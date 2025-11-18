ETV Bharat / opinion

शेख हसीना को मौत की सजा से भारत-बांग्लादेश संबंधों पर अभूतपूर्व संकट

भारत-बांग्लादेश संबंधों पर अभूतपूर्व संकट. ( तस्वीर-एएनआई-एपी )

नई दिल्ली: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) द्वारा मौत की सज़ा सुनाए जाने से उपमहाद्वीप दशकों के सबसे अस्थिर कूटनीतिक दौर में पहुंच गया है. हसीना के अब भारत में राजनीतिक निर्वासन में होने के कारण, नई दिल्ली खुद को एक ऐसे संकट के केंद्र में पाता है, जो भारत-बांग्लादेश संबंधों की दिशा को फिर से परिभाषित कर सकता है. यह फैसला न केवल ढाका के घरेलू राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप देता है, बल्कि डेढ़ दशक के असाधारण सहयोग से बने द्विपक्षीय संबंधों पर अभूतपूर्व दबाव भी डालता है. आईसीटी ने हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह से जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई. इसी फैसले में, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून को अपनी भूमिका स्वीकार करने और दोनों वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश होने के बाद 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई. न्यायाधिकरण के फैसले में कहा गया है कि 78 वर्षीय हसीना, जो वर्तमान में भारत में हैं, को दो अलग-अलग मामलों में मौत की सजा सुनाई गई है. पहला मामला पिछले साल 5 अगस्त को ढाका के चंखरपुल इलाके में 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर हुई जानलेवा गोलीबारी से संबंधित है. दूसरा आरोप उसी दिन अशुलिया में 6 छात्र प्रदर्शनकारियों की हत्या से संबंधित है. अभियोजकों ने कहा कि 5 को गोली मारने के बाद जला दिया गया था, जबकि एक पीड़ित को कथित तौर पर ज़िंदा रहते हुए आग लगा दी गई थी. उधर इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, हसीना ने फैसले को "पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित" बताया. एक मीडिया रिपोर्ट में हसीना के हवाले से कहा गया है, "मैं अपने आरोप लगाने वालों का सामना उचित न्यायाधिकरण में करने से नहीं डरती, जहां साक्ष्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन और परीक्षण किया जा सकता है." न्यायाधिकरण ने असदुज्जमां के लिए दो मृत्युदंड की सजा की भी पुष्टि की. अभियोजकों ने अभियुक्तों के खिलाफ कुल 5 आरोप लगाए थे, जिनमें हत्या को रोकने में विफलता भी शामिल थी. इसे बांग्लादेशी कानून के तहत मानवता के विरुद्ध अपराध माना जाता है. और दोषसिद्धि पर मृत्युदंड की मांग की थी. अगस्त 2024 में हसीना के अपदस्थ होने के बाद बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता में डूब गया. हसीना को सत्ता से हटाया जाना एक छात्र क्रांति के बाद हुआ, जो उनके शासन की सत्तावादी शैली के खिलाफ एक बड़े विद्रोह में बदल गई. उनका डेढ़ दशक लंबा शासन अचानक समाप्त हो गया. इससे एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया, जिसने मौजूदा मतभेदों को और बढ़ा दिया और नियंत्रण के लिए संघर्ष को जन्म दिया. हसीना के अपदस्थ होने के तुरंत बाद मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ. हसीना के भारत में शरण लेने के बाद से, दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं. हसीना के निष्कासन के बाद बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में कट्टरपंथी इस्लामी तत्वों का उदय हुआ. इसके कारण धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं के विरुद्ध बड़े पैमाने पर हिंसा हुई. भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार अपनी चिंता व्यक्त करता रहा है. सोमवार को आईसीटी के फैसले के बाद, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वह भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेगी.