चक्रवात और अल नीनो का डबल अटैक: मौसम की मार से निपटने के लिए कितना तैयार है हमारा कृषि तंत्र?
वैज्ञानिक अल नीनो (El Niño) के असर से मौसम के बदलते मिजाज और बार-बार आने वाली इन आपदाओं को लेकर बेहद चिंतित हैं.
Published : November 7, 2026 at 2:43 PM IST
जब चक्रवात 'अर्नब' कमजोर पड़ा, तब बंगाल की खाड़ी से उठे एक और चक्रवात 'मुरसु' ने दस्तक दे दी. इसके चलते कई राज्यों में बेमौसम बारिश और तूफान देखने को मिला. वैज्ञानिक अल नीनो (El Niño) के असर से मौसम के बदलते मिजाज और बार-बार आने वाली इन आपदाओं को लेकर बेहद चिंतित हैं. ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है: हमारे किसानों और सबसे बढ़कर भारत की खाद्य सुरक्षा का अब क्या होगा?
पहले चक्रवात 'अर्नब' की बात करते हैं, जिसने 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार वाली हवाओं के साथ पूर्वी तट के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई. जाहिर है, इस चक्रवात का खेती-किसानी पर बहुत बुरा असर पड़ा. आंध्र प्रदेश और ओडिशा इससे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल रहे, जबकि छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, झारखंड और तेलंगाना में भी बेमौसम भारी बारिश और तेज हवाएं चलीं. बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसका असर देखा गया.
अपने रास्ते में चक्रवात 'अर्नब' ने खेती और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया. खबरों के मुताबिक, आंध्र प्रदेश ने चक्रवात से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 4,600 करोड़ रुपये से ज्यादा के मुआवजे की मांग की है, जिसका एक बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे और खेती के लिए तय किया गया है. वहीं, ओडिशा के शुरुआती कृषि सर्वे के अनुसार, वहां 90,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है.
छत्तीसगढ़ जैसे राज्य अभी भी डेटा जुटा रहे हैं और नुकसान का आकलन कर रहे हैं. लेकिन, शुरुआती रिपोर्टें 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फसल के नुकसान की ओर इशारा करती हैं. झारखंड ने अभी तक आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं, लेकिन खबरों के मुताबिक राज्य भर में धान और रागी की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं.
इन सभी राज्यों में धान की फसल को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है, जहां बड़े पैमाने पर फसलों के बिछने की खबरें हैं- यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें तेज हवाएं खड़ी फसलों को जमीन पर गिरा देती हैं, जिससे कटाई करना मुश्किल हो जाता है और अनाज की गुणवत्ता भी घट जाती है.
चक्रवात के समय ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया. आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कई हिस्सों में धान की फसल पकने के आखिरी चरण में थी और कुछ इलाकों में तो यह कटाई के लिए लगभग तैयार थी. भारी बारिश ने खेतों को पानी से सराबोर कर दिया, जिससे पके हुए अनाज के सड़ने का खतरा पैदा हो गया और फसलों में कीड़े तथा फंगस से होने वाली बीमारियां लगने की आशंका बढ़ गई.
यहां तक कि काटी जा चुकी धान की फसल को भी नुकसान हुआ, क्योंकि अनाज की बड़ी मात्रा खुले खेतों में छोड़ दी गई थी और वह बारिश की भेंट चढ़ गई. यह नुकसान सिर्फ तटीय इलाकों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि समुद्र तट से दूर भीतरी इलाकों जैसे कि प्रयागराज तक में धान के खेत प्रभावित होने की खबरें आईं. कई जिलों में तापमान में भी अचानक 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई.
अगली सबसे बड़ी चिंता रबी की बुआई के सीजन को लेकर है
भारत की कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा तिलहन, दलहन और बाजरा जैसी अपेक्षाकृत सूखे मौसम की फसलों के लिए उपयोग किया जाता है. इन फसलों के लिए मिट्टी में सही मात्रा में नमी होना जरूरी है, और बुआई से पहले खेतों से पानी की सही निकासी और उनकी अच्छी तैयारी आवश्यक होती है.
चक्रवात 'अर्नब' के कारण मिट्टी में जरूरत से ज्यादा नमी आ गई और तेज हवाएं चलीं, जिससे कई क्षेत्रों में रबी की बुआई में देरी हो गई है. यहां तक कि सरसों की जो फसलें पहले ही बोई जा चुकी थीं, उनके लिए भी खतरा पैदा हो गया है.
मिट्टी में बहुत ज्यादा नमी होने से खेतों में जलभराव हो सकता है, जिससे सरसों के बीजों के अंकुरण और पौधों के शुरुआती विकास पर बुरा असर पड़ता है. इसके अलावा, यह स्थिति मिट्टी में पनपने वाले कीड़ों और पौधों के रोगजनकों के लिए अनुकूल माहौल बना देती है, जिससे फसलों में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है.
