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दस्तक दे रहा है इतिहास का सबसे खतरनाक 'अल नीनो': क्या हम इससे निपटने के लिए तैयार हैं?

मध्य प्रदेश के इंदौर में 18 जून, 2026 को बिलावली तालाब में मरी हुई मछलियां देखी गईं, क्योंकि तेज गर्मी और पानी की कमी के कारण पानी का लेवल कम हो गया है. ( IANS )

यह राहत दो मुख्य चरणों में काम करती है. पहला, पश्चिमी हिंद महासागर का गर्म होना कम दबाव का क्षेत्र बनाता है, जो नमी वाली हवाओं को भारत की तरफ खींचता है. उम्मीद की जाती है कि यह स्थानीय दबाव प्रणाली भारतीय उपमहाद्वीप में बारिश को बढ़ाएगी, जो अल नीनो के कारण मौसम में आने वाले सूखे को काफी हद तक संभाल लेती है. हालांकि, चूंकि अल नीनो आमतौर पर आईओडी से ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए आईओडी इसके असर को केवल कुछ हद तक ही बेअसर कर पाता है. जब ये दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं, तो इनके बीच एक जटिल खींचतान शुरू हो जाती है.

एक पॉजिटिव आईओडी (positive IOD) हवा का ऐसा बहाव बनाकर अल नीनो के असर को कम कर सकता है, जो प्रशांत महासागर की गर्मी से पैदा होने वाले सूखे के असर को रोकता है.

शनिवार, 4 जुलाई, 2026 को मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में भारी बारिश के बाद पानी में मस्ती करते बच्चे. (IANS)

इसके विपरीत, एक नेगेटिव आईओडी (−IOD) के दौरान, पूर्वी हिंद महासागर पश्चिमी हिस्से की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है, जिससे बारिश इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ मुड़ जाती है और भारतीय मानसून कमजोर हो सकता है.

आईओडी को पश्चिमी और पूर्वी भूमध्यरेखीय हिंद महासागर के बीच समुद्र की सतह के तापमान के अंतर से मापा जाता है. एक पॉजिटिव आईओडी (+IOD) के दौरान, पश्चिमी हिंद महासागर गर्म हो जाता है जबकि पूर्वी हिस्सा (इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास) ठंडा हो जाता है. मौसम का यह रूप आमतौर पर नमी वाली हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ खींचता है, जिससे अक्सर मानसून में सामान्य से ज्यादा बारिश होती है.

आईओडी (IOD) और अल नीनो दुनिया भर के मौसम को बदलने वाले दो मुख्य कारक हैं. जहां अल नीनो भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर से शुरू होता है, वहीं आईओडी हिंद महासागर में इसके जोड़ीदार के रूप में काम करता है. ये दोनों अक्सर एक-दूसरे पर असर डालते हैं, जिससे कभी-कभी सूखा और भारी बारिश जैसी मौसम की खतरनाक स्थितियां और बढ़ जाती हैं, तो कभी-कभी कम हो जाती हैं.

अभी यह साफ नहीं है कि क्या हिंद महासागर द्विध्रुव, जो कि हिंद महासागर में अल नीनो जैसी ही एक समुद्री और वायुमंडलीय घटना है, दक्षिण एशिया के मौसम के बदलावों पर कोई सकारात्मक या राहत देने वाला असर डालेगा.

वाराणसी में चिलचिलाती गर्मी और तेज धूप के बीच चलते हुए एक महिला खुद को और अपने बच्चे को कपड़े से ढक रही है. यह तस्वीर मंगलवार, 09 जून, 2026 की है. (IANS)

खुद को बढ़ावा देने वाला यह चक्र- जिसे 'ब्यर्कनेस फीडबैक' कहा जाता है- तापमान को सामान्य से कहीं ज्यादा बढ़ा देता है. इसके अलावा, हर सुपर अल नीनो पहले से ही बढ़े हुए वैश्विक तापमान के बीच आता है, जिससे निकलने वाली गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है और इसके नतीजे में मौसम के ऐसे खतरनाक रूप देखने को मिलते हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए.

