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CURE Bill: हैदराबाद की वित्तीय समस्याओं का समाधान और प्रॉपर्टी मालिकों के सवाल

ड्राफ्ट CURE विधेयक ने हैदराबाद के प्रॉपर्टी मालिकों के बीच एक जायज सवाल खड़ा कर दिया है: हमें अधिक भुगतान क्यों करना चाहिए? यह एक जायज सवाल है. प्रस्तावित कोर अर्बन रीजन (इंटीग्रेटेड गवर्नेंस) बिल, 2026 हैदराबाद में संपत्ति कर (property tax) कैलकुलेट करने के आधार को बदल देगा - मौजूदा सिस्टम जो अनुमानित किराये के मूल्य पर आधारित है, उसे सरकार द्वारा मूल्यांकित पूंजीगत मूल्य से जोड़ा जाएगा. इससे कई प्रॉपर्टी मालिकों की टैक्स देनदारियां बढ़ सकती हैं.

GHMC ने कर की दरों को बढ़ाए बिना प्रॉपर्टी टैक्स संग्रह में सुधार करने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं, जिसमें नई संपत्तियों को टैक्स के दायरे में लाना, कवरेज बढ़ाने के लिए तकनीक का उपयोग करना और संपत्ति-कर के रिकॉर्ड को अन्य सरकारी डेटाबेस के साथ जोड़ना शामिल है.

हैदराबाद के सामने एक स्पष्ट विकल्प है: या तो वह राज्य सरकार से मिलने वाली अनिरंतर आर्थिक मदद पर निर्भर रहे, या फिर खुद का एक ऐसा राजस्व आधार तैयार करे जो शहर की बढ़ती जरूरतों के साथ तालमेल बिठा सके. अनुदान अपने चरम स्तर पर भी GHMC के कुल बजट के पांचवें हिस्से से अधिक कभी नहीं रहे हैं. यही बात नगर निगम के अपने स्रोतों से होने वाली आय को महत्वपूर्ण बनाती है—और इस आय में भी, प्रॉपर्टी टैक्स सबसे बड़ा एकल घटक है, जो औसतन GHMC के अपने स्रोतों से होने वाले राजस्व का आधे से अधिक हिस्सा है.

इससे थोड़ी राहत जरूर मिलती है. लेकिन कर्ज से राहत सिर्फ बैलेंस शीट को सुधार सकती है; यह हैदराबाद के विकास के अगले चरण के लिए जरूरी नियमित कमाई पैदा नहीं कर सकती.

ऋण लेने से इस कमी को पूरा करने में मदद तो मिली, लेकिन इससे कर्ज चुकाने का बोझ भी बढ़ता गया. साल 2023-24 में GHMC पर कुल बकाया कर्ज लगभग 6,749 रुपये करोड़ था, जबकि कर्ज की किस्त और ब्याज का भुगतान पहले ही 100 करोड़ रुपये प्रति माह से अधिक हो चुका था. इस साल मार्च तक, GHMC के अधिकारियों ने लंबित बकाए को चुकाने या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के भुगतान की जिम्मेदारी संभालने के लिए राज्य सरकार से सहायता मांगी थी. उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर इस भुगतान में देरी जारी रही, तो निगम की विकास कार्यों के लिए धन जुटाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. इसके बाद से, राज्य सरकार ने इन देनदारियों को अपने हाथ में लेने का कदम उठाया है.

जब राजस्व की तुलना व्यय से की जाती है, तो दबाव और अधिक स्पष्ट हो जाता है. साल 2019-20 और 2023-24 के बीच, GHMC के राजस्व में 61 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि हुई. लेकिन इसी अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में 234 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई. यह वृद्धि मुख्य रूप से 'स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम', 'स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम' और 'कॉम्प्रिहेंसिव रोड मेंटेनेंस प्रोग्राम' के कारण हुई, जिनकी कुल लागत लगभग 10,249 करोड़ रुपये थी और इसमें से 6,390 करोड़ रुपये का वित्तपोषण ऋण के जरिये किया गया था.

पिछले छह वर्षों में हैदराबाद की वित्तीय स्थिति को देखें, तो सरकारी अनुदान नगर निगम के राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं रहा है. बजट आंकड़ों के अनुसार, 2018-19 और 2023-24 के बीच, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) के कुल राजस्व में अनुदान की हिस्सेदारी सिर्फ 3-18 प्रतिशत थी. साल 2023-24 में, GHMC के कुल राजस्व 7,105 करोड़ रुपये के मुकाबले अनुदान लगभग 1,184 करोड़ रुपये था—जो लगभग 17 प्रतिशत है.

