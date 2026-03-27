क्या ईरान कानूनी तौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपना अधिकार जता सकता है? जानें, क्या कहता है अंतरराष्ट्रीय कानून
28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इजरायल गठबंधन द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद, अब यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए मुख्य केंद्र बन गया है.
Published : March 27, 2026 at 4:23 PM IST
28 फरवरी को शुरू हुई जंग के बाद पूरे पश्चिम एशिया में तनाव फैल गया है. इस बीच, कूटनीति अब वैश्विक समुद्री व्यवस्था के सबसे संवेदनशील कानूनी विवाद में फंस गई है, और वह है हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की स्थिति.
अमेरिका के 15-सूत्रीय युद्धविराम प्रस्ताव को खारिज करते हुए, ईरान ने बदले में अपनी पांच मांगें रखी हैं. इनमें से एक प्रमुख मांग इस संकरे समुद्री मार्ग पर ईरान की संप्रभुता को औपचारिक अंतरराष्ट्रीय मान्यता देना है. बता दें कि दुनिया की तेल और गैस आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा हर रोज इसी रास्ते से होकर गुजरता है.
पहली नजर में, ईरान का तर्क भूगोल और समुद्री कानून पर आधारित लगता है
हॉर्मुज जलडमरूमध्य, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का एक समुद्री मार्ग है. इसके उत्तरी तट पर ईरान स्थित है, जबकि दक्षिणी तट पर मुसंदम प्रायद्वीप है, जो संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के मुसंदम प्रांत के बीच साझा है. यह जलडमरूमध्य लगभग 104 मील (167 किमी) लंबा है, जिसकी चौड़ाई लगभग 60 मील से लेकर 24 मील के बीच बदलती रहती है.
यह फारस की खाड़ी से खुले समुद्र तक जाने का एकमात्र समुद्री रास्ता है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक केंद्रों में से एक है. 2023-2025 के दौरान, दुनिया की 20 प्रतिशत लिक्विफाइड नेचुरल गैस और समुद्री मार्ग से होने वाले तेल व्यापार का 25 प्रतिशत हिस्सा हर साल इसी रास्ते से गुजरा. यह यूरोप और एशिया के लिए पेट्रोलियम उत्पादों का एक बड़ा स्रोत है और इसे यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा के लिए 'अति महत्वपूर्ण' बताया गया है. कतर, कुवैत और बहरीन जैसे कई खाड़ी देशों (GCC) के लिए भी यह एकमात्र समुद्री मार्ग है, और यहां किसी भी तरह की रुकावट से आपूर्ति में भारी कमी आ सकती है.
ऐतिहासिक रूप से, पश्चिम एशिया के संघर्षों के दौरान इस जलडमरूमध्य को कभी भी लंबे समय के लिए बंद नहीं किया गया है, हालांकि ईरान ने बीच-बीच में इसे बंद करने की धमकी दी थी और इसे बारूदी सुरंगों से पाटने की तैयारी भी की थी. लेकिन, 28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इजरायल गठबंधन द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद, अब यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए मुख्य केंद्र बन गया है.
चूंकि इसके एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ ओमान है, इसलिए लगभग पूरा जलमार्ग इन दोनों के 'क्षेत्रीय समुद्री क्षेत्र' (Territorial waters) में आता है. तेहरान का तर्क है कि इससे उसे व्यापक अधिकार मिलते हैं और वह यहां से गुजरने वाले जहाजों को नियंत्रित कर सकता है. लेकिन, क्या अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के व्यापक ढांचे के तहत यह व्याख्या सही है, यह एक बड़ा विवाद है.
अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के मुताबिक, तटीय देश अपने तट से 12 समुद्री मील तक के हिस्से को अपना समुद्री क्षेत्र बता सकते हैं. ईरान का कहना है कि उसने अपने तट और खाड़ी के प्रवेश द्वार पर स्थित द्वीपों के चारों ओर ऐसी सीमाएं तय की हैं, जिससे उसका समुद्री क्षेत्र बढ़ जाता है और उसे यहां व्यापक समुद्री अधिकार मिलते हैं.
