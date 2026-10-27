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GDP बढ़ रही, निवेश भी हो रहा... तो फिर क्यों नहीं घट रही बेरोजगारी? समझिए आंकड़ों का खेल

09 अप्रैल, 2026 को पटियाला में पंजाब सरकार से नौकरी की मांग को लेकर PSPCL हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन के दौरान अनएम्प्लॉयड अप्रेंटिसशिप यूनियन पंजाब के सदस्यों ने मॉल रोड को ब्लॉक कर दिया. ( ANI )

राजनैतिक स्थिरता और लगातार हो रहे पूंजी निवेश के दम पर भारत की जीडीपी (GDP) ग्रोथ मजबूत रही है. लेकिन यह शानदार प्रदर्शन समान रूप से रोजगार पैदा करने में नहीं बदल पाया है, क्योंकि बेरोजगारी की दर बढ़ रही है. मजबूत जीडीपी ग्रोथ, बढ़ते निवेश और बढ़ती बेरोजगारी के बीच के इस अंतर्विरोध को करीब से समझने की जरूरत है.

इतिहास गवाह है कि आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी का रूप अब बदल चुका है. पहले यह ज्यादातर ग्रामीण और मौसमी हुआ करती थी, लेकिन अब यह कहीं अधिक जटिल हो गई है. यह बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचे, रोजगार के तरीकों, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और जरूरी हुनर में आए बदलावों को दिखाता है. इसलिए, बेरोजगारी की समस्या वास्तव में आंकड़ों में दिखने वाली तस्वीर से कहीं ज़्यादा उलझी हुई है.