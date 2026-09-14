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ब्रिक्स कूटनीति से रक्षा सहयोग तक: भारत और वियतनाम ने रणनीतिक साझेदारी को गहरा किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट 2026 के दूसरे दिन भारत मंडपम में अपने वियतनामी समकक्ष ले मिन्ह हंग का स्वागत किया. ( PTI )

भारत और वियतनाम हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले समुद्री रास्तों पर भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण जगहों पर हैं.

इस तरह, मोदी-हंग मीटिंग ने राजनीतिक ढांचा दिया, जबकि सिंह-ट्रुओंग थांग की बातचीत ने उस ढांचे को एक मज़बूत सुरक्षा आयाम देना शुरू किया. हाल की रक्षा बातचीत में समुद्री सहयोग पर जोर शायद रणनीतिक रूप से सबसे अहम हिस्सा है.

नई दिल्ली के लिए भी यह समीकरण उतना ही जरूरी है. भारत वियतनाम को एक ऐसे देश के तौर पर देखता है जो आसियान केंद्रीयता, नेविगेशन की आज़ादी, नियमों पर आधारित समुद्री व्यवस्था और रणनीतिक स्वायत्तता में उसके दिलचस्पी को शेयर करता है.

इस मामले में वियतनाम का हिस्सा लेना बहुत जरूरी है. हनोई ने पारंपरिक रूप से सोच-समझकर बनाई गई विदेश नीति अपनाई है, जिसमें उसने अपनी रणनीतिक आजादी को बचाते हुए बड़ी ताकतों के साथ रिश्ते बनाए रखे हैं. इसलिए, ब्रिक्स के साथ इसका जुड़ाव जरूरी नहीं कि किसी खास पावर ब्लॉक के साथ तालमेल दिखाता हो. बल्कि, यह वियतनाम को आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक जुड़ाव के लिए एक और प्लेटफॉर्म देता है.

भारत के लिए, इससे द्विपक्षीय संबंध को एक और बहुपक्षीय आयाम मिलता है. नई दिल्ली अपनी ब्रिक्स चेयरपर्सनशिप का इस्तेमाल सिर्फ ग्रुप के अंदर बातचीत के लिए ही नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ और खास इंडो-पैसिफिक पार्टनर्स के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ाने के लिए भी कर रही है.

यह बात अपने आप में महत्वपूर्ण है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात हुई. वियतनाम ने नई दिल्ली समिट में ब्रिक्स साझेदार देश के तौर पर हिस्सा लिया, जिससे हनोई को बड़े ग्रुप और खासकर भारत के साथ जुड़ने का एक नया मौका मिला.

मई 2026 के संयुक्त वक्तव्य में साफ तौर पर रक्षा और सुरक्षा सहयोग को सुरक्षा सहयोग का एक अहम हिस्सा बताया गया और इसमें रक्षा-नीति वार्ता, एक्सरसाइज, स्टाफ की बातचीत, जॉइंट रिसर्च और सह-निर्माण, नौसेना और वायु सेना के साथ बातचीत, जानकारी साझाकरण, जल विज्ञान, क्षमता निर्माण और रक्षा-औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने की बात कही गई.

वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अहम पिलर है और साउथ-ईस्ट एशिया के साथ भारत के बड़े जुड़ाव में एक अहम साझेदार है. वियतनाम को नई दिल्ली पहले से ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन महासागर (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) और भारत की व्यापक भारत-प्रशांत भागीदारी के प्रमुख स्तंभ के रूप में मानता है.

“दोनों नेताओं ने आपसी महत्व के अलग-अलग क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर भी अपने विचार शेयर किए, और अपनी साझेदारी को और मज़बूत करने का वादा दोहराया." भारत और वियतनाम के बीच पुरानी दोस्ती है, जो साझा सभ्यतागत विरासत, आपसी विश्वास और समझ पर आधारित है.

शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स समिट के दौरान अपने वियतनामी समकक्ष हंग के साथ मीटिंग की. विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में कहा, “इस मीटिंग में दोनों नेताओं को आपसी रिश्तों में हुई तरक्की को रिव्यू करने का मौका मिला, जिसे मई 2026 में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ़ वियतनाम के अध्यश्र टो लैम के भारत दौरे के दौरान एक एडवांस व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था.”

मंत्रालय ने आगे कहा, “दोनों पक्षों ने आसियान के नेतृत्व वाले सिस्टम के जरिए व्यावहारिक रक्षा सहयोग बढ़ाने के अपने साझा कमिटमेंट को फिर से पक्का किया, और कहा कि एडीएमएम-प्लस विशेषज्ञों के कार्य समूह जैसे मिलकर काम करने वाले प्लेटफॉर्म, इंडो-पैसिफिक में क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और सामूहिक सुरक्षा आर्किटेक्चर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं.”

