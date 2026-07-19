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ईरान का चाबहार बंदरगाहः US के प्रतिबंधों और हवाई हमलों के बावजूद भारत के लिए क्यों है बेहद खास?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत प्रतिबंधों की अवधि के बाद आगे की राह के लिए संबंधित पक्षों से बातचीत कर रहा.

Chabahar Port importance
चाबहार बंदरगाह. (File) (Getty Imeges)
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By Aroonim Bhuyan

Published : July 19, 2026 at 1:32 PM IST

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Updated : July 19, 2026 at 1:43 PM IST

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नई दिल्लीः अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास को आगे बढ़ाने की भारत की इच्छा यह दिखाती है कि भारत इस परियोजना को कितना रणनीतिक महत्व देता है. लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों और अब इस बंदरगाह पर हुए हवाई हमलों के बीच, यह देखना बाकी है कि क्या भारत इस परियोजना पर आगे बढ़ पाता है या नहीं.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत प्रतिबंधों की अवधि के बाद आगे की राह के लिए संबंधित पक्षों से बातचीत कर रहा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने शुक्रवार को एक नियमित मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, "(चाबहार बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंधों की) वह छूट कुछ समय पहले ही खत्म हो गई है. उसके बाद से, हम संबंधित पक्षों के साथ इस चर्चा में लगे हैं कि इस खास मुद्दे को आगे कैसे बढ़ाया जाए."

जायसवाल की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने शुक्रवार को एक तस्वीर शेयर की, जिसमें हवाई हमले के बाद एक पोर्ट टावर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है. हालांकि उन्होंने जगह का नाम नहीं बताया.

लेकिन, एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक यह ढांचा ईरान के चाबहार बंदरगाह का ही लग रहा था. ईरानी सरकारी मीडिया ने भी यह माना कि इस बंदरगाह पर तीन अलग-अलग दौर के हमले हुए हैं. हालांकि, जायसवाल ने कहा कि भारत द्वारा वित्तपोषित शहीद बेहश्ती टर्मिनल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.

भारत के लिए चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है. यह यूरेशिया के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार, उसकी कनेक्टिविटी रणनीति की आधारशिला और उसकी रणनीतिक स्वायत्तता का प्रतीक है. अमेरिकी प्रतिबंधों ने फंडिंग, लॉजिस्टिक्स (सामान लाने-ले जाने) और व्यापारिक गतिविधियों को उलझाकर इस परियोजना की प्रगति को प्रभावित किया है.

साल 2018 में अमेरिका द्वारा ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाने के बाद, चाबहार को एक विशेष छूट मिली थी. क्योंकि, यह अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था. बाद में इस छूट को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा. अक्टूबर 2025 में भारत को दी गई सबसे हालिया छह महीने की छूट इस साल 26 अप्रैल को समाप्त हो गई.

इसका मतलब यह था कि वह खास अमेरिकी कानूनी सुरक्षा खत्म हो गई, जो भारत के पोर्ट ऑपरेशन्स (बंदरगाह के कामकाज) को प्रतिबंधों के जुर्माने से बचा रही थी. उस तारीख तक, चाबहार बंदरगाह को चलाने और उसके विकास में शामिल भारतीय कंपनियां इस मान्यता प्राप्त छूट के तहत काम कर सकती थीं.

26 अप्रैल के बाद, अगर वाशिंगटन (अमेरिकी सरकार) इन नियमों को कड़ाई से लागू करने का फैसला करता है, तो उन भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध कानूनों के तहत कार्रवाई होने का खतरा बढ़ गया है.

भारत पर इसके असर के संकेत इस बात से मिलते हैं कि इस साल के भारत के केंद्रीय बजट में चाबहार बंदरगाह के लिए कोई रकम तय नहीं की गई, जो इस पोर्ट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में आ रही दिक्कतों को दिखाता है. जुर्माने से बचने के लिए, भारत ने अपने 120 मिलियन डॉलर (लगभग 12 करोड़ डॉलर) के निवेश का पहले ही भुगतान कर दिया है और खबरों के मुताबिक, वह शहीद बेहश्ती टर्मिनल में अपनी हिस्सेदारी को कुछ समय के लिए एक स्थानीय ईरानी कंपनी को सौंपने के विकल्पों पर विचार कर रहा है.

चाबहार में भारत की भागीदारी साल 2003 से है, जब नई दिल्ली और तेहरान ईरान के दक्षिण-पूर्वी तट पर इस बंदरगाह को मिलकर विकसित करने पर सहमत हुए थे. इस परियोजना को मई 2016 में तब रफ्तार मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी और पूर्व अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने त्रिपक्षीय पारगमन और परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए.

भारत ने शहीद बेहश्ती टर्मिनल को विकसित करने और अफगानिस्तान तक सड़क और रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का वादा किया था. हालांकि, मई 2018 में ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका के पीछे हटने से इस परियोजना की दिशा पूरी तरह बदल गई.

ईरान परमाणु समझौते (JCPOA) से पीछे हटने के बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने अपने "अधिकतम दबाव" अभियान के तहत ईरान पर व्यापक प्रतिबंध फिर से लगा दिए. इन प्रतिबंधों ने ईरान के बैंकिंग क्षेत्र, शिपिंग उद्योग, बंदरगाह के कामकाज, ऊर्जा निर्यात, बीमा सेवाओं, विदेशी निवेश और ईरान से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन को निशाना बनाया.

भले ही तकनीकी रूप से प्रतिबंधों में छूट मौजूद थी, लेकिन कई व्यावहारिक समस्याएं सामने आईं. अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने ईरान से जुड़े भुगतानों को प्रोसेस करने में आनाकानी करना शुरू कर दिया. यहां तक कि जिन लेन-देन को छूट मिली हुई थी, उनमें भी देरी होने लगी क्योंकि बैंकों को डर था कि वे अनजाने में अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन न कर बैठें.

