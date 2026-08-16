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अमेरिका-सऊदी अरब परमाणु समझौता, जिसकी शर्तें एक दिन में ही बदल गईं

खबरों के अनुसार सऊदी अधिकारी हक्के-बक्के रह गए थे, क्योंकि उन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर को एक कूटनीतिक जीत माना था. संवर्धन को डील से बाहर करके, ट्रंप ने उस प्रावधान को हटा दिया जिसे हासिल करने के लिए रियाद ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी. परमाणु समझौते का उपयोग सौदेबाजी के एक साधन के रूप में किया जा रहा है, जिसमें तकनीक, संवर्धन अधिकार और इजराइली मान्यता को एक-दूसरे के बदले मोलभाव करने वाले मोहरों की तरह इधर-उधर इस्तेमाल किया जा रहा है.

फिर रुख में बदलाव आया. ट्रंप की पोस्ट में जोर दिया गया कि कोई संवर्धन नहीं होगा, जो उनके अपने अधिकारियों के बयानों के उलट था, और इसके साथ ही मानकीकरण (normalization) की शर्त भी जोड़ दी गई. इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ ही घंटों के भीतर इसका स्वागत किया. कई रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप इस बात से नाराज थे कि राइट ने उन्हें बताए बिना इस डील की घोषणा कर दी थी. इसके बाद, रूढ़िवादी टिप्पणीकारों ने आलोचना की कि इसमें इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने को क्यों छोड़ दिया गया, जिससे ट्रंप का रुख और सख्त हो गया.

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, हस्ताक्षरित दस्तावेज ने अतिरिक्त प्रोटोकॉल को अलग रख दिया और घरेलू संवर्धन की आर्थिक व्यवहार्यता पर दो साल के अध्ययन का आह्वान किया. इसके कारण सीनेटर एड मार्की ने इसे परमाणु प्रसार की ओर एक कदम करार दिया और नॉनप्रोलिफरेशन पॉलिसी एजुकेशन सेंटर के हेनरी सोकोल्स्की ने सवाल किया कि यह अब संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की और मिस्र के लिए क्या स्टैंडर्ड स्थापित करेगा.

सऊदी अरब ने वर्षों से इस स्टैंडर्ड का विरोध किया है. क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2018 में खुले तौर पर घोषणा की थी कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार हासिल किया, तो सऊदी किंगडम भी वैसा ही करेगा. रियाद ने अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी के साथ संप्रभुता और समानता के मामले के तौर पर घरेलू संवर्धन पर जोर दिया है.

इस विवाद के केंद्र में एक स्टैंडर्ड है. जब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने 2009 में अमेरिका के साथ अपने परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तब उसने परमाणु अप्रसार (non-proliferation) में 'गोल्ड स्टैंडर्ड' माने जाने वाले नियमों को स्वीकार किया था: कोई यूरेनियम संवर्धन नहीं, प्रयुक्त ईंधन का कोई पुनर्संसाधन नहीं, और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) का अतिरिक्त प्रोटोकॉल, जो निरीक्षकों को हथियारों की दिशा में भटकाव को रोकने व सत्यापित करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करता है.

एक समझौता जो एक ही दिन में अपने बारे में दो विपरीत बातें कहता है, उसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह विरोधाभास उस समझौते के पीछे छिपे असली इरादे को उजागर करता है.

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने पुष्टि की कि यह शर्त हस्ताक्षरित समझौते का हिस्सा नहीं थी और ट्रंप ने इसकी घोषणा करने से पहले सऊदी नेतृत्व से बात नहीं की थी. लेकिन शाम तक, प्रशासन ने अपना रुख बदल लिया और दावा किया कि यह शर्त हमेशा से इस समझौते का हिस्सा रही है. साथ ही आंतरिक भ्रम की रिपोर्टों को खारिज कर दिया.

हालांकि, 24 घंटे के भीतर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी शर्तों को फिर से लिख दिया और यह घोषणा की कि कोई यूरेनियम संवर्धन नहीं होगा और यह समझौता सऊदी अरब के अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने पर निर्भर है.

22 जुलाई 2026 को, अमेरिका (USA) के ऊर्जा सचिव क्रिस राइट और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने एक असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए. 30 साल के इस समझौते को '123 एग्रीमेंट' नाम दिया गया है, जो अब अमेरिकी कांग्रेस द्वारा अनिवार्य 90-दिवसीय समीक्षा के अधीन है. अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने इसे एक ऐतिहासिक सौदा करार दिया.

इस जुड़ाव का एक इतिहास रहा है. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने सऊदी परमाणु सहयोग को इजराइल की मान्यता के साथ जोड़ा था और इसमें बहुत कम प्रगति हुई थी. इसके बाद ट्रंप की अपनी टीम ने इस शर्त को हटा दिया, जिसकी एक रियायत 2025 में उनके खाड़ी दौरे से पहले रिपोर्ट की गई थी, और 22 जुलाई को हस्ताक्षरित समझौते ने इस अलगाव (delinkage) को दर्शाया.

