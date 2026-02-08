पर्यावरण नहीं, अब आर्थिक जोखिम है जलवायु परिवर्तन: क्या भारत के पास इन 'वित्तीय झटकों' से निपटने का पर्याप्त बजट है?
भारत अपनी मजबूती और स्वच्छ विकास के निवेश में तेजी लाए, अन्यथा जलवायु परिवर्तन के झटके देश के विकास को नुकसान पहुंचाते रहेंगे.
Published : February 8, 2026 at 3:02 PM IST
हरि कृष्ण निबनुपुडी
भारत के हालिया राजकोषीय (fiscal) और नीतिगत संकेत एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर इशारा करते हैं. यदि केंद्रीय बजट 2026-27 और आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को एक साथ देखा जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरण से जुड़ी कोई बाहरी चिंता नहीं रह गई है, बल्कि यह एक प्रमुख आर्थिक जोखिम, विकास की बाधा और शासन की क्षमता की परीक्षा बन गई है.
एक ऐसा देश जहां दुनिया की छठा हिस्सा आबादी रहती है और जो सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, वहां जलवायु संबंधी व्यवधान अब सीधे तौर पर आर्थिक विकास, नौकरियों और वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं. सरकार का नीतिगत रुख व्यावहारिक है- स्वच्छ ऊर्जा को लेकर इसमें महत्वाकांक्षा है, खर्च को लेकर सावधानी है, और इन सबसे ऊपर यह वित्त (पूंजी) की कमी से बंधा हुआ है. इसका परिणाम एक ऐसी रणनीति के रूप में सामने आया है जो आज एक चौराहे पर खड़ी है.
जलवायु परिवर्तन अब वर्तमान समय का एक आर्थिक झटका है
दशकों तक, भारत में जलवायु परिवर्तन पर बहस भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर की जाती थी. अब वह धारणा खत्म हो चुकी है. जलवायु परिवर्तन पहले से ही मापने योग्य आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है. अकेले 2025 में, बाढ़ और चक्रवातों के कारण अनुमानित 12 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, जिससे बुनियादी ढांचे, कृषि और आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) में बाधा आई.
भीषण गर्मी (हीटवेव) ने शहरों की अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं में काम करने वाले मजदूरों की कार्यक्षमता को कम कर दिया. अनियमित मानसून ने फसलों की पैदावार घटा दी, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति (महंगाई) और ग्रामीण संकट बढ़ा है. समुद्र के बढ़ते जलस्तर और समुद्री तूफानों से घनी आबादी वाले तटीय जिलों में रहने वाले करोड़ों लोगों पर खतरा मंडरा रहा है.
ये केवल अनुमान नहीं हैं. ये बार-बार लगने वाले वित्तीय झटके हैं. हर आपदा स्कूलों, स्वास्थ्य सेवाओं और विकास के लिए रखे गए सीमित सरकारी धन को राहत और पुनर्निर्माण कार्यों की ओर मोड़ देती है. आर्थिक सर्वेक्षण सही तर्क देता है कि 'लचीलापन' और 'विकास' एक-दूसरे से अलग नहीं हैं. मजबूत बुनियादी ढांचा, सामाजिक सुरक्षा और जोखिम-मुक्त प्रणालियाँ नुकसान को कम करती हैं. इसलिए, जलवायु नीति अब पर्यावरण से जुड़ी कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक व्यापक आर्थिक बीमा है.
कम वित्त पोषित अग्रिम मोर्चा
तार्किक रूप से, 'अनुकूलन' (जलवायु परिवर्तन के असर को झेलने की तैयारी) भारत की रक्षा की पहली पंक्ति होनी चाहिए. फिर भी, यह जलवायु नीति का सबसे कम वित्त पोषित और सबसे कम दिखाई देने वाला हिस्सा बना हुआ है. इसका श्रेय भारत को जाता है कि उसने 'जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना' के तहत एक व्यापक ढांचा तैयार किया है, जिसमें जल प्रबंधन, टिकाऊ कृषि, वन बहाली, जलवायु-अनुकूल आवास और संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर मिशनों का समन्वय किया गया है.