लेकिन एक और सवाल है जिस पर उतना ही ध्यान देने की जरूरत है: आखिरकार हैदराबाद को सबसे पहले अपने नगर निगम के राजस्व आधार (municipal revenue base) को मजबूत करने की जरूरत क्यों है? इसका उत्तर सिर्फ प्रस्तावित कर वृद्धि में नहीं है, बल्कि इस बात में छिपा है कि हैदराबाद अपने बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा संबंधी जरूरतों का वित्तपोषण किस प्रकार करता रहा है—और क्या यह मॉडल आगे भी जारी रह सकता है."

यह उपाय महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये उस गहरी समस्या का समाधान नहीं कर सकते कि टैक्स का आधार खुद ही स्थिर बना हुआ है. हैदराबाद के संपत्ति मूल्यों और अर्थव्यवस्था में भारी वृद्धि होने के बावजूद, आवासीय संपत्तियों के प्रॉपर्टी-टैक्स किराया मूल्यों को आखिरी बार 2003 में संशोधित किया गया था, जबकि व्यावसायिक संपत्तियों के लिए संबंधित मूल्यों को 2008 में संशोधित किया गया था.

दूसरे प्रमुख शहरों की तुलना में यह अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. CityFinance.in के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में GHMC की प्रति व्यक्ति प्रॉपर्टी टैक्स की मांग लगभग 3,010 रुपये थी, जो 10 प्रमुख 10-लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में नौवें स्थान पर है. यह पुणे (6,345 रुपये), कोयंबटूर (5,919 रुपये) और मुंबई (5,381 रुपये) में प्रति व्यक्ति मांग के आधे से भी कम था.

यही वह जगह है जहां प्रॉपर्टी टैक्स मूल्यांकन के आधार को बदलना महत्वपूर्ण हो जाता है. प्रॉपर्टी टैक्सेशन को पंजीकरण विभाग द्वारा बनाए रखे जाने वाले 'गाइडेंस वैल्यू' से जोड़कर - जिनमें समय-समय पर संशोधन किया जाता है - यह प्रणाली मौजूदा अनुमानित किराया मूल्यों पर आधारित प्रणाली की तुलना में अधिक गतिशील टैक्स बेस प्रदान करती है. यह ULGs (शहरी स्थानीय निकायों) के लिए प्रॉपर्टी के मूल्य निर्धारित करने के लिए समय-समय पर बाजार-किराया सर्वेक्षण करने की जरूरत भी खत्म करती है, जिससे मूल्यांकन का आधार अधिक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और प्रबंधित करने में आसान हो जाता है. यह कोई ऐसा प्रयोग भी नहीं है जिसका परीक्षण न किया गया हो.

तेलंगाना ने तेलंगाना नगर पालिका (संपत्ति कर का आकलन) नियम, 2020 के जरिये पूंजीगत मूल्य-आधारित दृष्टिकोण को अपनाया है, और राज्य भर के ULGs ने पहले ही इसे लागू कर दिया है. GHMC इसमें एक बड़ा अपवाद बना हुआ है. आंध्र प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक ने भी इसी तरह के मॉडल अपनाए हैं. CURE अब इसे एकीकृत शहरी क्षेत्र में विस्तारित करने का प्रस्ताव करता है, जिसमें ग्रेटर हैदराबाद, साइबराबाद और मलकाजगिरी शामिल हैं.

भारी टैक्स के बदले बेहतर जन-सुविधाएं मिलनी चाहिए

दो ऐसी चिंताएं हैं जिनसे जनता का विरोध बढ़ सकता है: पहली, प्रॉपर्टी टैक्स के बिलों में अचानक होने वाली बढ़ोतरी, और दूसरी, एक अधिक बुनियादी सवाल—अगर निवासी अधिक भुगतान करते हैं लेकिन अपने आस-पड़ोस में कोई सुधार नहीं देखते हैं, तो उन्हें अधिक भुगतान क्यों करना चाहिए?

पहली बात, यह बढ़ोतरी रातों-रात होने के लिए डिजाइन नहीं की गई है. प्रस्तावित प्रणाली मौजूदा संपत्तियों के लिए वार्षिक वृद्धि को पिछले साल की देनदारी के 20 प्रतिशत पर सीमित करती है, जब तक कि नई पद्धति के तहत कैलकुलेट किए गए टैक्स की राशि तक न पहुंच जाया जाए.

पांच साल तक 20% की तय सालाना बढ़ोतरी के बाद, 5वें साल में 12,333 रुपये का पूरा पुनर्मूल्यांकन टैक्स आता है. (ETV Bharat GFX)

जुबली हिल्स में 1,000 वर्ग फीट के एक सेल्फ-ऑक्यूपाइड फ्लैट का उदाहरण लें. आज इसका प्रॉपर्टी टैक्स लगभग 5,540 रुपये प्रति वर्ष है; प्रस्तावित पद्धति के तहत, पूरी तरह से पुनर्मूल्यांकन किया गया टैक्स लगभग 12,333 रुपये बैठता है—जो कि 123 प्रतिशत की वृद्धि है. लेकिन 20 प्रतिशत की लिमिट के कारण, मालिक को पहले वर्ष से ही संशोधित टैक्स नहीं देना होगा: इस उदाहरण में, टैक्स का बिल पांच वर्षों में धीरे-धीरे बढ़ेगा.

दूसरा, और यह इस समझौते का अधिक कठिन हिस्सा है, कि नगर निगम के राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ पूर्ण पारदर्शिता भी होनी चाहिए. ग्रामीण स्थानीय सरकार में इसका एक मॉडल पहले से ही मौजूद है: eGramSwaraj पंचायतों को योजना, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, अकाउंटिंग और संपत्तियों की निगरानी के लिए एक एकल मंच प्रदान करता है, जिससे सार्वजनिक खर्च की स्वीकृति से लेकर उसके क्रियान्वयन तक पर नजर रखना संभव हो जाता है. GHMC को सिर्फ वार्षिक बजट प्रकाशित करने से आगे बढ़ना चाहिए और सूचनाओं की तीन परतें उजागर करनी चाहिए: वित्तीय पारदर्शिता—वह क्या कमाता है, उसके पास क्या संपत्ति है और उस पर कितना कर्ज है; परियोजना पारदर्शिता—हर नागरिक कार्य का स्थान, लागत, ठेकेदार, समयसीमा, खर्च और प्रगति; और सेवा पारदर्शिता— उन निवेशों से वास्तव में क्या हासिल हो रहा है—क्या सड़कें पूरी हो गई हैं, जल निकासी में सुधार हुआ है, पार्कों का रखरखाव किया जा रहा है और सेवा के मानकों को वास्तव में पूरा किया गया है.

सिर्फ पारदर्शिता ही काफी नहीं है. करदाताओं के पास इस बात की महत्वपूर्ण आवाज होनी चाहिए कि उनके क्षेत्र से जुटाए गए राजस्व को किस प्रकार खर्च किया जा रहा है. यह कुछ ऐसा है जो CURE वर्तमान में प्रदान नहीं करता है—लेकिन इसे करना चाहिए. CURE को वार्ड समितियों को उस भूमिका को निभाने के लिए शक्तियां और संसाधन देने चाहिए. विधेयक में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि वार्ड समितियों को वह भूमिका निभाने के लिए शक्तियां और संसाधन मिल सकें, जिसके तहत प्रत्येक वार्ड में एकत्रित प्रॉपर्टी टैक्स राजस्व का 20 प्रतिशत हिस्सा समिति के माध्यम से पहचानी गई पड़ोस की प्राथमिकताओं के लिए उपलब्ध कराया जाए. प्रत्येक वार्ड समिति को पड़ोस की जरूरतों की पहचान और प्राथमिकता तय करने, प्रस्तावित नागरिक कार्यों की समीक्षा करने और यह निगरानी करने में सक्षम होना चाहिए कि स्वीकृत कार्य पूरे हुए हैं या नहीं—जिसमें नियमित बैठकें, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णय और 'की गई कार्रवाई रिपोर्ट' शामिल हों ताकि निवासी यह देख सकें कि क्या प्रस्तावित किया गया था, क्या स्वीकृत हुआ और वास्तव में क्या काम पूरा हुआ.

CURE हैदराबाद के टैक्स आधार को आधुनिक बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन इसकी वैधता इसके साथ होने वाले समझौते पर निर्भर करेगी: धीरे-धीरे बदलाव, एक सार्थक स्थानीय आवाज और शहर द्वारा जुटाए और खर्च किए गए हर रुपये की स्पष्ट जवाबदेही.

लेखक- वासु साहा, जनाग्रह (Janaagraha) में पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के सीनियर एसोसिएट हैं.

(डिस्क्लेमर- इस लेख में साझा किए गए तथ्य और राय लेखक के खुद के हैं, ये ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं.)

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