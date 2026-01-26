ट्रंप का 'बोर्ड ऑफ पीस': भारत का इसमें शामिल होना अवसर है या जोखिम?
संयुक्त राज्य अमेरिका, ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में एक बार फिर वैश्विक संस्थागत व्यवस्था को नया आकार देने का नेतृत्व कर रहा है.
By Vivek Mishra
Published : January 26, 2026 at 3:31 PM IST
पिछले कुछ वर्षों में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति के काम करने का तरीका काफी बदल गया है. ऐसा लगता है कि दुनिया घूम-फिर कर फिर से उसी पुराने सिद्धांत पर आ गई है- "ताकतवर वही करते हैं जो वे कर सकते हैं, और कमजोर वही सहते हैं जो उन्हें सहना पड़ता है." जब ऐसा लग रहा था कि उभरते हुए नए देशों की वजह से दुनिया और अधिक संतुलित और बहुपक्षीय हो रही है, तभी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप की असामान्य अध्यक्षता में इस सोच को पूरी तरह पलट दिया.
ट्रंप के कार्यकाल ने एक पुरानी और शाश्वत सच्चाई को फिर से साबित कर दिया है कि- 'परिणामों को शक्ति (ताकत) से बेहतर और कोई चीज प्रभावित नहीं कर सकती.' हालांकि, यह देखना बाकी है कि क्या ताकत का बेरहमी से इस्तेमाल ऐसे इंटरनेशनल स्ट्रक्चर बना सकता है जो हमेशा रहने वाली शांति दे सकें. कम से कम, दूसरे विश्व युद्ध के बाद US के नेतृत्व वाले इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर के पीछे यही बुनियादी सोच थी, जिसे अब लगभग आठ दशक हो गए हैं.
संयुक्त राज्य अमेरिका, ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में एक बार फिर वैश्विक संस्थागत व्यवस्था को नया आकार देने का नेतृत्व कर रहा है. हालांकि यह पारंपरिक अर्थों में उदारवादी व्यवस्था नहीं है. यह बदलाव वैश्विक राजनीति में आए व्यापक रूढ़िवादी और 'लेन-देन' वाले रुख के बीच हो रहा है. इसी संदर्भ में, डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान 'बोर्ड ऑफ पीस' (BoP) बनाने की घोषणा की.
यह पहल पिछले साल नवंबर में अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 2803 के बाद ली गई है. संरचनात्मक रूप से, इस बोर्ड में एक अध्यक्ष और एक कार्यकारी समिति शामिल है, जो इसे शांति लागू करने और पुनर्निर्माण के प्रयासों पर व्यापक अधिकार देती है. बोर्ड ऑफ पीस बनाकर, ट्रंप ने मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को सीधी चुनौती दी है. उन्होंने भले ही इसे पूरी तरह खत्म न किया हो, लेकिन निश्चित रूप से इसके कमजोर होने की शुरुआत का संकेत दे दिया है.
दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति के लिए, शांति थोपकर वैश्विक शासन के नियमों को फिर से लिखने का लालच संभव लग सकता है-खासकर मध्य पूर्व जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में. फिर भी, इतिहास बहुत कम भरोसा दिलाता है. मध्य पूर्व लंबे समय से अस्थिरता के चक्र, गहरी राजनीतिक शिकायतों और अनसुलझे पहचान के संघर्षों से जूझता रहा है.
ऐसे में दो साल की समय सीमा (BoP का वर्तमान जनादेश 2027 तक है) के भीतर गाज़ा में एक स्थायी समाधान की उम्मीद करना जरूरत से ज्यादा आशावादी लगता है. इसलिए, यह संभावना है कि बोर्ड के कार्यकाल को 2027 के बाद भी बढ़ाने की आवश्यकता पड़े, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र के एक नए प्रस्ताव की जरूरत होगी.
भारत के लिए, बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण दो ऐसी चुनौतियों को सामने रखता है जो उसे अलग-अलग दिशाओं में खींचती हैं. एक तरफ, इसमें शामिल होना भारत के लिए सही समय पर उठाया गया कदम हो सकता है, जो मध्य पूर्व और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है. प्रमुख क्षेत्रीय देशों, विशेष रूप से इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और सऊदी अरब के साथ नई दिल्ली के मजबूत द्विपक्षीय संबंध, उसे किसी भी शांति-निर्माण के प्रयास में विश्वसनीयता और हिस्सेदारी दोनों प्रदान करते हैं.
