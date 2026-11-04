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एलुरु का भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजना: यह अटकलों पर नहीं, बल्कि विज्ञान पर आधारित बहस का है हकदार

रिलायंस इंडस्ट्रीज एलुरु जिले के चिंतलपुडी और रेचेरला कोल ब्लॉक में एक अंडरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन (UCG) प्रोजेक्ट विकास करने के लिए तैयार है. ( Eenadu )

आंध्र प्रदेश में रिलायंस इंडस्ट्री के प्रस्तावित परियोजना ने भूजल, जमीन और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा की हैं. हालांकि, भूमिगत कोयला गैसीकरण और नियामक प्रक्रिया के साथ भारत का अनुभव इसकी क्षमता और जोखिमों का आकलन करने के लिए एक रूपरेखा देता है.

बड़े औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बारे में सार्वजनिक बहस अक्सर अंदाजों, गलत जानकारी और दुनिया के दूसरे हिस्सों में हो रहे विकास से तुलना में उलझ जाती है. आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के चिंतलपुडी और रेचेरला ब्लॉक में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) का प्रस्तावित भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG) परियोजना भी इससे अलग नहीं है.

कस्ता वेस्ट प्रोजेक्ट की साइट पर काम करने वाले मज़दूर (ETV Bharat via PIB) भूजल प्रदूषण, भूमिगत भौगोलिक स्थिरता और कानूनी पारदर्शिता को लेकर चिंताओं ने स्थानीय समुदायों में शक पैदा किया है. इन चिंताओं पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है. खासकर ऐसे इलाके में जहां खेती और पानी तक पहुच रोजी-रोटी के लिए जरूरी हैं. लेकिन इस बहस में वैज्ञानिक रूप से स्थापित जोखिम, बिना सत्यापित किए डर और भारत के नियामक ढांचे के तहत मौजूद सुरक्षा के बीच फर्क भी करना होगा. झारखंड के कस्ता वेस्ट ब्लॉक में भारत का पहला यूसीजी पायलट प्रोजेक्ट, जिसे ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL), कोल इंडिया लिमिटेड (CIL), सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट (CMPDI) और कनाडा की एर्गो एक्सर्जी टेक्नोलॉजीज ने शुरू किया है, जो एक अहम संदर्भ बिंदु देता है. इस परियोजना का मकसद भारतीय गोंडवाना कोयले के भूमिगत गैसीकरण की तकनीकी व्यवहार्यता का परीक्षण करने और ऐसे सबूत इकट्ठा करना है जो भविष्य के परियोजनाओं, जिसमें एलुरु में प्रस्तावित विकास भी शामिल है, के लिए जानकारी दे सकें. कास्ता ब्लॉक: भारत का यूसीजी टेस्टिंग ग्राउंड

केंद्रीय कोयला मंत्रालय के राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के तहत शुरू किए गए कस्ता वेस्ट प्रोजेक्ट को सीआईएल आरएंडडी बोर्ड से 23.10 करोड़ रुपये का अनुसंधान और विकास आवंटन मिला. पायलट प्रोजेक्ट 10 से 12 स्क्वायर किलोमीटर में फैले एक बड़े ब्लॉक में लगभग 25 से 30 एकड़ तक फैला हुआ है. इसका लक्ष्य 200 से 450 मीटर की गहराई पर गहरे, बिना खदान वाले कोयले की परतें हैं, जिनमें लगभग 88 मिलियन टन का रिजर्व है. मई 2025 में पूरा हुआ पहला चरण, साइट विशेषता, कोर सैंपलिंग और हाइड्रोजियोलॉजिकल मॉडलिंग पर फोकस था. दूसरा चरण जो जून 2025 में शुरू हुआ, उसमें डायरेक्शनल इंजेक्शन और प्रोडक्शन ड्रिलिंग, सरफेस पाइपिंग और रियल-टाइम सबसरफेस मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम लगाना शामिल था. यह प्रोजेक्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय कोयले में खास तकनीकी चुनौतियां हैं. गोंडवाना कोयले में आमतौर पर 30 फीसदी से 42 फीसदी राख होती है और यह G-8 से G-11 ग्रेड में आता है. कास्ता में प्रयोगशाला और मुख्य मूल्यांकन को इस बात के सबूत के तौर पर बताया गया है कि नियंत्रित थर्मोकेमिकल गैसीकरण से मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड वाली सिंथेसिस गैस बन सकती है. भूजल सुरक्षा को केंद्र में रहना चाहिए

