ETV Bharat / opinion

COP 31: वैज्ञानिकों की चेतावनी और बढ़ती आपदाओं के बीच क्या सही रफ्तार पकड़ पाएगा 'क्लाइमेट एक्शन'?

ब्राज़ील के बेलेम में COP30 U.N. क्लाइमेट समिट में एक प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए बैनर टांगते हुए. यह फाइल फोटो 21 नवंबर, 2025 की है. ( AP )

ग्लोबल क्लाइमेट समिट COP31 (कॉप31) की राह उन समुदायों के बीच से होकर गुजरती है, जो आज भी प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में, हाल ही में आई बाढ़ ने स्वास्थ्य केंद्रों को तबाह कर दिया, सड़कें तोड़ दीं और हजारों परिवारों को बेसहारा छोड़ दिया. इसके अलावा, अत्यधिक गर्मी, जंगलों की आग, सूखा और बेमौसम बाढ़ ने भी लोगों के जीवन और उनकी आजीविका को भारी नुकसान पहुंचाया है.

आंकड़े खुद इस बर्बादी की कहानी बयां करते हैं. कनाडा में साल 2025 में लगी जंगलों की आग में लगभग 89 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र जलकर खाक हो गया. मध्य उत्तर चीन में आई भीषण बाढ़ से 70 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए और लगभग 25 अरब डॉलर का सीधा आर्थिक नुकसान हुआ. वहीं, सोमालिया, इथियोपिया और केन्या में सूखा पड़ने से 1 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हैं, जिन्हें जीवित रहने के लिए मानवीय खाद्य सहायता (food assistance) की सख्त जरूरत है.