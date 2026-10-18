अल नीनो का डबल अटैक: कमजोर मानसून के बाद 2027 के लिए मौसम वैज्ञानिकों की बड़ी चेतावनी
कोटेश्वरराव कुंडेती का लेख आने वाले सूखे का दावा करने के बजाय, उपलब्ध सबूतों के आधार पर संभावित जोखिमों का आकलन पेश करता है.
Published : October 18, 2026 at 5:01 PM IST
भारत में साल 2026 का दक्षिण-पश्चिम मानसून खत्म हो चुका है, जिसके बाद देश भर में बारिश की भारी कमी दर्ज की गई है. इसके साथ ही अलग-अलग इलाकों में बारिश के स्तर में बड़ा अंतर देखा गया है, जिससे खेती के लिए मिट्टी में नमी की कमी साफ नजर आ रही है.
तेजी से मजबूत हो रहे अल नीनो (El Niño) के कारण साल 2027 की शुरुआत तक मौसम की स्थिति को लेकर चिंता और बढ़ गई है. हालांकि, किसानों और पानी का प्रबंधन करने वालों के लिए असल सवाल सिर्फ अल नीनो की ताकत नहीं है, बल्कि यह है कि क्या अक्टूबर से दिसंबर के बीच होने वाली बारिश मिट्टी की नमी को वापस ला पाएगी, स्थानीय जल स्रोतों को दोबारा भर पाएगी और सर्दियों की फसल (रबी सीजन) को सहारा दे पाएगी.
मानसून में 13% की कमी, अलग-अलग क्षेत्रों में बड़ा अंतर
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की रिपोर्ट के अनुसार, जून से सितंबर 2026 के दौरान भारत में 759.4 मिमी बारिश दर्ज की गई. जबकि, लंबी अवधि का औसत 868.6 मिमी रहता है. इस तरह कुल मिलाकर 109.2 मिमी (12.6%) की कमी रही.
क्षेत्रवार देखें तो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य की तुलना में सिर्फ 76% और पूर्वी व उत्तर-पूर्वी भारत में 74% बारिश हुई. वहीं, उत्तर-पश्चिम भारत में 94% और मध्य भारत में 97% बारिश दर्ज की गई. पूरे देश और इन क्षेत्रों के ये औसत आंकड़े जिला स्तर पर मौजूद बड़े अंतर को छुपा देते हैं, क्योंकि कम बारिश वाले क्षेत्रों के भीतर भी कुछ ऐसे इलाके रहे जहां सामान्य या उससे ज्यादा बारिश हुई.
अल नीनो मजबूत हुआ, लेकिन सिर्फ यही एकमात्र वजह नहीं है
अल नीनो (El Niño) के दौरान उष्णकटिबंधीय मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, जिससे वहां की हवाओं के चक्र में बदलाव आता है. यह बदलाव हवाओं के दबाव और रुख को प्रभावित करके भारत के कुछ हिस्सों में नमी को कम कर देता है, जिससे दक्षिण-पश्चिम मानसून के कमजोर होने की संभावना बढ़ जाती है.
हालांकि, मानसून के दौरान बनने वाले कम दबाव के क्षेत्र, मौसम के बीच-बीच में आने वाले उतार-चढ़ाव, हिंद महासागर द्विध्रुव और क्षेत्रीय हवाएं भी यह तय करती हैं कि कहां और कब बारिश होगी. हिंद महासागर की स्थितियां इस तरह के बदलावों को समझने में मदद करती हैं. अपनी स्थिति और मजबूती के आधार पर, आईओडी (IOD- Indian Ocean Dipole) अल नीनो से होने वाले हवाओं के बदलावों को या तो और बढ़ा सकता है या फिर उनके असर को कम कर सकता है. मौसम विभाग के सितंबर के पूर्वानुमान के मुताबिक, अक्टूबर से दिसंबर के दौरान आईओडी के सामान्य रहने की उम्मीद जताई गई थी.
अमेरिकी मौसम एजेंसी (NOAA) के क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार, भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के पूर्वी-मध्य और पूर्वी हिस्सों में समुद्र की सतह का तापमान (SST) सामान्य से अधिक बना हुआ है. प्रशांत महासागर के ऊपर हवाओं का चक्र अल नीनो के अनुकूल बना हुआ है. अल नीनो लगातार मजबूत हो रहा है, और जनवरी से मार्च 2027 तक इसके "मजबूत से बेहद मजबूत" होने की 90% से भी अधिक संभावना है.
