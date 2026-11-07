COP 31: वैज्ञानिकों की चेतावनी और बढ़ती आपदाओं के बीच क्या सही रफ्तार पकड़ पाएगा 'क्लाइमेट एक्शन'?
क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर हरि कृष्ण निबानुपुडी लिखते हैं- क्या देश अपने जमा किए गए वादों को क्लाइमेट एक्शन में बदल सकते हैं...
Published : November 7, 2026 at 7:55 PM IST
ग्लोबल क्लाइमेट समिट COP31 (कॉप31) की राह उन समुदायों के बीच से होकर गुजरती है, जो आज भी प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में, हाल ही में आई बाढ़ ने स्वास्थ्य केंद्रों को तबाह कर दिया, सड़कें तोड़ दीं और हजारों परिवारों को बेसहारा छोड़ दिया. इसके अलावा, अत्यधिक गर्मी, जंगलों की आग, सूखा और बेमौसम बाढ़ ने भी लोगों के जीवन और उनकी आजीविका को भारी नुकसान पहुंचाया है.
आंकड़े खुद इस बर्बादी की कहानी बयां करते हैं. कनाडा में साल 2025 में लगी जंगलों की आग में लगभग 89 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र जलकर खाक हो गया. मध्य उत्तर चीन में आई भीषण बाढ़ से 70 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए और लगभग 25 अरब डॉलर का सीधा आर्थिक नुकसान हुआ. वहीं, सोमालिया, इथियोपिया और केन्या में सूखा पड़ने से 1 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हैं, जिन्हें जीवित रहने के लिए मानवीय खाद्य सहायता (food assistance) की सख्त जरूरत है.
9 से 20 नवंबर तक तुर्की के अंताल्या में मिलने वाली सरकारों के सामने एक मुश्किल परीक्षा है. COP31 को यह दिखाना होगा कि इंटरनेशनल सहयोग इन नुकसानों की वजह बनने वाले हालात को बदल सकता है और अगली इमरजेंसी आने और पिछली इमरजेंसी से जूझ रहे समुदायों पर पड़ने वाले असर से पहले मदद दे सकता है.
धरती के बिगड़ने की रफ्तार हमारी नीतियों से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है
वैज्ञानिक चेतावनियां साफ दिखा रही हैं कि पर्यावरण में हो रहे बदलावों के मुकाबले हमारी राजनीतिक नीतियां और कदम बहुत धीमे हैं. साल 2026 की 'प्लेनेटरी हेल्थ चेक' (धरती की सेहत की जांच) रिपोर्ट से पता चलता है कि नौ में से सात 'प्लेनेटरी बाउंड्रीज' (धरती को सुरक्षित रखने वाली सीमाएं) पार हो चुकी हैं. इन सीमाओं को पार करने से बड़े संकट का खतरा तो बढ़ जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सारे बुरे नतीजे तय हो चुके हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता.
वायुमंडल में CO₂ का स्तर लगभग 426 पीपीएम तक पहुंच गया है, जो कि सुरक्षित मानी जाने वाली 350 पीपीएम की सीमा से काफी ऊपर है. जंगलों का दायरा अपनी कुल क्षमता का सिर्फ 64% बचा है, जबकि इसे सुरक्षित स्तर के लिए 78% होना चाहिए था. नदियों और जलस्रोतों के प्रवाह में भारी बदलाव आया है, जिसने बर्फ-मुक्त जमीन के 22.6% हिस्से को प्रभावित किया है, जबकि इसका सुरक्षित स्तर 12.9% ही था.
ये सारे दबाव मिलकर संकट को और बड़ा कर रहे हैं: नष्ट होते जंगल कम कार्बन सोख पाते हैं और पानी के बहाव को भी ठीक से नहीं संभाल पाते, वहीं समुद्र का बढ़ता तापमान समुद्री जीवों और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ा खतरा बन गया है. इंसानों द्वारा फैलाई गई CO₂ गैस का करीब आधा हिस्सा अब तक हमारी जमीन और समुद्र सोखते आए हैं, लेकिन यह सुरक्षा कवच हमेशा नहीं रहेगा.
मौजूदा वैश्विक वादों के हिसाब से धरती का तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है- जो कि बेहद खतरनाक है. इसके लिए अब बेहद कड़े फैसलों और जमीनी कार्रवाई की जरूरत है. तापमान का 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाना और समय का बीतना, खतरों को कई गुना बढ़ा देता है. बाद में धरती को ठंडा कर लेने से भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी या बेघर हुए लोगों को उनका जीवन वापस मिल जाएगा.
