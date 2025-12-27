ETV Bharat / opinion

चुनाव, देश निकाला और माइनॉरिटी का डर: बांग्लादेश का चुनाव भारत के लिए क्यों रखता है मायने

पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान (4R) 25 दिसंबर, 2025 को ढाका पहुंचने के बाद एक रैली के दौरान समर्थकों का अभिवादन करते हुए. ( AFP )

लगभग 15 सालों तक, इंडिया की बांग्लादेश पॉलिसी शेख हसीना और उनकी अवामी लीग के आसपास ही घूमती रही. हसीना के अंडर, ढाका ने भारत विरोधी विद्रोही ग्रुप्स पर सख्ती की, सिक्योरिटी कोऑपरेशन को गहरा किया, रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया, और मोटे तौर पर सेक्युलर पॉलिटिकल सोच बनाए रखी. इस दौरान बांग्लादेश ने भारत को जिस तरह का स्ट्रेटेजिक आराम दिया, वैसा बहुत कम पड़ोसियों ने दिया.

फरवरी 2026 में होने वाले बांग्लादेश के पार्लियामेंट्री इलेक्शन हाल के सालों में साउथ एशिया में सबसे अहम पॉलिटिकल इवेंट्स में से एक बन रहे हैं. ये न सिर्फ बांग्लादेश के लिए, बल्कि इंडिया के लिए भी अहम है. अगस्त 2024 में पूर्व प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को अचानक हटाए जाने, उसके बाद उनकी अवामी लीग पर इलेक्शन लड़ने पर बैन लगाने, और 17 साल के देश निकाला के बाद तारिक रहमान की वापसी ने ढाका में एक ऐसा पॉलिटिकल रीसेट किया है, जिसे नई दिल्ली इग्नोर नहीं कर सकती.

स्पोक्सपर्सन ने कहा, “भारत, बांग्लादेश के लोगों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए खड़ा है.” “हम बांग्लादेश में शांति और स्टेबिलिटी के फेवर में हैं. हम फ्री, फेयर, इनक्लूसिव और पार्टिसिपेटिव इलेक्शन के लिए खड़े हैं, जो शांतिपूर्ण माहौल में होने चाहिए.”

जायसवाल ने कहा, “इस डेवलपमेंट को उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए.” उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश पर भारत का पॉइंट हमेशा से साफ और एक जैसा रहा है.

जहां तक ​​तारिक रहमान की वापसी की बात है, जायसवाल ने कहा कि भारत, बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाले चुनावों का समर्थन करता है.

उन्होंने कहाकि, “इन घटनाओं को सिर्फ मीडिया की बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बातें या राजनीतिक हिंसा कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.”

जायसवाल ने इस बात की ओर इशारा किया कि अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान स्वतंत्र स्रोतों द्वारा अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2,900 से ज़्यादा घटनाओं, जिनमें हत्याएं, आगजनी और जमीन हड़पने के मामले शामिल हैं, को डॉक्यूमेंट किया गया है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को यहां एक साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, “बांग्लादेश में हाल के घटनाक्रमों के बारे में हम सभी जानते हैं.” “हम उन पर करीब से नजर रख रहे हैं. जहां तक ​​कानून-व्यवस्था की स्थिति का सवाल है, मैं समय-समय पर आपको बताता रहा हूं कि हमारी स्थिति क्या रही है और क्या होनी चाहिए. बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों समेत अल्पसंख्यकों के खिलाफ कट्टरपंथियों द्वारा लगातार हो रही दुश्मनी बहुत चिंता की बात है. हम हाल ही में मैमनसिंह में हुए एक हिंदू युवक की भयानक हत्या की निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस अपराध के दोषियों को सजा मिलेगी.”

नई दिल्ली ने खुले तौर पर “स्वतंत्र, निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाले” चुनावों की मांग की है. इसके नतीजे न सिर्फ यह तय करेंगे कि बांग्लादेश पर किसका राज होगा, बल्कि यह भी तय करेंगे कि भारत का सबसे अहम पूर्वी पड़ोसी देश कितना स्थिर और भरोसेमंद बना रहेगा.

नई दिल्ली: फरवरी 2026 में होने वाले बांग्लादेश के पार्लियामेंट्री चुनाव भारत के लिए दक्षिण एशिया की सबसे अहम राजनीतिक घटनाओं में से एक बन गए हैं, क्योंकि ढाका एक नाटकीय राजनीतिक बदलाव से गुजर रहा है. इसमें लंदन में 17 साल के खुद से देश निकाला के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के नेता तारिक रहमान की वापसी हुई है. शेख हसीना की अवामी लीग का चुनावों से बाहर होना पड़ा है. और माइनॉरिटी सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता बढ़ गई है.

अगस्त 2024 में हसीना के जाने के साथ ही यह पक्का भरोसा खत्म हो गया. उनके जाने से एक खालीपन आया है, जिसे अभी तक एक स्थिर पॉलिटिकल आम सहमति से भरा नहीं जा सका है. इसके बाद अवामी लीग को 2026 का चुनाव लड़ने से रोकने के फैसले ने बांग्लादेशी पॉलिटिक्स को और बांट दिया है और चुनावी वैधता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

भारत के लिए, डर सिर्फ इस बात का नहीं है कि कौन जीतता है, बल्कि इस बात का भी है कि वे कैसे जीतते हैं. एक सरकार जो बहुत ज़्यादा सवालों के घेरे में आए या अलग-थलग पड़े चुनाव से बनती है, उसे घरेलू मान्यता न मिलने का खतरा होता है. इससे वह सड़क की राजनीति, मिलिट्री असर, या बाहरी हेरफेर, जिसमें चीन या इस्लामी ताकतें शामिल हैं, के लिए ज़्यादा कमजोर हो जाती है.

