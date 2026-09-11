ब्रिक्स शिखर सम्मेलन : ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कितनी कामयाबी मिल पाएगी, भारत के सामने बड़ी चुनौती
भारत को कुछ ऐसा करना है जिसे ब्रिक्स लीगेसी के रूप में जाना जाएगा. उसमें ऊर्जा सुरक्षा सबसे अहम क्षेत्र है.
By Aparna Roy
Published : September 11, 2026 at 7:06 PM IST
जैसे-जैसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता अपने आखिरी शिखर सम्मेलन की ओर बढ़ रही है, इस समूह के सामने एक बड़ी आर्थिक चुनौती दिख रही है. वह है तेजी से बंटती और अस्थिर होती ग्लोबल इकॉनमी. चुनौती ये है कि इस परिस्थिति में विकास की गति को किस तरह से बरकरार रखा जाए.
आज ब्रिक्स में दुनिया के कुछ सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक, उपभोक्ता, खनिज अर्थव्यवस्थाएं और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर शामिल हैं. इसके बढ़े हुए सदस्यों में दुनिया की लगभग आधी आबादी और परचेजिंग-पावर-पैरिटी के हिसाब से ग्लोबल जीडीपी का लगभग 40 फीसदी हिस्सा शामिल है. फिर भी, इस आर्थिक ताकत को मजबूती में बदलने की इसकी क्षमता एक ही बात पर निर्भर करेगी - ऊर्जा सुरक्षा.
ऊर्जा, ब्रिक्स के लगभग हर बड़े मकसद का आधार है. औद्योगीकरण के लिए भरोसेमंद बिजली चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग में कॉम्पिटिशन की क्षमता सस्ती ऊर्जा पर निर्भर करती है. डिजिटलाइजेशन से बिजली की नई मांग पैदा हो रही है. और अधिक रणनीतिक आजादी के लिए अर्थव्यवस्थाओं को ग्लोबल एनर्जी मार्केट में आने वाली रुकावटों का सामना करने में सक्षम होना जरूरी है. लेकिन ऊर्जा सुरक्षा का मतलब ही बदल रहा है.
कई दशकों तक, मुख्य रूप से पर्याप्त तेल, गैस और कोयला हासिल करने पर ही ध्यान दिया जाता रहा. क्लीन-एनर्जी (साफ-सुथरी ऊर्जा) की ओर बढ़ने से यह जोखिम अब पूरी वैल्यू चेन में फैल रहा है. हो सकता है कि कोई अर्थव्यवस्था आयातित तेल पर अपनी निर्भरता कम कर ले, लेकिन फिर वह आयातित लिथियम, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ, बैटरी, सोलर कंपोनेंट या ग्रिड टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो जाए. रेयर अर्थ को छोड़कर, 2025 में मुख्य ऊर्जा खनिजों की रिफाइंड सप्लाई में सबसे बड़े रिफाइनिंग देश की हिस्सेदारी 72 फीलदी थी. वहीं, एक ही साल में 35 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी के बाद ग्लोबल बैटरी की मांग 1.5 TWh से अधिक हो गई.
इसलिए, ब्रिक्स के लिए ऊर्जा सुरक्षा को अब सिर्फ ऊर्जा से जुड़ी एक अलग समस्या के तौर पर नहीं देखा जा सकता. इसे आर्थिक मज़बूती के एक बड़े ढांचे में शामिल करना होगा — जिसमें संसाधन, सप्लाई चेन, फाइनेंस और तकनीकी क्षमता जैसी चीजें शामिल हों. इसलिए फिर से वही सवाल है, ब्रिक्स में ऐसी मजबूती लाने के लिए भारत किस तरह के ढांचागत बदलाव ला सकता है ? मुझे लगता है कि तीन बदलाव बहुत अहम होंगे.
