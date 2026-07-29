दिनेश त्रिवेदी ने भारत-बांग्लादेश संबंधों में जगाई नई उम्मीदें, गंगा संधि का नवीनीकरण अहम
बांग्लादेश के पीएम भारत आने वाले हैं. इस पर सबकी नजरें टिकी हैं. संबंधों में बड़ा बदलाव आने की संभावना.
Published : July 29, 2026 at 8:47 PM IST
नई दिल्ली : भारत और बांग्लादेश अपने द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तारिक रहमान की प्रस्तावित भारत यात्रा गंगा जल बंटवारे संधि के भविष्य पर चल रही वार्ताओं के साथ मेल खा रही है.बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी का संबंधों के प्रति आशावादी आकलन और उनके इस आश्वासन से कि लंबित मुद्दों का समाधान किया जा सकता है, यह संकेत मिलता है कि नई दिल्ली कठिन मुद्दों पर गति प्राप्त करने के लिए नए सिरे से राजनीतिक जुड़ाव का उपयोग करना चाहती है.
बुधवार शाम को विदेश मंत्रालय में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान और विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम के साथ अलग-अलग शिष्टाचार मुलाकातों के बाद मीडिया से बात करते हुए त्रिवेदी ने कहा कि चर्चाओं में कई मुद्दों को शामिल किया गया और सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई.ढाका ट्रिब्यून समाचार वेबसाइट ने त्रिवेदी के हवाले से कहा, "एक बार प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा की पुष्टि हो जाने और संयुक्त कार्य समूह द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैठक करने के बाद, सब कुछ सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा."
इस वर्ष दिसंबर में समाप्त होने वाली गंगा जल बंटवारे संधि के नवीनीकरण के संबंध में उन्होंने कहा कि दोनों देशों का संयुक्त कार्य समूह पहले से ही इस मामले पर चर्चा कर रहा है. उच्चायुक्त ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि वे जल्द ही मिलेंगे. ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसका समाधान न हो सके. दोनों देशों के लोगों के हित में जो भी आवश्यक होगा, वह किया जाएगा.”
त्रिवेदी की विदेश मंत्री रहमान और विदेश मामलों के राज्य मंत्री इस्लाम के साथ हुई मुलाकातों और उनके द्वारा चर्चाओं को सकारात्मक बताने से संकेत मिलता है कि काफी तनावपूर्ण दौर के बाद नई दिल्ली और ढाका के बीच राजनयिक संबंध अब अधिक सुचारू रूप से काम कर रहे हैं.अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश में हुए राजनीतिक परिवर्तन के बाद से नई दिल्ली और ढाका के संबंधों में अनिश्चितता का दौर रहा.
इस वर्ष फरवरी में सत्ता में आई नई सरकार की दिशा को लेकर भारत की चिंताओं और प्रवासन एवं सीमा मुद्दों पर भारत के रवैये को लेकर बांग्लादेश की चिंताओं ने तनाव पैदा किया. हालांकि, इस वर्ष के कई घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि दोनों पक्ष विश्वास का पुनर्निर्माण करने के प्रयास कर रहे हैं.
प्रधानमंत्री तारिक रहमान की प्रस्तावित भारत यात्रा इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मील का पत्थर साबित हो सकती है. भारत पहले ही रहमान को सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर चुका है, जिससे दोनों सरकारों के बीच उच्चतम स्तर पर प्रत्यक्ष संवाद का अवसर मिल सकता है.
नई दिल्ली के लिए, इस यात्रा का महत्व औपचारिकताओं से कहीं अधिक होगा. इससे कई संवेदनशील मुद्दों पर एक साथ चर्चा करने के लिए आवश्यक राजनीतिक अवसर मिल सकता है - जल बंटवारा, सीमा प्रबंधन, सुरक्षा सहयोग, व्यापार, संपर्क, ऊर्जा, वीजा और जन-संबंध. व्यक्तिगत विवादों को संबंधों पर हावी होने देने के बजाय, दोनों पक्ष सहयोग का एक व्यापक ढांचा तैयार करना शुरू कर सकते हैं.
त्रिवेदी के कथन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू गंगा जल बंटवारा संधि के नवीनीकरण का उनका उल्लेख है. 12 दिसंबर, 1996 को हस्ताक्षरित यह संधि 1 जनवरी से 31 मई तक कम जल संचयन के मौसम में फरक्का में गंगा के जल बंटवारे को नियंत्रित करती है.
इसकी वैधता 30 वर्ष है और यह दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है. इसलिए संधि का नवीनीकरण केवल एक तकनीकी मामला नहीं है. यह भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक संबंधों की एक बड़ी परीक्षा बन गया है.
बांग्लादेश के लिए संधि का भविष्य विशेष महत्व रखता है क्योंकि गंगा नदी देश के दक्षिण-पश्चिम में कृषि, मत्स्य पालन, नौवहन और समुदायों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है. भारत के लिए, यह मुद्दा न केवल बांग्लादेश के प्रति उसके दायित्वों से जुड़ा है, बल्कि उन राज्यों के हितों से भी जुड़ा है जिनसे होकर नदी बहती है, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल से.
यह वार्ता को राजनीतिक और जलवैज्ञानिक रूप से जटिल बनाता है.त्रिवेदी का यह कथन कि "ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसका समाधान न हो सके" कूटनीतिक दृष्टि से उल्लेखनीय है. इससे यह दृष्टिकोण झलकता है कि गंगा संधि को टकराव का कारण बनने वाले मुद्दे के बजाय एक द्विपक्षीय चुनौती के रूप में देखा जा रहा है जिस पर बातचीत की जा सकती है.
