty Image )

By Indra Shekhar Singh 9 Min Read

हाल ही में लिए गए एक फैसले के जरिए सरकार ने हमारे पेट्रोल टैंकों में शुद्ध इथेनॉल के इस्तेमाल का रास्ता खोल दिया है. संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत, पेट्रोल से चलने वाली कारों में फ्लेक्सिबल फ्यूल के रूप में 100 फीसदी इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन सवाल यह है कि यह इथेनॉल आएगा कहां से? क्या इसे अमेरिका से आयात किया जाएगा, या फिर देश के भीतर ही चावल, मक्का जैसे अनाजों या गन्ने से तैयार किया जाएगा?

चीनी के स्टॉक को सुरक्षित रखने के लिए सरकार भले ही गन्ने पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे उपलब्ध सभी संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है.तो इसका चीनी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? आइए पीछे मुड़कर देखें. पिछले कुछ सालों में, भारत ने अपनी चीनी अर्थव्यवस्था की कीमत पर इथेनॉल के सपने को पूरा करने की कोशिश की है. इसका पहला उदाहरण इस साल की शुरुआत में चीनी की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी है, जब देश के कई हिस्सों में चीनी के दाम 70 रुपये प्रति किलो के पार चले गए थे. गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन होने के बावजूद, भारतीयों को चीनी जैसी जरूरी खाद्य वस्तु के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी.सरकार का दावा था कि इथेनॉल उत्पादन का चीनी की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन कृषि और उद्योग क्षेत्र के कई विशेषज्ञों ने इस बात से असहमति जताई. पिछले हफ्ते सरकार ने खुद अपना रुख बदलते हुए इथेनॉल बनाने के लिए चीनी के इस्तेमाल (डायवर्जन) पर रोक लगा दी. इससे यह साफ हो गया कि हमारे देश में गन्ना, चीनी और इथेनॉल के बीच एक गहरा संबंध है.

सरकार की अव्यवस्थित नीतियों के कारण गन्ने पर आधारित इथेनॉल उद्योग, चीनी मिलें और चीनी निर्यातक भी नुकसान झेल रहे हैं. यहां अव्यवस्थित होने का मतलब यह है कि पहले सरकार देश भर में गन्ने से इथेनॉल बनाने का बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए भारी सब्सिडी देती है, फिर सरकार गन्ने से बने इथेनॉल की खरीद शुरू कर देती है. इसके परिणामस्वरूप, देश भर में गन्ने से इथेनॉल बनाने वाले प्लांट तेजी से खुलने लगते हैं. उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां गन्ना उद्योग पहले से ही कर्ज से जूझ रहा था, वहां की इकाइयों ने तुरंत इथेनॉल उत्पादन को भी अपने काम में शामिल कर लिया. फिर स्थिति बिगड़ जाती है. चीनी की कीमतें और स्टॉक एक गंभीर स्तर पर पहुंच जाते हैं. लंबे समय तक दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में से एक होने के बावजूद, सरकार को 2022 से चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसका वैश्विक चीनी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ता है. चीनी की कमी के कारण सरकार को नया चीनी नियंत्रण आदेश लाना पड़ा, ताकि गन्ने की आपूर्ति को पारंपरिक खांडसारी (चीनी बनाने वाली इकाइयों) तक ही सीमित रखा जा सके. चीनी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है, और इसमें अभी पानी की बर्बादी, गन्ना किसानों के बकाया भुगतान और प्रदूषण जैसे मुद्दों को तो शामिल ही नहीं किया गया है. भारत अनाज से बनने वाले इथेनॉल पर अधिक निर्भर हो सकता है, लेकिन इससे हमारे खाद्य और ऊर्जा भंडार और भी तेजी से खत्म हो जाएंगे. ऐसे में यह कदम नासमझी भरा हो सकता है, खासकर तब जब हाल ही की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में 122 देशों में से भारत 100वें स्थान पर है. हमारे जल संसाधन, सतह का पानी और भूजल खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं. इसके अलावा, अल नीनो जैसी जलवायु परिवर्तन की घटनाओं के कारण फसलों के लिए पानी की उपलब्धता और खेती के पैटर्न पर अनिश्चित असर पड़ेगा. वहीं, अमेरिकी इथेनॉल आत्मनिर्भर भारत के मोदी के विजन के बिल्कुल विपरीत है और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद हानिकारक है. तो क्या भारत अपनी बढ़ती इथेनॉल जरूरतों के लिए कोई दूसरा कृषि-आधारित विकल्प तलाश सकता है? इसका जवाब एक प्रकार के मोटे अनाज (मिलेट) "स्वीट सोरघम" (मीठा ज्वार) में छिपा हो सकता है. क्या बाजरा (मिलेट) से इथेनॉल बन सकता है?बाजरे से इथेनॉल बनाने का विचार कोई कोरी कल्पना नहीं है. असल में, अनाज से इथेनॉल बनाने वाली कुछ इकाइयां अभी भी बाजरे का इस्तेमाल कर रही हैं. समस्या यह है कि वे गलत किस्म के बाजरे और कम असरदार इथेनॉल उत्पादन तकनीक का उपयोग कर रही हैं. तो, इसे कैसे बदला जा सकता है?चलिए, 'स्वीट सोरघम' (मीठा ज्वार) की खेती से शुरुआत करते हैं. यह एक ऐसा बाजरा है जिसे बहुत कम रासायनिक खाद या कीटनाशकों के साथ उगाया जा सकता है. इसे देश के सूखे इलाकों और बारिश पर निर्भर क्षेत्रों में भी आसानी से उगाया जा सकता है.यह एक बहुत ही उपयोगी फसल है, जिसे पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक कहीं भी उगाया जा सकता है.यह ज्वार (सोरघम) की ही एक किस्म है, जिसके कुचले हुए तनों से प्रति मीट्रिक टन 55 लीटर तक इथेनॉल मिल सकता है. गन्ने से प्रति मीट्रिक टन 70 लीटर इथेनॉल मिल सकता है, लेकिन गन्ने के साथ दिक्कत यह है कि इसमें चार गुना ज्यादा पानी लगता है, इसमें बहुत अधिक खाद और अन्य संसाधनों की जरूरत होती है, और इसे देश के केवल कुछ सीमित हिस्सों में ही उगाया जा सकता है.