यूसीजी से जुड़ी एक बड़ी चिंता यह है कि गैसीकरण के दौरान बनने वाले फिनोल और दूसरे ऑर्गेनिक बायप्रोडक्ट्स के माइग्रेशन से भूजल प्रदूषण की संभावना है. कास्ता में प्रस्तावित सुरक्षा तंत्र में भूमिगत गैसीकरण कैविटी के अंदर दबाव को आसपास के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से कम बनाए रखना शामिल है. इससे एक अंदर की ओर दबाव का एक माप बनता है, जिससे भूजल प्रदूषण भूजल प्रदूषक को बाहर जाने देने के बजाय कैविटी की ओर बहता है. फेज एक के दौरान हाइड्रोजियोलॉजिकल टेस्टिंग का मकसद इसी मैकेनिज्म का पता लगाना था. अगर पूरे अभियान के दौरान इसे बनाए रखा जाए, तो दबाव विभेदक गैसीकरण क्षेत्र के अंदर बायप्रोडक्ट्स (उपोत्पाद) को रोकने में मदद कर सकता है. कोयले की परत के ऊपर भौगोलिक संरचना एक और जरूरी बात है. कास्टा में कोर विश्लेषण से घने, कम पारगम्यता वाले सैंडस्टोन और शेल फॉर्मेशन की पहचान हुई जो गैसीकरण जोन और कम गहरे एक्वीफ़र (गहरे जलभृतों) के बीच प्राकृतिक रुकावट का काम कर सकते हैं. कास्ता प्रोजेक्ट में भारत का अनुभव यह जांचने का आधार देता है कि क्या भूमिगत गैसीकरण कोयले के साथ और देश की भौगोलिक स्थिति में काम कर सकता है (E V R Raju) ये भूगर्भीय और जल-भूवैज्ञानिक सुरक्षा उपाय UCG डिजाइन के जरूरी हिस्से हैं. फिर भी उनका असर असल परिचालन स्थिति में लगातार निगरानी से तय होना चाहिए. भूजल सुरक्षा को एक अंदाज़ा नहीं माना जा सकता. यह प्रोजेक्ट की पूरे जीवन चक्र में एक ऐसी जरूरत बनी रहनी चाहिए जिसे मापा जा सके और जिसे अलग से सत्यापित किया जा सके. वैश्विक नाकामियों के साथ तुलना के लिए संदर्भ की जरूरत क्यों है?

एलुरु प्रस्ताव के विरोध ने अंतरराष्ट्रीय UCG परियोजनाओं, खासकर ऑस्ट्रेलिया के चिनचिला में लिंक एनर्जी ऑपरेशन की ओर भी ध्यान खींचा है. इस तरह की तुलना प्रौद्योगिकियों के पर्यावरणीय जोखिम को समझने के लिए जरूरी है. लेकिन उन्हें भौगोलिक स्थिति, कोल-सीम ​​की गहराई, ऑपरेशनल तरीकों और निगरातनी प्रणाली में अंतर को ध्यान में रखना होगा. चिनचिला प्रोजेक्ट में 150 मीटर से कम की कम गहराई पर गैसीकरण शामिल था. इसके उलट, एलुरु प्रस्ताव में 600 मीटर से ज़्यादा गहराई पर और शायद 1,000 मीटर से ज़्यादा तक पहुंचने वाली कोल सीम का जिक्र है, जिसमें लक्ष्य के ऊपर लगभग 400 मीटर मोटी चट्टान बाधा है. ये अंतर अंडरग्राउंड फ्लूइड और गैस माइग्रेशन की संभावना पर काफी असर डाल सकते हैं. एक गहरी कोल सीम जिसमें काफी भौगोलिक बाधा होती है, एक कम गहरे गैसीकरण अभियान से अलग स्थिति पेश करती है. हालांकि, सिर्फ गहराई से पर्यावरण सुरक्षा तय नहीं की जा सकती. बीच की चट्टान संरचनाओं की निरंतरता, पारगम्यता और संरचनात्मक अखंडता, साथ ही भूजल की खासियतें और परिचालन दबाव नियंत्रण, अलग से तय किए जाने चाहिए. अंतरराष्ट्रीय विफलताओं को जोखिम आकलन में शामिल किया जाना चाहिए, न कि उन्हें सीधे खारिज कर दिया जाना चाहिए या अलग-अलग भौगोलिक स्थिति वाले परियोजनाओं पर बिना सोचे-समझे लागू किया जाना चाहिए.