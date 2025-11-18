ETV Bharat / opinion

शेख हसीना को मौत की सजा से भारत-बांग्लादेश संबंधों पर अभूतपूर्व संकट

भारत में निर्वासित बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा होने पर नईदिल्ली और ढाका के बीच बड़ा कूटनीतिक मोड़ आया है.

Etv Bharat
भारत-बांग्लादेश संबंधों पर अभूतपूर्व संकट. (तस्वीर-एएनआई-एपी)
author img

By Aroonim Bhuyan

Published : November 18, 2025 at 11:25 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) द्वारा मौत की सज़ा सुनाए जाने से उपमहाद्वीप दशकों के सबसे अस्थिर कूटनीतिक दौर में पहुंच गया है.

हसीना के अब भारत में राजनीतिक निर्वासन में होने के कारण, नई दिल्ली खुद को एक ऐसे संकट के केंद्र में पाता है, जो भारत-बांग्लादेश संबंधों की दिशा को फिर से परिभाषित कर सकता है. यह फैसला न केवल ढाका के घरेलू राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप देता है, बल्कि डेढ़ दशक के असाधारण सहयोग से बने द्विपक्षीय संबंधों पर अभूतपूर्व दबाव भी डालता है.

आईसीटी ने हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह से जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई.

इसी फैसले में, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून को अपनी भूमिका स्वीकार करने और दोनों वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश होने के बाद 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई.

न्यायाधिकरण के फैसले में कहा गया है कि 78 वर्षीय हसीना, जो वर्तमान में भारत में हैं, को दो अलग-अलग मामलों में मौत की सजा सुनाई गई है. पहला मामला पिछले साल 5 अगस्त को ढाका के चंखरपुल इलाके में 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर हुई जानलेवा गोलीबारी से संबंधित है.

दूसरा आरोप उसी दिन अशुलिया में 6 छात्र प्रदर्शनकारियों की हत्या से संबंधित है. अभियोजकों ने कहा कि 5 को गोली मारने के बाद जला दिया गया था, जबकि एक पीड़ित को कथित तौर पर ज़िंदा रहते हुए आग लगा दी गई थी.

उधर इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, हसीना ने फैसले को "पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित" बताया.

एक मीडिया रिपोर्ट में हसीना के हवाले से कहा गया है, "मैं अपने आरोप लगाने वालों का सामना उचित न्यायाधिकरण में करने से नहीं डरती, जहां साक्ष्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन और परीक्षण किया जा सकता है."

न्यायाधिकरण ने असदुज्जमां के लिए दो मृत्युदंड की सजा की भी पुष्टि की. अभियोजकों ने अभियुक्तों के खिलाफ कुल 5 आरोप लगाए थे, जिनमें हत्या को रोकने में विफलता भी शामिल थी. इसे बांग्लादेशी कानून के तहत मानवता के विरुद्ध अपराध माना जाता है. और दोषसिद्धि पर मृत्युदंड की मांग की थी.

अगस्त 2024 में हसीना के अपदस्थ होने के बाद बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता में डूब गया. हसीना को सत्ता से हटाया जाना एक छात्र क्रांति के बाद हुआ, जो उनके शासन की सत्तावादी शैली के खिलाफ एक बड़े विद्रोह में बदल गई. उनका डेढ़ दशक लंबा शासन अचानक समाप्त हो गया. इससे एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया, जिसने मौजूदा मतभेदों को और बढ़ा दिया और नियंत्रण के लिए संघर्ष को जन्म दिया.

हसीना के अपदस्थ होने के तुरंत बाद मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ. हसीना के भारत में शरण लेने के बाद से, दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं.

हसीना के निष्कासन के बाद बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में कट्टरपंथी इस्लामी तत्वों का उदय हुआ. इसके कारण धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं के विरुद्ध बड़े पैमाने पर हिंसा हुई. भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार अपनी चिंता व्यक्त करता रहा है.

सोमवार को आईसीटी के फैसले के बाद, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वह भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेगी.

