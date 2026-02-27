कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी की भारत यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने का संकेत
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर स्थापित करने का संकेत है.
Published : February 27, 2026 at 12:23 PM IST
नई दिल्ली: ओटावा और नई दिल्ली के बीच रिश्ते सबसे मुश्किल दौर में जाने के लगभग तीन साल बाद, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी फरवरी में चार दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं, जिसका सांकेतिक और रणनीतिक महत्व है.
संबंधों को दोबारा ठीक करने की कोशिश के तौर पर, यह यात्रा महीनों तक सोच-समझकर की गई राजनयिक बातचीत के बाद हो रही है, जिसमें G7 समिट के दौरान उच्च स्तरीय जुड़ाव और बातचीत शामिल है, जिसका उद्देश्य आपसी विश्वास को कुछ हद तक वापस लाना है.
यह प्रधानमंत्री के तौर पर कार्नी की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है, और यह दौरा एक अहम मोड़ पर हो रहा है. यह तीन देशों (भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान) के दौरे का हिस्सा है, जो ओटावा की हिंद-प्रशांत रणनीति और व्यापार विविधीकरण लक्ष्यों में भारत के महत्व को दिखाता है.
पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में भारत-कनाडा के बीच तनाव बढ़ गया था, खासकर 2023 में कनाडा में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद, जिससे राजनयिक तनाव पैदा हो गया था. तब से बातचीत सावधानी से हो रही है, और हालात सामान्य करने की दिशा में सावधानी से कदम उठाए गए हैं. प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के दौरे से पहले, कनाडा ने अपनी धरती पर हिंसा से भारत को जोड़ने वाले आरोपों पर सार्वजनिक रूप से अपना रुख बदला, जिससे ओटावा द्वारा राजयनिक संबंधों को स्थापित करने की रुकावटों को दूर करने की कोशिश का संकेत मिला.
यहां यह बताना जरूरी है कि कार्नी एक अलग तरह के राजनीतिक नेता हैं. वह मार्च 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री बने, जबकि उससे पहले उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था, जो कनाडा की राजनीतिक में बहुत कम होता है. राजनीतिक में आने से पहले, वह बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर थे, और बाद में वैश्विक वित्त और जलवायु वित्त में वरिष्ठ भूमिकाओं में रहे. उनकी लीडरशिप की खासियत यह है कि वह वैचारिक या टकराव वाली कूटनीति के बजाय आर्थिक लचीलापन, व्यापार विविधीकरण और निवेश भागीदारी पर फोकस करते हैं.
गुरुवार को इस दौरे की आधिकारिक घोषणा करते हुए, विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्नी 27 फरवरी को मुंबई आएंगे और अलग-अलग बिजनेस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, भारतीय और कनाडाई CEOs, इंडस्ट्री और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, इनोवेटर्स, शिक्षकों के साथ-साथ भारत में मौजूद कनाडाई पेंशन फंड्स से बातचीत करेंगे.
वह 1 मार्च को नई दिल्ली पहुंचेंगे और 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे. मंत्रालय के मुताबिक, दोनों नेता भारत-कनाडा रणनीतिक साझेदारी के अलग-अलग क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे, जो जून 2025 में कनाडा के कनानास्किस और नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई उनकी पिछली बैठकों पर आधारित होगी.
विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, "वे व्यापार और निवेश; ऊर्जा; महत्वपूर्ण खनिज; कृषि; शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार; और लोगों के बीच संबंधों जैसे खास मुद्दों पर चल रहे सहयोग का भी जायजा लेंगे. दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी अपने विचार साझा करेंगे."
मोदी और कार्नी दोनों भारत-कनाडा CEOs फोरम में भी शामिल होंगे. मंत्रालय के बयान में आगे लिखा है, "यह दौरा भारत-कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के एक अहम मोड़ पर हो रहा है."
बयान में कहा गया, "पहले ही, दोनों प्रधानमंत्री एक-दूसरे की चिंताओं और भावनाओं का सम्मान करने, लोगों के बीच मजबूत रिश्ते और बढ़ती आर्थिक समानताएं को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं. नेताओं के बीच होने वाली बैठक, आगे की सोच वाली पार्टनरशिप बनाने में भारत और कनाडा के सकारात्मक रुझान और साझा नजरिये को फिर से पुख्ता करने का मौका देगी."
कार्नी के दौरे का मुख्य मुद्दा आर्थिक जुड़ाव है. दोनों पक्षों से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर बातचीत फिर से शुरू करने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके लगभग $70 बिलियन करना है — यह नई दिल्ली और ओटावा दोनों के लिए एक मुख्य आर्थिक लक्ष्य है.