वर्षा जल संचयन, सूखा-रोधी फसलें, कुशल सिंचाई और मैंग्रोव (तटीय वन) बहाली जैसे कदम पारिस्थितिकी तंत्र और आजीविका दोनों को मजबूत करते हैं. उदाहरण के लिए, मैंग्रोव एक साथ कार्बन सोखते हैं और तटीय समुदायों को समुद्री तूफानों से भी बचाते हैं. लेकिन, समस्या और समाधान के पैमाने में भारी अंतर है. अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) या बड़े बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों के बराबर अभी भी कोई केंद्र प्रायोजित 'फ्लैगशिप अडैप्टेशन मिशन' नहीं है, और बजट 2026 में भी अनुकूलन के लिए किसी बड़े फंड की घोषणा नहीं की गई है.
इस पर होने वाला खर्च बिखरा हुआ है और केवल संकट आने पर किया जाता है. भारत नुकसान को व्यवस्थित रूप से रोकने के बजाय आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण करना जारी रखता है. चरम मौसम की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, यह कम निवेश जोखिम भरा और आर्थिक रूप से अक्षम है- क्योंकि लचीलापन (resilience) बढ़ाने पर खर्च किया गया हर एक रुपया, पुनर्निर्माण की लागत में कई रुपयों की बचत करता है.
अक्षय ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन में कमी: जहां भारत सबसे आगे है
जहां एक ओर अनुकूलन की गति धीमी है, वहीं शमन (उत्सर्जन कम करने के प्रयास) के मामले में भारत की प्रगति स्पष्ट और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है. भारत ने उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी, 2030 तक लगभग 50% गैर-जीवाश्म (non-fossil) बिजली क्षमता का लक्ष्य, वनों के दायरे में विस्तार और 2070 तक 'नेट-जीवाश्म शून्य' (net-zero) उत्सर्जन का संकल्प लिया है.
ये लक्ष्य, जिन्हें कभी केवल एक आकांक्षा माना जाता था, अब विश्वसनीय लग रहे हैं. अकेले 2025 में, रिकॉर्ड 39 गीगावाट (GW) अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई-जिसने गैर-जीवाश्म स्रोतों को कुल स्थापित क्षमता के लगभग आधे हिस्से तक पहुंचा दिया. इस तरह भारत ने 2030 के एक प्रमुख मील के पत्थर को समय से पहले ही हासिल कर लिया है.
इस विस्तार ने भारत को दुनिया के अग्रणी अक्षय ऊर्जा बाजारों में खड़ा कर दिया है और स्वच्छ ऊर्जा को औद्योगिक नीति की प्राथमिकता बना दिया है. सोलर मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी और ग्रीन हाइड्रोजन अब निवेश, नौकरियों और ऊर्जा सुरक्षा के नए इंजन बनकर उभर रहे हैं. अक्षय ऊर्जा जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करती है और भुगतान संतुलन को स्थिर करती है.
हालांकि, यह तेज विकास चुनौतियां भी लाता है. सौर और पवन ऊर्जा निरंतर नहीं होती (धूप और हवा पर निर्भर), जिसके लिए ग्रिड अपग्रेड और स्टोरेज की आवश्यकता होती है. यूरोप की ग्रिड समस्याओं से सीखते हुए, भारत अपने ऊर्जा बदलाव को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहा है- वह स्थिर ऊर्जा क्षमता (firm capacity) को बनाए रखते हुए बैटरी स्टोरेज को बढ़ावा दे रहा है. भारत का दृष्टिकोण केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि स्थिरता पर आधारित है.
भारी उद्योगों को कार्बन मुक्त करना अगली बड़ी चुनौती है
स्टील (इस्पात), सीमेंट और रसायन जैसे उद्योग अभी भी भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करते हैं, फिर भी वे देश की आर्थिक वृद्धि के लिए अनिवार्य हैं. इसे स्वीकार करते हुए, केंद्रीय बजट में 'कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज' (CCUS) के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. यह इस बात की स्वीकारोक्ति है कि केवल अक्षय ऊर्जा ही सभी उत्सर्जन को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती.
घरेलू 'क्लीन-टेक' (स्वच्छ तकनीक) निर्माण और महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) के लिए दिए जा रहे प्रोत्साहन का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) का स्थानीयकरण करना और भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है. यहां जलवायु के लिए किए जा रहे कार्य असल में एक औद्योगिक रणनीति के रूप में भी काम कर रहे हैं.
बड़ी परियोजनाओं से हटकर संस्थागत सुधार
भारत की जलवायु कार्ययोजना अब केवल बड़ी परियोजनाओं तक सीमित नहीं रह गई है. संस्थागत और व्यावहारिक साधनों का विस्तार किया जा रहा है. आगामी 'कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम' एक घरेलू उत्सर्जन बाजार तैयार करेगी, जो कम लागत में प्रदूषण कम करने को बढ़ावा देगी. पर्यावरण नियमों को अब डिजिटल निगरानी और जोखिम-आधारित अनुपालन की ओर मोड़ा जा रहा है.