भारी बारिश मिट्टी से पोषक तत्वों को भी बहा ले जा सकती है, खासकर नाइट्रोजन जैसे आसानी से बह जाने वाले पोषक तत्वों को. इसकी वजह से किसानों को फसलों में अलग से अतिरिक्त खाद डालने की जरूरत पड़ सकती है. कुछ मामलों में तो किसानों को अपने खेतों में दोबारा बुवाई भी करनी पड़ सकती है.
कई प्रभावित राज्यों में सब्जी उगाने वाले किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे सर्दियों की सब्जियों की बुवाई में देरी हुई है और पहले से लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं. किसानों की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब दूसरे चक्रवात 'मुरसु' का खतरा सामने आया, जिसने दक्षिण-पूर्वी तट पर और ज्यादा बारिश और तेज हवाओं के साथ असर डाला.
इसके चक्रवाती सिस्टम के कारण देश के सुदूर भीतरी इलाकों तक बारिश हुई, जिससे धान और खेतों में खड़ी अन्य फसलों को और अधिक नुकसान पहुंचने की आशंका पैदा हो गई है. चक्रवात 'अरनब' की मार से उबरने की कोशिश कर रहे किसानों के लिए मौसम की यह दूसरी मार और ज्यादा आर्थिक नुकसान लेकर आई, जिससे खेती-किसानी का पूरा कैलेंडर ही बिगड़ गया.
इसके परिणाम सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इससे कहीं आगे तक जा सकते हैं
चावल, सरसों और सब्जियों की कीमतें पहले से ही काफी बढ़ी हुई थीं. अल नीनो (El Niño) की चिंताओं और कृषि उत्पादन में कमी की आशंका के चलते कुछ बाजार व्यापारियों ने कथित तौर पर चावल का स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया था, जिससे महंगाई का दबाव और बढ़ गया.
अब, कुछ क्षेत्रों में फसल उत्पादन कम होने की आशंका के कारण, कीमतों पर और अधिक बढ़ोतरी का दबाव बन सकता है. तिलहन चिंता का एक और बड़ा विषय है. मानसून के दौरान अत्यधिक बारिश के कारण तिल का उत्पादन पहले ही प्रभावित हो चुका था. कई किसान वैकल्पिक आय के स्रोत के रूप में सरसों की फसल की ओर उम्मीद लगाए बैठे थे. हालांकि, अगर भारतीय उपमहाद्वीप में सर्दियों के दौरान सामान्य से अधिक बारिश होती है, तो सरसों के उत्पादन पर भी दबाव आ सकता है.
यह स्थिति किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए अनिश्चितता पैदा करती है. किसानों को कम पैदावार और खेती की बढ़ती लागत का सामना करना पड़ सकता है, जबकि उपभोक्ताओं को अधिक महंगी खाद्य सामग्री का सामना करना पड़ सकता है.
कुदरत के इस कहर के सामने, मौसम पर सरकारों का नियंत्रण बहुत सीमित होता है. लेकिन वे निश्चित रूप से ऐसे उपायों में निवेश कर सकती हैं जो कृषि को लगने वाले इन झटकों को कम कर सकें, फसलों के नुकसान के खतरे को घटा सकें और किसानों को जल्द से जल्द दोबारा पैरों पर खड़े होने में मदद कर सकें.
हमें संवेदनशील तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर मैंग्रोव के पौधे लगाने की बहुत जरूरत है. मैंग्रोव समुद्र की लहरों और तूफानों के असर को कम करने के लिए प्राकृतिक दीवारों की तरह काम करते हैं. जड़ों का उनका मजबूत और फैला हुआ जाल तटीय मिट्टी को बांधकर रखता है, कटाव को रोकता है और जलीय जीवों को रहने के लिए जरूरी ठिकाना देता है.
पहले से मौजूद मैंग्रोव जंगलों को बचाना और नुकसान झेल चुके इलाकों को फिर से हरा-भरा करना तटीय आपदा प्रबंधन का एक मुख्य हिस्सा होना चाहिए. तटीय जिलों और चक्रवात के खतरे वाले राज्यों को सही जगहों पर बीज और खाद के सुरक्षित भंडार बनाकर रखने चाहिए. ये गोदाम ऐसे समय में किसानों को तुरंत कृषि सामग्री दे सकते हैं, जब फसलें बर्बाद हो जाएं और दोबारा बुवाई करना जरूरी हो जाए.
जलवायु के अनुकूल और स्थानीय स्तर पर ढलने वाली पारंपरिक फसलों की किस्मों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. बीज के इन भंडारों में जल्दी और देर से पकने वाली, दोनों तरह की किस्में होनी चाहिए. इससे किसानों को मौसम बदलने पर अपनी बुवाई का समय तय करने में आसानी होगी.
रासायनिक खाद और खेती के अन्य सामानों के लगातार महंगे होने के कारण, जिलों को अपने स्तर पर जैविक खाद और केंचुआ खाद तैयार करने की क्षमता बढ़ानी चाहिए.
गांव के स्तर पर खाद बनाने की सुविधाएं और किसान सहकारी समितियां बाहरी चीजों पर निर्भरता कम करने के साथ-साथ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं. ऐसी पहलों को वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग मिलना चाहिए.