बयान के अनुसार, दोनों पक्षों ने जटिल सुरक्षा गतिशीलता से निपटने के लिए बहुपक्षीय मंचों में करीबी तालमेल की अहमियत पर ज़ोर दिया. खास तौर पर, उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आसियान - ASEAN) और रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (ADMM-प्लस) के तहत सक्रिय भागीदारी के महत्व पर जोर दिया.

मंत्रालय ने कहा, “चर्चा संयुक्त पहल को तेज करने, प्रौद्योगिकी साझाकरण और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर केंद्रित थी. दोनों पक्षों ने शांतिपूर्ण, स्थिर और नियम-आधारित क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए समुद्री और रक्षा संबंधों को बढ़ाने के अपने साझा वादे को फिर से दोहराया.”

रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, सिंह और ट्रुओंग थांग के बीच मीटिंग में दोस्ती के रिश्ते को मजबूत करने, क्षेत्रीय सुरक्षा को आगे बढ़ाने और द्विपक्षीय संवर्धित व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर फोकस किया गया.

दोनों मीटिंग का एक साथ होना जरूरी है: द्विपक्षीय जहां लीडर्स ने रिश्ते के लिए बड़ी राजनीतिक दिशा तय की, वहीं रक्षा वार्ता का मकसद उस रणनीतिक इरादे को इंडो-पैसिफिक में बढ़ती भू-राजनैतिक अनिश्चितता के समय में गहरे सैन्य, समुद्री, तकनीकी और औद्योगिक सहयोग में बदलना है.

नई दिल्ली: भारत-वियतनाम उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को रविवार को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा उपमंत्री सीनियर लेफ्टिनेंटजनरल गुयेन ट्रुओंग थांग के बीच हुई मीटिंग से नई रफ़्तार मिली है. यह मीटिंग नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग के साथ द्विपक्षीय मीटिंग के ठीक बाद हुई.

वियतनाम का समुद्र तट उसे दक्षिण चीन सागर पर नजर रखने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान देता है, जबकि प्रमुख भारतीय महासागर समुद्री मार्गों के किनारे भारत की स्थिति दोनों देशों को पूरक समुद्री हित प्रदान करती है. उनके मई 2026 के संयुक्त वक्तव्य में साउथ चाइना सी में शांति, स्थिरता, सुरक्षा, दक्षिण चीन सागर में नौवहन और उड़ान की सुरक्षा और आज़ादी बनाए रखने की अहमियत पर ज़ोर दिया गया, साथ ही झगड़ों को अंतरराष्ट्रीय कानून, खासकर समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) के हिसाब से शांति से सुलझाने की बात कही गई.

यह भाषा इसलिए जरूरी है क्योंकि यह नई दिल्ली और हनोई के बीच एक बड़े मेल को दिखाती है, बिना किसी भी पक्ष ने रिश्ते को साफ तौर पर किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं बताया है. मौजूदा भू-राजनैतिक माहौल में यह अंतर मायने रखता है.

दक्षिण चीन सागर एशिया के सबसे विवादित समुद्री क्षेत्रों में से एक बना हुआ है, जहां चीन अपने बड़े दावे करता है और वियतनाम भी प्रतिस्पर्धी दावों वाले दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में से एक है.

इस बैकग्राउंड में, वियतनाम के साथ भारत के बढ़ते रक्षा रिश्ते नई दिल्ली को बड़े इंडो-पैसिफिक में अपनी मौजूदगी और साझेदारी को मजबूत करने का एक तरीका देते हैं, साथ ही आसियान के नेतृत्व वाले क्षेत्रीय सिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं. इसलिए, सिंह और ट्रुओंग थांग का एडीएमएम-प्लस पर खास जोर देने का फ़ैसला बहुत जरूरी है. भारत-वियतनाम रक्षा सहयोग को सिर्फ एक द्विपक्षीय व्यवस्था के तौर पर नहीं देखा जा रहा है. दोनों पक्ष आसियान के नेतृत्व वाले ढांचे के जरिए व्यावहारिक सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना चाहते हैं.

यह आसियान केंद्रीयता के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे सपोर्ट से काफी मेल खाता है. एडीएमएम-प्लस आसियान रक्षा संस्थानों और उनके बड़े संवाद साझेदार को एक साथ लाता है और विशेषज्ञों के कार्य समूह के जरिए प्रैक्टिकल सहयोग के लिए तंत्र देता है.

