GDP बढ़ रही, निवेश भी हो रहा... तो फिर क्यों नहीं घट रही बेरोजगारी? समझिए आंकड़ों का खेल
एम. वेंकटेश्वरलू लिखते हैं कि भारत में मजबूत आर्थिक विकास का मतलब अपने आप नौकरी के मौके बढ़ना नहीं है.
Published : October 27, 2026 at 3:36 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 3:42 PM IST
राजनैतिक स्थिरता और लगातार हो रहे पूंजी निवेश के दम पर भारत की जीडीपी (GDP) ग्रोथ मजबूत रही है. लेकिन यह शानदार प्रदर्शन समान रूप से रोजगार पैदा करने में नहीं बदल पाया है, क्योंकि बेरोजगारी की दर बढ़ रही है. मजबूत जीडीपी ग्रोथ, बढ़ते निवेश और बढ़ती बेरोजगारी के बीच के इस अंतर्विरोध को करीब से समझने की जरूरत है.
इतिहास गवाह है कि आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी का रूप अब बदल चुका है. पहले यह ज्यादातर ग्रामीण और मौसमी हुआ करती थी, लेकिन अब यह कहीं अधिक जटिल हो गई है. यह बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचे, रोजगार के तरीकों, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और जरूरी हुनर में आए बदलावों को दिखाता है. इसलिए, बेरोजगारी की समस्या वास्तव में आंकड़ों में दिखने वाली तस्वीर से कहीं ज़्यादा उलझी हुई है.
नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (NSSO) के सर्वे बताते हैं कि 1990 और 2000 के दशकों के दौरान भारत में बेरोजगारी की दर 2 से 3% के आसपास, यानी काफी कम थी. साल 2011-2012 में यह बेरोजगारी दर बढ़कर 2.3% हो गई और फिर नए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) फ्रेमवर्क के अनुसार, 2017-18 में यह तेजी से उछलकर 6% पर पहुंच गई. इसके बाद के सालों में बेरोजगारी में थोड़ी कमी आई और यह 2018-19 में घटकर 5.8% रह गई, और लगातार घटते हुए 2025 में 3.1% के स्तर पर आ गई.
दूसरी ओर, 15 से 29 साल के शिक्षित युवाओं के बीच औसत बेरोजगारी दर साल 2025 में 9.9% थी, जो साल 2024 के 10.3% के मुकाबले 0.4% कम हुई है. इसी अवधि के दौरान, ग्रामीण इलाकों की 8.3% बेरोजगारी दर की तुलना में शहरी इलाकों में यह दर 13.6% थी. हालांकि, सबसे गंभीर चिंता की बात ग्रेजुएट्स में लगातार बनी हुई ऊंची बेरोजगारी दर है, जो वाकई डराने वाली है.
आधिकारिक पीएलएफएस आंकड़ों से पता चलता है कि 15 साल और उससे अधिक उम्र के ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी दर 2019-20 में 17.2% थी, जो 2023-24 में घटकर करीब 13% पर आ गई. इसलिए, बेरोजगारी की समस्या शिक्षित युवाओं में कहीं ज़्यादा साफ दिखाई देती है, जहां यह दर देश की कुल औसत बेरोजगारी दर से काफी ऊपर है.
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन (ILO) का अनुमान था कि साल 2022 में करीब 29.1% युवा ग्रेजुएट्स बेरोजगार थे. इनमें महिला ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी की दर 34.5% थी, जबकि युवा पुरुषों में यह 26.4% थी.
ऊपर बताए गए बेरोजगारी के आंकड़ों को सही-सही समझना काफी मुश्किल है और शायद ये पूरी तरह सटीक भी न हों. असल मायने में, ये आंकड़े अल्प-रोजगार या उस असली समस्या को नहीं दिखाते, जहां बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग अपनी योग्यता और हुनर से काफी कम वेतन वाली छोटी नौकरियों में काम करने को मजबूर हैं. जैसा कि आईएलओ-आईएचडी इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि साल 2022 में कुल बेरोजगार युवाओं में से आधे से अधिक संख्या उच्च शिक्षित युवाओं की थी.
युवाओं की एक बड़ी आबादी देश के लिए एक कीमती 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' है, क्योंकि उन्हें एक संभावित उत्पादक कार्यबल के रूप में देखा जाता है. लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए, युवाओं के पास गुणवत्तापूर्ण, कौशल-आधारित शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा होनी चाहिए, जो बाजार की बदलती जरूरतों के अनुकूल हो. इसलिए, इस युवा आबादी के दम पर लगातार आर्थिक विकास हासिल करने के लिए मानव पूंजी के विकास, इंडस्ट्री के हिसाब से जरूरी हुनर और बेहतर व सम्मानजनक रोजगार के अवसरों के निर्माण की एक साथ जरूरत है.
बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली का काफी विस्तार हुआ है, जिससे साल 2023-24 में छात्रों का दाखिला 4.5 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो 2014-15 में 3.42 करोड़ था. 18 से 23 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए 'ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो' (जीईआर) भी पहली बार बढ़कर 30% हो गया है, जो उच्च शिक्षा तक आसान होती पहुंच को दिखाता है.
नतीजतन, अब एक नई चुनौती सामने आई है कि संख्याओं के इस विस्तार को गुणवत्ता, रोजगार योग्यता और समान अवसरों में कैसे बदला जाए, जिसके लिए शिक्षा और हुनर को बाजार की जरूरतों के मुताबिक ढालना होगा.
इस प्रकार, हाल के समय में भारत में बेरोजगारी की चुनौती और भी जटिल हो गई है. बाजार में कदम रखने वाले शिक्षित युवाओं की संख्या साल-दर-साल बढ़ती जा रही है. वहीं दूसरी ओर, तेजी से बदलते कामकाजी माहौल ने- विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद- ग्रेजुएट्स के हुनर और नियोक्ताओं की बदलती जरूरतों के बीच की खाई को और ज़्यादा चौड़ा कर दिया है.
सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र युवा ग्रेजुएट्स के लिए रोजगार का एक बड़ा जरिया रहा है. लेकिन हाल के समय में, आईटी सेक्टर खुद भारी दबाव में है. इसमें एक बड़ा बदलाव आ रहा है, जहां ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और उद्योग की लगातार बदलती जरूरतों के कारण पारंपरिक शुरुआती नौकरियों के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं.
यही वजह है कि कंपनियों के भर्ती करने के तौर-तरीकों में एक बुनियादी बदलाव आया है. अब पुरानी सामूहिक भर्ती की जगह अत्यधिक विशिष्ट और योग्यता-आधारित नियुक्तियों को प्राथमिकता दी जा रही है. यह बदलाव मुख्य रूप से एआई के तेजी से इस्तेमाल, क्लाउड मॉडर्नाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के कारण हो रहा है.
इसके बावजूद, आईटी क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 60 लाख टेक प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं. ऑटोमेशन के बढ़ते डर और वैश्विक मंदी जैसी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी आईटी इंडस्ट्री लगातार नए रोजगार पैदा कर रही है, जिसने बीते वर्ष में 1,35,000 नई नौकरियां जोड़ी हैं.
दूसरी ओर, भारत में मौजूद ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) में 19 लाख से अधिक प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं और आने वाले वर्षों में इनकी संख्या और बढ़ने की उम्मीद है. इसके साथ ही, अब भर्ती का फोकस केवल पदों की संख्या पर न होकर हुनर के सही तालमेल पर होने की उम्मीद है, ताकि एआई से बढ़ने वाली उत्पादकता का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाया जा सके.
भले ही ऊपर बताए गए कारण लेबर मार्केट की बदलती स्थिति को दिखाते हैं, लेकिन बेरोजगारी और अल्प-रोजगार की जड़ें पुरानी ढांचागत समस्याओं में गहरी समाई हुई हैं और यह कोई नया संकट नहीं है. मुख्य रूप से, परिवारों की कम आमदनी, अल्प-रोजगार, हुनर की साफ कमी और बड़े पैमाने पर काम करने वाले दिहाड़ी या अस्थायी मजदूर पूरी अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों में कम उत्पादकता की वजह बनते हैं.
इसलिए, केवल बेरोजगारी दर का कम दिखना यह नहीं बताता कि रोजगार की अंदरूनी समस्याएं सुलझ गई हैं. असली चुनौती यह है कि भारत के बढ़ते कार्यबल को बेरोजगारी या कम उत्पादकता वाले कामों से निकालकर स्थायी, उत्पादक और सम्मानजनक वेतन वाली नौकरियों में लाया जाए.
भारत में समस्या केवल इतनी नहीं है कि लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं. बल्कि यह समस्या रोजगार के आंकड़ों में छिपी हुई तस्वीर से कहीं ज़्यादा गहरी है. मुख्य मुद्दा यह है कि भारत अपनी इस विशाल और लगातार बढ़ती शिक्षित आबादी के लिए पर्याप्त मात्रा में उत्पादक, अच्छा वेतन देने वाली और उनकी योग्यता के अनुकूल नौकरियां तैयार करने में चुनौतियों का सामना कर रहा है.
जैसा कि हम देखते हैं, जरूरतमंद लोग अक्सर पूरी तरह बेरोजगार बैठने के बजाय कम वेतन वाले, अनौपचारिक, खुद के छोटे-मोटे काम या अपनी योग्यता से कम स्तर के काम करने में लग जाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हो पाता.
शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर पैदा करने के लिए न केवल उनके हुनर को निखारने की जरूरत है, बल्कि इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों के साथ उसका सही तालमेल बिठाना भी जरूरी है. शिक्षण संस्थानों को व्यावहारिक और नौकरियों के काम आने वाले हुनर सिखाने पर ध्यान देना चाहिए. साथ ही, कंपनियों के प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप के जरिए काम करते हुए सीखने के मौकों को बढ़ाना चाहिए. इसलिए, शिक्षण संस्थानों को इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, और इंडस्ट्री को भी युवा ग्रेजुएट्स को पर्याप्त अवसर देने के लिए आगे आना होगा.