खेती पर संकट: आंध्र प्रदेश पर विशेष ध्यान देने की जरूरत
आईसीएआर (ICAR) के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) की 'क्रीम्स लैब' (CREAMS Lab) फसलों की स्थिति और नमी की कमी का आकलन करने के लिए एक खास सूखे सूचकांक (MHADI) का इस्तेमाल करती है.
अगस्त के आखिर से सितंबर के मध्य 2026 की इसकी रिपोर्ट में जांचे गए कुल क्षेत्र का 19.34% हिस्सा (लगभग 2.9 करोड़ हेक्टेयर) मध्यम से लेकर भारी कृषि सूखे की चपेट में पाया गया. इसके अलावा, 55.6% हिस्से में हल्की नमी की कमी देखी गई. ये आंकड़े केवल रिपोर्ट की अवधि के दौरान की स्थिति को दर्शाते हैं; इनमें से कोई भी आंकड़ा कटी हुई फसल के अंतिम नुकसान का पक्का अनुमान नहीं है.
राज्य स्तर पर सबसे चौंकाने वाले आंकड़े आंध्र प्रदेश से सामने आए हैं. इस रिपोर्ट की अवधि के दौरान, आंध्र प्रदेश का 74.1% हिस्सा मध्यम से भारी सूखे की श्रेणी में आ गया था. जबकि, इसकी तुलना में तमिलनाडु में 40.3% और कर्नाटक में 38.1% हिस्सा इस सूखे की चपेट में था. हालांकि, इस आंकड़े का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आंध्र प्रदेश की तीन-चौथाई फसल बर्बाद हो चुकी है, और न ही यह साबित होता है कि सूखे का यही स्तर अक्टूबर महीने में भी लगातार बना हुआ है.
मौसम के सूखे और खेती के सूखे में अंतर होता है, ये दोनों एक जैसे नहीं हैं
मानसून में कम बारिश होने का मतलब सिर्फ पानी के गिरने में कमी आना है; जबकि खेती के सूखे का मतलब मिट्टी में पानी की कमी, फसलों की हालत, फसलों की संवेदनशीलता और सिंचाई के साधनों की उपलब्धता के असर से होता है.
एक ऐसा खेत जिसे नहर से नियमित पानी मिल रहा है, वह सूखे के दिनों में भी हरा-भरा रह सकता है, जबकि केवल बारिश पर निर्भर रहने वाला ऐसा खेत जहां की मिट्टी कम गहरी है और फसलें फूल आने या दाना बनने के चरण में हैं, वहां भारी नुकसान हो सकता है. इसलिए, बारिश कब और किस अंतराल पर होती है, यह बात भी उतनी ही मायने रखती है जितनी कि पूरे सीजन में होने वाली कुल बारिश.
फसलों और ग्रामीण आजीविका के लिए इस कमी के क्या मायने हैं
कृषि मंत्रालय की सितंबर की शुरुआत की बुवाई रिपोर्ट के अनुसार, खरीफ फसलों के तहत 1,086.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र दर्ज किया गया था, जो कि साल 2025 की इसी अवधि की तुलना में 17.69 लाख हेक्टेयर कम है. इस अंतर का एक बड़ा कारण धान की बुआई में आई कमी थी, हालांकि दलहन के तहत दर्ज क्षेत्र में बढ़ोतरी देखी गई. ये बुआई के शुरुआती और अस्थायी आंकड़े हैं, न कि कटी हुई फसल के अंतिम उत्पादन के आंकड़े.
फसल की स्थिति, बोए गए क्षेत्र, सिंचाई और कटाई के नतीजों को देखे बिना, केवल बारिश की कमी के आधार पर अनाज की पैदावार में सीधे तौर पर उतनी ही गिरावट का पक्का अनुमान नहीं लगाया जा सकता.
आंध्र प्रदेश की बात करें तो, नहरों से सिंचाई वाले तटीय डेल्टा क्षेत्रों और बारिश पर ज्यादा निर्भर रहने वाले अंदरूनी व रायलसीमा इलाकों की पानी की ज़रूरतें अलग-अलग हैं. जिन खड़ी फसलों ने लंबे समय तक सूखे का सामना किया है, अगर वहां पानी उपलब्ध रहता है, तो फसल के बढ़ने के संवेदनशील चरणों में सुरक्षात्मक सिंचाई देकर नुकसान को कम किया जा सकता है. रबी की बुआई के बारे में सोच रहे किसानों को मिट्टी में बची हुई नमी, संभावित बारिश, बीजों की उपयुक्तता और फसल के पकने के समय की सही जानकारी होनी चाहिए.
