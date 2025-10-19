ETV Bharat / opinion

Analysis: वरिष्ठ नागरिक उच्च पेंशन के हकदार! EPFO पेंशन बढ़ाने के लिए सरकार नियुक्त करे जज

तीसरा अवलोकन: पेंशन योजना, हालांकि घोषित नहीं की गई है. पे-एज-यू-गो (PAYG) प्रकार की प्रतीत होती है. PAYG के तहत, वर्तमान कर्मचारी पेंशन निधि में योगदान करते हैं, जबकि सेवानिवृत्त व्यक्ति पेंशन प्राप्त करते हैं. यह चक्र बिना किसी अतिरिक्त सहायता के चलता रहता है. लेकिन सरकार को डर है कि बाहरी सहयोग के बिना यह काम नहीं कर पाएगा.

दूसरा आधार एक्चुरियल मूल्यांकन पर आधारित है. ईपीएस 1995 के पैरा 32 के अनुसार निधि का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वर्तमान निधि और भविष्य का संचय निरंतर पेंशन भुगतान दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त है या नहीं. दावा यह है कि 31.03.2019 तक एक्चुरियल घाटा था.

पहला आधार ईपीएफ पेंशन योजना निर्धारित अंशदान और निर्धारित लाभ पर आधारित है. दूसरे शब्दों में, यह पूर्व निर्धारित है कि निधि में कितना अंशदान जमा किया जाना है और उसमें से कितनी पेंशन का भुगतान किया जाना है. इसलिए, वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है; यह पहली और सबसे बड़ी आपत्ति है.

तीन आधार: ईपीएफ पेंशन योजना के अंतर्गत 5.39 करोड़ सदस्यों और वर्तमान में 81 लाख से अधिक पेंशनभोगियों से संबंधित, इस योजना की निधि की कमी और अव्यवहार्यता तथा ईपीएफ न्यूनतम पेंशन न बढ़ाने के इसी तरह के दावे, पूरी तरह से गलत और असमर्थनीय हैं. सरकार आमतौर पर तीन बाधाओं के आधार पर अपनी असमर्थता का बहाना बनाती है.

इसलिए, पर्याप्त पेंशन पाना ईपीएफ पेंशनभोगियों का अधिकार है, न कि किसी की दया से की गई कोई दान की मांग. इस दावे के खिलाफ कोई भी तर्क मान्य और न्यायसंगत नहीं है.

इसी तरह, राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी अच्छी-खासी पेंशन मिलती है. सांसदों और विधायकों को भी पेंशन मिलती है. उनमें से कुछ जिन्होंने अलग-अलग समय पर दोनों भूमिकाएं निभाईं, उन्हें दो पेंशन मिलती हैं. उनकी सभी पेंशन योजनाओं में न्यूनतम प्रावधान ईपीएफ न्यूनतम से कहीं ज़्यादा हैं.

एक अधिकार, दान नहीं: इनमें से किसी के बिना योगदान या काम के देश के कई गरीबों को बुढ़ापे में कहीं ज़्यादा सहारा मिलता है. उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकारें 4,000 रुपये की कल्याणकारी पेंशन देती हैं. इन राज्यों में कुछ मामलों में तो इससे भी ज़्यादा दिया जाता है.

वे उच्च न्यूनतम पेंशन के हकदार हैं, केवल इसलिए नहीं कि यह राशि बहुत कम है और वे वरिष्ठ नागरिक हैं. नहीं. वे इसके हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा उत्पादक जीवन धन सृजन के लिए समर्पित किया है और एक मजबूत पेंशन फंड बनाने के लिए नियोक्ता के पीएफ अंशदान के एक हिस्से का त्याग किया है.

हैदराबाद: 1,000 रुपये और उससे भी कम! लगभग 37 लाख वरिष्ठ नागरिक और उनके आश्रित ईपीएफ अधिनियम 1952 की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 से पेंशन नामक इस मासिक राशि पर निर्भर रहते हैं. उन्हें इसी प्रावधान के तहत अपने भोजन, कपड़े, दवा और अन्य सभी वृद्धावस्था देखभाल आवश्यकताओं का प्रबंध करना पड़ता है.

इन तीनों आधारों पर, निष्पक्ष रूप से देखें, और एक कल्याणकारी राज्य में वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की सरकारी जिम्मेदारी को जोड़ते हुए सभी EPF सदस्यों को पेंशन के रूप में वेतन के आधे हिस्से जैसी पर्याप्त राशि का भुगतान, और उनकी न्यूनतम पेंशन को एक सभ्य स्तर तक बढ़ाना न केवल असंभव है, बल्कि एक अपरिहार्य दायित्व भी नहीं है.

