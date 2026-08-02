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रिकॉर्ड तोड़ एल नीनो ने बढ़ाई चिंता: जानिए कौन से कारक तय करते हैं हमारे मानसून की रफ्तार

हिमाचल प्रदेश के शिमला में शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को मानसून के दौरान भारी बारिश में रेनकोट पहने जाता स्कूली बच्चा. ( IANS )

तटस्थ चरण के दौरान, न तो एल नीनो और न ही ला नीना सक्रिय होता है. इस समय मौसम और हवाओं का मिजाज सामान्य के करीब रहता है. ईएनएसओ और मानसूनी बारिश का संबंध उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में अलग-अलग रूप में दिखाई देता है. पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान गर्म होने पर उत्तर भारत में कुल बारिश कम होती है, जबकि दक्षिण भारत में बारिश बढ़ जाती है.

इसके तीन चरण होते हैं- गर्म चरण (एल नीनो), ठंडा चरण (ला नीना) और एक तटस्थ (न्यूट्रल) चरण. ईएनएसओ चक्र हर दो से सात साल में अनियमित रूप से दोहराता है. एल नीनो भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में सूखा व गर्म मौसम लाता है, जबकि अमेरिका में अधिक बारिश कराता है. इसके विपरीत, ला नीना भारत में बारिश बढ़ाता है और अमेरिका में सूखा मौसम पैदा करता है.

ईएनएसओ (ENSO) उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में प्राकृतिक रूप से बार-बार आने वाला एक जलवायु चक्र है, जो वैश्विक मौसम को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है. यह वैश्विक जलवायु में गड़बड़ी पैदा करने वाला एक मुख्य कारक है. ईएनएसओ समुद्र की सतह के तापमान और वायुमंडलीय दबाव में उतार-चढ़ाव लाता है.

गुरुग्राम में मंगलवार, 28 जुलाई, 2026 को भारी बारिश के बाद शहर में आम जनजीवन बाधित होने के बाद पानी से भरी सड़क पर गाड़ी चलाता यात्री. (IANS)

अपने सकारात्मक चरण में, सुमात्रा-जावा तट के पास समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से कम होता है. लेकिन पश्चिमी उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में यह सामान्य से अधिक होता है. अत्यधिक सकारात्मक-आईओडी घटनाओं के दौरान, पूर्वी हिस्से की यह ठंडक और मजबूत हो जाती है तथा भूमध्यरेखीय हिंद महासागर के साथ-साथ पश्चिम की ओर फैल जाती है. इसके कारण भूमध्य रेखा के पास पूर्वी से लेकर मध्य हिंद महासागर तक असामान्य रूप से सूखा मौसम पैदा हो जाता है.

इसे अक्सर 'इंडियन नीनो' (Indian Nino) भी कहा जाता है. यह पश्चिमी और पूर्वी उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर के बीच समुद्र की सतह के तापमान के अंतर को दर्शाता है. एक सकारात्मक आईओडी - जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर अधिक गर्म होता है- भारत में अच्छी मानसूनी बारिश के लिए अनुकूल होता है.

शिमला में बुधवार, 29 जुलाई को भारी बारिश के बाद एक रिटेनिंग वॉल गिरने के बाद मलबा हटा रहे स्थानीय लोग. (IANS)

मानसून ट्रफ (Monsoon Trough) का उभार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाले मानसून डिप्रेशन की संख्या से गहराई से जुड़ा हुआ है. मानसून ट्रफ कम वायुमंडलीय दबाव का एक लंबा और लगभग स्थायी क्षेत्र होता है, जो गर्मियों में जमीन पर अत्यधिक गर्मी बढ़ने के कारण बनता है. यह वैश्विक मौसम को चलाने वाला एक मुख्य कारक है. यह एक ऐसे मिलन बिंदु के रूप में काम करता है जहां समुद्र की नम और गर्म हवाएं सूखी हवाओं से टकराती हैं.

