क्या अमेरिका-चीन और फिर चीन-रूस शिखर सम्मेलन से भारत को चिंतित होने की आवश्यकता है ?
जब तक रणनीतिक स्वायत्तता बरकरार है, दुनिया के किसी भी सम्मेलन से भारत का अहित नहीं होगा.
Published : June 2, 2026 at 8:00 AM IST
नई दिल्ली : चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हाल ही में हुई राजनयिक मुलाकातों ने शक्ति संतुलन के भविष्य पर बहस छेड़ दी है. 14-15 मई 2026 को बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच शिखर सम्मेलन के बाद यह चर्चा और तेज हो गई. उसके एक सप्ताह से भी कम समय बाद शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक हुई.
कुछ टिप्पणीकार इस घटनाक्रम को संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ एक शक्तिशाली चीन-रूस गुट के उभरने के प्रमाण के रूप में देखते हैं. अन्य का तर्क है कि अमेरिकी शक्ति और गठबंधन बेजोड़ बने हुए हैं. सच्चाई इन परस्पर विरोधी विचारों के बीच कहीं छिपी है. दो शिखर सम्मेलन, दो अलग-अलग उद्देश्य ट्रंप-शी शिखर सम्मेलन से किसी ऐतिहासिक सफलता की उम्मीद नहीं थी. इसका प्राथमिक उद्देश्य संबंधों को स्थिर करना और उन्हें अनियंत्रित टकराव में बदलने से रोकना था. दोनों पक्ष मामूली अपेक्षाओं के साथ वार्ता में शामिल हुए. ताइवान, व्यापार, प्रौद्योगिकी प्रतिबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रमुख मतभेद अनसुलझे रहे.
शी-पुतिन बैठक का स्वरूप अलग था. इसका मुख्य उद्देश्य स्थापित रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करना था. दोनों नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी किया और कई सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए. उन्होंने आर्थिक, तकनीकी और राजनयिक क्षेत्रों में गहन समन्वय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सार्वजनिक रूप से दोहराया. इन प्रत्यक्ष परिणामों के आधार पर कई पर्यवेक्षकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि चीन-रूस संबंध ट्रंप-शी शिखर सम्मेलन की सीमित उपलब्धियों की तुलना में अधिक मजबूत और ठोस प्रतीत होते हैं.
कई विश्लेषण चीन और रूस को एक एकजुट पश्चिमी-विरोधी गुट के रूप में चित्रित करते हैं. हालांकि, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज और चैथम हाउस जैसे प्रमुख रणनीतिक संस्थान बताते हैं कि चीन और रूस संधि सहयोगी नहीं, बल्कि साझेदार हैं. नाटो सदस्यों के विपरीत, किसी भी देश पर संघर्ष के दौरान दूसरे देश को सैन्य सहायता देने का कोई दायित्व नहीं है. ताइवान इसका एक उपयोगी उदाहरण है. यदि ताइवान जलडमरूमध्य में कोई संकट उत्पन्न होता है, तो रूस पर चीन के साथ मिलकर लड़ने का कोई औपचारिक दायित्व नहीं है. इसी प्रकार, यूक्रेन युद्ध के दौरान मॉस्को को राजनीतिक और आर्थिक सहायता देने के बावजूद, चीन ने प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप से सावधानीपूर्वक परहेज किया है. इससे पता चलता है कि दोनों देश बाध्यकारी गठबंधन प्रतिबद्धताओं के बजाय रणनीतिक लचीलेपन को अधिक महत्व देते हैं.
औपचारिक गठबंधन के अभाव के बावजूद, चीन-रूस संबंध आज शीत युद्ध के बाद से किसी भी समय की तुलना में अधिक मजबूत हैं. दोनों देश अमेरिकी वैश्विक प्रभाव को लेकर चिंतित हैं. दोनों देश उस अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का विरोध करते हैं, जिसे वे अमेरिका-प्रभुत्वयुक्त बताते हैं. दोनों देश एक अधिक बहुध्रुवीय विश्व की वकालत करते हैं, जहां शक्ति वाशिंगटन में केंद्रित होने के बजाय कई प्रमुख देशों के बीच वितरित हो. आर्थिक हित भी इस संबंध को मजबूत करते हैं. चीन को रूसी ऊर्जा, कच्चे माल और रणनीतिक गहराई तक सुरक्षित पहुंच की आवश्यकता है. रूस को चीनी बाजारों, प्रौद्योगिकी, वित्त और निवेश की आवश्यकता है. ये परस्पर हित निरंतर सहयोग के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं.
