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कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग: ब्रेंट क्रूड $116 के पार, जानें भारत की अर्थव्यवस्था और आपकी जेब पर क्या होगा असर

नई दिल्ली: वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बार फिर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है. अंतरराष्ट्रीय मानक माने जाने वाले 'ब्रेंट क्रूड ऑयल' की कीमतें सोमवार को 116 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गईं. पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में बढ़ते तनाव और लाल सागर में तेल टैंकरों पर हुए हालिया हमलों ने दुनिया भर के बाजारों में खलबली मचा दी है.

भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी जरूरतों का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, यह उछाल केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक बड़ी चुनौती है. आइए समझते हैं कि ब्रेंट क्रूड क्या है, यह दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा.

क्या है ब्रेंट क्रूड और यह क्यों है खास?

ब्रेंट क्रूड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की खरीद-बिक्री के लिए सबसे बड़ा 'बेंचमार्क' यानी मानक है. दुनिया भर में कारोबार किए जाने वाले कुल कच्चे तेल का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा इसी ब्रेंट मानक के आधार पर तय होता है.

यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

यह तेल उत्तरी सागर (North Sea) के तेल क्षेत्रों से निकाला जाता है. चूँकि यह समुद्र के बीच से निकलता है, इसे जहाजों के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में पहुँचाना आसान और सस्ता होता है. ब्रेंट क्रूड को 'लाइट' (हल्का) और 'स्वीट' (मीठा) माना जाता है. इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है, जिससे रिफाइनरियों के लिए इससे पेट्रोल और डीजल बनाना आसान होता है. ब्रेंट का बाजार काफी बड़ा और पारदर्शी है. इसमें किसी एक देश का एकाधिकार नहीं है, इसलिए दुनिया भर के व्यापारी इस पर भरोसा करते हैं.

कीमतों में उछाल की मुख्य वजहें

ताजा संकट की जड़ में पश्चिम एशिया का भू-राजनीतिक तनाव है. यमन के हूतियों द्वारा लाल सागर में मिसाइल हमलों ने तेल की सप्लाई चेन को बाधित कर दिया है. इसके अलावा, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तनातनी ने आग में घी डालने का काम किया है. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के मुख्य तेल हब 'खर्ग द्वीप' को लेकर दिए गए बयानों ने भी निवेशकों के मन में डर पैदा कर दिया है. जब भी दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में अस्थिरता आती है, तो सप्लाई रुकने के डर से कीमतें तेजी से ऊपर भागती हैं.

भारत के लिए खतरे की घंटी

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है. हमारी अर्थव्यवस्था तेल की कीमतों के प्रति बेहद संवेदनशील है. यदि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक $110-$120 के बीच रहती हैं, तो भारत को कई मोर्चों पर नुकसान झेलना पड़ सकता है:

1. बढ़ती महंगाई (Inflation)

जब कच्चा तेल महंगा होता है, तो सबसे पहले माल ढुलाई की लागत बढ़ती है. ट्रक और लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए डीजल महंगा हो जाता है, जिसका सीधा असर फल, सब्जी और अनाज की कीमतों पर पड़ता है. आम आदमी की थाली से लेकर फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान तक, सब कुछ महंगा हो जाता है.