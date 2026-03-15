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Explained: पश्चिम एशिया संकट पर ब्रिक्स की एक आवाज कितनी जरूरी? जानें भारत के सामने कूटनीतिक अवसर और पेच

पश्चिम एशिया संघर्ष पर BRICS देशों में आम सहमति के लिए भारत का जोर रहेगा. अलग-अलग सदस्यों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती रहेगी.

Iran Israel Conflict Diplomacy
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो स्थित मॉडर्न आर्ट म्यूज़ियम में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पारंपरिक 'फैमिली फोटो' सत्र में भाग लिया. यह तस्वीर 6 जुलाई 2025 की है. (ANI)
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By Aroonim Bhuyan

Published : March 15, 2026 at 4:49 PM IST

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पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल गठबंधन और ईरान के बीच बढ़ती जंग के बीच, राजनयिक हलकों में ब्रिक्स (BRICS) समूह के एक संभावित साझा बयान पर सबकी नजरें टिकी हैं.

चूंकि इस समूह के कई सदस्य या तो सीधे तौर पर इस संघर्ष में शामिल हैं या फिर संबंधित पक्षों के करीबी सहयोगी हैं, ऐसे में एक आम सहमति वाला रुख भू-राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है. यह बयान यह भी तय कर सकता है कि विकासशील देश इस संकट पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं.

Iran Israel Conflict Diplomacy
शनिवार, 14 मार्च, 2026 को संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह में एक तेल प्लांट पर ईरानी ड्रोन के मलबे के गिरने के बाद आग और धुएं का गुबार उठता हुआ. (AP)

इस साल समूह के अध्यक्ष के रूप में, भारत एक साझा बयान के लिए सदस्य देशों के बीच बातचीत का समन्वय कर रहा है. यह कवायद इस मंच की उस क्षमता की परीक्षा ले सकती है, जिसमें अलग-अलग रणनीतिक हितों वाले देशों के बीच एक साझा राय बनाने की कोशिश की जा रही है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शनिवार को क्षेत्र की स्थिति पर आयोजित एक ब्रीफिंग के दौरान कहा, "जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिक्स (BRICS) के कुछ सदस्य पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात में सीधे तौर पर शामिल हैं. इस वजह से चल रहे संघर्ष पर ब्रिक्स का एक साझा नजरिया बनाने में चुनौतियां आ रही हैं. ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में, हम 'शेरपा चैनल' के जरिए सदस्य देशों के बीच बातचीत का समन्वय कर रहे हैं."

जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स शेरपाओं की पिछली बैठक 12 मार्च को वर्चुअली हुई थी. उन्होंने कहा, "हम एक साझा रुख विकसित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अलग-अलग रायों के कारण यह मुश्किल रहा है. इसके अलावा, हमारा नेतृत्व भी ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ बातचीत कर रहा है और हम उनके साथ संपर्क बनाए रखेंगे ताकि इस मुद्दे पर किसी एक निश्चित नतीजे पर पहुंचा जा सके."

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शनिवार, 14 मार्च, 2026 को तेहरान में ईरान की डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी और सुप्रीम लीडर के सीनियर एडवाइजर जनरल अली शमखानी के अंतिम संस्कार के दौरान शोक मनाते लोग. (AP)

ब्रिक्स का संभावित साझा बयान इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

ब्रिक्स 11 उभरती अर्थव्यवस्थाओं- ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और इंडोनेशिया- का एक बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है. ये देश दुनिया की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी और वैश्विक जीडीपी के 37.3 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं. यह समूह आर्थिक सहयोग, भू-राजनीतिक प्रभाव और वैश्विक शासन में सुधारों को बढ़ावा देता है.

मूल रूप से 2006 में 'ब्रिक' (BRIC) के रूप में गठित इस समूह में 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद यह 'ब्रिक्स' (BRICS) बन गया. 2024-2025 में इसका और विस्तार हुआ, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और इंडोनेशिया शामिल हुए.

यही कारण है कि पश्चिम एशिया के मौजूदा संघर्ष पर ब्रिक्स गुट के एक सहमति वाले बयान का बड़ा राजनयिक और भू-राजनीतिक महत्व होगा. यह समूह तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं और 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) के एक प्रभावशाली मंच के रूप में उभरा है. इसकी सामूहिक राय अक्सर सुरक्षा, शासन और बहुपक्षवाद पर होने वाली वैश्विक चर्चाओं को दिशा देने का काम करती है.

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शुक्रवार, 6 मार्च, 2026 को लेबनान के बेरूत के दक्षिणी उपनगरों के दहियाह में इज़राइली एयरस्ट्राइक के बाद उठता धुआं. (AP)

ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में ईरान भारत से क्या चाहता है?

शनिवार को रणधीर जायसवाल की यह टिप्पणी उन खबरों के बाद आई है, जिनमें कहा गया था कि ईरान ने सैन्य आक्रामकता के खिलाफ ब्रिक्स की एकजुटता मांगी है, क्योंकि इस साल भारत इस समूह की अध्यक्षता कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेश्कियान के साथ क्षेत्र की स्थिति को लेकर टेलीफोन पर बातचीत की थी.

इस बातचीत के बाद विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, "राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री को ईरान की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी और क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर अपना नजरिया साझा किया. प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और भारत के इस निरंतर रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए. प्रधानमंत्री ने ईरान सहित पूरे क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भलाई को भारत की प्राथमिकता बताया, साथ ही ऊर्जा और वस्तुओं के निर्बाध पारगमन (बिना रुकावट आवाजाही) के महत्व पर भी जोर दिया."