17 साल के देश निकाला के बाद तारिक रहमान की वापसी ने चुनावी माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है. लंबे समय से BNP के असल नेता माने जाने वाले रहमान को, अगर पार्टी जीतती है तो बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है.

नई दिल्ली में, रहमान को कभी बहुत शक की नजर से देखा जाता था. 2001-2006 की BNP-जमात-ए-इस्लामी सरकार के दौरान, जब उनकी मां खालिदा जिया प्रधानमंत्री थीं, भारत विरोधी विद्रोही ग्रुप बांग्लादेश की जमीन से आजादी से काम करते थे, और दोनों देशों के रिश्ते तेजी से बिगड़ गए थे. वह ऐतिहासिक बोझ आज भी भारतीय स्ट्रेटेजिक सोच में बहुत बड़ा है.

हालांकि, रहमान के हालिया मैसेज काफी अलग रहे हैं. उन्होंने सेक्युलरिज़्म, स्टेबिलिटी और भारत के साथ बेहतर रिश्तों के लिए सपोर्ट का इशारा दिया है. यह एक ऐसा बदलाव है, जिस पर नई दिल्ली चुपचाप ध्यान दे रही है. भारत के लिए, इससे हसीना के बाद के बांग्लादेश के साथ काम करने का मौका मिलता है, जो उसके मुख्य हितों के खिलाफ न हो, बशर्ते रहमान अपनी बातों को पॉलिसी में बदलें.

गुरुवार को ढाका पहुंचने के बाद रहमान ने कहा, "अब हम सब मिलकर देश बनाने का समय है." "इस देश में पहाड़ी, मैदानी, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, ईसाई लोग हैं. हम एक सुरक्षित बांग्लादेश बनाना चाहते हैं. बांग्लादेश में, चाहे कोई भी महिला, पुरुष या बच्चा हो, उन्हें अपने घरों से सुरक्षित निकलने और सुरक्षित लौटने में आसानी होनी चाहिए."

बांग्लादेश के रिसर्चर और जर्नलिस्ट शहादत शाहीन के मुताबिक, अगर रहमान सत्ता में आते हैं, तो नई दिल्ली और ढाका के बीच रिश्ते मुहम्मद यूनुस की मौजूदा अंतरिम सरकार के मुकाबले बेहतर होंगे.

शादिन ने ढाका से फोन पर ETV भारत को बताया, “तारिक रहमान के अंडर एक एक्सपर्ट ग्रुप BNP की फॉरेन पॉलिसी पर काम कर रहा है.” “मुझे भारत-बांग्लादेश के बेहतर रिश्तों की उम्मीद है, क्योंकि तारिक रहमान एकेडेमिक्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं. वह साउथ एशियन एक्सपर्ट्स से मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि वह प्रैक्टिकल होंगे और रियलपॉलिटिक को फॉलो करेंगे.”

बांग्लादेश की पॉलिटिक्स और इकॉनमी के एक भारतीय एक्सपर्ट ने शादिन से सहमति जताई.

एक्सपर्ट ने नाम न बताने की शर्त पर ETV भारत को बताया, “हां, अगर तारिक रहमान पावर में आते हैं तो भारत-बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर होंगे.” “वह बांग्लादेश में शांति, स्टेबिलिटी और खुशहाली लाना चाहते हैं. भारत के सपोर्ट के बिना, यह मुमकिन नहीं होगा.” एक्सपर्ट ने आगे कहा कि जब रहमान की मां खालिदा ज़िया प्राइम मिनिस्टर थीं, तब से दुनिया बदल गई है. फिर अवामी लीग के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर बैन का सवाल आता है.

शादिन ने कहा, “अगर आप बांग्लादेश का इलेक्टोरल मैप देखें, तो अवामी लीग अभी भी कई जगहों पर पॉपुलर है.” “अगर अवामी लीग के उम्मीदवार इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर खड़े होते हैं, तो वे कुछ जगहों से जीत सकते हैं.”

ऊपर बताए गए भारतीय एक्सपर्ट के मुताबिक, अवामी लीग के कई सदस्य BNP समेत दूसरी पार्टियों में चले गए हैं. एक्सपर्ट ने कहा, “यह देखना बाकी है कि वे असल में अपना नॉमिनेशन फाइल कर पाते हैं या नहीं.”

आखिरकार, फरवरी 2026 के चुनाव यह तय करेंगे कि बांग्लादेश स्थिर डेमोक्रेटिक बदलाव के दौर में जाएगा या लंबे समय तक चलने वाले राजनीतिक उथल-पुथल में फंस जाएगा. भारत के लिए, यह सिर्फ तारिक रहमान या शेख हसीना जैसी हस्तियों के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी है कि क्या ढाका एक भरोसेमंद, सेक्युलर और स्ट्रेटेजिक रूप से जुड़ा हुआ पड़ोसी बना रहेगा. इसीलिए, जैसे-जैसे बांग्लादेश चुनावों की ओर बढ़ रहा है, नई दिल्ली पहले से कहीं ज़्यादा करीब से देख रही है, सिर्फ यह देखने के लिए नहीं कि कौन जीतता है, बल्कि यह भी कि क्या डेमोक्रेसी बनी रहती है.