उनका यह कथन कि "दोनों देशों के लोगों के हित में जो भी आवश्यक होगा, वह किया जाएगा" दोनों पक्षों को घरेलू स्तर पर अंतिम परिणाम को पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान करता है. यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जल बंटवारे पर वार्ता दोनों देशों में अत्यंत संवेदनशील है.
मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के वरिष्ठ फेलो और सीमा पार जल मुद्दों के प्रमुख टिप्पणीकार उत्तम कुमार सिन्हा के अनुसार, गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर उच्चायुक्त की टिप्पणी दोनों देशों के बीच संबंधों के लिए शुभ संकेत है.
सिन्हा ने ईटीवी भारत के सथ बातचीत में कहा, “त्रिवेदी पेशेवर राजनयिक नहीं हैं. बांग्लादेश में उच्चायुक्त नियुक्त होने के बाद उन्हें मंत्रिमंडल मंत्री का दर्जा दिया गया है.”उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश दोनों गंगा जल संधि को संकट नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देख रहे हैं.
सिन्हा ने विस्तार से बताया, “दोनों पक्षों की तकनीकी समिति की बैठकें इस वर्ष मार्च और मई में हुईं. नियमित बैठकें हो रही हैं. इनमें जलविज्ञानी और सिविल इंजीनियर जैसे तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं, जो केंद्रीय जल आयोग का हिस्सा हैं और वे पूरी स्थिति का आकलन कर रहे हैं.”
उन्होंने कहा कि यह केवल संधि के नवीनीकरण का मामला नहीं है, बल्कि इसे एक नए ढांचे के तहत नवीनीकृत करने का मामला है.उन्होंने कहा, “संधि पर 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे. पिछले 30 वर्षों में हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव देखे हैं और नदी की गतिशीलता में बदलाव आया है. दोनों तरफ पानी की मांग बढ़ी है और कई पारिस्थितिक चिंताएं भी हैं क्योंकि ये बहुत संवेदनशील क्षेत्र हैं.”
मूलतः अगली संधि के लिए केंद्रीय चुनौती यह होगी कि 2026 की जलवैज्ञानिक परिस्थितियां 1996 की परिस्थितियों के समान नहीं होंगी.इसका अर्थ यह है कि वार्ता फरक्का में उपलब्ध जल के विभाजन के संकीर्ण प्रश्न से आगे बढ़ सकती है.
दोनों पक्षों को बेसिन-स्तरीय प्रबंधन, डेटा साझाकरण, संरक्षण, बाढ़ प्रबंधन, नदी पुनर्स्थापन और शुष्क मौसम में जल प्रवाह बढ़ाने की संभावना जैसे व्यापक दृष्टिकोण पर विचार करना पड़ सकता है.सिन्हा ने यह विचार व्यक्त किया कि गंगा जल संधि के नवीनीकरण के बारे में सकारात्मक संकेत देकर त्रिवेदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक नया विश्वास पैदा किया है.
ढाका में नई सरकार के लिए, गंगा संधि नई दिल्ली के साथ उसके संबंधों की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण मापक होने की संभावना है. इस मुद्दे ने अतिरिक्त राजनीतिक महत्व प्राप्त कर लिया है क्योंकि बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) के नेतृत्व वाली सरकार यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वह भारत के साथ रचनात्मक संबंध बनाए रखते हुए बांग्लादेश के हितों की रक्षा कर सकती है.इसलिए यह संधि विश्वास निर्माण का एक साधन बन सकती है.
यदि नई दिल्ली और ढाका मौजूदा समझौते की समय सीमा समाप्त होने से पहले किसी समझौते पर पहुंच जाते हैं, तो यह साबित हो जाएगा कि दोनों देश राजनीतिक बदलावों के बावजूद बातचीत के माध्यम से कठिन मुद्दों का समाधान कर सकते हैं.गंगा संधि का सफल नवीनीकरण जल मुद्दे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है. यह भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति की विश्वसनीयता को मजबूत कर सकता है और यह प्रदर्शित कर सकता है कि नई दिल्ली निरंतर संस्थागत संवाद के माध्यम से अपने पड़ोसियों के साथ कठिन विवादों का समाधान करने में सक्षम है.
यहीं पर तारिक रहमान की प्रस्तावित भारत यात्रा के संदर्भ में त्रिवेदी का बयान विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है. एक उच्च स्तरीय राजनीतिक बैठक गंगा संधि पर तकनीकी वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान कर सकती है.अगले कुछ महीने बेहद महत्वपूर्ण होंगे. तात्कालिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि गंगा संधि समय सीमा से ग्रस्त संकट न बन जाए. दोनों पक्षों को वार्ता को तेज करने, विश्वसनीय जलवैज्ञानिक डेटा का आदान-प्रदान करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता होगी जहां मौजूदा ढांचे का आधुनिकीकरण किया जा सकता है.रणनीतिक दृष्टि से, त्रिवेदी के बयान का महत्व इसके समय में निहित है: गंगा संधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है और ढाका में एक नया राजनीतिक नेतृत्व नई दिल्ली के साथ अपने संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में भारत गहरे जुड़ाव के लिए तैयार होने का संकेत दे रहा है.
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