शिपिंग कंपनियों को ईरानी समुद्री क्षेत्र में चलने वाले जहाजों के लिए बीमा मिलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. बीमा न होने के कारण, व्यापारिक कंपनियां इस बंदरगाह का उपयोग करने से कतराने लगीं. निजी कंपनियों ने अमेरिकी 'सेकेंडरी प्रतिबंधों' के जोखिम के कारण निवेश करने से परहेज किया, क्योंकि इससे अमेरिकी बाजार तक उनकी पहुंच प्रभावित हो सकती थी.

क्रेन, मशीनरी और बंदरगाह के खास उपकरणों का आयात करना और अधिक कठिन हो गया क्योंकि कई सप्लायर्स ने ईरानी परियोजनाओं से अपने हाथ पीछे खींच लिए. नतीजतन, कागजी (औपचारिक) छूट होने के बावजूद काम की रफ्तार धीमी हो गई.

अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद, अमेरिका द्वारा दी जा रही छूट का रणनीतिक आधार कमजोर पड़ गया. इस छूट को मुख्य रूप से अफगानिस्तान की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार और वहां के आर्थिक विकास को सहारा देने के नाम पर सही ठहराया गया था.

वहीं दूसरी ओर, चाबहार में भारत की रणनीतिक रुचि वैसी ही बनी रही. यह बंदरगाह अफगानिस्तान तक मानवीय सहायता पहुंचाने, मध्य एशिया से जुड़ने, पाकिस्तान को बाईपास करने का रास्ता देने और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे से जुड़ने का जरिया बना रहा.

मई 2024 में, भारत ने 'इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड' के जरिए चाबहार के शहीद बेहश्ती टर्मिनल को चलाने और विकसित करने के लिए 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए. इसके तुरंत बाद, अमेरिकी अधिकारियों ने दोहराया कि ईरान के साथ व्यापार करने वाली किसी भी संस्था या कंपनी को मौजूदा अमेरिकी कानूनों के तहत प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में पता होना चाहिए.

हालांकि वाशिंगटन ने विशेष रूप से चाबहार के लिए किसी नए प्रतिबंध की घोषणा नहीं की, लेकिन इस बयान ने निवेशकों और वित्तीय संस्थानों के बीच परियोजना के भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी. भारत लगातार यह रुख अपनाए हुए है कि चाबहार एक व्यावसायिक और कनेक्टिविटी परियोजना है, न कि किसी देश के लिए कोई भू-राजनीतिक चुनौती.

नई दिल्ली का तर्क है कि यह बंदरगाह क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है, मानवीय सहायता पहुंचाने में मदद करता है, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ व्यापार बढ़ाता है, और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देता है. भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि चाबहार क्षेत्रीय कनेक्टिविटी (संपर्क) को बेहतर बनाने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को पूरा करता है.

पाकिस्तान लगातार भारत को अफगानिस्तान तक जमीन के रास्ते जाने की मंजूरी देने से मना करता रहा है. चाबहार भारतीय माल को पाकिस्तानी क्षेत्र का उपयोग किए बिना अफगानिस्तान पहुंचने में सक्षम बनाता है. यह बंदरगाह भारत को कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान तक पहुंच प्रदान करता है. इन देशों के पास हाइड्रोकार्बन, यूरेनियम और महत्वपूर्ण खनिजों का भारी भंडार है.

चाबहार ग्वादर बंदरगाह से लगभग 170 किलोमीटर दूर है, जिसे चीन ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के तहत विकसित किया है. एक सफल चाबहार परियोजना भारत को अरब सागर में एक रणनीतिक विकल्प देती है.

यह बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) में एक मुख्य समुद्री बिंदु है, जो भारत को ईरान, काकेशस, रूस और यूरोप से जोड़ता है. इसमें स्वेज नहर के माध्यम से जाने वाले पारंपरिक व्यापारिक रास्तों की तुलना में यात्रा के समय को कम करने और माल ढुलाई की लागत को घटाने की क्षमता है.

रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ और नई दिल्ली स्थित 'इमेजिंडिया' थिंक टैंक के अध्यक्ष रोबिंदर सचदेव ने कहा कि चाबहार भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

सचदेव ने ईटीवी भारत से कहा, "हम पाकिस्तान के रास्ते मध्य एशिया नहीं पहुंच सकते और इसके ऊपर से वहां सीपेक (CPEC) भी मौजूद है. सीपेक भारत के लिए एक लोहे की दीवार की तरह है, जिसके कारण भारत मध्य एशिया में प्रवेश नहीं कर पा रहा है. अगर हमारे पास चाबहार के जरिए मध्य एशिया के मुख्य क्षेत्र तक पहुंचने का रास्ता नहीं होगा, तो भारत व्यापार के लिहाज से तो पूरे मध्य एशिया को खो ही देगा. साथ ही वहां अपना भू-राजनीतिक महत्व भी गंवा देगा."

उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले भारत द्वारा अचानक चाबहार की आधिकारिक संस्था से अपनी सारी हिस्सेदारी पीछे खींच लेना, एक कदम पीछे हटने जैसा था. परियोजना में प्रासंगिक हितधारकों से बातचीत के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल की टिप्पणी पर सचदेव ने कहा- "मुख्य रूप से इसका मतलब यह है कि हम ईरान से बात कर रहे हैं और हम अमेरिका से बात कर रहे हैं. इस पूरे घटनाक्रम में यही दोनों मुख्य किरदार हैं."

(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दिए गए फैक्ट्स और राय लेखक के अपने हैं.)

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Last Updated : July 19, 2026 at 1:43 PM IST

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