ईरान, हॉर्मुज जलडमरूमध्य के कई महत्वपूर्ण रणनीतिक द्वीपों को नियंत्रित करता है, जिनमें केश्म, हॉर्मुज, लारक, और विवादित अबू मूसा व तुनब द्वीप शामिल हैं. ये द्वीप ईरान की नौसैनिक शक्ति के लिए प्रमुख सैन्य ठिकाने हैं, जहां मिसाइल बैटरियां और तेजी से हमला करने वाली नौकाओं के बेस मौजूद हैं. इनमें 'केश्म' सबसे बड़ा और प्रमुख लॉजिस्टिक हब है.
हालांकि खार्ग द्वीप सीधे तौर पर इस समुद्री मार्ग में नहीं है, लेकिन यह ईरान के तेल निर्यात का मुख्य केंद्र है. इस द्वीप पर अमेरिका-इजरायल गठबंधन ने हमला किया है और वाशिंगटन ने इस पर कब्जा करने की धमकी भी दी है.
संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के तहत, 'ट्रांजिट पैसेज' (पारगमन मार्ग) का नियम उन संकरे समुद्री रास्तों पर लागू होता है जो दो खुले समुद्रों या विशेष आर्थिक क्षेत्रों (EEZs) को जोड़ते हैं, और तटीय देश इसे रोक नहीं सकते. यह जहाजों और विमानों को बिना किसी बाधा के गुजरने की अनुमति देता है. हालांकि, ईरान ने इस संधि (UNCLOS) पर केवल हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से मंजूरी नहीं दी है.
तेहरान ने सभी देशों के लिए इस 'ट्रांजिट पैसेज' नियम को मानने से इनकार कर दिया है. इसके बजाय, ईरान का जोर इस बात पर है कि उसके समुद्री क्षेत्र से गुजरने वाले नौसैनिक और सैन्य जहाजों के लिए उसकी पूर्व अनुमति या नियमन अनिवार्य होना चाहिए.
नॉटिंघम लॉ स्कूल के प्रिंसिपल लेक्चरर मार्क चाडविक के अनुसार, ईरान के पास आत्मरक्षा में जवाब देने का सीमित अधिकार है, लेकिन यह केवल सैन्य ठिकानों के खिलाफ और सख्त सीमाओं के भीतर ही होना चाहिए. उनके मुताबिक, हॉर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से बंद करने के किसी भी प्रयास को सही ठहराना मुश्किल होगा.
चाडविक ने नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक ब्लॉग में लिखा है, 'संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून स्पष्ट करते हैं कि सभी जहाजों और विमानों को पारगमन का अधिकार है, जिसे रोका नहीं जाना चाहिए और जलडमरूमध्य की सीमा से लगे देशों को इसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए.'
उन्होंने आगे कहा, 'भले ही ईरान इस संधि का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहां की गई व्यवस्थाओं को पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय कानून का हिस्सा माना जाता है- इसलिए ये सभी पर अनिवार्य रूप से लागू होती हैं. ईरान ने भी अतीत में संकेत दिया है कि वह इस स्थिति को स्वीकार करता है. ऐसे में मुख्य सवाल यह है कि क्या ईरान पर हुए हमले इस वर्तमान स्थिति को बदल देंगे?'