'मिशन लाइफ' ऊर्जा बचाने, कचरा कम करने और जल संरक्षण जैसे रोजमर्रा के व्यावहारिक बदलावों को बढ़ावा देता है. यह इस बात की पहचान है कि 1.4 अरब लोगों द्वारा किए गए छोटे-छोटे बदलाव बड़े परिणाम दे सकते हैं. ये उपाय पूरे समाज को साथ लेकर चलने के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं. लेकिन, क्षमता और वित्त (पैसे) के बिना सबसे अच्छी नीति भी लड़खड़ा सकती है.
कार्यान्वयन का अंतर: लक्ष्य बनाम परिणाम
एक निष्पक्ष मूल्यांकन से पता चलता है कि भारत की पर्यावरणीय चुनौतियों के पैमाने और गंभीरता की तुलना में अभी भी वित्तीय प्रतिबद्धताएं (बजटीय आवंटन) कम हैं. लक्ष्यों और परिणामों के बीच का यह अंतर कार्यान्वयन, वित्तपोषण और स्थानीय स्तर पर काम करने की क्षमता में मौजूद व्यवस्थागत कमियों को दर्शाता है.
भारत के लिए मुख्य क्लाइमेट और एनवायरनमेंटल टारगेट बनाम अभी की स्थिति को समझें
|जलवायु/पर्यावरण लक्ष्य
|आधिकारिक लक्ष्य
|स्थिति (2025 तक)
|सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता
|2030 तक 45% कमी (2005 बेसलाइन की तुलना में)
|36% की कमी हासिल हुई (2005–2025). ट्रैक पर है, लेकिन बाकी कटौती के लिए तेज़ी की ज़रूरत है।
|गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता
|2030 तक स्थापित क्षमता का 50%
|2025 तक 51.9% हासिल किया गया- टारगेट 5 साल पहले पूरा हुआ, जो रिन्यूएबल एनर्जी में सफलता को दिखाता है.
|वायु प्रदूषण (कण)
|2024 तक PM लेवल में 20-30% की कमी (NCAP); 2026 तक 40% तक बदला गया (2017 के मुकाबले)
|2024 तक सिर्फ़ 42% शहरों में PM में 20% की कमी आई; कई शहरों में प्रदूषण और खराब हो गया। नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड अभी भी बहुत ज़्यादा हैं।
|वन एवं वृक्ष आवरण
|भारत का 33% ज़मीनी इलाका वन क्षेत्र के अंतर्गत (दीर्घकालिक राष्ट्रीय लक्ष्य)
|25.17% ज़मीन जंगल/पेड़ों से ढकी है. ग्रोथ धीमी है; 8% का अंतर अभी भी है. 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब ज़मीन को ठीक करने का वादा जारी है.
|अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिज्ञाएं (एनडीसी)
|2025 तक NDC को 2035 के टारगेट के साथ अपडेट करें; हर साल $100 बिलियन का क्लाइमेट फाइनेंस जुटाएं (ग्लोबल लक्ष्य)
|NDC अपडेट में देरी- भारत ने 2025 में 2035 के टारगेट जमा नहीं किए, क्योंकि डेवलप्ड देशों से क्लाइमेट फाइनेंस कम मिला. ग्लोबल $100bn फाइनेंस का लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है, जिससे भारत की फंड तक पहुंच पर असर पड़ रहा है.
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) इस समस्या का एक उदाहरण है. इसे 2019 में 2024 तक प्रदूषणकारी कणों में 20-30% की कटौती करने के लिए शुरू किया गया था, जिसे बाद में 2026 तक बढ़ाकर 40% कर दिया गया, लेकिन इसकी प्रगति धीमी रही है. 2024 तक, 97 शहरों में से केवल 41 शहर ही PM₁₀ में 20% की कटौती कर पाए, जबकि 29 शहरों में प्रदूषण और बढ़ गया. अधिकांश शहर अब भी राष्ट्रीय मानकों से काफी ऊपर हैं.
2019 से स्वच्छ हवा के उपायों के लिए जारी किए गए 11,000 करोड़ रुपये से अधिक के फंड में से केवल 68% का उपयोग किया गया, जबकि मुख्य NCAP फंड का सिर्फ 63% खर्च हुआ. कुल खर्च का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा सड़कों की धूल को नियंत्रित करने के लिए आवंटित किया गया, जबकि औद्योगिक और कृषि उत्सर्जन का हिस्सा 2% से भी कम रहा. समस्या केवल फंड के स्तर की नहीं है, बल्कि फंड के गलत आवंटन और कमजोर शासन की भी है.