आमतौर पर, व्यापारिक हवाएं (trade winds) गर्म पानी को पश्चिमी प्रशांत महासागर की तरफ धकेलती हैं. हालांकि, सुपर अल नीनो के दौरान ये हवाएं बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं या उल्टी चलने लगती हैं, जिससे गर्म पानी का एक विशाल हिस्सा वापस अमेरिका की तरफ बहने लगता है. यह गर्म पानी तूफानी प्रणालियों को पूर्व की ओर खिसका देता है, जिससे हवाएं और कमजोर हो जाती हैं.

भारत में, एक 'सुपर अल नीनो' दक्षिण-पश्चिम मानसून को कमजोर कर सकता है, जिससे जलाशयों में पानी का स्तर कम हो सकता है और फसलों की पैदावार घट सकती है. जून के महीने में आधिकारिक तौर पर भारत में मानसून की कुल कमी लगभग 40% दर्ज की गई थी, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना जैसे कई स्थानीय इलाकों में 75% से 85% के बीच भारी कमी देखी गई.

इसके असर से अक्सर कम बारिश, भीषण लू और जलाशयों में पानी का स्तर बहुत कम हो जाता है. वैश्विक स्तर पर, यह मुख्य फसल निर्यातक देशों में सूखा लाकर और फसलों की पैदावार घटाकर खेती से जुड़ी सप्लाई चेन को बिगाड़ देता है और खाद्य महंगाई को बढ़ा देता है.

एक "सुपर अल नीनो" इस घटना का सबसे खतरनाक रूप है, जिसमें मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 2°C या उससे ज्यादा बढ़ जाता है. इसे "सुपर" नाम इसलिए मिला है क्योंकि महासागर की यह भारी गर्मी सामान्य घटनाओं की तुलना में बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया भर के वायुमंडल को प्रभावित करती है, जिससे दुनिया भर में भयंकर सूखा, बाढ़ और रिकॉर्ड-तोड़ गर्मी होती है.

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान एल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश के असर का रिव्यू किया. (IANS/PIB)

इस जलवायु घटना की पहचान मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान बढ़ने से होती है. हर 2 से 7 साल में होने वाली यह घटना दुनिया भर में हवाओं और मौसम के मिजाज को बिगाड़ देती है, जिससे अक्सर भारी बारिश, सूखा और दुनिया भर में तापमान बढ़ने जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है. महासागर से गर्मी की ऊर्जा को वायुमंडल में भेजकर, अल नीनो इंसानों द्वारा बढ़ाई जा रही ग्लोबल वार्मिंग को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे संभवतः 2027 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म सालों में से एक बन सकता है.

हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का मानना है कि इस अल नीनो के परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं, फिर भी उसने "सुपर" शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि यह आधिकारिक शब्दों की लिस्ट में नहीं आता है. दूसरी तरफ, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की ताजा रिपोर्ट बताती है कि अल नीनो के हालात तेजी से बन रहे हैं, और साल के बाकी महीनों में इसके बने रहने की 90% तक संभावना है.

अल नीनो (El Niño) अब एक जाना-माना नाम बन चुका है, क्योंकि अक्सर खबरों में इसके बहुत ज्यादा असरदार होने की उम्मीद जताते हुए इसके साथ "सुपर" शब्द जोड़ दिया जाता है.

एक मजबूत पॉजिटिव आईओडी भारतीय मानसून को पूरी तरह बर्बाद होने से बचा सकता है, भले ही इसके कारण इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में सूखे के हालात और बदतर हो जाएं. इसके उलट, एक नेगेटिव आईओडी अल नीनो के सूखे वाले असर को और ज्यादा बढ़ा देता है.

इन परिस्थितियों के बावजूद, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया है, जिसमें 60% तक की कमी हो सकती है. इतनी बड़ी कमी देश के कृषि क्षेत्र के साथ-साथ भूजल के स्तर, नदियों और सिंचाई के साधनों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है.

गुरुवार, 2 जुलाई, 2026 को भोपाल में मानसून की बारिश के दौरान सड़क पार करती हुईं युवतियां. (IANS)

धरती पर आया सबसे हालिया अल नीनो, जो जून 2023 से अप्रैल 2024 तक चला था. उसने पहले से ही गर्म हो रहे ग्रह में गर्मी का एक बड़ा विस्फोट किया- जिससे 2024 को रिकॉर्ड पर सबसे गर्म साल बनाने में मदद मिली.