सरकार को किसानों को खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगाने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए. ये पेड़ तेज हवाओं को रोकने का काम कर सकते हैं, जिससे हवा की रफ्तार कम होगी और फसलों के जमीन पर गिरने व मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद मिलेगी. इसके अलावा, लगाए गए पेड़ों की प्रजातियों के आधार पर, ये फल, लकड़ी और पेड़ों से मिलने वाले अन्य उत्पादों के जरिए किसानों की कमाई का एक अतिरिक्त जरिया भी बन सकते हैं.
गांव के स्तर पर जल प्रबंधन को प्राथमिकता देनी होगी. हर उस कृषि क्षेत्र में जहां खतरा ज्यादा है, जल निकासी का मजबूत ढांचा होना जरूरी है ताकि भारी बारिश के अतिरिक्त पानी को खेतों से दूर सुरक्षित तालाबों, जलाशयों और पानी इकट्ठा करने वाले अन्य ढांचों में मोड़ा जा सके.
इससे न केवल लंबे समय तक होने वाले जलभराव को रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि गांवों को सूखे के समय इस्तेमाल करने के लिए अतिरिक्त बारिश के पानी को सुरक्षित रखने का मौका भी मिलेगा.
अब बात सबसे कमजोर कड़ी की: इन घटनाओं ने जिस सबसे बड़ी कमी को उजागर किया है, वह है मौसम के पूर्वानुमान और वास्तव में किसानों तक पहुंचने वाली जानकारी के बीच का तालमेल न होना.
हमारे मौसम पूर्वानुमान, कृषि परामर्श और ग्रामीण प्रसारण नेटवर्कों को काफी मजबूत करने की जरूरत है. किसानों को फसल की बुवाई, बीमारियों से बचाव, बारिश के अनुमान और कटाई के समय के बारे में बिल्कुल सही समय पर और उनके इलाके के मुताबिक सटीक जानकारी मिलनी चाहिए.
हर कृषि-जलवायु क्षेत्र के पास अपनी फसलों के हिसाब से अलग परामर्श होना चाहिए, जिसे ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान सहित गांव स्तर की संस्थाओं के जरिए किसानों तक पहुंचाया जाना चाहिए. मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप अलर्ट के इस्तेमाल से इन जानकारियों की पहुंच को और भी बेहतर बनाया जा सकता है.
अब भी बहुत से किसान इस बात को लेकर उलझन में हैं कि वे अपनी रबी की फसलों की बुवाई कब करें या एक के बाद एक आ रहे चक्रवातों के असर से अपने खेतों को कैसे बचाएं. भरोसेमंद जानकारी न होने की वजह से कई किसान सिर्फ अंदाजे और दूसरे साथी किसानों से मिलने वाली अनौपचारिक सलाह पर ही निर्भर हैं.
यह अनौपचारिक स्थिति और अनिश्चितता आने वाले महीनों में खेती की पैदावार को प्रभावित कर सकती है. इसलिए सरकार को मौसम के अधिक सटीक पूर्वानुमान, बेहतर कृषि विस्तार सेवाओं और एक मजबूत ग्रामीण प्रसारण नेटवर्क में निवेश करना चाहिए.
चक्रवात, बेमौसम बारिश और मौसम का बदलता मिजाज अब सिर्फ इक्का-दुक्का आने वाली प्राकृतिक आपदाएं नहीं रह गए हैं. वे तेजी से खेती-किसानी और अर्थव्यवस्था के लिए बड़े खतरे बनते जा रहे हैं.
भारत के लिए यह चुनौती विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि करोड़ों किसान बुवाई, सिंचाई, कटाई और अपनी उपज बेचने से जुड़े फैसले लेने के लिए मौसम के इसी पुराने ढर्रे पर निर्भर हैं. हम हर चक्रवात को रोक नहीं सकते और न ही अल नीनो (El Niño) जैसी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं. लेकिन, हम उनसे होने वाले नुकसान को जरूर कम कर सकते हैं.
इसके लिए हमें सिर्फ आपदा राहत और मुआवजा देने से आगे बढ़ना होगा, और खेती को लंबे समय तक सुरक्षित व मजबूत बनाने पर ध्यान देना होगा. मैंग्रोव जंगलों को दोबारा उगाने और जलवायु के अनुकूल बीजों से लेकर, गांव के स्तर पर जल निकासी व्यवस्था और मौसम की सटीक जानकारी जैसे समाधानों को हमारी रोजमर्रा की कृषि योजनाओं का हिस्सा बनाना होगा.
आखिरकार, खाद्य सुरक्षा का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम कितना अनाज पैदा करते हैं. इसका असली मतलब यह है कि जब प्रकृति मौसम के कैलेंडर को मानने से इनकार कर दे, तब हमारा कृषि तंत्र संकटों का सामना करने के लिए कितना मजबूत और तैयार है.
(डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां व्यक्त किए गए तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं)