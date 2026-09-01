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कितना कॉस्ट इफेक्टिव है एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, क्या वैकल्पिक सोर्स अधिक किफायती है ?

हालांकि इन पक्के आंकड़ों पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन कुछ बारीकियों पर भी ध्यान देना जरूरी है. उदाहरण के लिए, कच्चे तेल के आयात में हुई बचत का हिसाब-किताब माइलेज कम होने की वजह से अधिक खपत के साथ मिलाकर देखना होगा. विदेशी मुद्रा की बचत का हिसाब-किताब उर्वरक (खाद) के आयात और घरेलू स्तर पर उर्वरक बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फीडस्टॉक (जैसे प्राकृतिक गैस) पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा के साथ मिलाकर देखना होगा, क्योंकि उर्वरक फीडस्टॉक बनाने के लिए एक जरूरी चीज़ है. और कार्बन फुटप्रिंट के माप का हिसाब-किताब उर्वरक के कार्बन फुटप्रिंट और साथ ही चावल और गन्ने जैसी अधिक पानी की जरूरत वाली फसलों की खेती के कार्बन फुटप्रिंट के साथ मिलाकर देखना होगा.

दूसरा आंकड़ा 310 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कच्चे तेल के इस्तेमाल में कमी का था. तीसरा आंकड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी का था – लगभग 930 लाख मीट्रिक टन कम CO2 पैदा हुई, क्योंकि इथेनॉल पेट्रोल की तुलना में अधिक साफ तरीके से जलता है. और आखिरी आंकड़ा 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक का था, जो उन किसानों को दिया गया जिन्होंने इथेनॉल बनाने के लिए मक्का और गन्ना जैसे फीडस्टॉक उगाए.

सरकार का कहना है कि इससे आखिरकार पूरी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा. जुलाई में जारी एक फैक्ट शीट में, सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग के पक्ष में चार मुख्य आंकड़े दिए.पहला आंकड़ा 1.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक का था – यह विदेशी मुद्रा की वह बचत है जो इथेनॉल से बदले गए पेट्रोल को बनाने के लिए जरूरी कच्चे तेल (क्रूड) के आयात पर खर्च होती. वैसे, यह आंकड़ा 2014-15 में प्रोग्राम शुरू होने के बाद से अब तक का कुल जोड़ है.

सरकार ने इस बात को गलत बताया है और कहा है कि चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी जलवायु परिवर्तन से जुड़ी घटनाओं के कारण उत्पादन पर असर पड़ने की वजह से हुई है. उसने ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियों का हवाला देते हुए माइलेज कम होने के दावों को भी खारिज कर दिया है.उपभोक्ता पर पड़ने वाली अधिक लागत की बात का जवाब इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से अर्थव्यवस्था को होने वाली कुल बचत से दिया गया है.

इसके अलावा, एक और तरह का खर्च तब बढ़ सकता है, जब गाड़ी का फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम 20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल के हिसाब से ठीक से काम न करे और इंजन को नुकसान पहुंचे.हाल ही में, लागत को लेकर बहस एक अलग मुद्दे पर केंद्रित हो गई है. चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, और वह भी भारत में त्योहारों के मौसम के ठीक पहले, जब चीनी की मांग सबसे अधिक होती है. विपक्षी दलों का आरोप है (हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिए हैं) कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चीनी बनाने में इस्तेमाल होने वाले गन्ने के रस का एक बड़ा हिस्सा इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे चीनी का उत्पादन कम हो रहा है और ग्राहकों को अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है.

नई दिल्ली : भारत के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पर अब तक की बहस सिर्फ इस बात पर केंद्रित रही है कि इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E20) के लिए ग्राहकों को कितनी कीमत चुकानी पड़ती है. ग्राहक तो शुद्ध पेट्रोल के लिए रिटेल कीमत चुकाते हैं, लेकिन असल में उन्हें जो पेट्रोल मिलता है, उसमें 20 प्रतिशत इथेनॉल मिला होता है. और चूंकि इथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल के मुकाबले लगभग 20-30 प्रतिशत कम होती है, इसलिए गाड़ी की माइलेज (यानी एक लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितना चलती है) पर असर पड़ता है और वह कम हो जाती है.माइलेज कम होने का मतलब है कि अधिक ईंधन की जरूरत पड़ती है. इससे ग्राहकों पर लागत का एक और बोझ पड़ता है.

