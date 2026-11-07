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चक्रवात और अल नीनो का डबल अटैक: मौसम की मार से निपटने के लिए कितना तैयार है हमारा कृषि तंत्र?

अमरावती में साइक्लोन अर्नब से प्रभावित इलाकों का हवाई दृश्य. यह तस्वीर 29 अक्टूबर, 2026 की है. ( ANI )

By Indra Shekhar Singh 13 Min Read

जब चक्रवात 'अर्नब' कमजोर पड़ा, तब बंगाल की खाड़ी से उठे एक और चक्रवात 'मुरसु' ने दस्तक दे दी. इसके चलते कई राज्यों में बेमौसम बारिश और तूफान देखने को मिला. वैज्ञानिक अल नीनो (El Niño) के असर से मौसम के बदलते मिजाज और बार-बार आने वाली इन आपदाओं को लेकर बेहद चिंतित हैं. ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है: हमारे किसानों और सबसे बढ़कर भारत की खाद्य सुरक्षा का अब क्या होगा?

पहले चक्रवात 'अर्नब' की बात करते हैं, जिसने 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार वाली हवाओं के साथ पूर्वी तट के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई. जाहिर है, इस चक्रवात का खेती-किसानी पर बहुत बुरा असर पड़ा. आंध्र प्रदेश और ओडिशा इससे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल रहे, जबकि छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, झारखंड और तेलंगाना में भी बेमौसम भारी बारिश और तेज हवाएं चलीं. बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसका असर देखा गया.