ये सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी और उससे सटे जमीनी इलाकों में बनते हैं और पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में भारत की ओर बढ़ते हैं. ये भारतीय उपमहाद्वीप में भारी मात्रा में नमी लाते हैं और भारत में मानसून की लगभग 50% बारिश के लिए जिम्मेदार होते हैं. भारत में चक्रवात बहुत आम हैं और इनसे फसलों, मवेशियों को भारी नुकसान होता है और जान का नुकसान भी होता है. यह बारिश सूखे इलाकों को काफी राहत देती है, हालांकि तटीय क्षेत्रों में इसके कारण बाढ़ आ सकती है.

भारतीय क्षेत्र में वायुमंडल के निचले से मध्य हिस्से (ट्रोपोस्फीयर) में नमी बढ़ने का रुझान देखा जा रहा है. नमी बढ़ने की यह स्थिति मानसून के कम दबाव वाले क्षेत्रों को बारिश की मात्रा और तीव्रता के मामले में और अधिक मजबूत बनाएगी. मानसून के यह कम दबाव वाले सिस्टम महत्वपूर्ण चक्रवाती बदलाव हैं जो दक्षिण एशियाई मानसून हवाओं के भीतर ही शामिल होते हैं. इन कम दबाव वाले सिस्टम का जीवनकाल 3 से 5 दिनों का होता है.

मानसून का चलना इन्हीं कम दबाव वाले क्षेत्रों के कारण होता है जो बड़े जमीनी इलाकों पर बनते हैं. इसके कारण समुद्र से जमीन की ओर लगातार हवाएं चलने लगती हैं, जो अपने साथ समुद्र की सतह के पास मौजूद नमी वाली हवा को खींच लाती हैं.

कम दबाव का क्षेत्र (डिप्रेशन) या चक्रवात वायुमंडल का वह हिस्सा है, जहां हवा का दबाव अपने आस-पास के बराबर स्तर वाले इलाकों से कम होता है. गर्मियों में, भारत का जमीनी भाग आस-पास के महासागरों की तुलना में बहुत तेजी से गर्म होता है. इससे जमीन पर कम दबाव का क्षेत्र या चक्रवात बनता है. महाद्वीपों पर बड़े पैमाने पर बनने वाले ये कम दबाव के क्षेत्र मानसून की हवाओं को चलाने में मदद करते हैं.

शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में तेज गर्मी के बीच स्कूल से घर जाते समय छाता लेकर जाते छात्र. (IANS)

कई बड़े वायुमंडलीय, महासागरीय और जलवायु कारक भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की बारिश को प्रभावित करते हैं. इसके शुरू होने, तीव्रता और उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने वाले कई कारक हैं, जो मिलकर काम करते हैं. इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून या दक्षिण-पश्चिम मानसून इस क्षेत्र में रहने वाले अरबों लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इसका उतार-चढ़ाव दक्षिण एशिया के एक अरब से अधिक लोगों के लिए ताजे पानी की उपलब्धता, खेती और रोजी-रोटी पर असर पड़ता है.

एल नीनो के दौरान बादलों का बनना कम हो जाता है. भारत के कई हिस्सों में बारिश घट जाती है. इसके परिणामस्वरूप अक्सर मानसून की बारिश सामान्य से कम होती है, सूखे जैसी स्थिति बनती है, कृषि उत्पादन घटता है, पानी की कमी होती है और जलाशयों में पानी का स्तर कम हो जाता है. हालांकि एल नीनो को आमतौर पर कमजोर भारतीय मानसून से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन यह संबंध हर बार पूरी तरह सटीक नहीं बैठता है.

अटलांटिक बहु-दशकीय दोलन

अटलांटिक बहु-दशकीय दोलन (AMO) भारत में मानसूनी बारिश के क्षेत्रीय पैटर्न को काफी प्रभावित करता है. उत्तरी-अटलांटिक महासागर की सतह का तापमान पुराने समय में भारत में पड़ने वाले सूखे से जुड़ा रहा है.

हाल के वर्षों में, उत्तरी-अटलांटिक के इस तापमान को कई दशकों के समय-पैमाने पर भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की बारिश से भी जोड़कर देखा गया है. एएमओ, भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसूनी बारिश के लिए एक उष्णकटिबंधीय-बाहरी ऐसा कारक है, जिसके आधार पर मौसम का अनुमान लगाना संभव है.