इसके साथ ही, ऐसी बेहतरीन नौकरियां पैदा करना बहुत जरूरी है जो करियर में आगे बढ़ने के अच्छे मौके, प्रतिस्पर्धी वेतन और लगातार सीखने के अवसर देती हों. ऐसा होने पर ही रोजगार के अवसर हमारी बढ़ती शिक्षित आबादी के हुनर और उनकी उम्मीदों के अनुकूल हो पाएंगे.
युवा ग्रेजुएट्स में अल्प-रोजगार और बढ़ती बेरोजगारी की सबसे बुनियादी वजह यह है कि भारत का लेबर मार्केट उस सामान्य रास्ते पर नहीं चला, जहां मजदूर खेती-किसानी से निकलकर फैक्ट्रियों में काम करने जाते हैं. इसके बजाय, हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग का दौर पूरी तरह छूट गया और हम सीधे ऑफिस और सर्विस सेक्टर से जुड़ी नौकरियों पर पहुंच गए.
इस ढांचागत बदलाव के कारण आज भी करोड़ों आम लोग दिहाड़ी और अस्थायी मजदूरी करने पर मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें काम देने के लिए देश में पर्याप्त फैक्ट्रियां नहीं हैं, और आधुनिक ऑफिसों में काम करने के लिए उनके पास हाई-टेक हुनर नहीं है. यही वजह है कि भारत एक अनोखी स्थिति का सामना कर रहा है, जहां मजबूत आर्थिक विकास (GDP growth) का मतलब अपने आप रोजगार के नए अवसर पैदा होना नहीं है.
यह स्थिति सरकारी आंकड़ों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को साफ समझाती है. बड़े पैमाने पर फैला अल्प-रोजगार और भू-राजनीतिक तनावों से पैदा हुई आर्थिक अनिश्चितता मिलकर इस बेरोजगारी के संकट को आंकड़ों में दिखने वाली तस्वीर से कहीं ज़्यादा गंभीर बना देती है.
'ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन' उत्पादक संपत्तियों में होने वाले निवेश को नापने का पैमाना है, जिससे आगे चलकर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं. भारत में यह पूंजी निवेश काफी बढ़ा है और साल 2025-26 में यह जीडीपी के 34.3% पर पहुंच गया, जो महामारी से पहले के 28.6% के औसत से काफी ऊपर है. यह हाल के सालों में उत्पादक क्षमता के बड़े विस्तार को दिखाता है.
हालांकि, उत्पादक संपत्तियों में निवेश बढ़ने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसी अनुपात में रोजगार भी पैदा होंगे. बढ़ते निवेश का रोजगार पर क्या असर पड़ेगा, यह मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि निवेश किन क्षेत्रों में किया जा रहा है. जब तक उन क्षेत्रों में निवेश नहीं बढ़ेगा जहां ज़्यादा मजदूरों की जरूरत होती है, तब तक हम रोजगार में आनुपातिक बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं कर सकते.
इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 में यह सुझाव दिया गया है कि ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी दर को कम करने के लिए केवल डिग्री देने के बजाय, उन व्यावहारिक हुनरों को विकसित करने पर ध्यान देना होगा जो नियोक्ताओं की बदलती मांगों के अनुकूल हों. इसके बावजूद, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि युवाओं की कुल रोजगार योग्यता पिछले संस्करण के 54.81% से बढ़कर 56.35% हो गई है.
इस सुधार का श्रेय युवाओं द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल स्किल्स, गिग वर्क (टेंपररी काम), फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क जैसे हुनर सीखने और उनमें बढ़ती उद्यमिता की संस्कृति को दिया गया है. इसलिए, अब केवल डिग्री-आधारित शिक्षा प्रणाली से हटकर एक ऐसे गतिशील स्किल इकोसिस्टम की ओर बढ़ना जरूरी है, जो लगातार बदलती टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगातार 'अपस्किलिंग' और 'रीस्किलिंग' (नया हुनर सीखने) को सुनिश्चित करे.
आगे का रास्ता तभी खुलेगा जब ग्रेजुएट्स की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री, एकेडेमिया, व्यावहारिक अनुभव और एआई-संचालित शिक्षा के बीच एक मजबूत और गहरा संबंध बने. इसके साथ ही, युवा ग्रेजुएट्स को नौकरी के लिए पूरी तरह फिट बनाने के लिए रचनात्मकता, तार्किक सोच और परिस्थितियों के अनुकूल ढलने जैसे मानवीय गुणों को विकसित करना भी उतना ही जरूरी है.
यह लेख एम. वेंकटेश्वरलू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई में फाइनेंस के प्रोफेसर द्वारा लिखा गया है.
(डिस्क्लेमर : इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी विचार हैं. यहां व्यक्त तथ्य और राय ईटीवी भारत के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं.)
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