दूसरी ओर, एक ऐसे ढांचे से जुड़ने के जोखिमों को नजरअंदाज करना मुश्किल है जो किसी व्यक्ति विशेष की राजनीतिक सोच पर आधारित है और जिसके अल्पकालिक होने की संभावना है. भले ही व्यापक रूप से यह माना जा रहा हो कि यह एक कमज़ोर या शायद मजाक जैसा ढांचा है, लेकिन BoP (बोर्ड ऑफ पीस) की इस पहल पर ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल की स्पष्ट छाप दिखती है.
फिर भी, इस बोर्ड की एक खास खूबी यह हो सकती है कि वाशिंगटन (अमेरिका) के लगातार दबाव के कारण, यह उन देशों के एक असामान्य और अलग-अलग विचारधारा वाले समूह को एक साथ लाने में सफल रहा है, जो अन्यथा एक साथ बैठने को तैयार नहीं होते. गाज़ा को लेकर राजनीतिक मतभेदों को फिलहाल के लिए किनारे रख दिया गया है, ताकि ट्रंप की अध्यक्षता में एक मुद्दे पर आधारित गठबंधन बनाया जा सके.
इस लिहाज से, एक अनिश्चित नेतृत्व शैली के तहत शक्ति का संचय करने से यह साबित हो गया है कि किस तरह 'दबाव वाली कूटनीति' सहयोग करने के लिए मजबूर कर सकती है, भले ही उसमें आपसी सहमति पूरी तरह न हो. खबरों के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल होने के लिए 60 से अधिक देशों को आमंत्रित किया है. जहां 20 से ज्यादा देश इसमें पहले ही शामिल हो चुके हैं, वहीं कई अन्य देश अभी भी इस पर विचार-विमर्श कर रहे हैं.
इस हिचकिचाहट की मुख्य वजह एक बुनियादी चिंता है कि BoP एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था जैसा दिखता है जिसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया है क्योंकि मौजूदा उदारवादी संस्थाएं, खासकर संयुक्त राष्ट्र (UN), गाज़ा में शांति, स्थिरता और पुनर्निर्माण लाने में विफल रही हैं. उन देशों के लिए जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और बहुपक्षीय नियमों को दृढ़ता से मानते हैं, ऐसे संगठन में शामिल होना एक कठिन फैसला है. फिर भी, ट्रंप प्रशासन ने बार-बार यह दिखाया है कि उनकी सोच में 'प्रक्रिया' से ज्यादा 'परिणाम' का महत्व है, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में 'वैधता' से ज्यादा 'शक्ति' मायने रखती है.
भारत के लिए, ट्रंप का यह निमंत्रण उसकी जानी-पहचानी रणनीतिक दुविधा की जड़ पर चोट करता है. इसमें शामिल होने से नई दिल्ली उन चुनिंदा देशों के समूह में आ जाएगी, जिन्हें एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र (मध्य पूर्व) में शांति के लिए पारंपरिक संस्थागत नियमों को दरकिनार करने का अधिकार होगा.
वहीं दूसरी ओर, स्पष्ट दिशा-निर्देशों, जवाबदेही तय करने वाले नियमों या किसी अच्छी तरह परिभाषित कार्यक्षेत्र के अभाव के कारण 'बोर्ड ऑफ पीस' एक जोखिम भरा कदम बन जाता है. 2027 के अंत तक की शुरुआती दो साल की समय सीमा गाज़ा को स्थिर करने के लिए बहुत कम है, वहां का पुनर्निर्माण तो दूर की बात है. इसके अलावा, अस्थिर और व्यक्ति-केंद्रित कूटनीति के इस दौर में, अमेरिका की प्रतिबद्धता लंबे समय तक बनी रहेगी, इस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता.
इजराइल, 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल होने के बावजूद फिलहाल सतर्क और संशय में है. कतर, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के इसमें शामिल होने से इजराइल के सहयोग करने की इच्छा पर और दबाव पड़ सकता है. ऐसे में किसी भी प्रगति की संभावना हितों के वास्तविक मिलन के बजाय, वाशिंगटन द्वारा दी जाने वाली दबाव वाली कूटनीति पर अधिक निर्भर होगी.
फिर भी, भारत के लिए इस व्यवस्था के 'भीतर रहने' की मजबूरी अधिक भारी पड़ सकती है. मध्य पूर्व में व्यापक आर्थिक हितों, बढ़ते भू-राजनीतिक प्रभाव और अमेरिका के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखने की निरंतर इच्छा के कारण, नई दिल्ली को सावधानीपूर्वक यह आंकना होगा कि क्या इसमें शामिल होने के जोखिम, रणनीतिक रूप से अनुपस्थित रहने के नुकसान से अधिक हैं. इन्हीं मजबूरियों के चलते, दिल्ली द्वारा अपना अंतिम फैसला देने से पहले व्यापक चर्चा और नफा-नुकसान का आकलन करना आवश्यक हो गया है.
