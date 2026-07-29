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दिनेश त्रिवेदी ने भारत-बांग्लादेश संबंधों में जगाई नई उम्मीदें, गंगा संधि का नवीनीकरण अहम

बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ( AP )

नई दिल्ली : भारत और बांग्लादेश अपने द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तारिक रहमान की प्रस्तावित भारत यात्रा गंगा जल बंटवारे संधि के भविष्य पर चल रही वार्ताओं के साथ मेल खा रही है.बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी का संबंधों के प्रति आशावादी आकलन और उनके इस आश्वासन से कि लंबित मुद्दों का समाधान किया जा सकता है, यह संकेत मिलता है कि नई दिल्ली कठिन मुद्दों पर गति प्राप्त करने के लिए नए सिरे से राजनीतिक जुड़ाव का उपयोग करना चाहती है. बुधवार शाम को विदेश मंत्रालय में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान और विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम के साथ अलग-अलग शिष्टाचार मुलाकातों के बाद मीडिया से बात करते हुए त्रिवेदी ने कहा कि चर्चाओं में कई मुद्दों को शामिल किया गया और सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई.ढाका ट्रिब्यून समाचार वेबसाइट ने त्रिवेदी के हवाले से कहा, "एक बार प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा की पुष्टि हो जाने और संयुक्त कार्य समूह द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैठक करने के बाद, सब कुछ सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा." इस वर्ष दिसंबर में समाप्त होने वाली गंगा जल बंटवारे संधि के नवीनीकरण के संबंध में उन्होंने कहा कि दोनों देशों का संयुक्त कार्य समूह पहले से ही इस मामले पर चर्चा कर रहा है. उच्चायुक्त ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि वे जल्द ही मिलेंगे. ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसका समाधान न हो सके. दोनों देशों के लोगों के हित में जो भी आवश्यक होगा, वह किया जाएगा.” त्रिवेदी की विदेश मंत्री रहमान और विदेश मामलों के राज्य मंत्री इस्लाम के साथ हुई मुलाकातों और उनके द्वारा चर्चाओं को सकारात्मक बताने से संकेत मिलता है कि काफी तनावपूर्ण दौर के बाद नई दिल्ली और ढाका के बीच राजनयिक संबंध अब अधिक सुचारू रूप से काम कर रहे हैं.अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश में हुए राजनीतिक परिवर्तन के बाद से नई दिल्ली और ढाका के संबंधों में अनिश्चितता का दौर रहा. इस वर्ष फरवरी में सत्ता में आई नई सरकार की दिशा को लेकर भारत की चिंताओं और प्रवासन एवं सीमा मुद्दों पर भारत के रवैये को लेकर बांग्लादेश की चिंताओं ने तनाव पैदा किया. हालांकि, इस वर्ष के कई घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि दोनों पक्ष विश्वास का पुनर्निर्माण करने के प्रयास कर रहे हैं. प्रधानमंत्री तारिक रहमान की प्रस्तावित भारत यात्रा इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मील का पत्थर साबित हो सकती है. भारत पहले ही रहमान को सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर चुका है, जिससे दोनों सरकारों के बीच उच्चतम स्तर पर प्रत्यक्ष संवाद का अवसर मिल सकता है. नई दिल्ली के लिए, इस यात्रा का महत्व औपचारिकताओं से कहीं अधिक होगा. इससे कई संवेदनशील मुद्दों पर एक साथ चर्चा करने के लिए आवश्यक राजनीतिक अवसर मिल सकता है - जल बंटवारा, सीमा प्रबंधन, सुरक्षा सहयोग, व्यापार, संपर्क, ऊर्जा, वीजा और जन-संबंध. व्यक्तिगत विवादों को संबंधों पर हावी होने देने के बजाय, दोनों पक्ष सहयोग का एक व्यापक ढांचा तैयार करना शुरू कर सकते हैं. त्रिवेदी के कथन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू गंगा जल बंटवारा संधि के नवीनीकरण का उनका उल्लेख है. 12 दिसंबर, 1996 को हस्ताक्षरित यह संधि 1 जनवरी से 31 मई तक कम जल संचयन के मौसम में फरक्का में गंगा के जल बंटवारे को नियंत्रित करती है. इसकी वैधता 30 वर्ष है और यह दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है. इसलिए संधि का नवीनीकरण केवल एक तकनीकी मामला नहीं है. यह भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक संबंधों की एक बड़ी परीक्षा बन गया है. बांग्लादेश के लिए संधि का भविष्य विशेष महत्व रखता है क्योंकि गंगा नदी देश के दक्षिण-पश्चिम में कृषि, मत्स्य पालन, नौवहन और समुदायों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है. भारत के लिए, यह मुद्दा न केवल बांग्लादेश के प्रति उसके दायित्वों से जुड़ा है, बल्कि उन राज्यों के हितों से भी जुड़ा है जिनसे होकर नदी बहती है, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल से. यह वार्ता को राजनीतिक और जलवैज्ञानिक रूप से जटिल बनाता है.त्रिवेदी का यह कथन कि "ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसका समाधान न हो सके" कूटनीतिक दृष्टि से उल्लेखनीय है. इससे यह दृष्टिकोण झलकता है कि गंगा संधि को टकराव का कारण बनने वाले मुद्दे के बजाय एक द्विपक्षीय चुनौती के रूप में देखा जा रहा है जिस पर बातचीत की जा सकती है.