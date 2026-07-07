मिस्र के नए सैन्य मुख्यालय 'The Octagon' से भारत को कैसे होगा फायदा? पश्चिम एशिया में भारत के नए रक्षा समीकरण
मिस्र के नए हाई-टेक सैन्य मुख्यालय 'The Octagon' भारत के लिए बेहद अहम है. भारत की 'वेस्ट एशिया रणनीति' के लिए इसके क्या हैं मायने
Published : July 7, 2026 at 2:41 PM IST
नई दिल्लीः मिस्र के नए सामरिक कमान मुख्यालय, जिसे 'द ऑक्टागन' कहा जाता है, का उद्घाटन पहली नजर में एक घरेलू सैन्य बुनियादी ढांचा परियोजना लग सकता है. हालांकि, भारत के लिए इस विशाल कमान परिसर का महत्व मिस्र की सीमाओं से कहीं आगे तक जाता है.
जैसे-जैसे नई दिल्ली अपनी 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के पश्चिमी पूरक और 'महासागर' (MAHASAGAR) विजन के तहत पश्चिमी एशिया के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूत कर रहा है, वैसे-वैसे सैन्य रूप से आधुनिक होता मिस्र समुद्री सुरक्षा की रक्षा करने, महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों की स्थिरता सुनिश्चित करने और मध्य पूर्व व उत्तरी अफ्रीका में उभरते भू-राजनीतिक संतुलन को आकार देने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभर रहा है.
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की समाचार वेबसाइट 'द नेशनल' की रिपोर्ट के अनुसार, फील्ड मार्शल की वर्दी और काले चश्मे में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी, जो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भी हैं, ने नए सामरिक कमान मुख्यालय के उद्घाटन का उपयोग अपने 13 साल के राष्ट्रपति कार्यकाल के मुख्य स्तंभों को फिर से दोहराने के लिए किया. अपने संबोधन में उन्होंने राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ सरकार के कड़े रुख, अरब स्प्रिंग विद्रोहों को खारिज करने और एक मजबूत राज्य के माध्यम से स्थिरता बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया.
सिसी ने जनता की बढ़ती परेशानियों के बावजूद आर्थिक सुधारों को जारी रखने के अपने संकल्प को भी दोहराया. इन सुधारों के कारण कीमतें आसमान छू रही हैं, सार्वजनिक सेवाओं की लागत बढ़ रही है. मिस्र के पाउंड की कीमत में भारी गिरावट आई है और नए टैक्स लागू किए गए हैं, जिससे आम मिस्रवासियों पर वित्तीय दबाव लगातार बढ़ रहा है.
यह समारोह पिछले एक दशक से भी अधिक समय में पहली बार था जब पूर्व सेना प्रमुख सैन्य वर्दी में सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए. वर्दी में उनकी पिछली उपस्थिति 2015 में स्वेज नहर के समानांतर चैनल के उद्घाटन के दौरान थी, जो केवल एक वर्ष में लगभग 8 बिलियन डॉलर की कथित लागत से पूरी हुई एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना थी.
सैन्य वर्दी पहनने का उनका फैसला ऐसे समय में ताकत और मजबूत संकल्प की छवि दिखाने का प्रयास लग रहा था, जब मिस्र एक जटिल क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल का सामना कर रहा है. काहिरा (मिस्र की राजधानी) अभी भी पड़ोसी सूडान के गृहयुद्ध के असर, अपनी पूर्वी सीमा पर गाजा में दो साल तक चले संघर्ष के नतीजों और पश्चिम में लीबिया में जारी राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है. इसके साथ ही, मिस्र 'ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम' (GERD) और नील नदी के पानी के बंटवारे पर इसके असर को लेकर इथियोपिया के साथ लंबे समय से चल रहे विवाद में भी उलझा हुआ है.
मिस्र को एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में रेखांकित करते हुए, सिसी ने कहा कि क्षेत्रीय मामलों को संभालने में देश का अनुभव बेजोड़ है. उन्होंने इजरायल के साथ मिस्र की ऐतिहासिक 1979 की शांति संधि का ज़िक्र किया और इसे मध्य पूर्व में स्थिरता की आधारशिला बताया, जो आज भी क्षेत्रीय सुरक्षा को तय करती है.
राष्ट्रपति ने क्षेत्रीय संघर्षों को सुलझाने में मिस्र की राजनयिक भूमिका पर भी ज़ोर दिया. तुर्की और कतर के साथ मिलकर, काहिरा ने अक्टूबर 2025 में हुए उस युद्धविराम की मध्यस्थता में मुख्य भूमिका निभाई थी जिसने गाजा में दो साल से चल रहे संघर्ष को रोका था. इसके अलावा, मिस्र ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से एक राजनयिक रोडमैप तैयार करने में भी शामिल था.
देश के लिए अपने दृष्टिकोण को फिर से दोहराते हुए, सिसी ने संकल्प लिया कि मिस्र मौजूदा चुनौतियों के बावजूद राष्ट्र-निर्माण और आर्थिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना जारी रखेगा. नागरिकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन स्तर में सुधार करना और मिस्रवासियों पर आर्थिक बोझ को कम करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और नीति निर्धारण में एक मुख्य विचार बना हुआ है.