मार्क चाडविक का कहना है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के हमले की वैधता "बेहद संदिग्ध" है. उन्होंने तर्क दिया कि, "हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, ईरान को अपनी रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर इन पर हमला करने की अनुमति होगी:
(क) अमेरिका और इजरायल के सैन्य जहाज;
(ख) वे मालवाहक जहाज जिनमें मौजूद सामान या तेल का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने वाले देशों द्वारा सैन्य कार्यों के लिए किया जाना हो (यदि वे सैन्य कार्रवाई में मदद कर रहे हों और उन्हें नष्ट करने से ईरान को स्पष्ट सैन्य लाभ मिले)
(ग) 'दुश्मन युद्धपोतों के संरक्षण (Convoy) में चलने वाले' कोई भी जहाज (दूसरे शब्दों में, कोई भी जहाज जिसे अमेरिकी या इजरायली नौसेना इस रास्ते से सुरक्षा देकर ले जा रही हो, उसे ईरान वैध निशाना मान सकता है)
हकीकत तो यह है कि भले ही ईरान ने समुद्री कानून संधि को आधिकारिक मंजूरी न दी हो, लेकिन ज्यादातर कानूनी विद्वान और देश अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्य (Strait) से होने वाले 'ट्रांजिट पैसेज' (पारगमन) को पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय कानून का हिस्सा मानते हैं. इसका मतलब है कि यह संधि में शामिल होने या न होने के बावजूद सभी देशों पर लागू होता है.
यह व्यवस्था UNCLOS की धारा 37-44 में दी गई है और इसे इसलिए बनाया गया है ताकि हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण रास्ते वैश्विक व्यापार के लिए खुले रहें. इस नियम के तहत, न तो ईरान और न ही ओमान एकतरफा तरीके से इस रास्ते को रोक सकते हैं, यहां तक कि राजनीतिक कारणों से भी नहीं. यहां से जहाजों का गुजरना निरंतर और बिना रुके होना चाहिए, और तटीय देश इसे निलंबित नहीं कर सकते.
यूनिवर्सिटी मलाया के फैकल्टी ऑफ लॉ में सीनियर लेक्चरर और समुद्री कानून विशेषज्ञ रेड्जा जकारिया के अनुसार, UNCLOS अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्य को ऐसे समुद्री क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करता है जो खुले समुद्रों या विशेष आर्थिक क्षेत्रों (EEZs) के बीच 'ट्रांजिट पैसेज' की अनुमति देते हैं.
जकारिया ने मलेशियाई न्यूज वेबसाइट 'बिजनेस टुडे' के एक लेख में लिखा है, 'संक्षेप में, हालांकि ईरान के पास आत्मरक्षा का अधिकार है और वह नौवहन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपने घरेलू कानूनी आधार और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे सकता है, लेकिन अगर ऐसी कार्रवाई की जाती है, तो इसे UNCLOS और पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन माना जाएगा.'
तो, अब सवाल यह उठता है: क्या ईरान हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर पूर्ण संप्रभुता का दावा कर सकता है?
व्यापक रूप से स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, इसका जवाब है- नहीं! ईरान ऐसी पूर्ण संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता जो उसे एकतरफा तरीके से इस समुद्री मार्ग को नियंत्रित करने या बंद करने की अनुमति दे.
वर्तमान कानूनी ढांचा (पारंपरिक कानून और UNCLOS के सिद्धांत) सभी देशों के लिए स्वतंत्र 'ट्रांजिट पैसेज' (पारगमन) की रक्षा करता है. ईरान के घरेलू कानूनी तर्क और राजनीतिक दावे इन अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के विपरीत हैं, जिससे उसके एकतरफा दावे कानूनी रूप से कमजोर हो जाते हैं.
हालांकि, ईरान अपनी सैन्य शक्ति, भौगोलिक स्थिति और दबावकारी उपायों के जरिए यातायात को प्रभावित कर सकता है और उसमें बाधा डाल सकता है, जिससे उसे एक रणनीतिक बढ़त मिलती है.
व्यवहार में यह प्रभाव 'नियंत्रण' जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन फिर भी यह सभी जहाजों के लिए इस समुद्री मार्ग को बंद करने या विनियमित करने के मान्यता प्राप्त कानूनी संप्रभु अधिकार के बराबर नहीं है.
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