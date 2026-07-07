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मिस्र के नए सैन्य मुख्यालय 'The Octagon' से भारत को कैसे होगा फायदा? पश्चिम एशिया में भारत के नए रक्षा समीकरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी. यह फाइल फोटो 16 जून, 2026 को फ्रांस के एवियन में G7 समिट 2026 के दौरान ली गयी थी. ( IANS )

By Aroonim Bhuyan 8 Min Read

नई दिल्लीः मिस्र के नए सामरिक कमान मुख्यालय, जिसे 'द ऑक्टागन' कहा जाता है, का उद्घाटन पहली नजर में एक घरेलू सैन्य बुनियादी ढांचा परियोजना लग सकता है. हालांकि, भारत के लिए इस विशाल कमान परिसर का महत्व मिस्र की सीमाओं से कहीं आगे तक जाता है. जैसे-जैसे नई दिल्ली अपनी 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के पश्चिमी पूरक और 'महासागर' (MAHASAGAR) विजन के तहत पश्चिमी एशिया के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूत कर रहा है, वैसे-वैसे सैन्य रूप से आधुनिक होता मिस्र समुद्री सुरक्षा की रक्षा करने, महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों की स्थिरता सुनिश्चित करने और मध्य पूर्व व उत्तरी अफ्रीका में उभरते भू-राजनीतिक संतुलन को आकार देने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभर रहा है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की समाचार वेबसाइट 'द नेशनल' की रिपोर्ट के अनुसार, फील्ड मार्शल की वर्दी और काले चश्मे में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी, जो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भी हैं, ने नए सामरिक कमान मुख्यालय के उद्घाटन का उपयोग अपने 13 साल के राष्ट्रपति कार्यकाल के मुख्य स्तंभों को फिर से दोहराने के लिए किया. अपने संबोधन में उन्होंने राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ सरकार के कड़े रुख, अरब स्प्रिंग विद्रोहों को खारिज करने और एक मजबूत राज्य के माध्यम से स्थिरता बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया. सिसी ने जनता की बढ़ती परेशानियों के बावजूद आर्थिक सुधारों को जारी रखने के अपने संकल्प को भी दोहराया. इन सुधारों के कारण कीमतें आसमान छू रही हैं, सार्वजनिक सेवाओं की लागत बढ़ रही है. मिस्र के पाउंड की कीमत में भारी गिरावट आई है और नए टैक्स लागू किए गए हैं, जिससे आम मिस्रवासियों पर वित्तीय दबाव लगातार बढ़ रहा है. यह समारोह पिछले एक दशक से भी अधिक समय में पहली बार था जब पूर्व सेना प्रमुख सैन्य वर्दी में सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए. वर्दी में उनकी पिछली उपस्थिति 2015 में स्वेज नहर के समानांतर चैनल के उद्घाटन के दौरान थी, जो केवल एक वर्ष में लगभग 8 बिलियन डॉलर की कथित लागत से पूरी हुई एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना थी. सैन्य वर्दी पहनने का उनका फैसला ऐसे समय में ताकत और मजबूत संकल्प की छवि दिखाने का प्रयास लग रहा था, जब मिस्र एक जटिल क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल का सामना कर रहा है. काहिरा (मिस्र की राजधानी) अभी भी पड़ोसी सूडान के गृहयुद्ध के असर, अपनी पूर्वी सीमा पर गाजा में दो साल तक चले संघर्ष के नतीजों और पश्चिम में लीबिया में जारी राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है. इसके साथ ही, मिस्र 'ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम' (GERD) और नील नदी के पानी के बंटवारे पर इसके असर को लेकर इथियोपिया के साथ लंबे समय से चल रहे विवाद में भी उलझा हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी. यह फाइल फोटो 16 जून, 2026 को फ्रांस के एवियन में G7 समिट 2026 के दौरान ली गयी थी. (IANS) मिस्र को एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में रेखांकित करते हुए, सिसी ने कहा कि क्षेत्रीय मामलों को संभालने में देश का अनुभव बेजोड़ है. उन्होंने इजरायल के साथ मिस्र की ऐतिहासिक 1979 की शांति संधि का ज़िक्र किया और इसे मध्य पूर्व में स्थिरता की आधारशिला बताया, जो आज भी क्षेत्रीय सुरक्षा को तय करती है. राष्ट्रपति ने क्षेत्रीय संघर्षों को सुलझाने में मिस्र की राजनयिक भूमिका पर भी ज़ोर दिया. तुर्की और कतर के साथ मिलकर, काहिरा ने अक्टूबर 2025 में हुए उस युद्धविराम की मध्यस्थता में मुख्य भूमिका निभाई थी जिसने गाजा में दो साल से चल रहे संघर्ष को रोका था. इसके अलावा, मिस्र ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से एक राजनयिक रोडमैप तैयार करने में भी शामिल था. देश के लिए अपने दृष्टिकोण को फिर से दोहराते हुए, सिसी ने संकल्प लिया कि मिस्र मौजूदा चुनौतियों के बावजूद राष्ट्र-निर्माण और आर्थिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना जारी रखेगा. नागरिकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन स्तर में सुधार करना और मिस्रवासियों पर आर्थिक बोझ को कम करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और नीति निर्धारण में एक मुख्य विचार बना हुआ है.