स्थानीय स्तर पर दी जाने वाली सलाहों में मौसम विभाग की बारिश की जानकारी के साथ-साथ आईसीएआर की फसल की स्थिति की निगरानी और जमीनी आकलन को भी शामिल किया जाना चाहिए. इसके साथ ही, जहां सीजन के आखिर में भारी बारिश के कारण बाढ़ या जलभराव की स्थिति बनी है, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए.
जल संसाधन: जरूरी नहीं कि बारिश की कमी से जलाशयों में भी सूखा पड़े
जून से सितंबर 2026 के दौरान पूरे भारत में मानसून की बारिश में 109.2 मिमी की कमी दर्ज की गई, लेकिन जलाशयों और भूजल पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह कई बातों पर निर्भर करता है. जैसे- बारिश किस जगह पर हुई, जलभराव वाले क्षेत्रों में कितनी नमी थी, पानी का बहाव कैसा रहा, जलाशयों में कितना पानी आया, कितना पानी निकाला गया और स्थानीय स्तर पर पानी की मांग कितनी है. कृषि का सूखा, जल स्तर के सूखे से पहले आ सकता है, और छिटपुट बारिश होने के बाद भी जल स्तर का सूखा जारी रह सकता है.
इसके विपरीत, सही जगह पर हुई एक ही भारी बारिश किसी खास नदी घाटी के जल स्तर में बड़ा सुधार कर सकती है. इसलिए, केवल पूरे देश की बारिश के प्रतिशत को देखकर न तो देशव्यापी किल्लत का अंदाजा लगाया जाना चाहिए और न ही पूरी तरह सुधार होने का दावा किया जाना चाहिए.
पानी के इस्तेमाल की व्यावहारिक योजना केंद्रीय जल आयोग के जलाशय बुलेटिन और कृष्णा, गोदावरी व पेन्नार जैसी नदी घाटियों के राज्य-स्तरीय आंकड़ों के आधार पर बनाई जानी चाहिए. इसमें वर्तमान पानी के स्टॉक और नए पानी की आवक की तुलना पिछले सालों की इसी तारीख के आंकड़ों और लंबी अवधि के औसत से की जानी चाहिए.
इसी तरह खेत के तालाबों, पोखरों, नहरों और भूजल स्तर की भी निगरानी जरूरी है. जहां सतही जल (नदी-तालाबों के पानी) की सप्लाई कमजोर पड़ती है, वहां बोरवेल से ज्यादा पानी खींचने पर फसलों को कुछ समय के लिए तो बचाया जा सकता है. लेकिन, इससे जलभृतों (aquifers - ज़मीन के अंदर पानी के स्रोत) पर लंबे समय का दबाव बढ़ सकता है और सिंचाई के लिए बिजली की मांग भी बढ़ सकती है. जिला स्तर की आपातकालीन योजनाओं में पीने के पानी की सुरक्षा और मवेशियों की जरूरतों को भी शामिल किया जाना चाहिए.
उत्तर-पूर्वी मानसून का अनुमान: अक्टूबर-दिसंबर 2026
मौसम विभाग द्वारा सितंबर के आखिर में जारी किए गए मौसमी पूर्वानुमान के अनुसार, अक्टूबर से दिसंबर के दौरान भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना जताई गई है. हालांकि, उत्तर-पश्चिमी और कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में बेहतर बारिश के संकेत मिले हैं. उत्तर-पूर्वी मानसून के कुल पांच उप-मंडलों, तमिलनाडु-पुडुचेरी-काराइकल, तटीय आंध्र प्रदेश-यानम, रायलसीमा, केरल-माहे और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के लिए इस सीजन में सामान्य बारिश होने की सबसे ज्यादा उम्मीद है, जिसे लंबी अवधि के औसत (LPA) का 88% से 112% माना जाता है.
नॉर्थ-ईस्ट मॉनसून, आंध्र प्रदेश समेत पूरे दक्षिणी भारत में मिट्टी की नमी और पानी की जगहों को फिर से भरने का एक ज़रूरी मौका देता है. अल नीनो की हालत में, कुछ सालों में दक्षिण-पूर्वी पेनिनसुला इंडिया के कुछ हिस्सों में अक्टूबर-दिसंबर में बारिश अच्छी हो सकती है, लेकिन यह रिश्ता बदलता रहता है और इससे अच्छी बारिश की गारंटी नहीं मिलती.
एक नुकसानदायक तूफ़ान के बजाय, मिट्टी को फिर से भरने और रबी की फ़सल उगाने के लिए, अच्छी तरह से फैली हुई, हल्की बारिश की घटनाओं का एक सिलसिला ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा. साथ ही, बंगाल की खाड़ी के लो-प्रेशर सिस्टम, डिप्रेशन और साइक्लोन के लिए तेज़ बारिश, बाढ़, फ़सल को नुकसान और तटीय खतरों के लिए तैयारी की ज़रूरत होती है. अकेले एल नीनो यह तय नहीं करता कि ऐसे कितने सिस्टम बनेंगे या उनके रास्ते क्या होंगे.