वियतनाम के लिए, आसियान उसकी क्षेत्रीय कूटनीति का केंद्र बना हुआ है. भारत के लिए, आसियान के नेतृत्व वाले सुरक्षा आर्किटेक्चर में मजबूत भागीदारी, एक नया सैन्य गुट बनाने का प्रभाव बनाए बिना, इंडो-पैसिफिक में अपने जुड़ाव को गहरा करने का एक रास्ता देती है.

इसलिए, एडीएमएम-प्लस पर नई मीटिंग में ज़ोर देने से एक ज़रूरी रणनीतिक मैसेज जाता है: भारत और वियतनाम एक मज़बूत क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा चाहते हैं, लेकिन एक समावेशी के आसपास बनाया गया आसियान-सेंटर्ड और नियम-आधारित सिस्टम के आस-पास बना हो.

प्रौद्योगिकी साझाकरण और रक्षा-औद्योगिक सहयोग का जिक्र भी उतना ही ज़रूरी है. भारत ने अपनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल के तहत मित्र देशों के लिए रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में खुद को स्थापित करने की तेजी से मांग की है.

इस बीच, वियतनाम अपने रक्षा संबंधों में विविधता लाने और अपनी स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है. इससे समुद्री निगरानी, ​​नौसैनिक प्लेटफॉर्म, बिना इंसान वाले सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, साइबर क्षमताएं और दूसरी नई टेक्नोलॉजी जैसे एरिया में सहयोग की काफी गुंजाइश बनती है.

भारत-वियतनाम रणनीतिक रिश्ते के लिए चीन एक जरूरी बैकग्राउंड है, भले ही न तो नई दिल्ली और न ही हनोई को द्विपक्षीय रक्षा चर्चा में बीजिंग को साफ तौर पर पहचानने की जरूरत है. साउथ चाइना सी में चीन के साथ वियतनाम का समुद्री विवाद और चीन के साथ भारत का बड़ा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, उनकी सुरक्षा सोच में एक तरह का मेल पैदा करते हैं.

साथ ही, भू-राजनैतिक हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं. वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सालों के तनाव के बाद भारत और चीन खुद भी आपसी रिश्तों को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं. मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स समिट के दौरान बातचीत की, जिसमें दोनों पक्षों ने मतभेदों को मैनेज करने और रिश्तों में लंबे समय तक सुधार लाने की जरूरत पर चर्चा की.

इससे वियतनाम के प्रति भारत का नजरिया खास तौर पर बारीक हो जाता है. नई दिल्ली एक ही समय में बीजिंग के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश कर सकती है और साथ ही वियतनाम जैसे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारियों को भी मज़बूत कर सकती है.

यह भारत के बड़े कूटनीतिक नजरिए से मेल खाता है, औपचारिक गठबंधन के बजाय राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय स्थिरता के आधार पर साझेदारी मजबूत हो रही है.

उदयपुर के उसानास फाउंडेशन (Usanas Foundation) थिंक टैंक में रिसर्च एसोसिएट रुचिका शर्मा के अनुसार, रणनीतिक रूप से विवादित साउथ चाइना सी और बड़े इंडो-पैसिफिक में चीन के बढ़ते असर के बीच भारत और वियतनाम का रक्षा-औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने पर ज़ोर देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है.

शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, "यह उल्लेखनीय है कि भारत और वियतनाम ने जटिल सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एडीएमएम-प्लस जैसे आसियान के नेतृत्व वाले तंत्रों के माध्यम से अपने सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया. हालांकि, भारत और वियतनाम को चीन को नाराज करने से बचते हुए सावधानी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि भारत ने खुद ब्रिक्स 2026 समिट में नए उच्च-स्तरीय जुड़ाव का अनुभव किया है. उन्होंने आगे कहा कि इन घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए, हाल ही में हुआ ब्रह्मोस एग्रीमेंट और भारत में होने वाला अगला रक्षा नीति वार्ता यह दिखाती है कि यह रिश्ता किसी समझौते तक सीमित नहीं है."

शर्मा ने कहा, "वियतनाम के साथ मजबूत होते रिश्ते भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी फिट बैठते हैं, जो इस इलाके में एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार के तौर पर भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाता है."

असल में, ब्रिक्स समिट ने भारत और वियतनाम को एक नया राजनीतिक प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन सिंह-ट्रुओंग थांग मीटिंग दिखाती है कि दोनों देश इस गति का इस्तेमाल ज़्यादा असरदार द्विपक्षीय संबंध को गहरा करने के लिए करना चाहते हैं - जो समुद्री सुरक्षा, रक्षा प्रौद्योगिकी, रणनीतिक स्वायत्तता और नियमों पर आधारित इंडो-पैसिफिक ऑर्डर पर ज़्यादा आधारित होगा.

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