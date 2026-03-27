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क्या ईरान कानूनी तौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपना अधिकार जता सकता है? जानें, क्या कहता है अंतरराष्ट्रीय कानून

28 फरवरी को शुरू हुई जंग के बाद पूरे पश्चिम एशिया में तनाव फैल गया है. इस बीच, कूटनीति अब वैश्विक समुद्री व्यवस्था के सबसे संवेदनशील कानूनी विवाद में फंस गई है, और वह है हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की स्थिति.

अमेरिका के 15-सूत्रीय युद्धविराम प्रस्ताव को खारिज करते हुए, ईरान ने बदले में अपनी पांच मांगें रखी हैं. इनमें से एक प्रमुख मांग इस संकरे समुद्री मार्ग पर ईरान की संप्रभुता को औपचारिक अंतरराष्ट्रीय मान्यता देना है. बता दें कि दुनिया की तेल और गैस आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा हर रोज इसी रास्ते से होकर गुजरता है.

पहली नजर में, ईरान का तर्क भूगोल और समुद्री कानून पर आधारित लगता है

हॉर्मुज जलडमरूमध्य, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का एक समुद्री मार्ग है. इसके उत्तरी तट पर ईरान स्थित है, जबकि दक्षिणी तट पर मुसंदम प्रायद्वीप है, जो संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के मुसंदम प्रांत के बीच साझा है. यह जलडमरूमध्य लगभग 104 मील (167 किमी) लंबा है, जिसकी चौड़ाई लगभग 60 मील से लेकर 24 मील के बीच बदलती रहती है.

यह फारस की खाड़ी से खुले समुद्र तक जाने का एकमात्र समुद्री रास्ता है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक केंद्रों में से एक है. 2023-2025 के दौरान, दुनिया की 20 प्रतिशत लिक्विफाइड नेचुरल गैस और समुद्री मार्ग से होने वाले तेल व्यापार का 25 प्रतिशत हिस्सा हर साल इसी रास्ते से गुजरा. यह यूरोप और एशिया के लिए पेट्रोलियम उत्पादों का एक बड़ा स्रोत है और इसे यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा के लिए 'अति महत्वपूर्ण' बताया गया है. कतर, कुवैत और बहरीन जैसे कई खाड़ी देशों (GCC) के लिए भी यह एकमात्र समुद्री मार्ग है, और यहां किसी भी तरह की रुकावट से आपूर्ति में भारी कमी आ सकती है.

ऐतिहासिक रूप से, पश्चिम एशिया के संघर्षों के दौरान इस जलडमरूमध्य को कभी भी लंबे समय के लिए बंद नहीं किया गया है, हालांकि ईरान ने बीच-बीच में इसे बंद करने की धमकी दी थी और इसे बारूदी सुरंगों से पाटने की तैयारी भी की थी. लेकिन, 28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इजरायल गठबंधन द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद, अब यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए मुख्य केंद्र बन गया है.

चूंकि इसके एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ ओमान है, इसलिए लगभग पूरा जलमार्ग इन दोनों के 'क्षेत्रीय समुद्री क्षेत्र' (Territorial waters) में आता है. तेहरान का तर्क है कि इससे उसे व्यापक अधिकार मिलते हैं और वह यहां से गुजरने वाले जहाजों को नियंत्रित कर सकता है. लेकिन, क्या अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के व्यापक ढांचे के तहत यह व्याख्या सही है, यह एक बड़ा विवाद है.

अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के मुताबिक, तटीय देश अपने तट से 12 समुद्री मील तक के हिस्से को अपना समुद्री क्षेत्र बता सकते हैं. ईरान का कहना है कि उसने अपने तट और खाड़ी के प्रवेश द्वार पर स्थित द्वीपों के चारों ओर ऐसी सीमाएं तय की हैं, जिससे उसका समुद्री क्षेत्र बढ़ जाता है और उसे यहां व्यापक समुद्री अधिकार मिलते हैं.

ईरान, हॉर्मुज जलडमरूमध्य के कई महत्वपूर्ण रणनीतिक द्वीपों को नियंत्रित करता है, जिनमें केश्म, हॉर्मुज, लारक, और विवादित अबू मूसा व तुनब द्वीप शामिल हैं. ये द्वीप ईरान की नौसैनिक शक्ति के लिए प्रमुख सैन्य ठिकाने हैं, जहां मिसाइल बैटरियां और तेजी से हमला करने वाली नौकाओं के बेस मौजूद हैं. इनमें 'केश्म' सबसे बड़ा और प्रमुख लॉजिस्टिक हब है.

हालांकि खार्ग द्वीप सीधे तौर पर इस समुद्री मार्ग में नहीं है, लेकिन यह ईरान के तेल निर्यात का मुख्य केंद्र है. इस द्वीप पर अमेरिका-इजरायल गठबंधन ने हमला किया है और वाशिंगटन ने इस पर कब्जा करने की धमकी भी दी है.

संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के तहत, 'ट्रांजिट पैसेज' (पारगमन मार्ग) का नियम उन संकरे समुद्री रास्तों पर लागू होता है जो दो खुले समुद्रों या विशेष आर्थिक क्षेत्रों (EEZs) को जोड़ते हैं, और तटीय देश इसे रोक नहीं सकते. यह जहाजों और विमानों को बिना किसी बाधा के गुजरने की अनुमति देता है. हालांकि, ईरान ने इस संधि (UNCLOS) पर केवल हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से मंजूरी नहीं दी है.

तेहरान ने सभी देशों के लिए इस 'ट्रांजिट पैसेज' नियम को मानने से इनकार कर दिया है. इसके बजाय, ईरान का जोर इस बात पर है कि उसके समुद्री क्षेत्र से गुजरने वाले नौसैनिक और सैन्य जहाजों के लिए उसकी पूर्व अनुमति या नियमन अनिवार्य होना चाहिए.

नॉटिंघम लॉ स्कूल के प्रिंसिपल लेक्चरर मार्क चाडविक के अनुसार, ईरान के पास आत्मरक्षा में जवाब देने का सीमित अधिकार है, लेकिन यह केवल सैन्य ठिकानों के खिलाफ और सख्त सीमाओं के भीतर ही होना चाहिए. उनके मुताबिक, हॉर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से बंद करने के किसी भी प्रयास को सही ठहराना मुश्किल होगा.

चाडविक ने नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक ब्लॉग में लिखा है, 'संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून स्पष्ट करते हैं कि सभी जहाजों और विमानों को पारगमन का अधिकार है, जिसे रोका नहीं जाना चाहिए और जलडमरूमध्य की सीमा से लगे देशों को इसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए.'