'द ऑक्टागन' का उद्घाटन मिस्र की उस महत्वाकांक्षा को दर्शाता है जिसके तहत वह एक तकनीकी रूप से उन्नत क्षेत्रीय सैन्य शक्ति के रूप में उभरना चाहता है, जो उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी भूमध्य सागर, लाल सागर और व्यापक मध्य पूर्व में सैन्य अभियानों का समन्वय करने में सक्षम हो. भारत के लिए इस घटनाक्रम के महत्वपूर्ण रणनीतिक मायने हैं क्योंकि मिस्र अपनी व्यापक भारत-प्रशांत और ग्लोबल साउथ नीतियों के तहत पश्चिम एशिया के साथ नई दिल्ली के उभरते संबंधों में एक केंद्रीय स्थान रखता है.
मिस्र पारंपरिक रूप से क्षेत्रीय स्थिरता के स्तंभों में से एक रहा है. यह स्वेज नहर को नियंत्रित करता है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर और हिंद महासागर से जोड़ने वाला दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है. वैश्विक व्यापार का लगभग 12-15 प्रतिशत हिस्सा और यूरोप के साथ भारत के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी नहर (स्वेज नहर) से होकर गुजरता है. इसलिए, मिस्र की सैन्य कमान और समुद्री सुरक्षा क्षमताओं में कोई भी सुधार इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग की सुरक्षा को सीधे प्रभावित करता है.
'द ऑक्टागन' की स्थापना उन्नत कमान-और-नियंत्रण प्रणाली (कमांड-एंड-कंट्रोल सिस्टम), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर क्षमताओं और संयुक्त सैन्य योजना को एक कमान के तहत जोड़ने के मिस्र के प्रयासों को दर्शाती है. यह समुद्री सुरक्षा खतरों से लेकर आतंकवाद और पड़ोसी देशों में संघर्षों जैसी क्षेत्रीय चुनौतियों का तेजी से जवाब देने की काहिरा की क्षमता को मजबूत करता है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काहिरा की राजकीय यात्रा के बाद 2023 में भारत और मिस्र ने अपने संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचाया था. यह रिश्ता अब पारंपरिक राजनीतिक जुड़ाव से आगे बढ़कर रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, साइबर सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और अंतरिक्ष सहयोग तक फैल गया है.
एक मजबूत मिस्र का सैन्य तंत्र भारत को एक अस्थिर क्षेत्र में और अधिक सक्षम रणनीतिक भागीदार प्रदान करता है.
भारत और मिस्र नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख 'एक्सरसाइज साइक्लोन' है, जो दोनों देशों के बीच बारी-बारी से आयोजित होने वाला एक वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है. इसका चौथा संस्करण (साइक्लोन-IV) हाल ही में इस वर्ष 9 से 17 अप्रैल तक मिस्र के अंशास में 'रेंजर्स फोर्सेस हेडक्वार्टर' में आयोजित किया गया था.
संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब और ओमान में भारत के पूर्व राजदूत तल्मीज़ अहमद के अनुसार, मिस्र द्वारा 'द ऑक्टागन' की स्थापना एक अच्छा विकास है. अहमद ने ईटीवी भारत से कहा, "भारत के मिस्र और सऊदी अरब दोनों के साथ पहले से ही अच्छे रक्षा संबंध हैं. यह ('द ऑक्टागन') लाल सागर से भारतीय व्यापार के गुजरने के लिए भारत, मिस्र और सऊदी अरब के बीच एक त्रिपक्षीय व्यवस्था का आधार बन सकता है."
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लाल सागर समुद्री गलियारा यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के साथ भारत के सालाना 100 बिलियन डॉलर से अधिक के व्यापार को सुगम बनाता है. लाल सागर और स्वेज नहर भारत और पश्चिम के बीच का सबसे छोटा मार्ग हैं, जो यात्रा के समय को 15 से 20 दिन कम कर देते हैं और केप ऑफ गुड होप (अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाने) की अतिरिक्त 4,000 से 6,000 समुद्री मील की लंबी यात्रा से बचाते हैं.
'द ऑक्टागन' का उद्घाटन मिस्र के व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण और क्षेत्रीय सुरक्षा में एक बड़ी भूमिका निभाने की उसकी आकांक्षा का प्रतीक है. भारत के लिए, यह विकास पश्चिम एशिया में उसके बढ़ते जुड़ाव के साथ पूरी तरह मेल खाता है, जहां समुद्री व्यापार मार्गों की रक्षा करना, रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य बन गए हैं.
हालांकि यह नया मुख्यालय सीधे तौर पर भारत के सुरक्षा माहौल को नहीं बदलता है, लेकिन यह एक अधिक सक्षम रणनीतिक भागीदार के रूप में मिस्र के उभार को मजबूत करता है. इससे लाल सागर-स्वेज समुद्री गलियारे को सुरक्षित करने, रक्षा सहयोग बढ़ाने, 'महासागर' (MAHASAGAR) विजन को आगे बढ़ाने और पश्चिम एशिया व भूमध्य सागर में भारत के व्यापक राजनयिक और सुरक्षा प्रभाव को मजबूत करने के दीर्घकालिक हितों को समर्थन मिलने की उम्मीद है.
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