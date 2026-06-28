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क्या चीन का नया कॉरिडोर भारत की पूर्वी रणनीति का टेस्ट कर सकता है?

यह पहल भारत-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते मुकाबले के बीच भारत के पड़ोस में चीन की बढ़ती रणनीतिक मौजूदगी का संकेत है.

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चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (दाएं) और विदेश मंत्री वांग यी शुक्रवार, 26 जून, 2026 को बीजिंग, चीन के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के साथ एक मीटिंग में शामिल हुए. (AP)
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By Aroonim Bhuyan

Published : June 28, 2026 at 10:32 AM IST

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नई दिल्ली: चीन के चीन-म्यांमार-बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रस्ताव ने दक्षिण एशिया और इंडो-पैसिफिक में चल रहे स्ट्रेटेजिक मुकाबले में एक नया पहलू जोड़ दिया है. शुक्रवार को बीजिंग में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत के दौरान यह घोषणा की गई कि अगर यह पहल पूरी हो जाती है, तो इससे भारत के पूर्वी पड़ोस में कनेक्टिविटी के तरीके बदल सकते हैं और बंगाल की खाड़ी के इलाके में बीजिंग की आर्थिक और स्ट्रेटेजिक मौजूदगी बढ़ सकती है.

प्रोथोम अलो न्यूज वेबसाइट ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ऑफिस के स्पोक्सपर्सन महदी अमीन के हवाले से कहा, 'प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान ने चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ कनेक्टिविटी पर डिटेल में बातचीत की. वहां एक प्रपोजल आया कि कैसे बांग्लादेश से म्यांमार होते हुए चीन तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा सकता है.'

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बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान (दाएं से दूसरे) शुक्रवार, 26 जून, 2026 को बीजिंग, चीन में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मीटिंग में शामिल हुए. (AP)

बीजिंग में दियाओयुताई स्टेट गेस्टहाउस में मीडिया को जानकारी देते हुए महदी अमीन ने कहा कि दोनों नेताओं ने कनेक्टिविटी, लोगों के बीच संपर्क, आपसी संबंधों को और बढ़ाने और चटगांव और मोंगला समुद्री बंदरगाहों को मॉडर्न बनाने के लिए चीनी मदद से जुड़े कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की.

उन्होंने कहा कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का मुख्य मकसद बांग्लादेश की इकॉनमी को बढ़ाना, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बढ़ाना और मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्टेशन को और बेहतर बनाना होगा. महदी अमीन ने यह भी कहा कि चीन ने चटगांव पोर्ट को और मॉडर्न बनाने में दिलचस्पी दिखाई है ताकि इसे एक रीजनल बिजनेस हब बनाया जा सके.

उन्होंने कहा, 'हम इस पर काम करना चाहते हैं कि इस पोर्ट को एक रीजनल हब के तौर पर कैसे डेवलप किया जा सकता है जो न केवल बांग्लादेश बल्कि दूसरे देशों को भी सर्विस दे सके.' इसके अलावा, उन्होंने कहा कि चीन ने मोंगला पोर्ट को अपग्रेड करने और इसे और ज़्यादा प्रोग्रेसिव और सर्विस-ओरिएंटेड बनाने में दिलचस्पी दिखाई है, क्योंकि इन मामलों पर बातचीत हुई थी.

अगर लागू किया जाता है, तो प्रस्तावित चीन-म्यांमार-बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के युन्नान प्रांत से म्यांमार होते हुए बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी तक एक स्ट्रेटेजिक आर्क बनाएगा. भारत के लिए यह उसके सेंसिटिव नॉर्थ-ईस्ट इलाके के ठीक पास एक बड़े चीनी सपोर्टेड कनेक्टिविटी आर्किटेक्चर के उभरने को दिखाएगा.