बातचीत व्यापार, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), और महत्वपूर्ण खनिजों पर होगी — ये ऐसे सेक्टर हैं जहां कनाडा भारत को एक बढ़ते हुए बाजार और रणनीतिक साझेदार, दोनों के तौर पर देखता है. दिल्ली में बातचीत से पहले मुंबई में बिजनेस लीडर्स के साथ कार्नी की बैठकें वाणिज्यिक लिंकेज और निवेश संवर्धन पर जोर देने का इशारा करती हैं. यह बदलाव ओटावा के बड़े लक्ष्य को दिखाता है कि कनाडा के इंटरनेशनल ट्रेड को पारंपरिक साझेदारों, खासकर अमेरिका से आगे बढ़ाकर, और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का फायदा उठाया जाए.
हालांकि आर्थिक एजेंडा केंद्र में है, लेकिन इस दौरे के रणनीतिक पहलू भी हैं. खबर है कि रक्षा और तकनीकी सहयोग को मजबूत करना, जिसमें AI जैसी नई टेक्नोलॉजी पर सहयोग शामिल है, एजेंडा में है, जो भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में साझा हितों को दिखाता है.
लोगों के बीच बेहतर रिश्ते, टैलेंट का आदान-प्रदान और पढ़ाई-लिखाई में सहयोग भी भारतीय और कनाडाई हितधारकों के लिए बहुत अधिक दिलचस्पी वाले क्षेत्र होंगे. ये सभी संकेत दिखाते हैं कि दोनों पक्ष सिर्फ आर्थिक हिसाब-किताब से आगे बढ़कर बहुआयामी जुड़ाव में दिलचस्पी रखते हैं.
किंग्स कॉलेज लंदन में किंग्स इंडिया इंस्टीट्यूट के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष (अध्ययन और विदेश नीति) हर्ष वी पंत के अनुसार, अर्थव्यवस्था, व्यापार और लोगों के बीच संबंधों के कारण भारत और कनाडा के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं.
पंत ने ईटीवी भारत से कहा, "दोनों देश बहु-सांस्कृतिक लोकतंत्र हैं. हालांकि, खालिस्तान और आतंकवाद से जुड़ी चुनौतियां रही हैं. लेकिन ट्रूडो ने घरेलू राजनीति को द्विपक्षीय संबंधों में ला दिया. वह समस्या का हिस्सा बन गए."
उन्होंने कहा कि ट्रूडो के ऑफिस छोड़ने के बाद, कार्नी संबंधों को दोबारा स्थापित करने जा रहे हैं. पंत ने कहा, "कार्नी का दौरा कई स्तर पर जरूरी है. यह व्यापार और अर्थव्यवस्था को फिर से मुख्य मंच पर लाने की कोशिश है. कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में घरेलू राजनीतिक बातचीत को कम कर दिया है."
उन्होंने आगे बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में, कार्नी दूसरे देशों के साथ रिश्तों में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "टेक्नोलॉजी, एनर्जी और लोगों के बीच संबंध जरूरी होंगे. महत्वपूर्ण मिनरल्स में सहयोग बातचीत का एक अहम हिस्सा होगा."
साथ ही, पंत ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियां बनी रहेंगी. उन्होंने कहा, "भारत इन मुद्दों को उठाता रहेगा. कार्नी ने इन चुनौतियों की बेहतर समझ दिखाई है."
कार्नी को एक उद्योगतंत्रवादी बताते हुए, नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक इमेजइंडिया (Imagindia) के अध्यक्ष और रणनीतिक मामलों के जानकारी रोबिंदर सचदेव ने कहा कि वह भारत-कनाडा संबंध को तीन तरह से देखते हैं. सचदेव ने कहा, "एक वाहक अमेरिका-कनाडा संबंध है. दूसरा वाहक कनाडा का उभरते हुए नए वर्ल्ड मैट्रिक्स में भागीदारों की तलाश है. तीसरा, उनके अनुसार, कार्नी भारत-कनाडा संबंधों पर एक नई इबारत लिखने की कोशिश कर रहे हैं."
सचदेव ने कहा, "वह (कार्नी) न केवल ट्रूडो द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कनाडा को एक नए दौर में ढालने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें दुनिया अस्थिर स्थिति में है."
कुल मिलाकर, कार्नी का भारत दौरा रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने, बड़ी आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और भारत को कनाडा के बड़े ट्रेड और रणनीतिक दृश्य में मजबूती से शामिल करने की एक बड़ी कोशिश है. यह कुछ वर्षों की उथल-पुथल के बाद सहयोग और व्यावहारिक जुड़ाव की ओर एक कूटनीतिक बदलाव को दिखाता है, जिससे व्यापार, तकनीक, सुरक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंध में लंबे समय तक फायदे हो सकते हैं.