अपने रास्ते में चक्रवात 'अर्नब' ने खेती और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया. खबरों के मुताबिक, आंध्र प्रदेश ने चक्रवात से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 4,600 करोड़ रुपये से ज्यादा के मुआवजे की मांग की है, जिसका एक बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे और खेती के लिए तय किया गया है. वहीं, ओडिशा के शुरुआती कृषि सर्वे के अनुसार, वहां 90,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है. छत्तीसगढ़ जैसे राज्य अभी भी डेटा जुटा रहे हैं और नुकसान का आकलन कर रहे हैं. लेकिन, शुरुआती रिपोर्टें 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फसल के नुकसान की ओर इशारा करती हैं. झारखंड ने अभी तक आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं, लेकिन खबरों के मुताबिक राज्य भर में धान और रागी की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. इन सभी राज्यों में धान की फसल को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है, जहां बड़े पैमाने पर फसलों के बिछने की खबरें हैं- यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें तेज हवाएं खड़ी फसलों को जमीन पर गिरा देती हैं, जिससे कटाई करना मुश्किल हो जाता है और अनाज की गुणवत्ता भी घट जाती है. चक्रवात के समय ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया. आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कई हिस्सों में धान की फसल पकने के आखिरी चरण में थी और कुछ इलाकों में तो यह कटाई के लिए लगभग तैयार थी. भारी बारिश ने खेतों को पानी से सराबोर कर दिया, जिससे पके हुए अनाज के सड़ने का खतरा पैदा हो गया और फसलों में कीड़े तथा फंगस से होने वाली बीमारियां लगने की आशंका बढ़ गई. यहां तक कि काटी जा चुकी धान की फसल को भी नुकसान हुआ, क्योंकि अनाज की बड़ी मात्रा खुले खेतों में छोड़ दी गई थी और वह बारिश की भेंट चढ़ गई. यह नुकसान सिर्फ तटीय इलाकों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि समुद्र तट से दूर भीतरी इलाकों जैसे कि प्रयागराज तक में धान के खेत प्रभावित होने की खबरें आईं. कई जिलों में तापमान में भी अचानक 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. ओंगोल में कोठापट्टनम के पास चक्रवाती तूफान मुरासु के आने से तेज हवाओं के कारण हिल रहे पेड़. (ANI) अगली सबसे बड़ी चिंता रबी की बुआई के सीजन को लेकर है भारत की कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा तिलहन, दलहन और बाजरा जैसी अपेक्षाकृत सूखे मौसम की फसलों के लिए उपयोग किया जाता है. इन फसलों के लिए मिट्टी में सही मात्रा में नमी होना जरूरी है, और बुआई से पहले खेतों से पानी की सही निकासी और उनकी अच्छी तैयारी आवश्यक होती है. चक्रवात 'अर्नब' के कारण मिट्टी में जरूरत से ज्यादा नमी आ गई और तेज हवाएं चलीं, जिससे कई क्षेत्रों में रबी की बुआई में देरी हो गई है. यहां तक कि सरसों की जो फसलें पहले ही बोई जा चुकी थीं, उनके लिए भी खतरा पैदा हो गया है. मिट्टी में बहुत ज्यादा नमी होने से खेतों में जलभराव हो सकता है, जिससे सरसों के बीजों के अंकुरण और पौधों के शुरुआती विकास पर बुरा असर पड़ता है. इसके अलावा, यह स्थिति मिट्टी में पनपने वाले कीड़ों और पौधों के रोगजनकों के लिए अनुकूल माहौल बना देती है, जिससे फसलों में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है. भारी बारिश मिट्टी से पोषक तत्वों को भी बहा ले जा सकती है, खासकर नाइट्रोजन जैसे आसानी से बह जाने वाले पोषक तत्वों को. इसकी वजह से किसानों को फसलों में अलग से अतिरिक्त खाद डालने की जरूरत पड़ सकती है. कुछ मामलों में तो किसानों को अपने खेतों में दोबारा बुवाई भी करनी पड़ सकती है. कई प्रभावित राज्यों में सब्जी उगाने वाले किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे सर्दियों की सब्जियों की बुवाई में देरी हुई है और पहले से लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं. किसानों की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब दूसरे चक्रवात 'मुरसु' का खतरा सामने आया, जिसने दक्षिण-पूर्वी तट पर और ज्यादा बारिश और तेज हवाओं के साथ असर डाला. इसके चक्रवाती सिस्टम के कारण देश के सुदूर भीतरी इलाकों तक बारिश हुई, जिससे धान और खेतों में खड़ी अन्य फसलों को और अधिक नुकसान पहुंचने की आशंका पैदा हो गई है. चक्रवात 'अरनब' की मार से उबरने की कोशिश कर रहे किसानों के लिए मौसम की यह दूसरी मार और ज्यादा आर्थिक नुकसान लेकर आई, जिससे खेती-किसानी का पूरा कैलेंडर ही बिगड़ गया. इसके परिणाम सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इससे कहीं आगे तक जा सकते हैं चावल, सरसों और सब्जियों की कीमतें पहले से ही काफी बढ़ी हुई थीं. अल नीनो (El Niño) की चिंताओं और कृषि उत्पादन में कमी की आशंका के चलते कुछ बाजार व्यापारियों ने कथित तौर पर चावल का स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया था, जिससे महंगाई का दबाव और बढ़ गया. अब, कुछ क्षेत्रों में फसल उत्पादन कम होने की आशंका के कारण, कीमतों पर और अधिक बढ़ोतरी का दबाव बन सकता है. तिलहन चिंता का एक और बड़ा विषय है. मानसून के दौरान अत्यधिक बारिश के कारण तिल का उत्पादन पहले ही प्रभावित हो चुका था. कई किसान वैकल्पिक आय के स्रोत के रूप में सरसों की फसल की ओर उम्मीद लगाए बैठे थे. हालांकि, अगर भारतीय उपमहाद्वीप में सर्दियों के दौरान सामान्य से अधिक बारिश होती है, तो सरसों के उत्पादन पर भी दबाव आ सकता है. यह स्थिति किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए अनिश्चितता पैदा करती है. किसानों को कम पैदावार और खेती की बढ़ती लागत का सामना करना पड़ सकता है, जबकि उपभोक्ताओं को अधिक महंगी खाद्य सामग्री का सामना करना पड़ सकता है. कुदरत के इस कहर के सामने, मौसम पर सरकारों का नियंत्रण बहुत सीमित होता है. लेकिन वे निश्चित रूप से ऐसे उपायों में निवेश कर सकती हैं जो कृषि को लगने वाले इन झटकों को कम कर सकें, फसलों के नुकसान के खतरे को घटा सकें और किसानों को जल्द से जल्द दोबारा पैरों पर खड़े होने में मदद कर सकें.