फिर भी, इस साझेदारी में कुछ कमजोरियां हैं. सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती विषमता है. चीन की अर्थव्यवस्था अब रूस की अर्थव्यवस्था से कई गुना बड़ी है. यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों ने बीजिंग पर मॉस्को की निर्भरता बढ़ा दी है. चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक संसाधनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. इस संबंध में, जहां एक ओर मॉस्को को चीनी समर्थन से लाभ मिलता है, वहीं दूसरी ओर अत्यधिक निर्भरता धीरे-धीरे रूस की रणनीतिक स्वायत्तता को कम कर सकती है. यह असंतुलन भविष्य में टकराव का कारण बन सकता है. ऐतिहासिक रूप से, चीन और रूस के बीच सीमा विवाद, वैचारिक प्रतिद्वंद्विता और पूर्वी एवं मध्य एशिया में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा रही है. यद्यपि वर्तमान नेतृत्व के संबंध उत्कृष्ट हैं, फिर भी ऐतिहासिक अविश्वास पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है. यह अभी भी सुप्त अवस्था में है.
26 मई 2026 को द डिप्लोमैट में प्रकाशित लिंगगोंग कोंग के एक लेख में तर्क दिया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कुछ नीतियों से अनजाने में चीन और रूस को लाभ हुआ होगा. सहयोगियों के साथ व्यापार विवाद और यूरोपीय साझेदारों के साथ मतभेदों ने पश्चिमी गठबंधन के भीतर तनाव पैदा किया. अमेरिका के अधिक एकतरफा दृष्टिकोण ने अमेरिकी नेतृत्व की छवि को कमजोर कर दिया. लेखक के अनुसार, इससे बीजिंग और मॉस्को को स्थिरता, बहुपक्षवाद और संतुलित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के पैरोकार के रूप में खुद को प्रस्तुत करने का अवसर मिला. इससे वैश्विक मंच पर उनकी राजनयिक स्थिति में सुधार हुआ है.
हाल के राजनयिक घटनाक्रमों को अमेरिका के पतन का प्रमाण मानना जल्दबाजी होगी. अमेरिकी प्रभाव के निरंतर बने रहने का सबसे मजबूत तर्क उसके अद्वितीय गठबंधनों और रणनीतिक साझेदारियों के जाल में निहित है. आज किसी भी अन्य शक्ति के पास यूरोप और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में फैले संधि सहयोगियों का ऐसा गठबंधन नहीं है. जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सदस्यों के साथ संबंध वाशिंगटन को राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक समर्थन की व्यापकता प्रदान करते हैं. वर्तमान में न तो चीन और न ही रूस इसकी बराबरी कर सकते हैं. यह गठबंधन संरचना अमेरिका के सबसे स्थायी रणनीतिक लाभों में से एक है और उसके वैश्विक प्रभाव का एक प्रमुख स्तंभ है.
इसके अलावा, चीन के सबसे बड़े व्यापारिक संबंधों में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और प्रमुख एशियाई अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं. इसलिए बीजिंग के पास मॉस्को के भू-राजनीतिक एजेंडे से पूरी तरह जुड़ने से बचने के लिए मजबूत कारण हैं.
अंतरराष्ट्रीय राजनीति कई प्रमुख शक्तियों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा के दौर में प्रवेश कर रही है. चीन और रूस अपना प्रभाव बढ़ाने और मौजूदा व्यवस्था के कुछ पहलुओं को चुनौती देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका के पास आर्थिक, सैन्य, तकनीकी और गठबंधन के मामले में अपार लाभ हैं. वर्तमान में किसी भी पक्ष के पास अकेले दम पर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को निर्णायक रूप से आकार देने की पर्याप्त शक्ति नहीं है. परिणामस्वरूप, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा कई वर्षों तक जारी रहने की संभावना है, जिससे एक ऐसी दुनिया का निर्माण होगा जो तेजी से बहुध्रुवीय, प्रतिस्पर्धी और अप्रत्याशित होती जा रही है.
भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम, चीन पर रूस की बढ़ती निर्भरता का दीर्घकालिक रुझान है. यदि व्यापार, प्रौद्योगिकी और वित्त के लिए मॉस्को चीन पर तेजी से निर्भर होता जाता है, तो रूस की स्वतंत्र रणनीतिक गतिविधियों की गुंजाइश धीरे-धीरे कम हो सकती है. साथ ही, भारत को चीन-रूस संबंधों को अटूट गठबंधन के रूप में देखने से बचना चाहिए. महत्वपूर्ण असमानताएं और अंतर्निहित तनाव सतह के नीचे मौजूद हैं. नई दिल्ली के लिए सर्वोत्तम मार्ग रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना, रूस के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ सहयोग का विस्तार करना और अपनी आर्थिक और सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना जारी रखना है.
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