रविवार, 2 अगस्त, 2026 को गुजरात के सूरत में भारी बारिश के बाद पानी से भरी सड़क से गुज़रते यात्री. (IANS)

प्रशांत दशकीय दोलन

जब ला नीना के साथ सकारात्मक प्रशांत दशकीय दोलन मिलता है, तो इसके कारण भारत के प्रायद्वीपीय, पश्चिम-मध्य और पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 21% से 150% तक अत्यधिक भारी बारिश होती है. इसके अलावा, जब एल नीनो के साथ सकारात्मक पीडीओ का मिलाजुला असर होता है, तब पहाड़ी, पूर्वोत्तर और तटीय क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है.

विभिन्न आपस में जुड़े कारकों का आकलन

भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की बारिश (ISMR) और इसके संभावित कारकों जैसे ईएनएसओ, एएमओ, पीडीओ और आईओडी के बीच संबंध पूरी तरह स्थापित हो चुके हैं. दूर बैठे इन कारकों के साथ भारतीय मानसून के इस जुड़ाव के दो पहलू हैं.

पहला जुड़ाव वायुमंडलीय माध्यम से होता है और यह लगभग "एक ही समय पर" होता है, जिसमें कुछ ही महीनों का आगे-पीछे का अंतर होता है. दूसरी ओर, एएमओ जैसे धीरे-धीरे बदलने वाले कारक कई वर्षों के आगे या पीछे के अंतर पर "समुद्री माध्यम" के जरिए भी भारतीय मानसून को प्रभावित कर सकते हैं.

ईएनएसओ, भारतीय मानसून की बारिश को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है यानी बारिश घटाता है. जबकि एएमओ लगभग उतनी ही ताकत से इसे सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, यानी बारिश बढ़ाता है. वॉकर सर्कुलेशन के जरिए ईएनएसओ और भारतीय मानसून का संबंध एक ही समय पर होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय-बाहरी एएमओ और भारतीय मानसून का संबंध कुछ ही समय के अंतराल पर होता है.

ईएनएसओ और भारतीय मानसून का संबंध दोनों तरफ से होता है, यानी दोनों एक-दूसरे पर असर डालते हैं. जबकि, एएमओ और भारतीय मानसून का संबंध केवल एकतरफा होता है- यानी सिर्फ एएमओ ही भारतीय मानसून को प्रभावित करता है. पीडीओ का भारतीय मानसून की बारिश से कोई सीधा संबंध नहीं है. चूंकि आईओडी और भारतीय मानसून बिना किसी निश्चित दिशा के जुड़े हुए हैं, इसलिए आईओडी को भारतीय मानसून का एक भरोसेमंद कारक नहीं माना जा सकता है.

जहां एक तरफ आईओडी का ईएनएसओ के साथ एक मजबूत लेकिन बिना दिशा वाला संबंध है, वहीं दूसरी तरफ यह ईएनएसओ को नकारात्मक रूप से प्रभावित भी करता है. भारतीय मानसून के उतार-चढ़ाव के लिए ईएनएसओ के साथ-साथ एएमओ भी उतना ही महत्वपूर्ण कारक है.

शिमला में मंगलवार, 28 जुलाई, 2026 को बारिश के दौरान रिज पर टहलते टूरिस्ट और लोकल लोग. (IANS)

एएमओ और ईएनएसओ का भारतीय मानसून पर असर

मौसमी पैमाने पर एएमओ और ईएनएसओ भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की बारिश को चलाने वाले दो मुख्य कारक हैं, और दोनों ही बराबर महत्वपूर्ण हैं. एएमओ, ईएनएसओ से स्वतंत्र होकर भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, जिससे मानसून का सटीक अनुमान लगाना और आसान हो जाता है. ऐसे सभी मानसून सूखे जो ईएनएसओ के कारण नहीं होते हैं, वे उत्तरी-अटलांटिक महासागर की सतह के अत्यधिक ठंडे तापमान से जुड़े होते हैं, जबकि उस समय उष्णकटिबंधीय समुद्र का तापमान सामान्य के करीब होता है.