--- पहला, क्लीन-एनर्जी वैल्यू चेन में निर्भरता से हटकर विविधता (डाइवर्सिफिकेशन) की ओर बढ़ना. ऊर्जा बदलाव के लिए जरूरी कई संसाधन ब्रिक्स देशों के पास सामूहिक रूप से अच्छी-खासी मात्रा में मौजूद हैं. लेकिन संसाधनों की उपलब्धता का मतलब अपने-आप ऊर्जा सुरक्षा नहीं होता. जोखिम अब माइनिंग से कहीं आगे बढ़ गया है. खनिज निकालने की तुलना में प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और क्लीन-टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग का काम बहुत कम जगहों पर केंद्रित है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अनुमान है कि 2035 तक, मुख्य सप्लाई चेन के बाहर नियोजित कैथोड मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, अनुमानित लिथियम माइनिंग क्षमता का सिर्फ एक-तिहाई हिस्सा ही होगी. रेयर अर्थ के मामले में भी, प्रोसेसिंग और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग में विविधता लाने की तुलना में माइनिंग में विविधता तेजी से आ रही है.
इसलिए, ब्रिक्स के सामने एक नए एनर्जी सिस्टम में पुराने आर्थिक मॉडल को दोहराने का जोखिम है. संसाधन-समृद्ध विकासशील अर्थव्यवस्थाएं कच्चा माल एक्सपोर्ट करती हैं, जबकि अधिक वैल्यू वाली प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग कहीं और केंद्रित रहती हैं. भारत को ब्रिक्स 'ग्रीन वैल्यू चेन पार्टनरशिप' के लिए जोर देना चाहिए, जो माइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और रीसाइक्लिंग तक फैली हो.
रणनीतिक खनिजों - जैसे लिथियम, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ और बैटरी मटीरियल - के एक चुने हुए समूह के लिए, ब्रिक्स सप्लाई-चेन की कमजोरियों का पता लगा सकता है और यह पहचान सकता है कि सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रोसेसिंग, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और रीसाइक्लिंग की क्षमताएं कैसे बांटी जा सकती हैं. इससे होने वाले आर्थिक फायदे बहुत बड़े हो सकते हैं.
लैटिन अमेरिका पहले से ही दुनिया के कॉपर माइन आउटपुट का लगभग 40 फीसदी और लिथियम का लगभग एक-चौथाई हिस्सा पैदा करता है, फिर भी वह अपने द्वारा निकाले गए मुख्य एनर्जी खनिजों (लिथियम को छोड़कर) का केवल पांचवां हिस्सा ही रिफाइन करता है. आईईए का अनुमान है कि अधिक घरेलू प्रोसेसिंग से इस क्षेत्र में खनिजों से होने वाली वैल्यू 2035 तक लगभग $220 बिलियन तक बढ़ सकती है, जो मौजूदा स्तर से लगभग 50 फीसदी अधिक है.
इसका मकसद आत्मनिर्भरता नहीं है. इसका मकसद यह पक्का करना है कि ग्रीन ट्रांजिशन (पर्यावरण-अनुकूल बदलाव) से रणनीतिक निर्भरता सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह न जाए, बल्कि उसमें विविधता आए.
--- दूसरी बात, सिर्फ क्लाइमेट फाइनेंस की उपलब्धता पर ही नहीं, बल्कि कैपिटल की लागत पर भी ध्यान देना चाहिए. कई ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं के लिए, एनर्जी ट्रांजिशन में रुकावट सिर्फ महत्वाकांक्षा की कमी से नहीं आती. रुकावट इस बात से आती है कि उस महत्वाकांक्षा को फाइनेंस करना कितना महंगा है.
विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ बिजली सिस्टम का विस्तार करना, औद्योगीकरण करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और क्लीन एनर्जी में निवेश करना होता है. फिर भी, तकनीकी रूप से सही प्रोजेक्ट्स अक्सर इसलिए मुश्किल में पड़ जाते हैं क्योंकि उधार लेने की लागत, करेंसी एक्सपोजर और बाजार के जोखिमों की वजह से कैपिटल महंगा हो जाता है.
न्यू डेवलपमेंट बैंक को खास तौर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं की फाइनेंसिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था. इसकी 2022-26 की रणनीति में $30 बिलियन की मंजूरी का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 40 फीसदी क्लाइमेट मिटिगेशन और अडैप्टेशन के लिए और 30 फीसदी फाइनेंसिंग लोकल करेंसी में होनी थी. अगले चरण में एनडीबी खुद कितना लोन देता है, इससे आगे बढ़कर यह देखना होगा कि वह कितना अतिरिक्त कैपिटल जुटा सकता है.
