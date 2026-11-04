एलुरु का भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजना: यह अटकलों पर नहीं, बल्कि विज्ञान पर आधारित बहस का है हकदार
यह प्रोजेक्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय कोयले में खास तकनीकी चुनौतियां हैं.
Published : November 4, 2026 at 5:49 PM IST
आंध्र प्रदेश में रिलायंस इंडस्ट्री के प्रस्तावित परियोजना ने भूजल, जमीन और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा की हैं. हालांकि, भूमिगत कोयला गैसीकरण और नियामक प्रक्रिया के साथ भारत का अनुभव इसकी क्षमता और जोखिमों का आकलन करने के लिए एक रूपरेखा देता है.
बड़े औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बारे में सार्वजनिक बहस अक्सर अंदाजों, गलत जानकारी और दुनिया के दूसरे हिस्सों में हो रहे विकास से तुलना में उलझ जाती है. आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के चिंतलपुडी और रेचेरला ब्लॉक में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) का प्रस्तावित भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG) परियोजना भी इससे अलग नहीं है.
भूजल प्रदूषण, भूमिगत भौगोलिक स्थिरता और कानूनी पारदर्शिता को लेकर चिंताओं ने स्थानीय समुदायों में शक पैदा किया है. इन चिंताओं पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है. खासकर ऐसे इलाके में जहां खेती और पानी तक पहुच रोजी-रोटी के लिए जरूरी हैं. लेकिन इस बहस में वैज्ञानिक रूप से स्थापित जोखिम, बिना सत्यापित किए डर और भारत के नियामक ढांचे के तहत मौजूद सुरक्षा के बीच फर्क भी करना होगा.
झारखंड के कस्ता वेस्ट ब्लॉक में भारत का पहला यूसीजी पायलट प्रोजेक्ट, जिसे ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL), कोल इंडिया लिमिटेड (CIL), सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट (CMPDI) और कनाडा की एर्गो एक्सर्जी टेक्नोलॉजीज ने शुरू किया है, जो एक अहम संदर्भ बिंदु देता है. इस परियोजना का मकसद भारतीय गोंडवाना कोयले के भूमिगत गैसीकरण की तकनीकी व्यवहार्यता का परीक्षण करने और ऐसे सबूत इकट्ठा करना है जो भविष्य के परियोजनाओं, जिसमें एलुरु में प्रस्तावित विकास भी शामिल है, के लिए जानकारी दे सकें.
कास्ता ब्लॉक: भारत का यूसीजी टेस्टिंग ग्राउंड
केंद्रीय कोयला मंत्रालय के राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के तहत शुरू किए गए कस्ता वेस्ट प्रोजेक्ट को सीआईएल आरएंडडी बोर्ड से 23.10 करोड़ रुपये का अनुसंधान और विकास आवंटन मिला.
पायलट प्रोजेक्ट 10 से 12 स्क्वायर किलोमीटर में फैले एक बड़े ब्लॉक में लगभग 25 से 30 एकड़ तक फैला हुआ है. इसका लक्ष्य 200 से 450 मीटर की गहराई पर गहरे, बिना खदान वाले कोयले की परतें हैं, जिनमें लगभग 88 मिलियन टन का रिजर्व है.
मई 2025 में पूरा हुआ पहला चरण, साइट विशेषता, कोर सैंपलिंग और हाइड्रोजियोलॉजिकल मॉडलिंग पर फोकस था. दूसरा चरण जो जून 2025 में शुरू हुआ, उसमें डायरेक्शनल इंजेक्शन और प्रोडक्शन ड्रिलिंग, सरफेस पाइपिंग और रियल-टाइम सबसरफेस मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम लगाना शामिल था.
यह प्रोजेक्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय कोयले में खास तकनीकी चुनौतियां हैं. गोंडवाना कोयले में आमतौर पर 30 फीसदी से 42 फीसदी राख होती है और यह G-8 से G-11 ग्रेड में आता है. कास्ता में प्रयोगशाला और मुख्य मूल्यांकन को इस बात के सबूत के तौर पर बताया गया है कि नियंत्रित थर्मोकेमिकल गैसीकरण से मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड वाली सिंथेसिस गैस बन सकती है.
भूजल सुरक्षा को केंद्र में रहना चाहिए
यूसीजी से जुड़ी एक बड़ी चिंता यह है कि गैसीकरण के दौरान बनने वाले फिनोल और दूसरे ऑर्गेनिक बायप्रोडक्ट्स के माइग्रेशन से भूजल प्रदूषण की संभावना है. कास्ता में प्रस्तावित सुरक्षा तंत्र में भूमिगत गैसीकरण कैविटी के अंदर दबाव को आसपास के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से कम बनाए रखना शामिल है. इससे एक अंदर की ओर दबाव का एक माप बनता है, जिससे भूजल प्रदूषण भूजल प्रदूषक को बाहर जाने देने के बजाय कैविटी की ओर बहता है.
