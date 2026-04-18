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अमेरिका-ईरान युद्ध के अनदेखे पहलू, हर देश को चुकानी होगी कीमत

मानक राष्ट्रीय उत्सर्जन सूची में अक्सर सैन्य उत्सर्जन को शामिल नहीं किया जाता है. इस विश्लेषण से पता चलता है कि अगर उत्सर्जन उसी दर से जारी रहा जैसा कि संघर्ष के पहले दो हफ्तों के दौरान हुआ था, तो यह लगभग 84 संप्रभु राष्ट्रों के वार्षिक टोटल से अधिक उत्सर्जन कर सकता है. अगर वैश्विक सैन्य उत्सर्जन का लगातार हिसाब लगाया जाए, तो वे दुनिया के शेष कार्बन बजट का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत दर्शाएंगे. रिप्लेसमेंट हथियार (जेट, जहाज, मिसाइल) के निर्माण से होने वाला उत्सर्जन अक्सर रियल-टाइम रिपोर्टिंग में दिखाई नहीं देता है. इन्हें शामिल करके, विश्लेषण युद्ध के पूरे जीवन-चक्र जलवायु प्रभाव को सही ढंग से दिखाता है, न कि सिर्फ परिचालन चरण को.

इन प्रदूषकों के संपर्क में आने से सांस और दिल के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ने का खतरा बढ़ जाता है. कमजोर आबादी—जिसमें बच्चे, बड़े-बुजुर्ग, और अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) जैसी पहले से मौजूद बीमारियों वाले लोग शामिल हैं – को सबसे अधिक स्वास्थ्य का बोझ झेलना पड़ता है.

जानबूझकर तेल भंडारण की सुविधाओं और रिफाइनरियों पर बमबारी करने से न सिर्फ ऊर्जा सप्लाई में रुकावट आती है; बल्कि इससे बड़ी मात्रा में बिना जले जीवाश्म ईंधन सीधे वायुमंडल में पहुंच जाते हैं, साथ ही आग से निकलने वाला CO₂ भी निकलता है. इस तरीके से जलवायु पर दोहरी मार पड़ती है. विशेषज्ञ हमें बताते हैं कि इन जलने की प्रक्रिया से न सिर्फ आम प्रदूषक निकलते हैं – जिनमें फाइन पार्टिकुलेट मैटर (PM₂.₅) और सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) शामिल हैं – बल्कि जहरीले वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs) और दूसरे खतरनाक बाय-प्रोडक्ट्स (उप-उत्पाद) भी निकलते हैं.

इसका मतलब है कि युद्ध की जलवायु परिवर्तन की लागत (Climate Cost) युद्धविराम से कहीं ज्यादा है, जो पुनर्निर्माण के जरिये वर्षों तक उत्सर्जन को बढ़ा देती है. युद्ध के बाद किसी भी पुनर्निर्माण योजना के लिए यह एक ज़रूरी बिंदु है: क्या इसे हरा-भरा होना होगा? उदाहरण के लिए, गाजा में पुनर्निर्माण रणनीति क्या होगी, जो बिना रोक-टोक, तेज बमबारी से हुई तबाही के बाद पहले ही पूर्व-औद्योगिक 'पाषाण युग' में लौट चुका है?

सबसे बड़ा योगदान युद्ध की तात्कालिक लपटों से नहीं बल्कि उसके बाद से होता है: मलबा साफ करना और पुनर्निर्माण करना. मलबा प्रबंधन और विनाश के बाद पुनर्निर्माण जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नजरअंदाज योगदानकर्ता हैं. उनका प्राथमिक प्रभाव उच्च-उत्सर्जन निर्माण क्षेत्र को ईंधन देने से आता है. जब इमारतें नष्ट हो जाती हैं - चाहे प्राकृतिक आपदाओं से या सशस्त्र संघर्ष से - इसके कारण निकलने वाले मलबे को हटाने में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है, जबकि बाद के पुनर्निर्माण में मुख्य रूप से सीमेंट और इस्पात उत्पादन के माध्यम से बड़ी मात्रा में कार्बन निकलता है.

अमेरिका-इजराइल धुरी और ईरान के बीच फारस की खाड़ी क्षेत्र में युद्ध ने इस असहज सच्चाई को नजरअंदाज करना असंभव बना दिया है: युद्ध एक जलवायु अपराध है. शोधकर्ताओं ने पाया है कि सिर्फ इस संघर्ष के पहले दो हफ्तों के उत्सर्जन ने साझा वैश्विक कार्बन बजट को काफी हद तक समाप्त कर दिया है, जिससे पृथ्वी पर हर देश को नुकसान पहुंच रहा है.

