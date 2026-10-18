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अल नीनो का डबल अटैक: कमजोर मानसून के बाद 2027 के लिए मौसम वैज्ञानिकों की बड़ी चेतावनी

मदुरै के पालमेडु इलाके में साथियार बांध के पास पानी की किल्लत के बीच सूखे पड़े मैदान का एक नज़ारा. (फाइल फोटो) ( ANI )

भारत में साल 2026 का दक्षिण-पश्चिम मानसून खत्म हो चुका है, जिसके बाद देश भर में बारिश की भारी कमी दर्ज की गई है. इसके साथ ही अलग-अलग इलाकों में बारिश के स्तर में बड़ा अंतर देखा गया है, जिससे खेती के लिए मिट्टी में नमी की कमी साफ नजर आ रही है.

तेजी से मजबूत हो रहे अल नीनो (El Niño) के कारण साल 2027 की शुरुआत तक मौसम की स्थिति को लेकर चिंता और बढ़ गई है. हालांकि, किसानों और पानी का प्रबंधन करने वालों के लिए असल सवाल सिर्फ अल नीनो की ताकत नहीं है, बल्कि यह है कि क्या अक्टूबर से दिसंबर के बीच होने वाली बारिश मिट्टी की नमी को वापस ला पाएगी, स्थानीय जल स्रोतों को दोबारा भर पाएगी और सर्दियों की फसल (रबी सीजन) को सहारा दे पाएगी.