वह साल वैश्विक तापमान की 1.5°C (2.7°F) की सीमा को पार करने वाला पहला साल भी बन गया, जो कि पेरिस समझौते द्वारा तय की गई एक बेहद महत्वपूर्ण सुरक्षा सीमा है. माना जाता है कि इस सीमा के पार होने के बाद जलवायु परिवर्तन के असर और ज्यादा विनाशकारी हो सकते हैं. अब, वर्तमान अल नीनो इस साल और अगले साल वैश्विक तापमान को और भी अधिक बढ़ाने के लिए तैयार है, जिससे यह संभावना बढ़ गई है कि पृथ्वी इन नए बने रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी या उन्हें भी तोड़ देगी.

यूरोप में हाल ही में आई लू ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इस महाद्वीप के रिकॉर्ड-तोड़ गर्म होने के पीछे जलवायु परिवर्तन एक मुख्य कारण है, जिसके चलते अब तक का सबसे भीषण 'हीट स्ट्रेस' पैदा हुआ है और डब्ल्यूएचओ के अनुसार, इसकी वजह से 1,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

इतिहास हमें 1875-77 के उस महान अकाल जैसी पुरानी घटनाओं की याद दिलाता है, जो एक बेहद खतरनाक अल नीनो के कारण आया था. बारिश के वास्तविक आंकड़ों और पेड़ों के छल्लों के विश्लेषण का उपयोग करके, दीप्ति सिंह और उनके सहयोगियों ने 'जर्नल ऑफ क्लाइमेट' (1 दिसंबर 2018) में प्रकाशित एक पेपर में बताया है कि 1876-78 का यह बहु-वर्षीय वैश्विक अकाल क्यों आया था.

उन्होंने बताया कि यह अकाल "प्रशांत महासागर के शुरुआती ठंडे हालातों (1870-76), एक रिकॉर्ड तोड़ने वाले अल नीनो (1877-78), रिकॉर्ड स्तर पर मजबूत हिंद महासागर द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole - 1877), और उत्तरी अटलांटिक महासागर के रिकॉर्ड गर्म रहने के एक असाधारण तालमेल से जुड़ा हुआ था."

लंबे समय तक चलने वाले सूखे के साथ इस महान अकाल ने भारत, चीन, मिस्र, मोरक्को, इथियोपिया, दक्षिणी अफ्रीका, ब्राजील, कोलंबिया और वेनेजुएला को प्रभावित किया. जिससे 5 करोड़ (50 मिलियन) से अधिक लोगों की मौत हुई. जबकि इसी दौरान 1877-78 के बीच उत्तर-पश्चिमी तटीय क्षेत्रों और दक्षिण-पूर्वी दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बार-बार बाढ़ आने जैसी स्थिति देखी गई थी.

शुक्रवार, 26 जून, 2026 को इटली के रोम में हीटवेव के दौरान कोलोसियम के पास धुंध के पास लोग ठंडक ले रहे हैं. (Xinhua via IANS)

भारत में, इतिहास के सबसे भयानक मानवीय संकटों में से एक सामने आया- जहां भीषण सूखे के कारण अनुमानित 56 लाख से 96 लाख लोगों की मौत हो गई. इस अकाल ने शुरुआत में दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम भारत, यानी मद्रास और बॉम्बे प्रेसीडेंसी के साथ-साथ मैसूर और हैदराबाद की रियासतों को तबाह कर दिया. 1877 तक, यह उत्तर की ओर सेंट्रल प्रविंसेज, नॉर्थ-वेस्टर्न प्रविंसेज और पंजाब तक फैल गया.

गंभीर कुपोषण के कारण बड़े पैमाने पर हैजा और चेचक जैसी बीमारियां फैल गईं. ये बीमारियाँ राहत शिविरों में इस कदर फैलीं कि अकाल के बाद मौत का सबसे बड़ा कारण बन गईं. ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों ने इस संकट को और भी ज्यादा बदतर बना दिया, जिन्होंने स्थानीय लोगों की जान बचाने के बजाय अनाज का निर्यात जारी रखने और मुक्त बाज़ार को प्राथमिकता दी.

सिंह और उनके सह-लेखकों के अनुसार, इस महा-सूखे और वैश्विक अकाल ने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर एक लंबा और गहरा असर छोड़ा. उदाहरण के लिए, अफ्रीकी आबादी के बीच भुखमरी ने उत्तरी अफ्रीका में फ्रांसीसी औपनिवेशिक विस्तार के लिए रास्ते खोल दिए. उनका तर्क है कि 1876-78 के अल नीनो और मौसम की इन घटनाओं ने दुनिया में ऐसी असमानताएं पैदा कीं, जिन्हें बाद में "प्रथम विश्व" और "तीसरी दुनिया" के रूप में जाना गया.

