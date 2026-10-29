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पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में हो रहा अनिश्चित परिवर्तन, नई रिपोर्ट में चेतावनी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Getty Images )

By C P Rajendran 11 Min Read

इस महीने प्रकाशित हुई एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली और अधिक गहरे अनजाने क्षेत्रों (Uncharted Territory) में प्रवेश कर रही है. लेखक हमें याद दिलाते हैं: 'यह अब भविष्य के लिए कोई चेतावनी नहीं है; यह वर्तमान का निदान है'. जर्नल बायोसाइंस में प्रकाशित 2026 की 'स्टेट ऑफ द क्लाइमेट' रिपोर्ट, ग्रीनहाउस गैस के स्तर, महासागर की गर्मी, प्रमुख बर्फ की चादरों के द्रव्यमान, गर्म दिनों की संख्या और वैश्विक सतह के तापमान सहित 16 'ग्रहीय जीवन संकेतों' की जांच करती है. 16 संकेतों में से सात रिकॉर्ड चरम पर हैं, और कई अन्य में तेजी या अचानक बदलाव दिखाई दे रहा है.

विलियम जे रिपल, क्रिस्टोफर वुल्फ, माइकल ई मान, जोहान रॉकस्ट्रॉम, उनाई पास्कुअल, जिलियन डब्ल्यू ग्रेग, ची जू, सारा ई पर्किन्स- किर्कपैट्रिक, थॉमस एम न्यूजोम, जैकब बुकोस्की, अंजल प्रकाश के इस शोध का टाइटल है - '2026 स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट: चुनौतियां और मौके'.