बैठकों का भरा हुआ कैलेंडर जमीनी नतीजों का विकल्प नहीं हो सकता
बॉन, लंदन, न्यूयॉर्क और सालाना कॉप (COP) समिट की अपनी अलग-अलग भूमिकाएं हैं: तकनीकी बातचीत में फैसले लिए जाते हैं, राजनीतिक शिखर सम्मेलन सहयोग बढ़ाते हैं, और बिजनेस व फाइनेंस फोरम निवेश को प्रोजेक्ट्स से जोड़ते हैं. लेकिन प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि उन पर कितना अमल किया गया. जीवाश्म ईंधन को धीरे-धीरे खत्म करने, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने और फंड बढ़ाने के COP के वादों का महत्व तभी है, जब उन्हें घरेलू नीतियों, निवेश और संस्थागत क्षमता में बदला जाए.
COP31 को "कार्यान्वयन कॉप" कहना कड़ी जांच की मांग करता है: वार्ताकारों को रुकावटों, जिम्मेदार संस्थाओं और समय-सीमा की पहचान करनी होगी. ऊर्जा की राजनीति अंटाल्या के फैसलों को तय करेगी. युद्ध, सप्लाई में रुकावटें और अस्थिर कीमतें रिन्यूएबल एनर्जी और कार्यकुशलता को बढ़ावा दे सकती हैं- या फिर जीवाश्म ईंधन के ऐसे बुनियादी ढांचे को जायज ठहरा सकती हैं जो दशकों के लिए राजनीतिक हितों को मजबूत कर दें.
दुबई और बाकू के बाद, COP31 एक बार फिर राष्ट्रपति पद के नेतृत्व और घरेलू ऊर्जा हितों पर सवाल उठाता है. तुर्की कोई खाड़ी का तेल उत्पादक देश नहीं है, लेकिन इसके विरोधाभास मायने रखते हैं: बिजली उत्पादन में पवन और सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 2020 में 12% से बढ़कर 2025 में 22% हो गई, फिर भी जीवाश्म ईंधन से 56% बिजली की आपूर्ति हुई और पावर सेक्टर का प्रदूषण रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. रिन्यूएबल एनर्जी में हुई ज्यादातर बढ़ोतरी ने बढ़ती मांग को पूरा किया, न कि जीवाश्म ईंधन की जगह ली.
लक्ष्य को पूरा करने के लिए निष्पक्षता के साथ फंड मिलना जरूरी है
विभिन्न देशों के बीच जिम्मेदारी, फंडिंग और बदलाव की रफ्तार को लेकर मतभेद हैं, क्योंकि सभी की परिस्थितियां अलग-अलग हैं. जो देश ऊर्जा की कमी, तंग बजट और कर्ज पर भारी ब्याज दरों का सामना कर रहे हैं, वे अमीर अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों पर नहीं चल सकते. पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी और विकास की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही आपदाओं से निपटने और राष्ट्रीय स्तर पर तय रास्तों पर समझौते किए जाने चाहिए.
ऊर्जा क्षेत्र में मौजूदा सालाना निवेश करीब 130 अरब डॉलर है, जो इस बदलाव के लिए जरूरी 500 अरब डॉलर के मुकाबले बेहद कम है. यही वजह है कि लक्ष्यों को हासिल करने के लिए फंड सबसे महत्वपूर्ण है और इसे ईमानदारी से लागू करने के लिए निष्पक्षता जरूरी है. हर देश को ऐसी पारदर्शी योजनाएं बनाने की जरूरत है जो यह दिखा सकें कि उनकी नीतियां किस तरह विकास को आगे बढ़ाती हैं, प्रदूषण को कम करती हैं और खतरों को घटाती हैं.
बिजलीकरण का नतीजा प्रदूषण में कमी के रूप में दिखना जरूरी है
COP 31 का लक्ष्य साफ है- साल 2035 तक कुल ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 35% करना. ट्रांसपोर्ट, हीटिंग और उद्योगों को बिजली पर ले जाने से कार्यकुशलता में सुधार होता है और आयातित ईंधनों पर निर्भरता कम होती है, लेकिन कोयला और गैस अभी भी बढ़ती मांग को पूरा कर सकते हैं. सरकारों को इस बिजलीकरण को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और मजबूत ग्रिड से जोड़ना चाहिए. विभिन्न देशों के रोडमैप में ऐसे प्रोजेक्ट, नियम-कानूनों में सुधार, निवेश योजनाएं और मील के पत्थर होने चाहिए जो रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को तीन गुना और ऊर्जा-कुशलता में सुधार को दोगुना कर सकें.
निवेश अभी भी असमान बना हुआ है: उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को 2024 में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा निवेश का केवल 15% मिला, जबकि उन्हें 2030 के दशक की शुरुआत तक सालाना लगभग 2.2 से 2.8 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत है. कर्ज पर भारी ब्याज दरें व्यावहारिक परियोजनाओं के रास्ते में रुकावट बनती हैं, जिसके कारण किफायती पूंजी और मजबूत प्रोजेक्ट पाइपलाइन होना बेहद जरूरी है.
इस बदलाव से रोजगार पैदा होने चाहिए, कौशल का विकास होना चाहिए और अर्थव्यवस्थाओं में विविधता आनी चाहिए. महत्वपूर्ण खनिजों की माइनिंग के लिए ऐसे सुरक्षा उपाय जरूरी हैं जो लोगों के विस्थापन, शोषण और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोक सकें.