आधुनिक वैज्ञानिक और जलवायु विशेषज्ञ 1877 की घटना का अध्ययन एक मानक के रूप में करते हैं, ताकि यह समझ सकें कि बेहद मजबूत अल नीनो चक्रों से कितने बड़े पैमाने पर तबाही मच सकती है.

यह आपदा इस बात को उजागर करती है कि दुनिया के महासागर और मौसम प्रणालियां आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं. यह दिखाता है कि कैसे प्रशांत महासागर के गर्म होने की एक घटना हिंद और अटलांटिक महासागरों में लगातार तबाही का कारण बन सकती है, जिससे पूरी दुनिया में एक साथ फसलें बर्बाद हो जाती हैं. यह यह भी साबित करता है कि मौसमी बारिश में मामूली सा बदलाव भी विकासशील उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पूरी तरह बारिश पर निर्भर खेती को भारी नुकसान पहुंचा सकता है.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहास की यह घटना इस बात पर जोर देती है कि अकाल सिर्फ मौसम के बिगड़ने से नहीं आते. 1870 के दशक में मौतों का इतना बड़ा आंकड़ा काफी हद तक राजनीतिक फैसलों, अनाज बाज़ारों में असमानता और स्थानीय स्तर पर पानी व अनाज के रख-रखाव की व्यवस्था टूटने का नतीजा था.

शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026 को किन्नौर जिले के लिप्पा, चोलिंग और रिस्पा इलाकों में भारी मॉनसून बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हो गईं, जिसके बाद एक गाड़ी मलबे में दबी हुई है. (IANS)

अल नीनो जैसी चक्रवाती जलवायु घटनाएं पूरी दुनिया से एक अभूतपूर्व सहयोग की मांग करती हैं. बड़े पैमाने पर सूखा, भीषण बाढ़ और खेती के संकट को बढ़ाकर, ये प्राकृतिक घटनाएं देशों को इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि वे भू-राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठें, खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दें और मिलकर आपदा प्रबंधन पर निवेश करें.

अल नीनो जैसे बार-बार आने वाले चक्र- जो आमतौर पर हर 3 से 7 साल में होते हैं- पूरी दुनिया में लगातार मुसीबतें पैदा करते हैं. इसका सबसे ज्यादा असर भूमध्यरेखीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महसूस किया जाता है, जिसमें कर्नाटक और पंजाब जैसे राज्य भी शामिल हैं. जहां ये घटनाएं मानसून के मिजाज को काफी हद तक बिगाड़ सकती हैं. सूखे से लड़ने वाले बीजों को एक-दूसरे के साथ साझा करना, पानी के भंडारों को सुरक्षित रखना और समय रहते चेतावनी देने वाले डेटा को आपस में बांटना- इन सबके लिए सीमाओं के पार एक पारदर्शी वैज्ञानिक सहयोग की जरूरत है.

संयुक्त राष्ट्र का सेंडाई फ्रेमवर्क जैसी बड़ी व्यवस्थाएं भी आपदा के जोखिम को कम करने और वैश्विक विकास लक्ष्यों में जलवायु लचीलेपन को शामिल करने पर जोर देती हैं.

इसी संकटपूर्ण माहौल के बीच, हमें भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के नागरिकों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ से की गई एक संयुक्त अपील के महत्व को समझना होगा. वे दोनों नेताओं से व्यापक द्विपक्षीय बातचीत को फिर से शुरू करने और संबंधों को सामान्य बनाने का आग्रह कर रहे हैं. उनका संदेश साफ है, युद्ध खत्म होने चाहिए- अब मिलकर एक साझा भविष्य बनाने का समय आ गया है. सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, पानी बिना किसी की इजाजत के बहता है; यह मानवता की एक साझी विरासत है, न कि बंटवारे का कोई हथियार.

(डिस्क्लेमरः लेखक सी.पी. राजेंद्रन बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज में एक सहायक प्रोफेसर हैं. इस आर्टिकल में दिए गए फैक्ट्स और राय लेखक के हैं और ETV भारत के विचारों को नहीं दिखाते हैं.)

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