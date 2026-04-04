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लिविंग रूम से किचन तक बिजली, भारत में घरेलू ऊर्जा के इस्तेमाल पर नए सिरे से सोचना जरूरी

सौर ऊर्जा किचन के लिए एक अत्यंत प्रभावी, टिकाऊ और किफायती विकल्प है, जो एलपीजी की समस्या से लोगों को निजात दिला सकती है.

Electricity from Living Room to Kitchen
प्रतीकात्मक तस्वीर (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 4, 2026 at 4:10 PM IST

5 Min Read
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राधाकृष्ण देशराजू

नई दिल्ली: भारत के घरों के लिविंग रूम में बिजली से चलने वाले उपकरण, जैसे लाइट पंखे, एयर-कंडीशनर, टेलीविजन लगे होते हैं. वहीं, किचन एलपीजी पर निर्भर रहता है.

क्लीन एनर्जी के इस दौर में, इस फर्क को सही ठहराना मुश्किल होता जा रहा है. अब समय आ गया है कि बिजली को लिविंग रूम से किचन तक पहुंचाया जाए और भारत में घरेलू ऊर्जा के इस्तेमाल के बारे में नए सिरे से सोचा जाए.

अंग्रेजी में एक कहावत है, 'स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन', इसका मतलब किसी छोटी समस्या को तुरंत ठीक करने से वह बाद में बहुत बड़ी और ज्यादा समय लेने वाली समस्या नहीं बन पाती. अंग्रेजी की यही कहावत यहां चरितार्थ होती है. वह इसलिए क्योंकि, ऊर्जा की बढ़ती मांग और पर्यावरण का दबाव इस बदलाव को और ज्यादा मुश्किल बना दे, भारत को समय रहते कदम उठाना चाहिए.

अर्थशास्त्र: क्या एलपीजी सच में सस्ती है?
एक आम 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 900 से 1,100 रुपये होती है. ऊर्जा के हिसाब से, यह सही हालात में लगभग 170 kWh इस्तेमाल करने लायक गर्मी देता है. लेकिन, पुराने गैस स्टोव में खराबी की वजह से, इस एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है.

कई शहरी इलाकों में बिजली की कीमत लगभग 7 रुपये प्रति kWh है, लेकिन इंडक्शन कुकटॉप से ​​इस्तेमाल करने पर यह ज्यादा बेहतर होती है, जो 85 से 90 फीसदी तक क्षमता देते हैं. जब इस क्षमता के फायदे को ध्यान में रखा जाता है, तो इलेक्ट्रिक कुकिंग न केवल प्रतिस्पर्धी है, बल्कि असल में एलपीजी से अक्सर सस्ती भी होती है.

दूसरे शब्दों में, एलपीजी पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पैसे की बर्बादी हो भी सकती है. बिजली बेहतर वैल्यू देती है, कीमतों में ज्यादा स्थिरता देती है और भारत की लंबे समय की ऊर्जा रणनीति के साथ मेल खाती है.

सोलराइजिंग होम्स: एक बदलाव का मौका
लगभग 36 करोड़ घरों में से लगभग 1.5 करोड़ घरों को सौर उर्जा से लैस करने की सरकार की योजना एक मिल का पत्थर साबित हो सकती है. रूफटॉप सोलर से घर अपनी बिजली खुद बना सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक कुकिंग और भी सस्ती हो जाएगी.सोलर से चलने वाले किचन LPG और ग्रिड बिजली दोनों पर निर्भरता कम कर सकते हैं, जिससे ऊर्जा में आत्मनिर्भरता का एक नया दौर शुरू होगा.

विनिर्माण के लिए विकास इंजन
इलेक्ट्रिक कुकिंग की तरफ बड़े पैमाने पर बदलाव से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को काफी बढ़ावा मिलेगा. इंडक्शन स्टोव, इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर, हीटिंग एलिमेंट और स्मार्ट अप्लायंसेज की डिमांड बढ़ेगी.

यह बदलाव:

  • 'मेक इन इंडिया' पहल को मजबूत करें
  • विनिर्माण और सेवाओं में नौकरियां पैदा करें
  • ऊर्जा बचाने वाले अप्लायंसेज में इनोवेशन को बढ़ावा दें

भारत में इलेक्ट्रिक कुकिंग टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब बनने की क्षमता है. आखिर, 'जहां चाह, वहां राह.'

स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक रसोई
इलेक्ट्रिक कुकिंग से एलपीजी लीक और घर के अंदर हवा के प्रदूषण से जुड़े खतरे खत्म हो जाते हैं. इससे किचन साफ ​​रहते हैं और रहने की जगह भी स्वस्थ रहती है, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए. फिर भी, सुरक्षा सबसे जरूरी होनी चाहिए. बिजली के बढ़ते इस्तेमाल के लिए ये चीजें जरूरी हैं:

  • सही वायरिंग और अर्थिंग
  • सर्टिफाइड उपकरण
  • लोड मैनेजमेंट के बारे में जानकारी

बिजली की गुणवत्ता: मुख्य कारक
घरों में भरोसे के साथ इलेक्ट्रिक कुकिंग अपनाने के लिए, भरोसेमंद पावर सप्लाई जरूरी है. वोल्टेज में उतार-चढ़ाव और कटौती से इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन पर भरोसा कम हो सकता है.

इसलिए भारत को पावर सप्लाई की क्वालिटी सुधारने पर ध्यान देना चाहिए. एक सुधार जिस पर विचार किया जा सकता है, वह है इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और घरेलू कनेक्शन के लिए QCI (क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया) सर्टिफिकेशन को जरूरी बनाना. इससे स्टैंडर्डाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी और भरोसेमंदता पक्की हो सकती है.

पुराने इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर सिस्टम से मॉडर्न, थर्ड-पार्टी क्वालिटी ऑडिट में बदलाव से एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी आ सकती है—यह पक्का करते हुए कि कंज्यूमर्स को वह क्वालिटी सर्विस मिले जिसके वे हकदार हैं.

एक प्रैक्टिकल रोडमैप

शॉर्ट टर्म (1–3 साल):

इंसेंटिव देकर इलेक्ट्रिक कुकिंग को बढ़ावा दें, जागरूकता अभियान बढ़ाएं और शहरों में सप्लाई को बेहतर बनाएं.

मिड टर्म (3–7 साल):

डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपग्रेड करें, QCI-बेस्ड इंस्पेक्शन शुरू करें, और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं.

लॉन्ग टर्म (7–15 साल):

इलेक्ट्रिक कुकिंग को बड़े पैमाने पर अपनाएं, रूफटॉप सोलर को इंटीग्रेट करें, और स्मार्ट, कुशल ऊर्जा से लैस घर बनाएं.

आगे का रास्ता
भारत का एनर्जी भविष्य साफ, एफिशिएंट और सस्टेनेबल सॉल्यूशन में है. LPG से बिजली पर कुकिंग एनर्जी बदलने से कार्बन उत्सर्जन कम होगा, इम्पोर्ट पर निर्भरता कम होगी, और जीवन की क्वालिटी बेहतर होगी. जैसा कि एक और पुरानी कहावत हमें याद दिलाती है, "काम करने का सबसे अच्छा समय कल था; अगला सबसे अच्छा समय अभी है."

लिविंग रूम से किचन में बदलाव सिर्फ ऊर्जा के बारे में नहीं है. यह प्रगति के बारे में है. यह एक साफ, सुरक्षित और ज्यादा आत्मनिर्भर भारत बनाने के बारे में है. बदलाव तैयार है. सवाल यह है...क्या हम तैयार हैं?

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