पिछले साल की रिपोर्ट (2025) में जलवायु के 34 "चेतावनी संकेतों" पर विचार किया गया था. 2026 की रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के सिर्फ 16 संकेतों को देखा गया है. चूंकि दोनों रिपोर्ट में चेतावनी संकेतों की अलग-अलग सूचियों का उपयोग किया गया है, इसलिए आप उनकी सीधे तुलना नहीं कर सकते. हालांकि, मुख्य संदेश अभी भी वही है: कई महत्वपूर्ण जलवायु संकेत खतरनाक टिपिंग पॉइंट (अंतिम सीमा) के करीब पहुंच रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, समग्र स्थिति बेहद गंभीर है. कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड सभी 2026 में फिर से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए. ग्लेशियर की मोटाई और ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर का द्रव्यमान रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, जबकि आर्कटिक समुद्री बर्फ और अंटार्कटिक बर्फ का द्रव्यमान रिकॉर्ड चरम (न्यूनतम) स्तर के करीब हैं. लेखकों का तर्क है कि कुल मिलाकर ये निष्कर्ष दर्शाते हैं कि जलवायु संकट अब कोई भविष्य का जोखिम नहीं बल्कि वर्तमान वास्तविकता है. प्रतीकात्मक तस्वीर (Getty Images) यह रिपोर्ट चुनौतियों और अवसरों दोनों की ओर इशारा करती है. COP31— जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 9 से 20 नवंबर, 2026 तक तुर्की में आयोजित होने वाला है, जहां अलग-अलग देशों के प्रतिनिधि "संवाद से सहमति तक, सहमति से कार्रवाई तक" थीम पर चर्चा करेंगे. 2026 की रिपोर्ट COP31 वार्ताओं के लिए पृष्ठभूमि तैयार करती है कि जलवायु से जुड़े वादों को कितनी जल्दी कार्रवाई में बदला जा सकता है. इस रिपोर्ट का महत्व इसके संश्लेषण (synthesis) में है: यह जलवायु को अलग-अलग विषयों के संग्रह के बजाय एक एकीकृत प्रणाली के रूप में देखती है, और वर्तमान समय को निराशावाद के साथ नहीं, बल्कि कार्रवाई के समय के रूप में पेश करती है. समग्र परिदृश्य 2026 की रिपोर्ट में बताया गया है कि मई 2026 में वायुमंडलीय CO₂ (कार्बन डाइऑक्साइड) का स्तर 428 पीपीएम (ppm) से अधिक हो गया था - जो पूर्व-औद्योगिक स्तर से लगभग 50% अधिक है. मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन से प्रेरित होकर, ग्रीनहाउस गैसों का यह स्तर पृथ्वी के ऊर्जा असंतुलन और दीर्घकालिक वार्मिंग को और बढ़ा रहा है. पिछले चार वर्षों में तापमान के कई रिकॉर्ड भी बने हैं. रिपोर्ट में पृथ्वी के ऊर्जा असंतुलन पर चिंता जताई गई है, जो ग्रह द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा और अंतरिक्ष में वापस विकीर्ण (radiates) की जाने वाली ऊर्जा के बीच का अंतर है, और जो जलवायु प्रणाली में ऊष्मा के संचय को दर्शाता है. बढ़ते ऊर्जा असंतुलन का अर्थ है कि अधिक गर्मी उत्पन्न हो रही है, जिससे हवा का तापमान बढ़ रहा है, महासागर गर्म हो रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और चरम मौसम की घटनाएं अधिक बार हो रही हैं. 2026 'स्टेट ऑफ द क्लाइमेट' रिपोर्ट (ETV Bharat GFX) रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि ग्लेशियर की मोटाई और ग्रीनलैंड के बर्फ के द्रव्यमान में बार-बार तीव्र पिघलाव की घटनाएं हो रही हैं, जिससे पिघले हुए पानी की मात्रा में छह गुना वृद्धि हुई है. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से उत्पन्न होने वाली अधिकांश अतिरिक्त गर्मी को समुद्र सोख लेते हैं. इस वजह से, गर्म पानी फैलता है (thermal expansion) और पिघलती हुई बर्फ की चादरें तथा ग्लेशियर समुद्र के जलस्तर को बढ़ाते हैं, जिससे तटीय बाढ़ और कटाव होता है. आर्कटिक और ग्रीनलैंड की बर्फ की चादरों का पिघलना अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) को भी कमजोर कर सकता है, जो बारिश के पैटर्न को बदल सकता है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकता है और अमेजन वर्षावन (Amazon rainforest) के कुछ हिस्सों में सूखे को बढ़ा सकता है. हालांकि जनसंख्या वृद्धि की दर धीमी हो रही है, फिर भी वैश्विक मानव आबादी वर्तमान में 2026 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है और हर हफ्ते लगभग 13 लाख लोगों की दर से बढ़ रही है. इसकी वजह से, ऊर्जा का उपयोग, खाद्य उत्पादन, आर्थिक विकास और भूमि-उपयोग में बदलाव सहित बढ़ती मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी प्रणाली में तेजी से बदलाव आ रहे हैं. धुंध के कारण कम विजिबिलिटी के बीच हरियाणा के गुरुग्राम में 27 अक्टूबर, 2025 को एक ट्रेन पटरी पर दौड़ती हुई. (PTI) रिपोर्ट में एक और चिंता का विषय पशुधन की आबादी में वृद्धि होना है. हालांकि हाल के वर्षों में कुल कैलोरी उत्पादन बढ़ा है, लेकिन खाद्य प्रणाली में प्रत्यक्ष मानव उपभोग के लिए उपलब्ध कैलोरी में सिर्फ 16.6% की वृद्धि हुई है. दक्षता में यह गिरावट पशुधन के चारे और गैर-खाद्य उद्देश्यों के लिए कैलोरी के बढ़ते उपयोग की वजह से हुई है. 2024 के अनुमानों की तुलना में 2025 में उष्णकटिबंधीय प्राथमिक वनों का नुकसान 36% कम हो गया. ब्राजील के अमेजन में जंगलों की कटाई की दर लगातार चौथे साल घटी है, जो 38 वर्षों में अपने तीसरे सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है. वैश्विक स्तर पर भी 2025 में वृक्षावरण (Tree Cover) का नुकसान भी कम हुआ है और यह 2001 के बाद से अपने छठे सबसे ऊंचे स्तर पर बना हुआ है.