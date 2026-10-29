लूला और ट्रंप, लेफ्ट-राइट का पॉलिटिकल थियेटर...'जंग' अब भी जारी
ट्रंप के विरोध के बावजूद ब्राजील के राष्ट्रपति चुन लिए गए लूला. वे ट्रंप के प्रबल विरोधी हैं. पढ़ें विश्लेषण.
Published : October 29, 2026 at 5:40 PM IST
नई दिल्ली : लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा एक बार फिर से ब्राजील के राष्ट्रपति बन गए हैं. वे अमेरिकी के कट्टर विरोधी हैं और वह इसे छिपाते भी नहीं हैं. पूंजीवादी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पर अपना दबदबा बनाए रखने की वाशिंगटन की प्रवृत्ति के प्रति अपनी नापसंदगी और विरोध को उन्होंने कभी नहीं छिपाया है. यही कारण है कि चुनाव के बाद अपने भाषण में लूला ने कहा कि ब्राजील किसी का पिछलग्गू नहीं है. यह बात उन्होंने परोक्ष रूप से अमेरिका को ध्यान में रखकर कही थी.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न केवल वामपंथी राजनीति को नापसंद करते हैं, बल्कि वे उन्हें बदनाम करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ते. उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में दावा किया कि ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में "धांधली" हुई थी. उन्होंने यह भी कहा कि वे चुनाव में किसी एक पक्ष के साथ नहीं थे, जबकि यह साफ तौर पर जाहिर था कि वे फ्लावियो बोल्सोनारो की जीत चाहते थे. विरोधाभासों में जीने के शौकीन ट्रंप ने यह भी कह दिया कि वे लूला को पसंद करते हैं ! लेकिन व्यक्तिगत पसंद-नापसंद की इन तीखी बयानबाजियों से परे अगर लूला और ट्रंप कहीं मिलते हैं तो क्या होगा. जैसे कि 15-16 दिसंबर को मियामी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में उनकी मुलाकात संभव है. बैठक की मेजबानी ट्रंप करने वाले हैं, और वे निश्चित रूप से एक-दूसरे से हाथ मिलाएंगे.
इस बीच उनके बीच जुबानी जंग जारी रहेगी. इसमें लूला की तुलना में ट्रंप अधिक सक्रिय रहेंगे. लूला के नेतृत्व में ब्राजील, अमेरिका के सामने (न कि सिर्फ ट्रंप के सामने) एक वास्तविक राजनीतिक चुनौती पेश करता है. लूला केवल ब्राजील के एक वामपंथी राष्ट्रपति नहीं हैं, अपितु वे व्यापार के मोर्चे पर ट्रंप की दादागिरी को मात देने की भी क्षमता रखते हैं. लूला चीन के साथ ब्राजील के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेंगे, जो ट्रंप और अमेरिका के लिए काफी परेशानी का सबब बनेगा. सोयाबीन के मामले में ब्राजील पहले ही ऐसा कर चुका है. चीन को सोयाबीन निर्यात करने के मामले में ब्राजील ने लगभग अमेरिका की जगह ले ली है. यह सब तब हो रहा है जब चीन और अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और महत्वपूर्ण मेटल्स को लेकर एक तरह का हॉट-कोल्ड वॉर (तीव्र प्रतिस्पर्धा) चल रहा है. चीन ने फिर से सोयाबीन का आयात शुरू कर दिया है. संभावना है कि 2026-27 में वह अमेरिका से 25 मिलियन टन सोयाबीन का आयात करेगा और जनवरी से सितंबर के बीच वह पहले ही 11.06 मिलियन टन का आयात कर चुका है. लेकिन इस दौरान 65.84 मिलियन टन सोयाबीन का निर्यात करके ब्राजील शीर्ष स्थान पर बना हुआ है.
चीन, भारत और समूह के अन्य सदस्यों की तुलना में, लूला ब्रिक्स (BRICS) के इकलौते ऐसे नेता हैं जो वैश्विक व्यापार में अमेरिका के आर्थिक दबदबे को चुनौती देने के बारे में खुलकर बात करते हैं. वे अमेरिकी डॉलर की जगह किसी दूसरी मुद्रा को "रिजर्व करेंसी" बनाने के लिए बहुत उत्सुक हैं. यह अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के इरादों के बिल्कुल उलट है. माइली, ट्रंप की तरह ही एक कट्टर दक्षिणपंथी नेता हैं (ट्रंप के प्रशंसक भी हैं). वे अर्जेंटीना की मुद्रा "पेसो" को हटाकर अमेरिकी डॉलर को अपनाना चाहते थे.