ढाका स्थित बांग्लादेश सचिवालय में पत्रकारों से बात करते हुए, विधि, न्याय एवं संसदीय मामलों के मंत्रालय के सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा: "भारत को एक और पत्र भेजा जाएगा. इसमें शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने का आग्रह किया जाएगा. अगर भारत उन्हें शरण देना जारी रखता है, तो उसे यह समझ लेना चाहिए कि ऐसा कृत्य बांग्लादेश और उसके लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण और निंदनीय है."

भारत ने कहा है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के उद्धरणों का हवाला देते हुए इस फैसले पर गौर किया है.

विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा, "एक करीबी पड़ोसी होने के नाते, भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें उस देश में शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता शामिल है।" "हम इस दिशा में सभी हितधारकों के साथ हमेशा रचनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे."

इस बीच, एक अलग घटनाक्रम में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष खलीलुर रहमान को बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया.

इससे बांग्लादेश में व्यापक अटकलें शुरू हो गईं. भारत यह सब इस बात पर जोर देता रहा है कि ढाका के साथ द्विपक्षीय संबंध तभी फिर से शुरू होंगे, जब बांग्लादेश में राजनीतिक रूप से निर्वाचित सरकार सत्ता में आएगी. हसीना के हटने के बाद से अब तक अंतरिम प्रशासन के किसी भी सलाहकार या सचिव को भारत आमंत्रित नहीं किया गया है.

सीएससी हिंद महासागर क्षेत्र में एक क्षेत्रीय सुरक्षा गठबंधन है. बांग्लादेश पिछले साल जुलाई में इसका पूर्ण सदस्य बना, इससे पहले वह पर्यवेक्षक के रूप में था.

ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार, "इस पृष्ठभूमि में, भारतीय एनएसए अजीत डोभाल के निमंत्रण पर खलीलुर रहमान की भागीदारी ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दिल्ली अपने कूटनीतिक रुख में ढील दे रही है या तत्काल सुरक्षा मामलों पर उच्च-स्तरीय चर्चा की मांग कर रही है."

बांग्लादेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के एक भारतीय विशेषज्ञ ने नाम न छापने की शर्त पर ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि हसीना पर फैसले और डोभाल द्वारा रहमान को निमंत्रण का एक-दूसरे से कोई लेनादेना नहीं है.

विशेषज्ञ ने कहा, "भारत सीएससी का वर्तमान अध्यक्ष है और परंपरा के अनुसार, डोभाल ने अन्य सदस्य देशों के एनएसए के साथ रहमान को भी आमंत्रित किया है."

साथ ही, उस व्यक्ति ने कहा कि सोमवार के फैसले का भारत-बांग्लादेश संबंधों पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा.

विशेषज्ञ ने बताया, "हालांकि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि है, फिर भी भारत, हसीना को प्रत्यर्पित करने की संभावना नहीं है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि किसे स्थानांतरित किया जाए और किसे नहीं, इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है. आखिरकार, जब हसीना को अपने देश से बाहर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, तब वह तत्कालीन प्रधानमंत्री थीं. बांग्लादेश, इंटरपोल जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों से प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है. लेकिन, भारत भी ऐसे मंचों से भगोड़ों के प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है."

इसी संदर्भ में, अगले साल की शुरुआत में बांग्लादेश में होने वाले संसदीय चुनाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं. विशेषज्ञ ने कहा, "हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि अगले साल बांग्लादेश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के सत्ता में आने पर भारत कैसे पेश आता है."

ये भी पढ़ें - शेख हसीना ने अपने खिलाफ फैसले को पक्षपातपूर्ण, राजनीति से प्रेरित और ICT को धांधली वाला बताया

TAGGED:

DEATH SENTENCE FOR SHEIKH HASINA
SHEIKH HASINA
BANGLADESH
INTERNATIONAL CRIMES TRIBUNAL
INDIA BANGLADESH RELATIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में AAP को मिले NOTA से भी कम वोट, क्यों फेल हुए अरविंद केजरीवाल?

इस एक विटामिन की कमी से बढ़ जाता है 17 तरह के कैंसर का खतरा, दिल के लिए भी खतरनाक

सबरीमला अय्यप्पन मंदिर में मंडला पूजा, 27 दिसंबर को होगा बंद

कोलकाता में अनोखा 'हॉबी गैलरी': 200 साल पुराने लैंप का संग्रह, रनर से लेकर LED तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.