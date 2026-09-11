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ब्रिक्स शिखर सम्मेलन : ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कितनी कामयाबी मिल पाएगी, भारत के सामने बड़ी चुनौती

जैसे-जैसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता अपने आखिरी शिखर सम्मेलन की ओर बढ़ रही है, इस समूह के सामने एक बड़ी आर्थिक चुनौती दिख रही है. वह है तेजी से बंटती और अस्थिर होती ग्लोबल इकॉनमी. चुनौती ये है कि इस परिस्थिति में विकास की गति को किस तरह से बरकरार रखा जाए.

आज ब्रिक्स में दुनिया के कुछ सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक, उपभोक्ता, खनिज अर्थव्यवस्थाएं और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर शामिल हैं. इसके बढ़े हुए सदस्यों में दुनिया की लगभग आधी आबादी और परचेजिंग-पावर-पैरिटी के हिसाब से ग्लोबल जीडीपी का लगभग 40 फीसदी हिस्सा शामिल है. फिर भी, इस आर्थिक ताकत को मजबूती में बदलने की इसकी क्षमता एक ही बात पर निर्भर करेगी - ऊर्जा सुरक्षा.

ऊर्जा, ब्रिक्स के लगभग हर बड़े मकसद का आधार है. औद्योगीकरण के लिए भरोसेमंद बिजली चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग में कॉम्पिटिशन की क्षमता सस्ती ऊर्जा पर निर्भर करती है. डिजिटलाइजेशन से बिजली की नई मांग पैदा हो रही है. और अधिक रणनीतिक आजादी के लिए अर्थव्यवस्थाओं को ग्लोबल एनर्जी मार्केट में आने वाली रुकावटों का सामना करने में सक्षम होना जरूरी है. लेकिन ऊर्जा सुरक्षा का मतलब ही बदल रहा है.

कई दशकों तक, मुख्य रूप से पर्याप्त तेल, गैस और कोयला हासिल करने पर ही ध्यान दिया जाता रहा. क्लीन-एनर्जी (साफ-सुथरी ऊर्जा) की ओर बढ़ने से यह जोखिम अब पूरी वैल्यू चेन में फैल रहा है. हो सकता है कि कोई अर्थव्यवस्था आयातित तेल पर अपनी निर्भरता कम कर ले, लेकिन फिर वह आयातित लिथियम, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ, बैटरी, सोलर कंपोनेंट या ग्रिड टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो जाए. रेयर अर्थ को छोड़कर, 2025 में मुख्य ऊर्जा खनिजों की रिफाइंड सप्लाई में सबसे बड़े रिफाइनिंग देश की हिस्सेदारी 72 फीलदी थी. वहीं, एक ही साल में 35 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी के बाद ग्लोबल बैटरी की मांग 1.5 TWh से अधिक हो गई.

इसलिए, ब्रिक्स के लिए ऊर्जा सुरक्षा को अब सिर्फ ऊर्जा से जुड़ी एक अलग समस्या के तौर पर नहीं देखा जा सकता. इसे आर्थिक मज़बूती के एक बड़े ढांचे में शामिल करना होगा — जिसमें संसाधन, सप्लाई चेन, फाइनेंस और तकनीकी क्षमता जैसी चीजें शामिल हों. इसलिए फिर से वही सवाल है, ब्रिक्स में ऐसी मजबूती लाने के लिए भारत किस तरह के ढांचागत बदलाव ला सकता है ? मुझे लगता है कि तीन बदलाव बहुत अहम होंगे.

--- पहला, क्लीन-एनर्जी वैल्यू चेन में निर्भरता से हटकर विविधता (डाइवर्सिफिकेशन) की ओर बढ़ना. ऊर्जा बदलाव के लिए जरूरी कई संसाधन ब्रिक्स देशों के पास सामूहिक रूप से अच्छी-खासी मात्रा में मौजूद हैं. लेकिन संसाधनों की उपलब्धता का मतलब अपने-आप ऊर्जा सुरक्षा नहीं होता. जोखिम अब माइनिंग से कहीं आगे बढ़ गया है. खनिज निकालने की तुलना में प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और क्लीन-टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग का काम बहुत कम जगहों पर केंद्रित है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अनुमान है कि 2035 तक, मुख्य सप्लाई चेन के बाहर नियोजित कैथोड मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, अनुमानित लिथियम माइनिंग क्षमता का सिर्फ एक-तिहाई हिस्सा ही होगी. रेयर अर्थ के मामले में भी, प्रोसेसिंग और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग में विविधता लाने की तुलना में माइनिंग में विविधता तेजी से आ रही है.

इसलिए, ब्रिक्स के सामने एक नए एनर्जी सिस्टम में पुराने आर्थिक मॉडल को दोहराने का जोखिम है. संसाधन-समृद्ध विकासशील अर्थव्यवस्थाएं कच्चा माल एक्सपोर्ट करती हैं, जबकि अधिक वैल्यू वाली प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग कहीं और केंद्रित रहती हैं. भारत को ब्रिक्स 'ग्रीन वैल्यू चेन पार्टनरशिप' के लिए जोर देना चाहिए, जो माइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और रीसाइक्लिंग तक फैली हो.

रणनीतिक खनिजों - जैसे लिथियम, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ और बैटरी मटीरियल - के एक चुने हुए समूह के लिए, ब्रिक्स सप्लाई-चेन की कमजोरियों का पता लगा सकता है और यह पहचान सकता है कि सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रोसेसिंग, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और रीसाइक्लिंग की क्षमताएं कैसे बांटी जा सकती हैं. इससे होने वाले आर्थिक फायदे बहुत बड़े हो सकते हैं.

लैटिन अमेरिका पहले से ही दुनिया के कॉपर माइन आउटपुट का लगभग 40 फीसदी और लिथियम का लगभग एक-चौथाई हिस्सा पैदा करता है, फिर भी वह अपने द्वारा निकाले गए मुख्य एनर्जी खनिजों (लिथियम को छोड़कर) का केवल पांचवां हिस्सा ही रिफाइन करता है. आईईए का अनुमान है कि अधिक घरेलू प्रोसेसिंग से इस क्षेत्र में खनिजों से होने वाली वैल्यू 2035 तक लगभग $220 बिलियन तक बढ़ सकती है, जो मौजूदा स्तर से लगभग 50 फीसदी अधिक है.

इसका मकसद आत्मनिर्भरता नहीं है. इसका मकसद यह पक्का करना है कि ग्रीन ट्रांजिशन (पर्यावरण-अनुकूल बदलाव) से रणनीतिक निर्भरता सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह न जाए, बल्कि उसमें विविधता आए.