लेकिन एक अहम बात पर चर्चा नहीं हो रही है – बायोफ्यूल वाली फसलों के लिए जमीन और पानी की कितनी जरूरत होती है.भारत में शराब बनाने वालों की संस्था, 'ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन' (AIDA) के मुताबिक, इथेनॉल बनाने में गन्ने के रस की हिस्सेदारी सिर्फ 15 फीसदी से थोड़ी अधिक है. असल में, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल मक्का है, उसके बाद दूसरे अनाज आते हैं, और सबसे आखिर में शीरा (मोलासेस) आता है, जो गन्ने के रस से चीनी बनाने के बाद बचा हुआ हिस्सा होता है.

किसान मक्के की खेती के लिए अपने खेतों को तैयार करते हुए. (ANI)

मोलासेस चीनी बनाने की प्रक्रिया में एक बाई-प्रोडक्ट के तौर पर मिलते हैं, इसे छोड़कर, बाकी सभी खेती से मिलने वाली फसलें हैं – यानी इन्हें उगाने के लिए जमीन और पानी की जरूरत होती है. इस पर चल रही राजनीतिक बहस माइलेज और चीनी की कीमतों जैसे अहम मुद्दों पर केंद्रित रही है. लेकिन इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के असली आर्थिक पहलू को जमीन और पानी के संदर्भ में समझने की जरूरत है. और इससे भी जरूरी बात यह है कि क्या उसी नतीजे को पाने का कोई बेहतर और अधिक कुशल तरीका हो सकता है.

OurWorldinData.Org पर जनवरी 2026 में छपे एक लेख में, डेटा साइंटिस्ट हैना रिची और पाब्लो रोसाडो ने हिसाब लगाया कि दुनिया अभी बायोफ्यूल बनाने के लिए लगभग 32 मिलियन हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल कर रही है, जिससे दुनिया की कुल ऊर्जा जरूरत का लगभग 2.24 प्रतिशत हिस्सा पूरा होता है. रिची और रोसाडो का तर्क था कि अगर हम उतनी ही जमीन पर सोलर पैनल लगा दें, तो हम 32 टेरावाट-घंटे ऊर्जा पैदा कर सकते हैं – जो लगभग उतनी ही है जितनी पूरी दुनिया एक साल में इस्तेमाल करती है. दूसरे शब्दों में, पोलैंड के बराबर क्षेत्रफल वाली जमीन पर सिर्फ सोलर एनर्जी का इंतजाम करके दुनिया की ऊर्जा की पूरी जरूरत को पूरा किया जा सकता है.

एक निजी रिन्यूएबल एनर्जी सुविधा केंद्र पर विंड टर्बाइनों के साथ सोलर पावर का एक विशाल ऐरे. (ANI)

'इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस' (IEEFA) ने इथेनॉल और सोलर एनर्जी की तुलना में उनकी एनर्जी एफिशिएंसी (ऊर्जा दक्षता) को मापने के लिए एक और तरीका निकाला. यह मानते हुए कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी चार्ज करने के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया गया, और फ्यूल से चलने वाले इंजन बनाम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की स्टैंडर्ड एफिशिएंसी रेट को ध्यान में रखते हुए, IEEFA ने एक अनुमान लगाया. उन्होंने एक हेक्टेयर जमीन से पैदा होने वाली सोलर एनर्जी और उसी एक हेक्टेयर जमीन पर अलग-अलग रॉ मटीरियल (फीडस्टॉक) से बनने वाले इथेनॉल से गाड़ी कितनी दूर चल सकती है, इसकी तुलना की. हिसाब लगाने पर पता चला कि एक हेक्टेयर जमीन से मिलने वाली सोलर एनर्जी से गाड़ी को जितनी दूर चलाया जा सकता है, उतनी ही दूरी तय करने के लिए 197 हेक्टेयर जमीन पर बनने वाले इथेनॉल की जरूरत होगी.