फेज एक के दौरान हाइड्रोजियोलॉजिकल टेस्टिंग का मकसद इसी मैकेनिज्म का पता लगाना था. अगर पूरे अभियान के दौरान इसे बनाए रखा जाए, तो दबाव विभेदक गैसीकरण क्षेत्र के अंदर बायप्रोडक्ट्स (उपोत्पाद) को रोकने में मदद कर सकता है. कोयले की परत के ऊपर भौगोलिक संरचना एक और जरूरी बात है. कास्टा में कोर विश्लेषण से घने, कम पारगम्यता वाले सैंडस्टोन और शेल फॉर्मेशन की पहचान हुई जो गैसीकरण जोन और कम गहरे एक्वीफ़र (गहरे जलभृतों) के बीच प्राकृतिक रुकावट का काम कर सकते हैं.
ये भूगर्भीय और जल-भूवैज्ञानिक सुरक्षा उपाय UCG डिजाइन के जरूरी हिस्से हैं. फिर भी उनका असर असल परिचालन स्थिति में लगातार निगरानी से तय होना चाहिए. भूजल सुरक्षा को एक अंदाज़ा नहीं माना जा सकता. यह प्रोजेक्ट की पूरे जीवन चक्र में एक ऐसी जरूरत बनी रहनी चाहिए जिसे मापा जा सके और जिसे अलग से सत्यापित किया जा सके.
वैश्विक नाकामियों के साथ तुलना के लिए संदर्भ की जरूरत क्यों है?
एलुरु प्रस्ताव के विरोध ने अंतरराष्ट्रीय UCG परियोजनाओं, खासकर ऑस्ट्रेलिया के चिनचिला में लिंक एनर्जी ऑपरेशन की ओर भी ध्यान खींचा है. इस तरह की तुलना प्रौद्योगिकियों के पर्यावरणीय जोखिम को समझने के लिए जरूरी है. लेकिन उन्हें भौगोलिक स्थिति, कोल-सीम की गहराई, ऑपरेशनल तरीकों और निगरातनी प्रणाली में अंतर को ध्यान में रखना होगा.
चिनचिला प्रोजेक्ट में 150 मीटर से कम की कम गहराई पर गैसीकरण शामिल था. इसके उलट, एलुरु प्रस्ताव में 600 मीटर से ज़्यादा गहराई पर और शायद 1,000 मीटर से ज़्यादा तक पहुंचने वाली कोल सीम का जिक्र है, जिसमें लक्ष्य के ऊपर लगभग 400 मीटर मोटी चट्टान बाधा है. ये अंतर अंडरग्राउंड फ्लूइड और गैस माइग्रेशन की संभावना पर काफी असर डाल सकते हैं. एक गहरी कोल सीम जिसमें काफी भौगोलिक बाधा होती है, एक कम गहरे गैसीकरण अभियान से अलग स्थिति पेश करती है.
हालांकि, सिर्फ गहराई से पर्यावरण सुरक्षा तय नहीं की जा सकती. बीच की चट्टान संरचनाओं की निरंतरता, पारगम्यता और संरचनात्मक अखंडता, साथ ही भूजल की खासियतें और परिचालन दबाव नियंत्रण, अलग से तय किए जाने चाहिए. अंतरराष्ट्रीय विफलताओं को जोखिम आकलन में शामिल किया जाना चाहिए, न कि उन्हें सीधे खारिज कर दिया जाना चाहिए या अलग-अलग भौगोलिक स्थिति वाले परियोजनाओं पर बिना सोचे-समझे लागू किया जाना चाहिए.
खेती की जमीन और जमीन के नीचे गैस बनना
पारंपरिक ओपन-कास्ट माइनिंग के उलट, .यूसीजी में ज्यादा मात्रा में ऊपरी मिट्टी हटाने या बड़े खुले गड्ढों की खुदाई की जरूरत नहीं होती है. यह प्रक्रिया कोयले को जमीन के नीचे जलने वाली गैस में बदलता है, जिसे फिर कुओं के जरिए जमीन के ऊपर लाया जाता है.
इसलिए, इस तकनीक में कोयला निकालने के जमीन के ऊपर के हिस्से पर पड़ने वाले असर को कम करने की क्षमता है. परियोजना के विवरण से पता चलता है कि जमीन के ऊपर की 90 प्रतिशत से ज्यादा जमीन बिना किसी रुकावट के रह सकती है, जिससे कुओं के मुंह और उससे जुड़े आधारभूत संरचना के आसपास खेती का काम जारी रह सके.
एलुरु के किसानों के लिए यह फर्क जरूरी है. हालांकि, असली असर ड्रिलिंग अवसंरचना, पहुंच मार्ग, पाइपलाइन, ऑपरेशनल सुविधाओं और दूसरे जुड़े इंस्टॉलेशन की जगह पर निर्भर करेगा. जमीन के इस्तेमाल के समझौते भी अपनी मर्जी से पारदर्शी और सही होने चाहिए. किसानों को कोई भी समझौता करने से पहले शर्तों, मुआवजे के इंतजाम और लंबे समय में होने वाले असर की साफ समझ होनी चाहिए.