इसी तरह की बाधाएं वन क्षेत्र को भी प्रभावित करती हैं. 'ग्रीन इंडिया मिशन' के बावजूद, वन क्षेत्र लगभग 25% पर बना हुआ है, जो 33% के लक्ष्य से काफी नीचे है. 212 करोड़ रुपये का आवंटन बड़े पैमाने पर वनों की बहाली के लिए स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है, जो क्षमता और वित्त पोषण की कमी को दर्शाता है. ये उदाहरण बताते हैं कि नीतिगत महत्वाकांक्षा अक्सर संस्थागत वितरण (इंप्लीमेंटेशन) से कहीं आगे निकल जाती है.
इरादे को निवेश में बदलना
अंततः, वित्त (पैसा) ही वह सबसे बड़ी बाधा है जो निर्णायक साबित होगी. भारत का अनुमान है कि उसे अपने शमन (Mitigation) और अनुकूलन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक 2.5 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 200 लाख करोड़ रुपये से अधिक) की आवश्यकता होगी. सरकारी बजट और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इसका केवल एक छोटा हिस्सा ही जुटा पाते हैं. विकसित देशों द्वारा सालाना 100 बिलियन डॉलर देने के अंतरराष्ट्रीय वादे समय पर पूरे नहीं हुए हैं और जो पैसा मिला भी है, वह अक्सर ऋण (Loan) के रूप में है, जिससे विकासशील देशों के लिए कर्ज की लागत बढ़ गई है. आर्थिक सर्वेक्षण स्पष्ट रूप से जलवायु वित्त को विकास की "सबसे बड़ी बाधा" (binding constraint) बताता है.
सस्ते और सुलभ धन के बिना बेहतरीन नीतियां भी बड़े स्तर पर लागू नहीं की जा सकतीं. बजट 2026 और आर्थिक सर्वेक्षण न तो पूरी जीत दर्शाते हैं और न ही हार, बल्कि ये एक व्यावहारिक संतुलन बनाने की कोशिश हैं. जहां एक ओर विकास के साथ कार्बन उत्सर्जन कम करना है, वहीं दूसरी ओर बड़ी महत्वाकांक्षाओं को वहन करने की चुनौती भी है. भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह अक्षय ऊर्जा को बड़े स्तर पर बढ़ा सकता है और नई नीतियां बना सकता है. लेकिन जलवायु के प्रति संवेदनशीलता, अनुकूलन के लिए कम फंड और स्थानीय स्तर पर कमजोर क्षमता जैसे मुद्दे इन उपलब्धियों को कम कर सकते हैं.
आगे का रास्ता साफ है 'अनुकूलन' (Adaptation) को 'शमन' (Mitigation) के बराबर प्राथमिकता दें, बहुत बड़े स्तर पर जलवायु वित्त जुटाएं और राज्य स्तर पर नीतियों के कार्यान्वयन को मजबूत करें. तभी भारत अपने लक्ष्यों को वास्तविक मजबूती में बदल पाएगा. इस मोड़ पर चुनाव सरल है. या तो भारत अपनी मजबूती और स्वच्छ विकास के निवेश में तेजी लाए, अन्यथा जलवायु परिवर्तन के झटके देश के विकास को नुकसान पहुंचाते रहेंगे. आने वाला दशक ही तय करेगा कि कौन सा भविष्य प्रबल होगा.
(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में बताए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां बताए गए तथ्य और राय ETV भारत के विचारों को नहीं दिखाते हैं.)
इसे भी पढ़ेंः
- भीषण गर्मी झेलेंगे पौने चार अरब लोग... 2050 तक पारा 2 डिग्री बढ़ने का खतरा, ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में होगी दुनिया की आधी आबादी
- अरावली केस: अपने ही फैसले पर SC ने लगाई रोक, अब 21 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
- ग्लोबल वॉर्मिंग भारत के लिए खतरा, क्लाइमेट चेंज इन द इंडियन माइंड-2023 की रिपोर्ट में खुलासा - Indian Mind 2023 report
- क्लाइमेट चेंज के कारण बदला मौसम का पैटर्न, उत्तराखंड में 50 फीसदी कम हुई बारिश, सूखी सर्दी का खेती पर असर