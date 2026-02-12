बजट 2026 में स्टार्टअप्स के लिए क्या है खास और कहां रह गई कमी?
बजट 2026 की असली परीक्षा इस बात से होगी कि ये स्टार्टअप्स को उनके पूरे जीवनचक्र के दौरान कितनी संस्थागत सहायता प्रदान कर पाते हैं.
Published : February 12, 2026 at 7:01 PM IST
2026-27 के केंद्रीय बजट को 'युवा शक्ति' पर आधारित बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह तीन प्रमुख 'कर्तव्यों' पर टिका है. विकास को गति देना, क्षमता निर्माण करना और 'विकसित भारत' की ओर भारत की यात्रा में समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करना. बजट भाषण में संरचनात्मक बदलावों, तकनीक-आधारित शासन और आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण हिस्सों के रूप में दीर्घकालिक सरकारी निवेश पर जोर दिया गया है.
यह ढांचा भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है. स्टार्टअप न केवल विकास का लाभ उठाने वाले निष्क्रिय घटक हैं, बल्कि वे उत्पादक, नवाचारी, रोजगार पैदा करने वाले और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भी हैं. हालांकि, बजट 2026 की असली परीक्षा इस बात से होगी कि ये ऊंचे लक्ष्य स्टार्टअप्स को उनके पूरे जीवनचक्र के दौरान कितनी संस्थागत सहायता प्रदान कर पाते हैं.
भारत में स्टार्टअप मोमेंट और पॉलिसी से उम्मीदें
भारत में अब 1.8 लाख से ज़्यादा जाने-माने स्टार्टअप हैं. 120 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हैं और फिनटेक, हेल्थ-टेक, एंटरप्राइज़ेज, क्लाइमेट-टेक, डिफेंस-टेक, स्पेस-टेक, और लीगल-टेक में एक्टिविटी बढ़ रही है.
पॉलिसी नैरेटिव ने इस बढ़ोतरी को सपोर्ट करने में मदद की है. जैसा कि स्टार्टअप इंडिया, बिजनेस करने में आसानी और घरेलू और इंटरनेशनल वेंचर कैपिटल की ग्रोथ ने किया है. हालांकि, इकोसिस्टम के पुराने होने के साथ, यूनियन बजट से उम्मीदें बदल गई हैं. सिंबॉलिक एनकरेजमेंट की जगह स्ट्रक्चरल, लाइफसाइकल-सेंसिटिव सपोर्ट ने ले ली है.
बजट 2026 में कई व्यापक और क्षेत्रीय संकेत शामिल हैं जो स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल हैं. सरकार ने पूंजीगत व्यय के माध्यम से राज्य-नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसे वित्त वर्ष 2026-27 में बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष 11.2 लाख करोड़ रुपये था. यह पूंजीगत व्यय बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स, नेटवर्क कनेक्टिविटी और शहरी इकोसिस्टम को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, जो टियर-II और टियर-III शहरों में स्टार्टअप्स के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.
बजट 2026 में कई मैक्रो और सेक्टोरल सिग्नल शामिल हैं जो स्टार्टअप के लिए अच्छे हैं
सबसे पहले, सरकार ने कैपिटल खर्च के जरिए राज्य के नेतृत्व वाली ग्रोथ पर अपना फोकस दोहराया है. जिसके FY 2026-27 में बढ़कर 12.2 लाख करोड़ होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 11.2 लाख करोड़ था. लगातार कैपिटल खर्च से इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, नेटवर्क कनेक्टिविटी और शहरी इकोसिस्टम को बेहतर बनाने वाले प्रोविज़न बेहतर हो सकते हैं जो स्टार्टअप की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो सकते हैं. खासकर टियर-II और टियर-III शहरों में. हालांकि यह सिर्फ स्टार्टअप के लिए नहीं है.
दूसरा, बजट में टेक्नोलॉजी और भविष्य के क्षेत्रों जैसे AI, सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन कैप्चर पर गहरा जोर दिया गया है, जो स्टार्टअप्स के लिए निर्विवाद रूप से अप्रत्यक्ष अवसर पैदा करते हैं. 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0', 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश वाली 'बायोफार्मा शक्ति' और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए बढ़ा हुआ समर्थन ऐसी पहलें हैं, जो भारत की उत्पादन प्रणालियों में नवाचार को जोड़ने की मंशा को दर्शाती हैं.
तीसरा, 10 हजार करोड़ रुपये के 'एसएमई ग्रोथ फंड' का निर्माण और 'सेल्फ-रिलायंट इंडिया फंड' में अतिरिक्त फंड डालना, 'चैंपियन एसएमई' विकसित करने के इरादे का संकेत है. ग्रोथ-स्टेज वाले स्टार्टअप जो एसएमई में बदल रहे हैं, उनके लिए यह पूंजी जुटाना आसान बना सकता है और वेंचर कैपिटल पर उनकी अत्यधिक निर्भरता को कम कर सकता है.
10 हजार करोड़ रुपये के एसएमई ग्रोथ फंड की खबर और सेल्फ-रिलायंट इंडिया फंड में वृद्धि, 'चैंपियन एसएमई' बनाने की सरकार की इच्छा का स्पष्ट संकेत है. इसके 'ग्रोथ स्टेज' वाले स्टार्टअप्स के लिए महत्वपूर्ण परिणाम होंगे.
वे स्टार्टअप जो शुरुआती दौर में विफल नहीं होते और राजस्व का एक स्थिर मॉडल बनाना शुरू कर देते हैं, वे अपने आप एसएमई की श्रेणी में आ जाते हैं. इस स्तर पर वेंचर कैपिटल पर अत्यधिक निर्भरता उनकी लंबी अवधि की स्थिरता को खतरे में डाल सकती है.
इस संबंध में, SME ग्रोथ फंड जैसी पूंजी (जिसमें मालिकाना हक नहीं छोड़ना पड़ता) की उपलब्धता स्टार्टअप्स को राहत देती है. यह उन्हें अपनी हिस्सेदारी गंवाए बिना विस्तार करने, तकनीक को बेहतर बनाने और बाजार तक पहुंच बनाने में मदद करती है. अंततः, फंडिंग का यह तरीका स्टार्टअप्स को न केवल तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां बनाएगा, बल्कि उन्हें लंबे समय तक टिकने वाली ऐसी आर्थिक इकाइयां भी बनाएगा जो रोजगार और मूल्य पैदा कर सकें.
कुल मिलाकर, ये कदम सरकार के उस झुकाव को मजबूती देते हैं जो बड़े पैमाने पर उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग की गहराई और आर्थिक स्थिरता पर केंद्रित है- जो एक फलते-फूलते स्टार्टअप इकोसिस्टम के मुख्य आधार हैं.
बजट 2026 एक स्टार्टअप के तौर पर कुछ खास कमियां दिखाता है
पहले, बजट 2026 में स्टार्टअप्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण कमियां हैं, खासकर शुरुआती और सीड-लेवल पर. बड़े महानगरीय क्षेत्रों से बाहर स्थित आइडिया-स्टेज और कैंपस स्टार्टअप्स के लिए जोखिम पूंजी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, और बजट नवाचार के भौगोलिक केंद्रीकरण को विकेंद्रीकृत करने में विफल रहा है.
दूसरा, बजट स्टार्टअप्स के लिए नियमों को आसान बनाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता. वित्त मंत्री ने GST सरलीकरण और लेबर कोड नोटिफिकेशन जैसे 350 से अधिक सुधारों का जिक्र किया, जिनका उद्देश्य अनुपालन लागत को कम करना है. हालांकि, छोटी टीमों और अस्थिर आय वाली नई कंपनियों को अभी भी उन्हीं कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है, जो स्थापित और बड़ी कंपनियों के लिए बने हैं. स्टार्टअप्स के लिए एक अलग 'कंप्लायंस फ्रेमवर्क' की कमी एक अधूरा सपना ही रह गई है.
तीसरा, ESOP (कर्मचारी शेयर स्वामित्व योजना) टैक्स और टैलेंट को प्रोत्साहित करने पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है. वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे स्टार्टअप्स के लिए ESOP संपत्ति बनाने का सबसे बड़ा जरिया हो सकता है. इस क्षेत्र में नीतिगत स्पष्टता की कमी भारत की बेहतरीन टैलेंट को अपने साथ जोड़े रखने की क्षमता को कमजोर करती है.
MSME-स्टार्टअप एकीकरण: एक अनछुआ अवसर
एक अन्य महत्वपूर्ण लेकिन कम चर्चित पहलू बजट 2026 के तहत MSME क्षेत्र के लिए घोषित किए जा रहे प्रोत्साहन हैं. क्रेडिट गारंटी कार्यक्रमों का विस्तार, विशेष ऋण, तकनीकी अपग्रेडेशन में सहायता और क्लस्टर निर्माण कार्यक्रम पारंपरिक MSME क्षेत्र की तरह लग सकते हैं, लेकिन ये स्टार्टअप जगत के लिए भी बेहद उपयोगी हैं.
हकीकत यह है कि कई भारतीय व्यवसाय ऐसे स्टार्टअप हैं जो आगे चलकर MSME बन जाते हैं. मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, एग्रीटेक, हेल्थ-टेक उपकरणों और हरित प्रौद्योगिकियों में स्टार्टअप तेजी से MSME सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहे हैं. MSMEs के लिए ऋण की उपलब्धता, सरकारी खरीद में प्राथमिकता और तकनीक का हस्तांतरण अप्रत्यक्ष रूप से स्टार्टअप्स की बाजार तक पहुंच और उनके विस्तार (Scalability) को बढ़ावा देता है.
हालांकि, जिस चीज की कमी है, वह है एक स्पष्ट नीतिगत मार्ग जो स्टार्टअप और MSME के बीच के इस बदलाव को आधिकारिक तौर पर स्वीकार करे. एक ऐसा स्पष्ट ढांचा जो स्टार्टअप के नवाचार को MSME की स्थिरता के साथ जोड़ सके, न केवल स्टार्टअप्स के विफल होने की आशंका को कम करेगा, बल्कि MSME क्षेत्र में दीर्घकालिक नवाचार भी लाएगा.
भारत में स्टार्टअप्स के नीतिगत ढांचे में रणनीतिक कमियां
ऐसी ही एक कमी का उदाहरण 'एग्जिट इकोसिस्टम' है. स्टार्टअप्स के अस्तित्व के लिए शुरुआती फंडिंग के साथ-साथ आईपीओ, विलय, अधिग्रहण और एक सेकेंडरी मार्केट के रूप में बाहर निकलने के रास्ते भी जरूरी हैं. हालांकि भारत में स्टार्टअप्स की लिस्टिंग की संख्या में मामूली सुधार देखा गया है, लेकिन बजट 2026 में एग्जिट रूट्स को गहरा करने या 'कैपिटल रीसाइक्लिंग' (पूंजी के पुनर्चक्रण) को गति देने के लिए किसी भी संस्थागत सुधार का अभाव दिखता है.
दूसरी कमी ESG और क्लाइमेट-टेक फंडिंग के क्षेत्र में है. बजट में अगले पांच वर्षों में 'कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज' (CCUS) पर 20,000 करोड़ रुपये के भारी खर्च का प्रस्ताव है. इसके बावजूद, सार्वजनिक पूंजी, निजी निवेश और जोखिम गारंटी वाले 'ब्लेंडेड फाइनेंस' मॉडल की कमी है, जिसकी जरूरत जलवायु अनुकूलन और स्वच्छ तकनीक वाले स्टार्टअप्स को होती है. स्टार्टअप-केंद्रित ऐसे स्पष्ट तंत्र अब भी बजट से नदारद हैं.
निष्कर्ष के तौर पर, हालांकि बजट में शिक्षा-से-रोजगार और यूनिवर्सिटी टाउनशिप के बीच संबंध दिखाए गए हैं और कौशल कार्यक्रमों के सुझाव दिए गए हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों को पूरी तरह से स्टार्टअप निर्माण केंद्र के रूप में एकीकृत नहीं किया गया है. यूनिवर्सिटी-आधारित सीड फंड, आईपी के व्यवसायीकरण और सरकारी खरीद तक पहुंच जैसे बेहतर प्रोत्साहन भारत में नवाचार की पाइपलाइन को काफी मजबूत कर सकते थे.
संकेतों से तंत्र की ओर
बजट 2026 निरंतरता, आत्मविश्वास और व्यापक आर्थिक सतर्कता को दर्शाता है. यह भारत को एक ऐसी तकनीक-आधारित और वैश्विक स्तर पर सुलभ अर्थव्यवस्था के रूप में पुष्ट करता है, जिसकी नींव सरकारी निवेश और संरचनात्मक सुधारों पर टिकी है. लेकिन जहां तक स्टार्टअप्स की बात है, नीतिगत संकेतों को जमीनी हकीकत में बदलने की प्रक्रिया अभी पूरी तरह सफल नहीं हुई है.
स्टार्टअप्स को भारत के दीर्घकालिक विकास का चालक बनाने के लिए, भविष्य के बजटों को केवल सामान्य क्षेत्रीय प्रोत्साहन तक सीमित नहीं रहना चाहिए. इसके बजाय, उन्हें ऐसे संस्थागत ढांचे स्थापित करने चाहिए जो स्टार्टअप्स को 'आइडिया' से लेकर 'स्केल' और फिर 'एग्जिट' (निकास) तक मजबूती प्रदान करें. उद्यमिता का केवल महिमामंडन करने और उसे व्यवस्थित रूप से सशक्त बनाने के बीच का यह बदलाव ही अंततः यह तय करेगा कि भारत में स्टार्टअप की सफलता की कहानियां एक अपवाद बनी रहेंगी या एक सामान्य नियम बन जाएंगी.
उन्हीं परिस्थितियों में, जब स्टार्टअप्स, MSMEs और विश्वविद्यालयों के बीच बेहतर तालमेल होगा, तभी 'विकसित भारत' की राह पर नवाचार एक स्थिर आर्थिक शक्ति बन पाएगा. इस दिशा में बजट 2026 द्वारा कुछ अच्छे संकेत दिए गए हैं. हालांकि, इन संकेतों को कार्रवाई के एक निरंतर माध्यम में बदलने के लिए, आने वाले बजटों को अधिक व्यावहारिक और मजबूत संस्थागत ढांचों की ओर बढ़ना होगा.
(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल के लेखक प्रो. पी. श्रीनिवास सुब्बाराव हैं. वो, NALSAE यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ, हैदराबाद के मैनेजमेंट स्टडीज़ डिपार्टमेंट के हेड और डायरेक्टर हैं. इस आर्टिकल में बताए गए विचार उनके अपने हैं. यहां बताए गए तथ्य और राय ETV भारत के विचारों को नहीं दिखाते हैं.)