ठोस तथ्य: इन ठोस तथ्यों पर गौर कीजिए. श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री, शोभा करंदलाजे ने संसद में बताया कि 31 मार्च 2025 तक कर्मचारी पेंशन योजना में कुल निवेशित राशि 9,92,689.56 करोड़ रुपये थी. इस राशि की तुलना में हर साल पेंशन का बहिर्वाह नगण्य है. उदाहरण के लिए, 2023-24 में, पेंशन का भुगतान 23,027.93 करोड़ रुपये था, जो उस वर्ष की कुल राशि 8,88,269.01 करोड़ रुपये के 2.59% के बराबर है. कुल राशि की तुलना की बात तो छोड़ ही दें, एक वर्ष, 2023-24 में, इस पर अर्जित ब्याज 58,668.73 करोड़ रुपये था, जो पेंशन के दोगुने से भी ज़्यादा है.

इस योजना के कुल सदस्यों (5.39 करोड़) में वर्तमान पेंशनभोगियों (81 लाख) की संख्या लगभग 15% है. यह सच है कि हर साल पेंशनभोगियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे पेंशन भुगतान का बोझ बढ़ रहा है. बढ़ती अर्थव्यवस्था में श्रम बल में अधिक से अधिक लोगों के शामिल होने के साथ, निधियों की मात्रा भी बढ़ेगी.

किसी दिए गए वर्ष में योगदान पेंशन व्यय से अधिक होगा. पिछले वर्ष पेंशन संचय 71,780.41 करोड़ रुपये था, जबकि पेंशन भुगतान 23,410.17 करोड़ रुपये था, यानी पेंशन कोष में 48,370.24 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि हुई.

तो फिर, बीमांकिक घाटा कहां है? PAYG काम क्यों नहीं कर सकता? अव्यवहार्यता के संकेत कहां हैं? भले ही ये घटनाएं कभी भी घटित हों, एक काल्पनिक स्थिति अभी, सरकार को वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आना चाहिए.

क्या ईपीएफ पेंशनभोगियों के लिए इतनी छोटी राशि तय करना अलोकतांत्रिक और मनमाना नहीं है? बेबुनियाद आशंकाओं के आधार पर न्यूनतम 1,000 रुपये, जबकि नागरिकों के लिए नीतियां बनाने और लागू करने वाले सरकारी कर्मचारियों और विधायकों को इससे ज़्यादा राशि दी जा रही है?

न्यायाधीश नियुक्त करें: इसके अलावा, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने से वित्तीय बोझ बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जैसा कि सरकार बता रही है. वर्तमान में, कुल 81 लाख पेंशनभोगियों में से 78 लाख से ज़्यादा को 5,000 रुपये प्रति माह से कम मिलता है, जबकि 58 लाख को 2,000 रुपये से भी कम मिलता है. न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने के लिए 46,918 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी.

कुल पेंशन के वर्तमान भुगतान 14,329 करोड़ रुपये को छोड़कर, इसके लिए और भी कम राशि, यानी 32,589 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी. न्यूनतम पेंशन को बहुत ही उचित 10,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने के लिए इस राशि का लगभग दोगुना चाहिए. फंड की स्थिति और निश्चित रूप से, सरकार की इच्छाशक्ति को देखते हुए, यह राशि बहुत बड़ी नहीं है.

यदि सरकार इन तथ्यों से सहमत नहीं है, तो वह एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त कर सकती है, जो ईपीएफ के ईपीएस के अंतर्गत पेंशन प्रणालियों की जांच कर सके और इस योजना के अंतर्गत आने वाले और इसके अंतर्गत आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद आय सुरक्षा की गारंटी देने हेतु इसके समग्र पुनर्गठन का निर्णय ले सके.

आयोग निधि की व्यवहार्यता और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के संदर्भ में सरकार की बढ़ती सामाजिक ज़िम्मेदारी सहित सभी कारकों को ध्यान में रख सकता है. यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 104 मिलियन, यानी जनसंख्या का 8.6%, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के थे. 2050 तक उनकी संख्या बढ़कर 347 मिलियन, यानी जनसंख्या का 20.8% होने की उम्मीद है. समान रूप से महत्वपूर्ण तथ्य: सभी निजी क्षेत्र के कर्मचारी ईपीएफ के दायरे में आते हैं, और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों के समान ही उनके हितों की रक्षा करे.

सरकार से अपील: कृपया न्यूनतम पेंशन में पर्याप्त वृद्धि करें और बिना किसी वेतन सीमा के सभी ईपीएफ सदस्यों को सार्वभौमिक रूप से कवर करते हुए पेंशन को अंतिम वेतन के आधे तक बढ़ाएं. चूंकि यह अंशदायी है. कृपया अपनी बीमांकिक सहायता से नियोक्ताओं और सरकार के पेंशन फंड शेयरों में संशोधन करें. आप यह कर सकते हैं. आपके पास क्षमता है. बस आपको इसे करने की इच्छाशक्ति की आवश्यकता है. आशा है कि आप इसे जल्द ही करेंगे, क्योंकि यह वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है, और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है.