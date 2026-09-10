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ब्रिक्स अधिक से अधिक आर्थिक स्वायत्ता पर क्यों दे रहा जोर, इसकी फंडिंग कौन करेगा, क्या नई दिल्ली बैठक में इस पर उठेंगे सवाल ?

नई दिल्ली : दो दिन बाद यानी 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स (BRICS) नेताओं की बैठक होगी. इसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा होनी है. उनमें से एक विषय आर्थिक स्वायत्ता का भी होगा. भारत को यह पूछना चाहिए कि यह समूह जिस अधिक से अधिक इकोनोमिक ऑटोनोमी की मांग कर रहा है, उसका खर्च कौन उठाएगा ?

आर्थिक विकल्प बनाने के लिए संसाधनों और नुकसान उठाने की इच्छा की जरूरत होती है. उधार लेने वालों के लिए, फाइनेंसिंग की शर्तें यह तय करने में मदद करती हैं कि कौन से प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकते हैं और सरकारी बजट में कितनी गुंजाइश बची है. ऑटोनोमी कुछ हद तक उन शर्तों को तय करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करती है. पिछले साल के शिखर सम्मेलन का 'रियो घोषणापत्र' (Rio declaration) एक शुरुआती बिंदु की तरह लगता है. इसमें बुनियादी ढांचे और टिकाऊ विकास में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 'ब्रिक्स मल्टीलेटरल गारंटी पहल' (BRICS Multilateral Guarantees initiative) की परिकल्पना की गई थी. इस पायलट प्रोजेक्ट को 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' के भीतर शुरू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत बैंक के सदस्यों के साथ होगी और इसके लिए अतिरिक्त पूंजी योगदान की जरूरत नहीं होगी.

नेताओं ने 2026 के शिखर सम्मेलन में प्रगति रिपोर्ट मांगी है. भारत को इसका इस्तेमाल यह स्पष्ट करने के लिए करना चाहिए कि इस प्रस्ताव से कौन सी वित्तीय जिम्मेदारियां पैदा होंगी. गारंटी का मतलब है कि अगर तय शर्तें पूरी होती हैं, तो कुछ खास नुकसान की भरपाई की जाएगी. यह किसी ऋणदाता को ऐसे प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस करने के लिए मना सकता है जिससे वह आम तौर पर बचता, या बेहतर शर्तों पर ऋण देने के लिए तैयार कर सकता है. यह इसे देने वाली संस्था के लिए भी एक जिम्मेदारी पैदा करता है, जिसका जोखिम कवर किए गए खतरों और अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करता है. इसलिए, सरकारी गारंटी की शुरुआत से ही जांच-पड़ताल जरूरी है, भले ही तुरंत कोई भुगतान न करना हो. नई पूंजी के बिना आगे बढ़ने से यह जांच-पड़ताल और भी जरूरी हो जाती है.

गारंटी के तहत दावों को पूरा करने के लिए किसके संसाधनों का इस्तेमाल किया जाएगा - अगर पायलट प्रोजेक्ट एनडीबी (न्यू डेवलपमेंट बैंक) की मौजूदा वित्तीय क्षमता का इस्तेमाल करता है, तो नुकसान से विकास के दूसरे कामों के लिए उपलब्ध संसाधनों पर असर पड़ सकता है. फीस और कवरेज की सीमाएं इस जोखिम को संभालने में मदद कर सकती हैं. सदस्यों को यह तय करना होगा कि वे कितना जोखिम उठाएंगे और किस तरह के विकास के फायदे इसे सही ठहराएंगे.

एनडीबी प्राइवेट फाइनेंस के लिए एक बड़ी भूमिका तय कर रहा है. 12 अगस्त को एक भाषण में, इसकी प्रेसिडेंट डिल्मा रूसेफ ने प्राइवेट कैपिटल को जुटाने को एक रणनीतिक जरूरत बताया था. उन्होंने गारंटी और जोखिम बांटने की व्यवस्था को बढ़ाने के साथ-साथ बेहतर क्रेडिट मूल्यांकन और प्राइसिंग की योजनाओं के बारे में बताया. ब्रिक्स को यह साफ करना चाहिए कि जब वे प्राइवेट कैपिटल के लिए निवेश को अधिक आकर्षक बनाते हैं, तो वे पब्लिक संस्थानों से क्या हासिल करने की उम्मीद करते हैं. डेवलपमेंट बैंकों के पास सीमित संसाधन होते हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें बहुत अधिक होती हैं. गारंटी एक ऐसे उपयोगी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में मदद कर सकती है जिसमें अन्यथा देरी हो सकती थी. पब्लिक योगदान से साफ तौर पर दिखने वाला पब्लिक फायदा मिलना चाहिए. अगर किसी लेंडर को नुकसान से सुरक्षा मिलती है, तो उधार लेने वाले की कितनी बचत होती है? किसी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के बदले सरकार किफायती होने और सर्विस की क्वालिटी के बारे में क्या वादे लेती है ?

मान लीजिए कि बिजली का एक काल्पनिक प्रोजेक्ट है. गारंटी से फाइनेंसिंग की लागत कम हो सकती है और लोन चुकाने के लिए अधिक समय मिल सकता है. इन फायदों से बिजली सस्ती हो सकती है या ऐसे इलाके में निवेश करना मुमकिन हो सकता है जहां बिजली की सुविधा कम है. ग्राहकों को फायदा होगा या नहीं, यह प्रोजेक्ट के डिजाइन और नियमों पर निर्भर करता है. कितना प्राइवेट पैसा जुटाया गया, यह बताने से हमें यह पता नहीं चलता कि घरों को सस्ती बिजली मिलेगी या नहीं. इसके लिए शर्तों और नतीजों की बारीकी से जांच करनी होगी.

प्रोजेक्ट चुनना भी उतना ही जरूरी है. व्यावसायिक रूप से आकर्षक प्रोजेक्ट से बड़े सामाजिक फायदे भी मिल सकते हैं. कम आय वाले जिले में बाढ़ से बचाव जैसे दूसरे जरूरी निवेशों से प्राइवेट निवेशकों को पैसा वापस करने के लिए शायद कम कमाई हो. अगर ब्रिक्स प्राइवेट फाइनेंस को आकर्षित करने पर अधिक जोर देता है, तो उसे यह भी बताना होगा कि इन जरूरतों के लिए फंडिंग कैसे होगी. जो देश अपनी विकास प्राथमिकताओं को तय करने में अधिक आजादी चाहते हैं, उन्हें ऐसे फाइनेंसिंग इंतजामों की जरूरत है जिनसे ऐसे विकल्प चुनने की गुंजाइश बनी रहे. एनडीबी के शेयरहोल्डर और उधारकर्ता के तौर पर भारत की इसमें सीधी दिलचस्पी है. उसी भाषण में, रूसेफ ने पांच सालों में लगभग 25,000 करोड़ रुपये के नियोजित रुपया बॉन्ड प्रोग्राम के बारे में बताया. रुपये में उधार लेने और देने से उन प्रोजेक्ट्स के लिए करेंसी मिसमैच (मुद्रा के अंतर) को कम किया जा सकता है जिनकी कमाई रुपये में होती है. उधार लेने वालों पर डॉलर के कर्ज को चुकाने की लागत बढ़ने का जोखिम कम होगा. ऐसे बदलावों से आर्थिक फैसले लेने की गुंजाइश बढ़ सकती है. इन फायदों तक पहुंच पर ध्यान देने की जरूरत है.