लूला की "डी-डॉलराइजेशन" (डॉलर के प्रभाव को कम करने) की योजना सफल नहीं होगी, क्योंकि भारत इसके पक्ष में नहीं है, चीन इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं रखता, और रूस भी अपनी कमजोर मुद्रा रूबल के बजाय डॉलर को ही चुनना पसंद करेगा. लूला ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो खुलकर इसकी वकालत करते हैं. ब्रिक्स ने जो पहला कदम उठाया है, वह यह है कि सदस्य देश अपने आयात के भुगतान के लिए एक-दूसरे की स्थानीय मुद्राओं का इस्तेमाल करें. लेकिन आर्थिक वर्चस्व की इस लड़ाई में, लूला की इस बड़ी रणनीति को लेकर अमेरिकी पक्ष का सतर्क होना स्वाभाविक है. इस बात की संभावना बहुत कम है कि लूला अमेरिका को वैश्विक व्यवस्था में सबसे ऊपर की जगह से हटा पाएंगे. और अगर ऐसा होता भी है, तो यह लूला के प्रयासों की वजह से नहीं होगा. हालांकि, लूला एक "वामपंथी लोकतांत्रिक" नेता हैं, जिन्हें चुनावी व्यवस्था के उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है. वे न तो फिदेल कास्त्रो जैसे कोई कम्युनिस्ट तानाशाह हैं (भले ही वे कितने भी लोकप्रिय क्यों न रहे हों), और न ही ह्यूगो शावेज जैसे कोई कट्टर लोकलुभावन नेता हैं.
साल 2006 से 2014 तक दो कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहने के बाद, लूला को पद छोड़ना पड़ा क्योंकि संविधान के अनुसार लगातार दो बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बना जा सकता. 2018 में उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल भेज दिया गया था. 2019 में वे इन आरोपों से बरी होकर बाहर आए. उन्होंने 2022 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और जायर बोल्सोनारो (जो फ्लेवियो के पिता हैं) को हराया. इस जीत के साथ, वे फिर से उसी संवैधानिक रुकावट के सामने आ गए हैं, जो लगातार दो कार्यकाल की सीमा से जुड़ी है. शायद लूला को ध्यान में रखते हुए ही ट्रंप ने डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट (लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट) शब्द का इस्तेमाल किया है, और कहा है कि ये डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट एक अभिशाप हैं.
अमेरिका में ट्रंप और डीप स्टेट (अदृश्य सत्ता तंत्र) को अच्छी तरह पता है कि ब्राजील (आबादी 21.4 करोड़ और जीडीपी 2.65 ट्रिलियन डॉलर है) को हल्के में नहीं लिया जा सकता. यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा और दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है. इसकी तुलना में वेनेज़ुएला की आबादी 2.863 करोड़ है और जीडीपी 124.18 अरब डॉलर है. इसलिए ट्रंप ने वेनेज़ुएला में जो किया, यानी इस साल जनवरी में वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस का अपहरण कर लेना, ऐसा कुछ करने के बारे में वे ब्राजील के मामले में सोच भी नहीं सकते. यहां आंकड़ों की अहमियत को एक तरह से स्वीकार करना ही पड़ता है, इसलिए, ट्रंप और लूला के बीच सीधे टकराव के बजाय, बस एक-दूसरे को चुनौती देने या टैंगो (एक तरह का नृत्य, जिसका अर्थ है पैंतरेबाजी करना) करने की ही गुंजाइश बचती है. लूला, ट्रंप की इच्छाओं के विपरीत, चीन, क्यूबा और रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना जारी रखेंगे.
उम्र का पहलू - लूला और ट्रंप दोनों 80 साल के हैं. अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वे एक-दूसरे का विरोध कर सकते हैं और राजनीति तथा अर्थव्यवस्था को लेकर उनके विचार बिल्कुल अलग हो सकते हैं. लेकिन, भले ही वे न चाहें, फिर भी वे एक-दूसरे का सम्मान करेंगे. जहां एक तरफ ट्रंप की लोकप्रियता में गिरावट आ रही है, वहीं दूसरी तरफ लूला को राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत मिलने के बावजूद (उन्हें 6.4 करोड़ वोट मिले, जबकि फ्लावियो बोल्सोनारो को 5.983 करोड़ वोट मिले थे), कांग्रेस में कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है. वहां बोल्सोनारो की पार्टी, लिबरल्स का बहुमत है. ऐसे में लूला के लिए अपने कानूनों को आसानी से पास कराना मुश्किल होगा. ब्राजील की जनता ने लूला को राष्ट्रपति तो चुना, लेकिन उनकी पार्टी को बहुमत नहीं दिया. यह माना जाता है कि अपने पिछले कार्यकाल में लूला की नीतियों ने सस्ते कर्ज के जरिए कृषि क्षेत्र की मदद की थी, लेकिन अभी भी महंगाई 4.6 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर है और सार्वजनिक कर्ज GDP का 82 प्रतिशत है. केंद्रीय बैंक की ब्याज दरें 13.75 प्रतिशत के उच्च स्तर पर हैं, जो व्यवसायों के लिए बुरी खबर है क्योंकि इससे कर्ज लेना बहुत महंगा हो जाता है और नतीजतन, कारोबार विस्तार की योजनाएं रुक सकती हैं. फिर भी, लूला आशावादी बने हुए हैं. उनका कहना है कि उनका चौथा कार्यकाल (वे जानते हैं कि यह उनका आखिरी कार्यकाल है) ब्राजील के इतिहास का सबसे बेहतरीन कार्यकाल होगा. दिलचस्प बात यह है कि उनका यह दावा बिल्कुल ट्रंप के अंदाज में की गई लगता है.
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