अनुकूलन कोष
विकासशील देशों को पर्यावरण के अनुकूल ढलने के लिए सालाना करीब 365 अरब डॉलर के फंड की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो व्यावसायिक निवेश की सीमाओं को साफ दर्शाता है: स्वास्थ्य केंद्र, चेतावनी प्रणालियां और आर्द्रभूमि जैसी चीजें जनता के व्यापक भले के लिए होती हैं, लेकिन इनसे निजी निवेशकों को सीधा मुनाफा नहीं मिलता. यही वजह है कि सरकारी अनुदान और बेहद कम ब्याज वाली वित्तीय मदद इन कामों के लिए बेहद जरूरी हैं.
COP31 समिट को साल 2035 तक इस अनुकूलन कोष को तीन गुना करने के वादे को आगे बढ़ाना होगा. पहले तय किए गए 40 अरब डॉलर के आंकड़े के हिसाब से यह सालाना लगभग 120 अरब डॉलर बनता है, लेकिन इसका मुख्य आधार, पात्रता और प्रगति को मापने के पैमाने अभी भी साफ नहीं हैं. इसके अलावा, जटिल प्रक्रियाएं और स्थानीय स्तर पर क्षमता की कमी भी सबसे ज्यादा खतरे में रहने वाले लोगों को इस मदद से दूर कर देती हैं.
उदाहरण के लिए, दवाइयों पर निर्भर किसी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए आपदा के समय सुरक्षित रूप से बाहर निकलने की चेतावनी, यातायात के साधन और बिना किसी रुकावट के इलाज मिलना सबसे जरूरी होता है. अनुकूलन जहां नुकसान को कम करता है; वहीं 'हानि और क्षति' कोष उन अपूरणीय नुकसानों की भरपाई करता है जिन्हें टाला नहीं जा सकता, जैसे आजीविका का छिनना, विस्थापन, और सांस्कृतिक व सामुदायिक रिश्तों का टूटना.
'फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज' को भरोसेमंद फंडिंग, आसान प्रक्रियाओं और गैर-वित्तीय नुकसानों के लिए भी बिल्कुल सही समय पर मदद पहुंचाने की जरूरत है. प्रकृति को बचाने के वादों पर भी ठोस काम होना बाकी है: हालांकि 92% तटीय और द्वीप देशों ने अपनी जलवायु योजनाओं में समुद्री समाधानों को शामिल किया है, लेकिन उनमें से केवल 12% ही प्रदूषण कम करने के सबसे बड़े अवसरों पर काम कर रहे हैं.
जलवायु, जैव विविधता और भूमि-उपयोग की नीतियों का आपस में तालमेल होना बेहद जरूरी है: पर्यावरण की सुरक्षा इंसानों पर मंडराते खतरों को कम करती है, कार्बन को सोखकर रखती है और लोगों की आजीविका को सहारा देती है, जबकि बिना तालमेल के बनाई गई योजनाएं इन फायदों को खत्म कर देती हैं. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) के जुलाई 2025 के परामर्श ने, जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी मंजूरी दी, देशों की जलवायु जिम्मेदारियों को साफ कर दिया है.
हालांकि यह फैसला किसी हर्जाने या मुआवजे को तय नहीं करता, लेकिन यह अदालती मुकदमों, सरकारी नीतियों और जीवाश्म ईंधन से जुड़े फैसलों को काफी प्रभावित कर सकता है. सरकारों को अब गंभीर नुकसान रोकने और मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए कड़ी जांच का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनके लिए अपनी ढीली नीतियों या निष्क्रियता को सही ठहराना और मुश्किल हो जाएगा.
जो लोग जलवायु परिवर्तन का असली दर्द झेल रहे हैं, फैसलों को तय करने और उनके नतीजों को जांचने में उनकी भूमिका सबसे मुख्य होनी चाहिए. एक ऐसा वैश्विक मंच होना बेहद जरूरी है जहां सबकी बात सुनी जाए, खासकर उन देशों के लिए जिनके पास अन्य विकल्प बहुत सीमित हैं. इस समिट में सुधार ऐसा होना चाहिए जो इसके मूल महत्व को बनाए रखे, लेकिन फैसलों में देरी करने और अड़ंगा लगाने वाली हरकतों पर लगाम कसे.
मौसम के इस मिजाज के कारण इंतजार करने की कीमत दुनिया पहले से ही चुका रही है. अब COP31 समिट को यह साबित करना होगा कि इस बर्बादी को और बढ़ने से रोकने के लिए कौन आगे आकर ठोस कदम उठाएगा.
(लेखक का परिचयः हरि कृष्ण निबानुपुडी, क्लाइमेट चेंज, मानवीय प्रतिक्रिया और सस्टेनेबिलिटी के इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं.)
(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में व्यक्त किये गए विचार लेखक के निजी हैं, यहां दिए गए तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दिखाते हैं.)
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