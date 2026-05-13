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ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच शिखर वार्ता: ग्लोबल पावर शिफ्ट में एक अहम उभार

दूसरी तरफ, ईरान युद्ध ने चीन को अचानक फायदा पहुंचाया. पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति बातचीत में मदद की. इस्लामाबाद ईरान और अमेरिका के बीच संदेश भी पहुंचा रहा है. ईरान के साथ बातचीत में, जब भी इस्लामाबाद को कोई रुकावट आई, तो उसने मदद के लिए बीजिंग का रुख किया. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का स्थायी सदस्य होने के नाते, जिसके ईरान के साथ करीबी आर्थिक और राजनीतिक संबंध हैं, चीन ईरान की बातचीत की स्थिति को प्रभावित कर सकता है. इसलिए, ईरान शांति बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका को चीन का समर्थन है.

ईरान युद्ध भले ही दोनों पक्ष इसे आधिकारिक तौर पर मानें या न मानें, ईरान बातचीत का एक बड़ा विषय रहेगा. चीन के लिए, ईरान युद्ध ने कुछ चुनौती पैदा की और कुछ मौके भी दिए. 2025 में, चीन ने ईरान का लगभग 80 प्रतिशत तेल खरीदा, जो समुद्र के रास्ते उसके तेल आयात का लगभग 13.4 प्रतिशत था. मौजूदा ईरान युद्ध ने ईरान से चीन को तुलनात्मक रूप से सस्ते तेल के प्रवाह में रुकावट डाली है. ईरान से कम तेल प्रवाह का चीनी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है.

यह दौरा राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इस साल होने वाली कई मुलाकातों में से पहला है. चीन एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) का चेयरमैन है, और अमेरिका G20 की अध्यक्षता कर रहा है; दोनों तरफ के नीति-निर्माता अक्सर एक-दूसरे की राजधानियों में जाएंगे. ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बातचीत का नतीजा पूरे साल होने वाली बातचीत को तय करेगा.

9 नवंबर, 2017 को बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में एक स्वागत समारोह के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (File/ AP)

ट्रंप के पहले कार्यकाल के उलट, चीन अब उनके सख्त बयानों के लिए अधिक बेहतर तरीके से तैयार है. ट्रंप और जिनपिंग अब तक करीब 6 बार मिल चुके हैं, जिसमें सरकारी दौरे और अलग-अलग बहुपक्षीय आयोजनों के दौरान हुई मुलाकात शामिल हैं. चीनी नेताओं को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके कूटनीतिक पैंतरे (Diplomatic Tactics) का बेहतर अंदाजा है.

पिछली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति लगभग नौ साल पहले चीन गया था, इसलिए, राष्ट्रपति ट्रंप का चीन दौरा अहम हो गया है. इस दौरे में एक बड़ा समारोह और भावपूर्ण टिप्पणी होगी. हालांकि, सरकारी रात्रिभोज और डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल के पीछे, दोनों देश वैश्विक शक्ति संबंधों (Global Power Relations) पर असर डालने वाली मुश्किल बातचीत करेंगे.

क्या बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच शिखर वार्ता सहयोग के नए दौर की शुरुआत करेगी या अमेरिका और चीन के बीच नियंत्रित विवाद (Managed Contestation) को जारी रखेगी? यह वार्ता पहले मार्च के आखिरी हफ्ते और अप्रैल के पहले हफ्ते में होनी थी. लेकिन, ईरान युद्ध की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति की व्यस्तता की वजह से इसे 14-15 मई के लिए आगे बढ़ा दिया गया था.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप, बाएं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन (File/ AP)

अमेरिका को इस बात की भी चिंता है कि चीन ईरान को हथियार दे सकता है और उसकी युद्ध की कोशिशों में मदद कर सकता है. राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी नेतृत्व से ईरान को हथियार न देने को कहा. इसके बाद, ट्रंप ने कहा कि चीन से ईरान हथियार ले जा रहे एक जहाज को पकड़ा गया है, और कहा कि अगर चीन ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम देता है तो उसे 'बड़ी दिक्कतों' का सामना करना पड़ेगा. सैन्य समर्थन देने या ईरान को कामयाब शांति बातचीत के लिए उकसाने की दोहरी संभावनाओं को देखते हुए, चीन को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में नया फायदा मिला है.

ताइवान मुद्दा

ताइवान एक और बड़ा भू-राजनीति मुद्दा हो सकता है जिस पर दोनों नेता बात कर सकते हैं. ताइवान को चीन में पूरी तरह मिलाने के बीजिंग के बयान सबको पता हैं. अब तक अमेरिका की पॉलिसी "ताइवान की आजादी या ऐसे एकतरफा कदमों का समर्थन नहीं करना है जिनसे स्थिति बदल जाए." इसके उलट, चीन चाहता है कि अमेरिका ताइवान की आजादी का साफ तौर पर विरोध करे और ताइवान को हथियार बेचने से बचे. हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि ताइवान ने अमेरिका का चिप (semiconductor) बिजनेस 'चुराया' है, लेकिन इस बात की उम्मीद कम है कि वे ताइवान पर कोई बड़ी छूट देंगे. फिर भी, चीनी लीडरशिप अमेरिका को ताइवान पर अपना नजरिया बदलने के लिए मनाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी.