लेकिन ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सऊदी अरब के साथ संबंधों को सामान्य करने की शर्त को फिर से बहाल कर दिया. एक ही राष्ट्रपति के कार्यकाल में इस रुख में तीन बार बदलाव आया है. हर आधिकारिक बयान से जो एक बात पूरी तरह गायब है, वह खुद सऊदी अरब का अपना रुख है.

गाजा युद्ध के बाद से मोहम्मद बिन सलमान का स्पष्ट रुख रहा है कि इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एक विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय फिलिस्तीनी देश का मार्ग जरूरी है. यह शर्त तब से और अधिक सख्त हो गई है. रियाद के लिए इजराइल को मान्यता देना लगभग असंभव है, ऐसे में जब गाजा खंडहर है और वेस्ट बैंक का विलय किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा करने से देश के भीतर सऊदी वैधता, इस्लामिक दुनिया में उसकी स्थिति और दोनों पवित्र मस्जिदों के संरक्षक के रूप में उसकी साख खतरे में पड़ सकती है. इसलिए, ट्रंप द्वारा घोषित शर्त ही इस समझौते को रोक सकती है.

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मानक में गिरावट रियाद से शुरू नहीं हुई थी. नवंबर 2025 में, ग्योंगजू में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग की बैठक के बाद, वाशिंगटन ने घोषणा की कि वह कोरिया गणराज्य में नागरिक यूरेनियम संवर्धन और प्रयुक्त ईंधन पुनर्चक्रण की दिशा में एक प्रक्रिया का समर्थन करेगा, अमेरिका ने ये क्षमताएं सियोल को दशकों से नॉन-प्रोलिफरेशन के आधार पर नहीं दी थीं.

विशेषज्ञों ने उस समय चेतावनी दी थी कि सियोल के आगे झुकना सऊदी अरब पर रुख बनाए रखना और भी कठिन कर देगा. आठ महीने बाद, ठीक वैसा ही हुआ है. किसी भी एक मामले को अकेले देखने के बजाय उनका क्रम अधिक मायने रखता है. यह दर्शाता है कि किस प्रकार सामान्य नियमों की व्यवस्था को चुपचाप मामले-दर-मामले सौदेबाजी की व्यवस्था द्वारा बदल दिया गया है.

एशिया का सीधा हित इस बात में है कि इन दोनों दृष्टिकोणों में से किसकी जीत होती है. चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया खाड़ी के कच्चे तेल का अधिकांश हिस्सा खरीदते हैं और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को एक ऐसे क्षेत्र की स्थिरता के इर्द-गिर्द केंद्रित किया है जो अब परमाणु ईंधन चक्र पर विचार कर रहा है. वे बातचीत के तहत तय की गई पाबंदियों के दायरे में अपने स्वयं के असैनिक परमाणु कार्यक्रमों का संचालन भी करते हैं, जिन्हें इस समझ के साथ स्वीकार किया गया है कि ये पाबंदियां आम तौर पर लागू होती हैं.

अगर कूटनीतिक गठबंधनों के आधार पर परमाणु ईंधन-चक्र के अधिकार दिए जाते हैं, तो ऐसी बाधाओं के तहत काम करने वाले हर एक देश के पास अपने गठजोड़ पर पुनर्विचार करने का कारण होता है. सेंट्रीफ्यूज (अपकेंद्रण यंत्र) के निर्माण में नहीं, बल्कि सरकारों के तर्क-वितर्क में इस प्रकार एक श्रृंखला प्रतिक्रिया (cascade) शुरू होती है.

22 जुलाई को जो हस्ताक्षर हुए, उससे बहुत कम समाधान निकला. एक ऐसा समझौता जिसके प्रावधान एक दिन के भीतर बदल गए, वह लेन-देन की कूटनीति का एक स्मारक है, जिसमें घोषणाएं उनके तात्कालिक प्रभाव के लिए की जाती हैं जबकि कठिन तथ्य अनकहे रह जाते हैं. दो ऐसे तथ्य हैं जो परिणाम तय करेंगे.

फिलिस्तीन पर किसी भी प्रगति के बिना रियाद, इजराइल को मान्यता नहीं दे सकता है, और जिस मानक ने कभी परमाणु सहयोग को नियंत्रित किया था, उसकी जगह ऐसे अपवादों की श्रृंखला ले रही है जिसे कोई भी एक समझौता समेट नहीं सकता. वाशिंगटन में हुए हस्ताक्षर समारोह ने दोनों में से किसी भी सवाल को हल नहीं किया. इसने केवल सौदेबाजी की शुरुआत की और सबसे महत्वपूर्ण शर्तों को बाद में तय होने के लिए छोड़ दिया, अगर ऐसा हुआ तो.

डिस्क्लेमर: इस लेख में साझा किए गए तथ्य और विचार लेखक के अपने हैं और ईटीवी भारत की नीतियों को नहीं दर्शाते हैं.

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