बेशक, असलियत अधिक पेचीदा है. थ्योरी के तौर पर, सोलर एनर्जी से चलने वाली EV ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की समस्या को हल कर सकती हैं. लेकिन भारत के लिए चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि यहां EV बैटरी के लिए जरूरी अहम मिनरल्स और एडवांस्ड EV बैटरी टेक्नोलॉजी की कमी है. खासकर इसलिए भी क्योंकि EV बैटरी के लिए जरूरी अहम मिनरल्स की रिफाइनिंग और प्रोडक्शन कैपेसिटी का 60 से 90 प्रतिशत हिस्सा चीन के कंट्रोल में है.फिर भी, सोलर एनर्जी कहीं अधिक बेहतर और एफिशिएंट विकल्प है. ये आंकड़े सुनने में भले ही अविश्वसनीय लगें, लेकिन एनर्जी एफिशिएंसी पर हुई अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड स्टडीज से इनकी पुष्टि होती है. सोलर पैनल सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदलने के मामले में पौधों की तुलना में 20 से 80 गुना अधिक एफिशिएंट होते हैं. यह बात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि फ्यूल की खपत बढ़ रही है.

'आर्कस पॉलिसी रिसर्च' के हिसाब-किताब के मुताबिक, भारत अभी इथेनॉल के लिए रॉ मटीरियल (फीडस्टॉक) पैदा करने में लगभग 8 मिलियन हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल कर रहा है – जो तेलंगाना के कुल खेती वाले इलाके से भी अधिक है.

इसके दो मोर्चों पर अहम असर पड़ते हैं – खाद्य सुरक्षा और जल सुरक्षा. चूंकि भारत का लगभग सारा इथेनॉल 'फर्स्ट जेनरेशन बायोमास' (सीधे खेती से मिलने वाली उपज, न कि उससे बनी कोई चीज) से बनता है, इसलिए पानी का इस्तेमाल एक अहम मुद्दा बन जाता है. चावल की खेती में सबसे अधिक पानी लगता है – प्रति किलो चावल के लिए लगभग 4000 लीटर, चीनी के लिए प्रति किलो लगभग 3000 लीटर और मक्के के लिए इससे लगभग आधा. इथेनॉल बनाने की तरफ ध्यान देने से दूसरी खेती और इंसानों के इस्तेमाल के लिए जरूरी पानी पर दबाव पड़ता है.

खाद्य सुरक्षा एक और मुद्दा है. इथेनॉल के लिए मक्के का इस्तेमाल बढ़ने से पॉल्ट्री और जानवरों के चारे की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं, क्योंकि मक्का ऐसे चारे का एक मुख्य हिस्सा है. इसका असर कीमतों और खपत पर भी पड़ता है. इसके अलावा, भारत में अनाज का सरप्लस (अतिरिक्त भंडार) मांग की कमी के कारण नहीं, बल्कि लोगों की अनाज खरीदने की क्षमता में कमी के कारण है. जैसा कि हाल ही में ईटीवी भारत ने बताया, सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक भारत में 10 में से लगभग तीन बच्चे 'स्टंटेड' (उम्र के हिसाब से कम लंबाई वाले) हैं. ऐसा खरीदने की क्षमता न होने के कारण कम खाना खाने से होने वाले कुपोषण की वजह से होता है.साफ है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए इथेनॉल बनाने और उसे मिलाने (ब्लेंडिंग) के असली आर्थिक पहलुओं पर फिर से सोचने की जरूरत है. इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में कही गई बात पर ध्यान देना अच्छा रहेगा. "खाद्य सुरक्षा के नजरिए से, इसके असर मामूली नहीं हैं. दालें और तिलहन भारत की खपत और पोषण के लिहाज से बहुत जरूरी हैं, फिर भी देश के किसान इन्हें प्राथमिकता सूची में नीचे रख रहे हैं. समय के साथ, इस असंतुलन से भारत की खाने वाले तेल के आयात पर निर्भरता बढ़ने और सप्लाई में उतार-चढ़ाव के दौरान घरेलू खाद्य कीमतों में ज़्यादा अस्थिरता आने का खतरा है."

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