मोदी-पेजेश्कियान की बातचीत के बाद, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पिछले दो हफ्तों में चौथी बार अपने ईरानी समकक्ष सैयद अराघची से बात की. जयशंकर-अराघची वार्ता के बाद ईरानी विदेश मंत्रालय ने अपने 'X' (ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट किया.

पोस्ट में लिखा- "ईरानी विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय निकायों और संगठनों के लिए ईरान के खिलाफ सैन्य आक्रामकता की निंदा करना आवश्यक है. बहुपक्षीय सहयोग विकसित करने के मंच के रूप में ब्रिक्स (BRICS) के महत्व और स्थिति को रेखांकित करते हुए, अराघची ने मौजूदा मोड़ पर क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने में इस संस्था की रचनात्मक भूमिका को अनिवार्य बताया."

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शनिवार, 14 मार्च, 2026 को लेबनान के बेरूत के दक्षिणी इलाके दहियाह में इज़राइली हवाई हमले में तबाह हुई एक इमारत से धुआं उठते देख मलबे के ऊपर खड़ा एक आदमी. (AP)

ब्रिक्स के लिए एक साझा बयान जारी करना एक जटिल मामला क्यों है?

चूंकि इस संकट में वे देश शामिल हैं जो सीधे तौर पर इस समूह से जुड़े हुए हैं, इसलिए ब्रिक्स के एक सहमति वाले बयान का महत्व और बढ़ गया है. ईरान खुद ब्रिक्स का सदस्य है. रूस और चीन के ईरान के साथ रणनीतिक संबंध हैं. वहीं, भारत इजरायल, ईरान और अमेरिका सहित सभी पक्षों के साथ अपने संबंध बनाए रखता है.

हालांकि, ईरान ब्रिक्स के सदस्य देशों- सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE)- में स्थित अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाता रहा है. इसी पृष्ठभूमि में, ब्रिक्स का एक साझा बयान असामान्य राजनयिक महत्व रख सकता है. अपनी विस्तारित सदस्यता के साथ, ब्रिक्स अब वैश्विक आबादी, आर्थिक उत्पादन और ऊर्जा संसाधनों के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है. नतीजतन, इसकी सामूहिक आवाज तेजी से 'ग्लोबल साउथ' की चिंताओं को दर्शाती है, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और भू-राजनीतिक स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर.

लेकिन ब्रिक्स के संभावित साझा बयान का महत्व खुद इस समूह के भीतर के जटिल भू-राजनीतिक संबंधों से भी जुड़ा है. कई पश्चिमी गठबंधनों के विपरीत, जो साझा सुरक्षा ढांचे के इर्द-गिर्द बने होते हैं, ब्रिक्स उन देशों को एक साथ लाता है जिनकी रणनीतिक प्राथमिकताएं और विदेश नीतियां एक-दूसरे से काफी अलग हैं. ऐसे संदर्भ में, अमेरिका, इजरायल और ईरान से जुड़े संघर्ष पर आम सहमति बनाना एक बहुत बड़ी कूटनीतिक कवायद होगी.

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शनिवार, 14 मार्च, 2026 को श्रीनगर में सड़क किनारे घरेलू गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगे हुए लोग. (AP)

यहां भारत के लिए क्या चुनौतियां और अवसर हैं?

ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत की भूमिका इस पूरी प्रक्रिया को एक नया आयाम देती है. नई दिल्ली ने पारंपरिक रूप से पश्चिम एशिया में एक सावधानीपूर्ण राजनयिक संतुलन बनाए रखा है. इजरायल, ईरान और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों के साथ करीबी संबंध रखने के साथ-साथ अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को भी सुरक्षित रखा है.

यह 'बहु-पक्षीय कूटनीति' भारत को ब्रिक्स के भीतर एक विशिष्ट स्थिति में रखती है, जिससे वह संघर्ष के कई पक्षों के साथ जुड़ने के साथ-साथ सदस्य देशों के बीच बातचीत को सुगम बनाने में सक्षम होता है. एक संभावित साझा बयान के लिए विचार-विमर्श का नेतृत्व करके, भारत अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में एक 'सेतु' के रूप में अपनी छवि को और मजबूत कर सकता है.

हाल के वर्षों में, नई दिल्ली ने 'ग्लोबल साउथ' की आवाज के रूप में और जटिल भू-राजनीतिक विभाजनों के बीच रास्ता निकालने में सक्षम देश के रूप में अपनी भूमिका पर जोर दिया है. पश्चिम एशिया युद्ध जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ब्रिक्स के भीतर चर्चाओं का संचालन करना भारत के इसी व्यापक राजनयिक दृष्टिकोण के अनुरूप है.

कुल मिलाकर, जैसे-जैसे यह संघर्ष आगे बढ़ रहा है, दुनिया इस बात पर करीब से नजर रखेगी कि क्या ब्रिक्स अपने बढ़ते भू-राजनीतिक प्रभाव को एक स्पष्ट और एकजुट राजनयिक आवाज में बदल सकता है. एक तेजी से बढ़ती 'बहुध्रुवीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था' में, बड़े संकटों पर सामूहिक रुख स्पष्ट करने की इन समूहों की क्षमता वैश्विक कूटनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन सकती है.

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