बिना ईएनएसओ वाले सभी वर्षों में, उत्तरी-अटलांटिक का यह तापमान एनएआई पैटर्न के जरिए भारतीय मानसून को नियंत्रित करता है. इस तरह यह ईएनएसओ-आधारित पूर्वानुमानों की कमियों को पूरा करता है, जिससे भारतीय मानसून की भविष्यवाणी करने की क्षमता काफी हद तक बढ़ जाती है.

भले ही हाल के दशकों में भारतीय मानसून और ईएनएसओ का संबंध कुछ कमजोर हुआ है, फिर भी एक सदी से अधिक समय से ईएनएसओ ही भारतीय मानसून की भविष्यवाणी करने वाला एकमात्र सबसे बड़ा और प्रमुख कारक रहा है. इसके बावजूद, केवल ईएनएसओ-भारतीय मानसून का संबंध पूरी बारिश का सटीक अनुमान लगाने के लिए काफी नहीं है.

अब ऐसे लगातार सबूत मिल रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय-बाहरी समुद्र का तापमान, जो एएमओ से जुड़ा है, भारतीय मानसून को नियंत्रित करता है. यह खोज मानसून के बेहतर पूर्वानुमान के लिए एक बेहतरीन जरिया बनती है. भविष्य में, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी हवाओं के कमजोर होने के बावजूद मानसून की बारिश बढ़ने की उम्मीद है. इसके विपरीत, पुराने समय के गर्म काल के दौरान बारिश में बढ़ोतरी और मानसूनी हवाओं की मजबूती दोनों एक साथ देखी गई थीं.

नई दिल्ली में मंगलवार, 28 जुलाई, 2026 को संसद भवन पर काले बादल छाए हुए थे. (IANS)

एल नीनो की वर्तमान स्थिति

तेजी से मजबूत हो रहे एल नीनो ने जलवायु वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है. हाल के अनुमान बताते हैं कि यह आधुनिक इतिहास में दर्ज अब तक के सबसे मजबूत एल नीनो दौर में से एक हो सकता है. 'नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन' (NOAA) ने पुष्टि की है कि एल नीनो की स्थितियां बन चुकी हैं और अधिकांश मौसमी पूर्वानुमान मॉडल संकेत दे रहे हैं कि यह आने वाले समय में और मजबूत होगा.

इस बार एल नीनो का तापमान लगभग 3.6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि इससे पहले साल 2015-16 के एल नीनो के दौरान पिछला रिकॉर्ड 2.75 डिग्री सेल्सियस था. 90 प्रतिशत से अधिक वैज्ञानिकों के मॉडल यह अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार का एल नीनो अपने चरम पर आधुनिक इतिहास के किसी भी पिछले एल नीनो से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान हिंद महासागर द्विध्रुव के तटस्थ रहने की उम्मीद है. इसका मतलब यह है कि इस मजबूत हो रहे एल नीनो के असर को कम या संतुलित करने के लिए कोई सहायक मौसमी तंत्र उपलब्ध नहीं है. इसके परिणामस्वरूप, यदि एल नीनो लगातार मजबूत होता रहा, तो भारतीय मानसून पर प्रशांत महासागर का असर और भी अधिक गहरा दिखाई देगा.

भारत को मानसून के पहले ही महीने में इसका असर देखने को मिल चुका है. जून में हुई बारिश लंबी अवधि के औसत से लगभग 40 प्रतिशत कम थी, जिसने इसे 126 वर्षों में देश का पांचवां सबसे सूखा जून और पिछले 100 वर्षों में तीसरा सबसे सूखा जून बना दिया. बारिश की यह कमी जुलाई में भी जारी रही है. इस महीने में अब तक भारत में सामान्य से 19 प्रतिशत कम बारिश हुई है, जिससे मानसून की कुल कमी बढ़कर 23 प्रतिशत हो गई है.

लेखक परिचय व डिस्क्लेमर: इस लेख के लेखक डॉ. यालमांडा रेड्डी हैं, जो ANGR एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के सेवानिवृत्त अनुसंधान निदेशक और शुष्क भूमि कृषि (Dryland Agriculture) के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक हैं. लेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं और ये ईटीवी भारत के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं.

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