पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में हो रहा अनिश्चित परिवर्तन, नई रिपोर्ट में चेतावनी
2026 'स्टेट ऑफ द क्लाइमेट' रिपोर्ट के निष्कर्ष बताते हैं कि जलवायु संकट अब कोई भविष्य का जोखिम नहीं, बल्कि एक वर्तमान वास्तविकता है.
Published : October 29, 2026 at 3:47 PM IST
इस महीने प्रकाशित हुई एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली और अधिक गहरे अनजाने क्षेत्रों (Uncharted Territory) में प्रवेश कर रही है. लेखक हमें याद दिलाते हैं: 'यह अब भविष्य के लिए कोई चेतावनी नहीं है; यह वर्तमान का निदान है'. जर्नल बायोसाइंस में प्रकाशित 2026 की 'स्टेट ऑफ द क्लाइमेट' रिपोर्ट, ग्रीनहाउस गैस के स्तर, महासागर की गर्मी, प्रमुख बर्फ की चादरों के द्रव्यमान, गर्म दिनों की संख्या और वैश्विक सतह के तापमान सहित 16 'ग्रहीय जीवन संकेतों' की जांच करती है. 16 संकेतों में से सात रिकॉर्ड चरम पर हैं, और कई अन्य में तेजी या अचानक बदलाव दिखाई दे रहा है.
विलियम जे रिपल, क्रिस्टोफर वुल्फ, माइकल ई मान, जोहान रॉकस्ट्रॉम, उनाई पास्कुअल, जिलियन डब्ल्यू ग्रेग, ची जू, सारा ई पर्किन्स- किर्कपैट्रिक, थॉमस एम न्यूजोम, जैकब बुकोस्की, अंजल प्रकाश के इस शोध का टाइटल है - '2026 स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट: चुनौतियां और मौके'.
पिछले साल की रिपोर्ट (2025) में जलवायु के 34 "चेतावनी संकेतों" पर विचार किया गया था. 2026 की रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के सिर्फ 16 संकेतों को देखा गया है. चूंकि दोनों रिपोर्ट में चेतावनी संकेतों की अलग-अलग सूचियों का उपयोग किया गया है, इसलिए आप उनकी सीधे तुलना नहीं कर सकते. हालांकि, मुख्य संदेश अभी भी वही है: कई महत्वपूर्ण जलवायु संकेत खतरनाक टिपिंग पॉइंट (अंतिम सीमा) के करीब पहुंच रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, समग्र स्थिति बेहद गंभीर है. कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड सभी 2026 में फिर से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए.
ग्लेशियर की मोटाई और ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर का द्रव्यमान रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, जबकि आर्कटिक समुद्री बर्फ और अंटार्कटिक बर्फ का द्रव्यमान रिकॉर्ड चरम (न्यूनतम) स्तर के करीब हैं. लेखकों का तर्क है कि कुल मिलाकर ये निष्कर्ष दर्शाते हैं कि जलवायु संकट अब कोई भविष्य का जोखिम नहीं बल्कि वर्तमान वास्तविकता है.
यह रिपोर्ट चुनौतियों और अवसरों दोनों की ओर इशारा करती है. COP31— जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 9 से 20 नवंबर, 2026 तक तुर्की में आयोजित होने वाला है, जहां अलग-अलग देशों के प्रतिनिधि "संवाद से सहमति तक, सहमति से कार्रवाई तक" थीम पर चर्चा करेंगे.
2026 की रिपोर्ट COP31 वार्ताओं के लिए पृष्ठभूमि तैयार करती है कि जलवायु से जुड़े वादों को कितनी जल्दी कार्रवाई में बदला जा सकता है. इस रिपोर्ट का महत्व इसके संश्लेषण (synthesis) में है: यह जलवायु को अलग-अलग विषयों के संग्रह के बजाय एक एकीकृत प्रणाली के रूप में देखती है, और वर्तमान समय को निराशावाद के साथ नहीं, बल्कि कार्रवाई के समय के रूप में पेश करती है.
समग्र परिदृश्य
2026 की रिपोर्ट में बताया गया है कि मई 2026 में वायुमंडलीय CO₂ (कार्बन डाइऑक्साइड) का स्तर 428 पीपीएम (ppm) से अधिक हो गया था - जो पूर्व-औद्योगिक स्तर से लगभग 50% अधिक है. मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन से प्रेरित होकर, ग्रीनहाउस गैसों का यह स्तर पृथ्वी के ऊर्जा असंतुलन और दीर्घकालिक वार्मिंग को और बढ़ा रहा है. पिछले चार वर्षों में तापमान के कई रिकॉर्ड भी बने हैं.
रिपोर्ट में पृथ्वी के ऊर्जा असंतुलन पर चिंता जताई गई है, जो ग्रह द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा और अंतरिक्ष में वापस विकीर्ण (radiates) की जाने वाली ऊर्जा के बीच का अंतर है, और जो जलवायु प्रणाली में ऊष्मा के संचय को दर्शाता है.
बढ़ते ऊर्जा असंतुलन का अर्थ है कि अधिक गर्मी उत्पन्न हो रही है, जिससे हवा का तापमान बढ़ रहा है, महासागर गर्म हो रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और चरम मौसम की घटनाएं अधिक बार हो रही हैं.
रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि ग्लेशियर की मोटाई और ग्रीनलैंड के बर्फ के द्रव्यमान में बार-बार तीव्र पिघलाव की घटनाएं हो रही हैं, जिससे पिघले हुए पानी की मात्रा में छह गुना वृद्धि हुई है. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से उत्पन्न होने वाली अधिकांश अतिरिक्त गर्मी को समुद्र सोख लेते हैं. इस वजह से, गर्म पानी फैलता है (thermal expansion) और पिघलती हुई बर्फ की चादरें तथा ग्लेशियर समुद्र के जलस्तर को बढ़ाते हैं, जिससे तटीय बाढ़ और कटाव होता है. आर्कटिक और ग्रीनलैंड की बर्फ की चादरों का पिघलना अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) को भी कमजोर कर सकता है, जो बारिश के पैटर्न को बदल सकता है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकता है और अमेजन वर्षावन (Amazon rainforest) के कुछ हिस्सों में सूखे को बढ़ा सकता है.
हालांकि जनसंख्या वृद्धि की दर धीमी हो रही है, फिर भी वैश्विक मानव आबादी वर्तमान में 2026 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है और हर हफ्ते लगभग 13 लाख लोगों की दर से बढ़ रही है. इसकी वजह से, ऊर्जा का उपयोग, खाद्य उत्पादन, आर्थिक विकास और भूमि-उपयोग में बदलाव सहित बढ़ती मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी प्रणाली में तेजी से बदलाव आ रहे हैं.
रिपोर्ट में एक और चिंता का विषय पशुधन की आबादी में वृद्धि होना है. हालांकि हाल के वर्षों में कुल कैलोरी उत्पादन बढ़ा है, लेकिन खाद्य प्रणाली में प्रत्यक्ष मानव उपभोग के लिए उपलब्ध कैलोरी में सिर्फ 16.6% की वृद्धि हुई है. दक्षता में यह गिरावट पशुधन के चारे और गैर-खाद्य उद्देश्यों के लिए कैलोरी के बढ़ते उपयोग की वजह से हुई है.
2024 के अनुमानों की तुलना में 2025 में उष्णकटिबंधीय प्राथमिक वनों का नुकसान 36% कम हो गया. ब्राजील के अमेजन में जंगलों की कटाई की दर लगातार चौथे साल घटी है, जो 38 वर्षों में अपने तीसरे सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है. वैश्विक स्तर पर भी 2025 में वृक्षावरण (Tree Cover) का नुकसान भी कम हुआ है और यह 2001 के बाद से अपने छठे सबसे ऊंचे स्तर पर बना हुआ है.
क्या आने वाले वर्षों में यह कुछ हद तक आशाजनक स्थिति बनी रहेगी? हमें राष्ट्रपति चुनाव में फ्लेवियो बोल्सोनारो (Flavio Bolsonaro) को हराने के लिए ब्राजील के लोगों का धन्यवाद करना चाहिए. उनके राष्ट्रपति बनने पर उनके समर्थक-कृषि-व्यवसाय मंच और संरक्षित अमेजन क्षेत्रों को कम करने के उनके वादों के कारण गंभीर पर्यावरणीय और स्वदेशी चिंताएं पैदा हो सकती थीं. अमेजन को साफ करना या नष्ट करना इस वर्षावन को उस टिपिंग पॉइंट के करीब धकेल देता है जिस पर यह अब नमी को पुनर्चक्रित (recycle) नहीं कर सकता, जिससे संभावित रूप से यह क्षेत्र सूख सकता है और इसके कुछ हिस्से सवाना (savanna) में बदल सकते हैं.
एक अन्य चिंता यह भी है कि प्राकृतिक घास के मैदानों, सवाना और अन्य गैर-वन पारिस्थितिकी तंत्रों का बदलाव, जैव विविधता के नुकसान और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगातार बड़ा योगदान दे रहा है.
हालांकि, सौर और पवन ऊर्जा की खपत में लगभग 18% की वृद्धि हुई, फिर भी जीवाश्म ईंधनों की तुलना में कुल ऊर्जा खपत में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा काफी कम रहा. अनुमान है कि 2025 में जीवाश्म ईंधन की खपत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई. यह वार्षिक ऊर्जा-संबंधी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में झलकता है, जो पहली बार 41 गीगाटन (Gt) से अधिक हो गया. मध्य-पूर्व और यूक्रेन के संघर्षों सहित हालिया भू-राजनीतिक तनावों ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रणालियों की कमियों को उजागर कर दिया है, जिससे व्यवधान और मूल्य अस्थिरता उत्पन्न हुई है और ऊर्जा सुरक्षा तथा पर्यावरणीय प्रभाव पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित हुआ है.
अन्य स्वतंत्र अध्ययनों के साक्ष्यों की रोशनी में ये निष्कर्ष महत्वपूर्ण हो जाते हैं. उदाहरण के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा के समुद्र विज्ञानियों (oceanographers) की रिपोर्ट है कि युद्ध शुरू होने के बाद से फारस की खाड़ी में सतही तेल प्रदूषण दोगुना हो गया है.
व्यापारिक टैंकरों और तेल बुनियादी ढांचे पर बार-बार होने वाले हमलों—जिसमें जहाजों से जुड़ी घटनाएं भी शामिल हैं—के कारण कई बड़े तेल रिसाव हुए हैं. यूक्रेन में युद्ध ने व्यापक पारिस्थितिक नुकसान और पर्यावरण विनाश को जन्म दिया है, जिसमें बारूदी सुरंगों से होने वाला प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण और वायु प्रदूषण शामिल है. इसके वित्तीय नुकसान का अनुमान $51 अरब से लेकर $85 अरब से अधिक तक लगाया गया है, और इससे उबरने में दशकों का समय लगने की उम्मीद है. प्रत्यक्ष सैन्य अभियानों, युद्ध और युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण/लामबंदी से वातावरण में 120 से 175 मिलियन मीट्रिक टन CO₂-समतुल्य गैस उत्सर्जित होने का अनुमान है—जो एक मध्यम आकार के यूरोपीय देश के वार्षिक उत्सर्जन के बराबर है.
रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया को घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा की ओर रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है क्योंकि देश पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम करना चाहते हैं.
यूरोप और एशिया जैसे क्षेत्रों में उभरती नीतिगत प्रतिक्रियाएं यह दर्शाती हैं कि ऊर्जा सुरक्षा की चिंताएं अब नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के प्राथमिक चालक के रूप में जलवायु शमन (climate mitigation) को टक्कर दे सकती हैं.
कुछ उत्साहजनक संकेत
बढ़ते सबूत बताते हैं कि जलवायु प्रणाली बढ़ते उतार-चढ़ाव के दौर में प्रवेश कर रही है, जो तेज होती ग्लोबल वार्मिंग, एक के बाद एक सामने आने वाले परस्पर प्रभावों, अपरिवर्तनीय बदलाव के बिंदुओं (tipping elements) और स्थायी नुकसान के बढ़ते जोखिमों से चिह्नित है. बढ़ता ऊर्जा असंतुलन, महासागरों का बढ़ता तापमान, कार्बन सोखने की क्षमता का कमजोर होना और बर्फ का तेजी से पिघलना—ये सभी संकेत देते हैं कि जलवायु प्रणाली का असंतुलन पहले के अनुमानों से कहीं अधिक हो सकता है. हाल के वर्षों में विनाशकारी लू, बाढ़, सूखा, तूफान और जंगलों की आग में तेजी आई है, जिससे जान-माल, बुनियादी ढांचे, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और आर्थिक स्थिरता को लगातार भारी नुकसान हो रहा है.
रिपोर्ट का समापन कुछ उत्साहजनक संकेतों पर चर्चा के साथ होता है. नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीकरण, बैटरी स्टोरेज और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में हालिया प्रगति दर्शाती है कि सकारात्मक सामाजिक और तकनीकी महत्वपूर्ण मोड़ (tipping points) पहले से ही विकसित हो रहे हो सकते हैं. इसके साथ ही, नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए और अधिक प्रयासों की जरूरत है. भले ही जलवायु जोखिम बढ़ रहे हैं, फिर भी व्यापक सामाजिक बदलाव दिखने लगे हैं.
नवीकरणीय ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज, अनुकूलन योजना, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और जलवायु प्रतिक्रिया उपकरणों में तेजी से प्रगति से पता चलता है कि बड़े पैमाने पर बदलाव अभी भी मुमकिन है.
कई मौजूदा विकल्प बढ़ते खतरों से निपटने में मदद कर सकते हैं और साथ ही मूल्यवान सह-लाभ भी प्रदान कर सकते हैं, जिनमें स्वच्छ हवा, समृद्ध जैव विविधता, मजबूत जल सुरक्षा और अधिक कार्बन भंडारण शामिल हैं. उदाहरण के लिए, तटीय वनों (mangroves) को बहाल करने से कार्बन पृथक्करण बढ़ाने के साथ-साथ तूफानी लहरों से समुद्र तटों की रक्षा की जा सकती है, और बीफ पर निर्भरता कम करने से खाद्य प्रणालियों को जलवायु संबंधी व्यवधानों के प्रति कम संवेदनशील बनाया जा सकता है. कुछ खास उपाय - विशेष रूप से प्रकृति-आधारित समाधान जैसे कि शहरी वन, आर्द्रभूमि और मैंग्रोव - एक ही समय में जलवायु लचीलेपन में सुधार कर सकते हैं और न्यूनीकरण लक्ष्य (mitigation goals) को आगे बढ़ा सकते हैं.
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