आर्थिक मुद्दे

दोनों नेताओं के बीच बातचीत में आर्थिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा. बौद्धिक संपदा अधिकार, चीन के ट्रेड के तरीके और ट्रंप के टैरिफ जैसे कई मुद्दों पर मतभेदों की वजह से दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में काफी तनाव है. पिछले साल, राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर करीब 145 प्रतिशत टैरिफ लगाया था. ट्रंप के टैरिफ के जवाब में, चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ मेटल्स के निर्यात पर रोक लगा दी. रेयर अर्थ मेटल्स मोबाइल फोन, ड्रोन और फाइटर जेट जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के काम करने के लिए बहुत जरूरी हैं. इसके बाद, एक अनौपचारिक समझौता हुआ क्योंकि दोनों पक्षों ने अपने सजा देने वाले आर्थिक तरीकों में बदलाव किया.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 8 नवंबर, 2017 को बीजिंग में फॉरबिडन सिटी के एक रॉयल थिएटर में पारंपरिक ओपेरा कलाकारों से मिलते हुए (File/ AP)

देश की आर्थिक वृद्धि में मंदी को देखते हुए, चीन अमेरिका के साथ एक और ट्रेड वॉर से बचना चाहेगा. चीनी और अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक और संसाधनों पर एक-दूसरे पर निर्भरता ने भी ट्रंप प्रशासन के लिए चीन पर भारी टैरिफ लगाने की अपनी रणनीति पर टिके रहना मुश्किल बना दिया है. ईरान युद्ध से पैदा हुईं आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए, यह मुश्किल है कि ट्रंप प्रशासन फिर से ट्रेड वॉर शुरू करेगा. ट्रंप प्रशासन मांग करेगा कि चीन अमेरिका से मक्का और सोयाबीन जैसी खेती की चीजें बड़ी मात्रा में खरीदे. हालांकि चीन ने पहले ऐसा करने का वादा किया था, लेकिन यह असल में खरीदारी में नहीं बदला. अमेरिकी लीडरशिप यह भी मांग कर सकती है कि चीन अमेरिका से नागरिक विमानों के लिए बोइंग जेट इंजन और दूसरे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट खरीदे. लंबे समय में, यह मुश्किल है कि चीन बिना आर्थिक दबाव के ऐसे इक्विपमेंट खरीदना जारी रखेगा.

चीन पर लगातार आर्थिक दबाव बनाने के लिए अमेरिका को एक मजबूत क्षेत्रीय आर्थिक रणनीति की जरूरत होगी. ट्रंप प्रशासन के तहत, ऐसा लगता है कि चीन की आर्थिक बढ़त के जवाब में अमेरिका ने क्षेत्रीय रणनीति छोड़ दी है. पहले अमेरिकी प्रशासन ने ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप पर चर्चा की और सहयोगियों और मित्र देशों के साथ मिलकर एक ऐसा वैकल्पिक आर्थिक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की जो फ्री मार्केट और पारदर्शिता को बढ़ावा दे. द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर फोकस करके और सहयोगियों और मित्र देशों पर टैरिफ लगाकर, राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को अपने क्षेत्रीय जुड़ाव को बढ़ाने का मौका दिया. आज, 2025 में $1.055 ट्रिलियन के ट्रेड के साथ, दक्षिण-पूर्व एशियाई देश चीन के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार (Trading Partner) हैं.

9 नवंबर, 2017 को बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में एक स्वागत समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (File/ AP)

एआई और प्रौद्योगिकी

डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्षेत्र चीन और अमेरिका के बीच विवाद का एक अहम कारण बन गया है. अमेरिका ने एडवांस्ड AI और सेमीकंडक्टर चिप्स पर कुछ खास निर्यात पाबंदियां लगाई हैं. अगर ट्रंप के दौरे के दौरान अमेरिका और चीन AI और सेमीकंडक्टर जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर कोई समझौता कर भी लेते हैं, तो यह सिर्फ कुछ समय के लिए होगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन अमेरिका और पश्चिमी देशों पर बहुत कम निर्भरता के साथ एक असली तकनीकी महाशक्ति (Technological Superpower) बनने के लिए एक लंबा खेल खेल रहा है. हालांकि चीन अमेरिका से एडवांस्ड चिप्स खरीदने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका लंबे समय का लक्ष्य अमेरिकी चिप्स पर निर्भरता से बचना और अपने दम पर एक AI और सेमीकंडक्टर सुपरपावर के रूप में उभरना होगा.

निष्कर्ष

ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर अमेरिका और चीन को आम सहमति बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी. हालांकि, समिट की सफलता शीर्ष नेताओं के बातचीत करने के तरीकों जैसे अप्रत्याशित चर से तय होगी. महीनों की तैयारी के बावजूद, राष्ट्रपति ट्रंप सरकारी दौरों को व्यक्तिगत कूटनीति में बदल देते हैं, जिसमें पॉलिसी में अचानक बदलाव होता है. दूसरी ओर, चीन एक सुपरपावर बनने की अपनी इच्छा नहीं बदलेगा. आने वाला समिट कोई खेल का अंत नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर शिफ्ट में एक जरूरी उभार है.

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