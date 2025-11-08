ETV Bharat / opinion

पिघलती बर्फ़ से महाविनाश! संभल गए तो बचेंगी करोड़ों ज़िंदगियां, रिपोर्ट का खुलासा

पिघलती बर्फ़ से महाविनाश! संभल गए तो बचेंगी करोड़ों ज़िंदगियां. ( ETV Bharat )

डॉ. सीमा जावेद हैदराबाद: दुनिया की बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है. हिमनदों और ध्रुवीय बर्फ़ की चादरों से उठता यह ख़तरा अब किसी दूर के संकट की कहानी नहीं, बल्कि आज की हकीकत है. State of the Cryosphere 2025 रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने चेताया है कि अगर उत्सर्जन मौजूदा रफ्तार से बढ़ते रहे, तो यह बर्फ़ पिघलना अरबों लोगों के लिए विनाश का संकेत बन जाएगा. रिपोर्ट कहती है कि केवल 1°C की गर्मी पर भी ध्रुवीय बर्फ़ की स्थिरता डगमगाने लगी है, और कई ग्लेशियर इससे भी कम तापमान पर अस्थिर हो रहे हैं. फिर भी वैज्ञानिक उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं. अगर दुनिया अब से आक्रामक कदम उठाए और उत्सर्जन को तुरंत घटाना शुरू करे, तो तापमान को सदी के अंत तक 1.5°C से नीचे और अगले शताब्दी तक 1°C से कम तक लाया जा सकता है. यह रिपोर्ट International Cryosphere Climate Initiative (ICCI) ने जारी की है, जिसमें 50 से ज़्यादा अग्रणी वैज्ञानिकों ने पेरिस समझौते के बाद से बर्फ़ के तेज़ पिघलने के नए सबूत रखे हैं. “हमारे पास वक्त है, लेकिन बहुत कम” वैज्ञानिकों ने चेताया है कि अगर तापमान 3°C तक बढ़ गया, तो तटीय देशों और द्वीपों में ऐसा समुद्री जलस्तर बढ़ेगा जिसे कोई अनुकूलन नीति रोक नहीं पाएगी. रिपोर्ट में लिखा है कि “अमेज़न के पास बैठकर जब COP30 पर दुनिया बात करेगी, तब याद रखना चाहिए कि जिस ज़मीन पर यह सम्मेलन हो रहा है, वही ज़मीन कुछ सदियों में समंदर के किनारे बन सकती है.” डॉ. जेम्स किर्खम, Ambition on Melting Ice (AMI) के प्रमुख वैज्ञानिक, कहते हैं: “2025 में प्रकाशित वैज्ञानिक साक्ष्य साफ़ दिखाते हैं कि आज का तापमान भी बर्फ़ को स्थिर रखने के लिए बहुत ज़्यादा है. अगर हम धरती की बर्फ़ को बचाना चाहते हैं, तो हमें इस सदी में 1.5°C और अगले में 1°C के लक्ष्य तक पहुंचना ही होगा.” बर्फ़ का पिघलना सिर्फ़ समुद्र का नहीं, इंसान का भी संकट है: रिपोर्ट के मुताबिक, 1.2°C की मौजूदा गर्मी भी आने वाले सदियों में कई मीटर समुद्र-स्तर वृद्धि तय कर चुकी है. यूरोप के आल्प्स, स्कैंडिनेविया, उत्तर अमेरिका के रॉकी पर्वत, और आइसलैंड जैसे इलाकों का आधा हिम आवरण, 1°C तापमान पर भी खत्म हो जाएगा. अगर तापमान 2°C तक गया, तो यह बर्फ़ लगभग पूरी तरह पिघल जाएगी. आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों ध्रुवों पर समुद्री बर्फ़ लगातार घट रही है, और फरवरी 2025 में इन दोनों ने अब तक का सबसे न्यूनतम क्षेत्र रिकॉर्ड किया.