डीपीआर और विनियामक अनुक्रम को समझना
एक और विवाद का मुद्दा पायलट ऑपरेशन शुरू होने से पहले पूरी तरह से पूरी की गई डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) की मांग से जुड़ा है. यहां छोटे पैमाने पर किया जाने वाला तकनीकी परीक्षण और पूरे वाणिज्यिक विकास के बीच का अंतर जरूरी है. लगभग 30 एकड़ में फैला एक शुरुआती पायलट, ऑपरेटिंग पैरामीटर तय करने, अंडरग्राउंड कैविटी के व्यवहार का आकलन करने और सिंथेसिस गैस प्रोडक्शन को मापने के लिए डिजाइन किया गया है. इन नतीजों से यह तय करने में मदद मिलती है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट कैसे और विकसित किया जा सकता है.
इसलिए एक पूरी वाणिज्यिक डीपीआर के लिए अनुभव पर आधारित जानकारी की जरूरत होती है जो पायलट टेस्टिंग से पहले शायद न मिले. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नियामक ढांचा के तहत, डिटेल्ड माइन प्लान, तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन और कानूनी पर्यावरण मंजूरी बाद के विकास प्रक्रिया का हिस्सा हैं. एलुरु में समुदायों के लिए परियोजना दस्तावेजों, परिवेशीय आंकलन और मॉनिटरिंग डेटा तक पहुंच लोगों का भरोसा बनाने के लिए जरूरी होगी.
स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और आर्थिक मौके
तकनीकी और पर्यावरणीय सवालों से परे, प्रस्तावित परियोजना को एलुरु जिले में रोजगार और आर्थिक गतिविधि बढ़ाने के मौके के तौर पर पेश किया गया है. इसके अनुमानित रोजगार के आंकड़ों में 3,500 से 5,000 निर्माण कार्य आधारित रोजगार और पूरे कमर्शियल ऑपरेशन के दौरान 3,000 से 5,000 कुशल तकनीकी पद शामिल हैं.
खास स्किल एकेडमी स्थानीय युवाओं को भूमिगत गैसीकरण, औद्योगिक संचालन और उससे जुड़े सेक्टर से जुड़ी तकनीकी योग्यता हासिल करने में मदद कर सकती हैं. प्रस्ताव में सालाना 200 करोड़ रुपये तक की सैलरी देने का भी प्रस्ताव है. अनुमान है कि इन गतिविधि से 20,000 से 35,000 अप्रत्यक्ष रोजी-रोटी को समर्थन मिल सकता है और गांव की अर्थव्यवस्था में सालाना 15 से 25 करोड़ रुपये आ सकते हैं.
एक बड़ा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र
एलुरु के अनुमानित 3.13 बिलियन टन गहरे कोयला रिजर्व के प्रस्तावित रूपांतरण को यूरिया, पेट्रोकेमिकल्स, मेथनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज के विकास से भी जोड़ा गया है.
परियोजना के अनुमानों के मुताबिक, सफल पायलट वैलिडेशन के बाद कोर UCG आधारभूत संरचना की संभावित मूल्य 2.73 लाख करोड़ रुपये तक हो सकती है. बड़े एकीकृत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के लगभग 5.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें डाउनस्ट्रीम एसेट्स से हर रुपये के निवेश पर 1.80 से 2.10 रुपये की कमाई हो सकती है.
इस प्रस्ताव में आंध्र प्रदेश सरकार के लिए रॉयल्टी और खनन-संबंधित निधियों से लगभग 65,000 करोड़ रुपये का कुल प्रत्यक्ष राजस्व भी शामिल है. दूसरे अनुमान बताते हैं कि इलाके की प्रति व्यक्ति कमाई लगभग 3.35 लाख रुपये सालाना से बढ़कर 6.50 लाख रुपये और उससे ज्यादा बढ़कर 8.50 लाख हो सकती है.
इस परियोजना में गांव के विकास के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड में 4,000-रुपये से 7,750 करोड़ रुपये के साथ-साथ लंबे समय तक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 8,000 से 15,000 करोड़ रुपये देने का भी प्रस्ताव है.
एलुरु में प्रस्तावित यूसीजी प्रोजेक्ट एक मौका और जिम्मेदारी दोनों देता है. कास्ता प्रोजेक्ट में भारत का अनुभव यह जांचने का आधार देता है कि क्या भूमिगत गैसीकरण कोयले के साथ और देश की भौगोलिक स्थिति में काम कर सकता है. स्थानीय लोग अंदाज के बजाय सत्यापित फील्ड डेटा के जरिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एलुरु प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करके भरोसे के साथ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को अपना सकते हैं.
लेखक ई वी आर राजू एक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें संसाधन शासन, पर्यावरण न्यायशास्त्र और क्लाइमेट इंटेलिजेंस में चार दशकों से ज्यादा का अनुभव है.
(Disclaimer: इस लेख में दिए गए विचार लेखक के हैं. यहां दिए गए तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं)