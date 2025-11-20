ETV Bharat / opinion

COP30 : सिर्फ बिजली पैदा करना ही काफी नहीं, ग्रिड और स्टोरेज क्षमता भी बढ़ानी होगी

डॉ. सीमा जावेद

हैदराबाद : रिन्यूबल एनर्जी की चर्चाओं में आमतौर पर बात सोलर की होती है, विंड की होती है, नेट जीरो की होती है. लेकिन इस बार COP 30 की चर्चाओं के बीच एक लाइन बार-बार सुनाई दी. “अगर ग्रिड नहीं बढ़ेगा, तो रिन्यूएबल के गीगावॉट भी काम नहीं आएंगे.”

इसी चिंता को सामने रखते हुए जर्मनी और ग्लोबल रिन्यूएबल्स अलायंस ने एक संयुक्त मंत्री-स्तरीय कार्यक्रम में दुनिया भर की सरकारों और संस्थाओं के साथ मिलकर ग्रिड और ऊर्जा स्टोरेज पर अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक फंडिंग पैकेज पेश किया.

“बिना ग्रिड के एनर्जी ट्रांजिशन रुकेगा” जर्मनी का साफ संदेश

जर्मनी के मंत्री कार्स्टन श्नाइडर ने कहा कि दुनिया जितनी तेजी से रिन्यूएबल जोड़ रही है, ग्रिड उसका साथ नहीं दे पा रहा. उन्होंने कहा कि जर्मनी ग्रिड प्लानिंग, सप्लाई चेन और बड़े निवेशों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता देगा. उनका कहना था कि “कई देश सोलर लगा लेते हैं पर बिजली पहुंचाने के लिए लाइनें ही नहीं होतीं.”

COP29 की स्टोरेज प्रतिज्ञा को आगे बढ़ाता COP30

अज़रबैजान के मंत्री मुक़्तार बाबायेव ने कहा कि पिछले साल दुनिया ने 2030 तक ऊर्जा स्टोरेज को छह गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा था. इस साल का फोकस उसी मोमेंटम को आगे बढ़ाने पर है. “स्टोरेज की कमी सबसे बड़ा bottleneck है और अब इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.”

सबसे बड़ा संकेत. 148 अरब डॉलर हर साल

Utilities for Net Zero Alliance ने पुष्टि की कि वह हर साल एनर्जी ट्रांजिशन पर 148 बिलियन डॉलर खर्च करेगी. इससे लगभग एक ट्रिलियन डॉलर की ग्रिड और स्टोरेज परियोजनाओं का रास्ता खुल जाएगा. यह अकेला ऐलान ही विश्व ऊर्जा परिदृश्य को बदल सकता है.

एशिया की सबसे बड़ी पहल. 12 अरब डॉलर का ASEAN Power Grid

एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक और ASEAN देशों ने मिलकर 12 बिलियन डॉलर का क्षेत्रीय ग्रिड कनेक्टिविटी फंड लॉन्च किया. दक्षिण-पूर्व एशिया में यह पहली बार है जब इतनी बड़ी रकम सिर्फ ग्रिड को मजबूत करने के लिए रखी गई है.