व्यापक नैतिक और राजनीतिक निहितार्थ

पेरिस समझौते के 1.5°C और 2°C के लक्ष्य बचे हुए "कार्बन बजट" पर आधारित हैं—CO₂ की कुल मात्रा जो हम अभी भी निकाल सकते हैं. युद्ध, अपने स्वभाव से, अपनी मर्जी से निकलने वाले उत्सर्जन होते हैं. युद्ध से निकलने वाला हर टन ऐसा होता है जिसे खाद्य उत्पादन या बेसिक ट्रांसपोर्टेशन जैसी जरूरी गतिविधि से नहीं निकाला जा सकता, जिससे दुनिया ऐसे क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट (जलवायु प्रणाली में वह खतरनाक सीमा है, जिसके पार होने पर पर्यावरण में बड़े बदलाव होते हैं) के करीब पहुंच रही है जिन्हें बदला नहीं जा सकता.

सबसे गरीब देश, जिन्होंने ऐतिहासिक उत्सर्जन में सबसे कम योगदान दिया है, अक्सर जलवायु प्रभावों के लिए सबसे कमजोर होते हैं. यह विश्लेषण दिखाता है कि बड़ी ताकतों के बीच दो सप्ताह के युद्ध से उत्सर्जन, कम उत्सर्जन वाले 84 देशों के पूरे वार्षिक उत्सर्जन से अधिक है. युद्धरत देशों द्वारा ग्लोबल साउथ पर जलवायु ऋण बहुत अधिक और अनदेखा है.

युद्धविराम या शांति वार्ता के दौरान जलवायु परिवर्तन की लागत पर शायद ही कभी बात होती है. इस विश्लेषण का तर्क है कि बात होनी चाहिए—मुआवजे, पुनर्निर्माण का आदेश और जवाबदेही फ्रेमवर्क के हिस्से के तौर पर.

जलवायु के प्रति जिम्मेदार प्रतिक्रिया कैसी दिखेगी

जैसे-जैसे दुनिया डीकार्बोनाइजेशन में तेजी लाने के लिए संघर्ष कर रही है, उच्च तीव्रता वाले युद्ध में निरंतर निवेश और उसे अंजाम देना एक बहुत बड़ा और खुद को हराने वाला विरोधाभास दिखाता है. जीवाश्म ईंधन पर दोगुना जोर देने के बजाय, होर्मुज नाकाबंदी से लगे झटके का इस्तेमाल अक्षय ऊर्जा में बदलाव को तेज करने के लिए किया जा सकता है, जो स्वाभाविक रूप से अधिक सुरक्षित हैं क्योंकि सौर, पवन और पनबिजली को किसी विदेशी शक्ति द्वारा रोका नहीं जा सकता है. इसके अलावा, वितरित उत्पादन (Distributed Generation- रूफटॉप सोलर, लोकल बैटरी) केंद्रीकृत जीवाश्म ईंधन प्रणालियों की तुलना में आपूर्ति के झटकों के लिए कहीं अधिक लचीला है.

लेकिन जैसा कि शोधकर्ताओं ने बताया, राजनीतिक प्रतिक्रिया (Political reflex) लगभग हमेशा ज्यादा ड्रिलिंग की तरफ होता है, ज्यादा सोलर पैनल की तरफ नहीं. इसलिए, युद्ध का उत्तरघात सिर्फ एक आर्थिक या भू-राजनीतिक समस्या नहीं है - यह सबसे बड़े स्तर की जलवायु समस्या है. आज फर्क यह है कि हमारा कार्बन बजट तेजी से खत्म हो रहा है. 2026 में इसी तरह की "एनर्जी सिक्योरिटी फर्स्ट" (ऊर्जा सुरक्षा सबसे पहले)" प्रतिक्रिया जलवायु लक्ष्य के लिए बहुत बुरी होगी.

लेकिन जैसा कि शोधकर्ताओं ने बताया है, राजनीतिक प्रतिक्रिया लगभग हमेशा अधिक ड्रिलिंग की ओर होती है, न कि अधिक सौर पैनलों की ओर. राष्ट्रपति ट्रंप की "ड्रिल बेबी ड्रिल" नीति से केवल जलवायु जोखिम बढ़ सकता है और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण धीमा हो सकता है, या यहां तक ​​कि आर्थिक प्रतिक्रिया भी हो सकती है. इसलिए, युद्ध का झटका केवल आर्थिक या भू-राजनीतिक समस्या नहीं है - यह उच्चतम स्तर की जलवायु समस्या है.

युद्ध अपने आप में एक दुखद घटना है. लेकिन असली जलवायु आपदा युद्धविराम के बाद के महीनों और वर्षों में सामने आएगी, डर और अल्पकालिक सोच से लिए गए पॉलिसी फैसलों के रूप में. अगर देश "ऊर्जा सुरक्षा" के नाम पर जलवायु कार्रवाई को छोड़ने के लिए युद्ध को सही ठहराते हैं, तो अगले दशक में होने वाला उत्सर्जन युद्ध के मैदान से होने वाले उत्सर्जन से कहीं ज्यादा होगा. यह युद्ध की छिपी हुई, बिना हिसाब की कीमत है—जिसे धरती पर हर देश को, अधिक गर्म, अधिक अस्थिर जलवायु के जरिये चुकाना होगा.

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