भारत को एनडीबी के एक मजबूत रिस्क-शेयरिंग संस्थान बनने के लिए जोर देना चाहिए. एक खास प्रोजेक्ट-तैयारी और गारंटी विंडो ग्रिड, स्टोरेज, क्लीन इंडस्ट्री और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शुरुआती दौर की फंडिंग, क्रेडिट एन्हांसमेंट, गारंटी और फर्स्ट-लॉस इंस्ट्रूमेंट्स दे सकती है. तब पब्लिक कैपिटल उन जोखिमों को उठा सकती है जिन्हें प्राइवेट निवेशक उठाने को तैयार नहीं होते, जिससे प्राइवेट फाइनेंस का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें आ सके.
लोकल-करेंसी में लोन देना भी उतना ही जरूरी होना चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर रुपये, रियाल या रैंड में कमाई करता है, लेकिन डॉलर में लिए गए कर्ज का भुगतान करता है, उसमें एक्सचेंज-रेट का जोखिम होता है, जिसका उस प्रोजेक्ट की क्वालिटी से कोई लेना-देना नहीं होता. एनडीबी अपनी 2027–31 की रणनीति के तहत लोकल-करेंसी फाइनेंसिंग को 40–50% तक बढ़ाने पर विचार कर रहा है. भारत को इसे बैंक के अगले चरण का मुख्य हिस्सा बनाना चाहिए. ग्रीन फाइनेंस के लिए किए गए निवेश की मात्रा से हटकर, ग्रीन कैपिटल की लागत में हुई कमी पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है.
--- तीसरा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से हटकर प्रौद्योगिकी सह-विकास की ओर बढ़ना चाहिए. ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक और विरोधाभास का सामना करना पड़ रहा है. ये स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए दुनिया के कुछ सबसे बड़े भावी बाजारों का प्रतिनिधित्व करती हैं, फिर भी कई उभरती ऊर्जा मूल्य श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण तकनीकी क्षमताएं अन्यत्र केंद्रित हैं.यह निर्भरता पेटेंट से कहीं अधिक व्यापक है. आईईए के अनुसार, प्रमुख आपूर्ति श्रृंखलाओं से बाहर स्थित नए महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण परियोजनाओं की पूंजी लागत 20 फीसदी से 150 फीसदी से अधिक हो सकती है, जबकि परिचालन लागत औसतन लगभग 50 फीसदी अधिक होती है. विशेष उपकरण, तकनीकी विशेषज्ञता, कौशल और औद्योगिक जानकारी स्वयं रणनीतिक परिसंपत्तियां बन गई हैं.
इसलिए, "टेक्नोलॉजी ट्रांसफर" (तकनीक का हस्तांतरण) वाली पारंपरिक क्लाइमेट भाषा अब अपर्याप्त है. यह भाषा मानती है कि तकनीक दुनिया के एक हिस्से में विकसित होती है और दूसरे हिस्से में ट्रांसफर की जाती है. इसके बजाय, ब्रिक्स को मिलकर तकनीक विकसित करने, उनका प्रदर्शन करने और उन्हें बनाने की क्षमता विकसित करनी चाहिए. ब्रिक्स के संयुक्त टेक्नोलॉजी मिशन विश्वविद्यालयों, सरकारी प्रयोगशालाओं, स्टार्ट-अप्स और निर्माताओं को कुछ चुनिंदा साझा चुनौतियों - जैसे लंबे समय तक ऊर्जा भंडारण, स्मार्ट ग्रिड, मिनरल प्रोसेसिंग, रीसाइक्लिंग और कम लागत वाली कूलिंग - पर एक साथ ला सकते हैं. इन तकनीकों को संयुक्त रूप से विकसित किया जा सकता है, अलग-अलग ब्रिक्स बाजारों में इनका प्रदर्शन किया जा सकता है और बड़े पैमाने पर इनके लिए एनडीबी के जरिए फ़ंडिंग की जा सकती है.
भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज के लिए 'ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' शुरू करके पहले ही एक रास्ता बना लिया है. अगला कदम जानकारी साझा करने वाले प्लेटफॉर्म को साझा तकनीकी क्षमता में बदलना है.भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ने इस समूह के एजेंडे में एनर्जी रेजिलिएंस (ऊर्जा के मामले में मज़बूती) को केंद्र में रखा है. अब इसका अंतिम शिखर सम्मेलन इस विचार को आर्थिक रूप से ठोस आधार दे सकता है.
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