IMD के अक्टूबर सीज़नल फ़ोरकास्ट आउटलुक में बताया गया कि पूरे भारत में बारिश LPA के 85% से कम रही, साथ ही कई इलाकों में दिन और रात का तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा. इससे उन जगहों पर लगातार इवैपोरेटिव डिमांड को लेकर चिंता पैदा होती है जहां मिट्टी पहले से ही सूखी है. हालांकि, अक्टूबर का महीने का फ़ोरकास्ट और तीन महीने का नॉर्थ-ईस्ट-मॉनसून आउटलुक अलग-अलग ज्योग्राफ़िकल और टेम्परेचरल एवरेज बताते हैं.
साल 2027 के प्री-मानसून सीजन में किन बातों पर नजर रखनी होगी
अमेरिकी मौसम एजेंसी (NOAA/NCEP) के 'CFSv2' मौसमी पूर्वानुमान के अनुसार, जो सितंबर के आखिर में जारी किया गया था, मार्च से मई 2027 के दौरान भारत के अधिकांश हिस्सों में सतह के पास की हवा का तापमान सामान्य से अधिक रहने के संकेत मिले हैं. यह केवल एक शुरुआती और सिंगल-मॉडल पर आधारित मौसमी औसत का संकेत है.
यह भारतीय मौसम विभाग का कोई आधिकारिक हीटवेव का पूर्वानुमान नहीं है, और न ही इससे यह पता चलता है कि मार्च से मई के बीच कितने दिन या कितनी भयानक लू चलेगी. वास्तविक नतीजे इस बात पर निर्भर करेंगे कि उस समय हवाओं का रुख कैसा रहता है, सर्दियों और वसंत के मौसम में कितनी बारिश होती है, बादलों की स्थिति क्या रहती है, ज़मीन का उपयोग कैसे हो रहा है, सिंचाई की क्या व्यवस्था है और मिट्टी में पहले से कितनी नमी मौजूद है.
आंध्र प्रदेश के लिए तैयारियों का एक एजेंडा
आने वाले महीनों में बारिश, फसल और पानी की स्थिति पर एक साथ मिलकर नज़र रखने की जरूरत है. इसके लिए ज़िला और मंडल स्तर पर बारिश व सूखे के दौर का नया आकलन किया जाना चाहिए. फसलों के बढ़ने के चरण और मिट्टी की जड़ों वाले हिस्से की नमी की जांच होनी चाहिए. जलाशयों के चालू स्टॉक, सिंचाई के लिए छोड़े जाने वाले पानी, तालाबों और भूजल स्तर पर नज़र रखनी चाहिए.
हर इलाके की ज़रूरत के हिसाब से रबी फसल के लिए आपातकालीन सलाह जारी की जानी चाहिए. उन इलाकों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है जहां केवल बारिश पर निर्भर खेती, सीमित सिंचाई साधन, मिट्टी में कम नमी रोकने की क्षमता और पानी के कम स्टॉक जैसी समस्याएँ एक साथ मौजूद हैं. सूखे की योजना के साथ-साथ बाढ़ से निपटने की तैयारियां भी जारी रहनी चाहिए, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बंगाल की खाड़ी में बनने वाले कम दबाव के क्षेत्र भारी बारिश का कारण बन सकते हैं.
इस पूरी रिपोर्ट से निकलने वाला सबसे सही निष्कर्ष यह नहीं है कि भारत या आंध्र प्रदेश को अनिवार्य रूप से सूखे और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सामना करना पड़ेगा, बल्कि यह है कि साल 2026 के कमजोर मानसून ने उत्तर-पूर्वी मानसून से होने वाले समय पर सुधार और आने वाले गर्मी के मौसम के लिए पुख्ता सबूतों पर आधारित तैयारियों के महत्व को और ज्यादा बढ़ा दिया है. यह लेख निश्चित रूप से आने वाले सूखे या लू का दावा करने के बजाय, उपलब्ध सबूतों के आधार पर संभावित जोखिमों का एक आकलन पेश करता है.
लेखक का परिचय: लेखक कोटेश्वरराव कुंडेटी, अबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात) के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र में वरिष्ठ जलवायु विश्लेषक हैं.
डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त किए गए तथ्य और विचार लेखक के निजी हैं। ये ईटीवी भारत के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं.
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