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चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (बीच में बाईं ओर) और म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग (बीच में दाईं ओर) मंगलवार, 16 जून, 2026 को बीजिंग, चीन के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में एक स्वागत समारोह में शामिल हुए. (AP)

इस प्रपोजल को साउथ एशिया में चीन के मौजूदा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) फुटप्रिंट के एक्सटेंशन के तौर पर और भारत के वेस्ट में चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) के पॉसिबल पूर्वी काउंटरपार्ट के तौर पर देखा जा सकता है. भारत का दावा है कि सीपीईसी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से होकर गुजरता है. बंगाल की खाड़ी इंडो-पैसिफिक में जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिशन के मेन थिएटर में से एक बन गई है.

चीन पहले से ही बांग्लादेश में पोर्ट, पावर प्रोजेक्ट और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सहित बड़े इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक रखता है. म्यांमार में बीजिंग बंगाल की खाड़ी पर स्ट्रेटेजिक क्यौकप्यू डीप-सी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के आस-पास सेंटर्ड चीन-म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को आगे बढ़ा रहा है.

बांग्लादेश को एक बड़े कॉरिडोर फ्रेमवर्क में शामिल करने से उन पानी के इलाकों में चीन की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पहुंच काफी बढ़ जाएगी, जिन्हें भारत पारंपरिक रूप से अपना असर वाला इलाका मानता है. नई दिल्ली के नजरिए से इससे उत्तरी हिंद महासागर में चीन के सपोर्ट से धीरे-धीरे एक लॉजिस्टिक और कमर्शियल नेटवर्क बन सकता है.

शायद इसका सबसे सीधा असर भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों पर पड़ेगा. यह प्रस्तावित कॉरिडोर भारत के संकरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास के इलाकों से होकर गुजरेगा, जिसे अक्सर 'चिकन नेक' कहा जाता है, जो भारत की मुख्य जमीन को उत्तर-पूर्व से जोड़ता है.

म्यांमार और बांग्लादेश को जोड़ने वाला चीन के सपोर्ट से बना इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत के सबसे कमज़ोर ज्योग्राफिकल चोकपॉइंट के आसपास के इलाकों में बीजिंग का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक असर बढ़ा सकता है. भारतीय सिक्योरिटी प्लानर्स ने लंबे समय से नॉर्थईस्ट को सिर्फ एक डेवलपमेंट का मुद्दा ही नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर भी माना है, जिसके लिए मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है. भारत ने अपने आस-पास के इलाके में खुद को मुख्य कनेक्टिविटी प्रोवाइडर के तौर पर स्थापित करने के लिए काफ़ी डिप्लोमैटिक और फाइनेंशियल रिसोर्स इन्वेस्ट किए हैं.

इंडिया-म्यांमार-थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, बांग्लादेश-भूटान-इंडिया-नेपाल (BBIN) कनेक्टिविटी इनिशिएटिव और बीम्सटेक (BIMSTEC) ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन जैसे प्रोजेक्ट्स भारत की पूर्वी रीजनल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी की रीढ़ हैं.

बांग्लादेश और म्यांमार को शामिल करने वाला चीन के नेतृत्व वाला कॉरिडोर अपने आखिरी स्कोप और फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर के आधार पर इनमें से कुछ इनिशिएटिव्स के साथ मुकाबला कर सकता है, उन्हें पूरा कर सकता है या शायद उन पर हावी हो सकता है.

भारत के लिए प्रस्तावित कॉरिडोर बांग्लादेश की तेजी से बेहतर होती बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी को भी दिखाता है. प्रधानमंत्री तारिक रहमान के तहत, ढाका नई दिल्ली और बीजिंग दोनों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखने और हर रिश्ते से ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक फ़ायदे उठाने का पक्का इरादा रखता है. बांग्लादेश ने भारत के साथ कामकाजी रिश्ते बनाए रखते हुए चीन के साथ भी करीबी रिश्ते बनाने की कोशिश की है.

हालांकि म्यांमार में भारत के पूर्व राजदूत राजीव भाटिया को शक है कि प्रस्तावित चीन-म्यांमार-बांग्लादेश कॉरिडोर जल्द ही हकीकत बन पाएगा या नहीं. भाटिया ने ईटीवी भारत को बताया, 'चीन में अभी-अभी हमारे पड़ोस से दो जरूरी दौरे हुए हैं, यानी म्यांमार के राष्ट्रपति और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, और दोनों का मकसद साफ तौर पर आर्थिक और दूसरे सहयोग को गहरा करना था और निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, व्यापार और बॉर्डर सहयोग के क्षेत्र में भी. तो, ये बातें दोनों के लिए बहुत मिलती-जुलती हैं.'

उन्होंने कहा कि चीन लंबे समय से चार देशों यानी चीन, बांग्लादेश, म्यांमार और भारत का एक फोरम चाहता रहा है. उन्होंने विस्तार से बताया, 'पिछले दशक में इसे बनाने की कई कोशिशें हुई लेकिन वे कभी सफल नहीं हुए. इसलिए अब वे एक नई चीज आजमा रहे हैं, जो बांग्लादेश, म्यांमार और चीन को शामिल करते हुए एक तरह का कनेक्टिविटी कॉन्सेप्ट और प्रोजेक्ट है.'

भाटिया ने बताया कि अगर कोई मैप को ध्यान से देखे, तो उसे पता चलेगा कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच समुद्री कनेक्टिविटी है क्योंकि दोनों देश बंगाल की खाड़ी के इलाके का हिस्सा हैं. उन्होंने कहा, 'जमीन कनेक्टिविटी भी है.'

'बांग्लादेश और म्यांमार के बीच करीब 271 किलोमीटर लंबा कॉमन लैंड बॉर्डर है तो, मान लीजिए आप बांग्लादेश से चीन के कुनमिंग में एक्सपोर्ट भेज रहे हैं. छोटा रास्ता म्यांमार से होकर जाएगा, आप जानते हैं, या तो दक्षिणी म्यांमार में या उत्तरी म्यांमार में, लेकिन यह म्यांमार को काटता है और फिर बांग्लादेश चीन का बहुत, बहुत करीबी पड़ोसी बन जाता है जो वैसे भी है. तो, कुल मिलाकर स्थिति यह है कि जब तक हमें यह पता नहीं चलता कि कौन सा सटीक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट प्लान किया जा रहा है, तब तक यह कहना मुश्किल होगा कि भारत पर इसका क्या असर होगा.'

उन्होंने म्यांमार में चल रहे अंदरूनी झगड़े की ओर भी इशारा किया, जो भारत के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे इंडिया-म्यांमार-थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे और कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में रुकावट डाल रहा है. उन्होंने कहा, 'ये लंबे समय से प्लान किए गए प्रोजेक्ट्स हैं. ये पूरे नहीं हुए हैं, न ट्राइलेटरल हाईवे और न ही कलादान मल्टीमॉडल प्रोजेक्ट.'

भाटिया ने कहा कि म्यांमार के रास्ते एक नए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की संभावनाओं का आकलन भारत के म्यांमार के रास्ते और म्यांमार तक के अपने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के भविष्य को देखते हुए किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, 'इसलिए अंदरूनी सुरक्षा के इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना चाहिए. मुझे लगता है कि हमें उस खास कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी का इंतजार करना चाहिए जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं, और फिर मुझे लगता है कि हम स्टडी करेंगे और जवाब देंगे.'

भारत के लिए प्रस्तावित चीन-म्यांमार-बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर एक याद दिलाने वाला काम करता है कि क्षेत्रीय असर पारंपरिक डिप्लोमेसी या मिलिट्री पावर जितना ही कनेक्टिविटी, व्यापार और विकास के मौके देने पर निर्भर करता है. आने वाले सालों में नई दिल्ली कैसे जवाब देती है, इससे न सिर्फ उसके उत्तर-पूर्वी इलाके का भविष्य तय होगा, बल्कि पूर्वी हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक में पावर का बड़ा बैलेंस भी तय होगा.

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