ETV Bharat / opinion

लूला और ट्रंप, लेफ्ट-राइट का पॉलिटिकल थियेटर...'जंग' अब भी जारी

लूला डा सिल्वा, ब्राजील के नव निर्वाचित राष्ट्रपति ( AP )

नई दिल्ली : लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा एक बार फिर से ब्राजील के राष्ट्रपति बन गए हैं. वे अमेरिकी के कट्टर विरोधी हैं और वह इसे छिपाते भी नहीं हैं. पूंजीवादी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पर अपना दबदबा बनाए रखने की वाशिंगटन की प्रवृत्ति के प्रति अपनी नापसंदगी और विरोध को उन्होंने कभी नहीं छिपाया है. यही कारण है कि चुनाव के बाद अपने भाषण में लूला ने कहा कि ब्राजील किसी का पिछलग्गू नहीं है. यह बात उन्होंने परोक्ष रूप से अमेरिका को ध्यान में रखकर कही थी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न केवल वामपंथी राजनीति को नापसंद करते हैं, बल्कि वे उन्हें बदनाम करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ते. उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में दावा किया कि ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में "धांधली" हुई थी. उन्होंने यह भी कहा कि वे चुनाव में किसी एक पक्ष के साथ नहीं थे, जबकि यह साफ तौर पर जाहिर था कि वे फ्लावियो बोल्सोनारो की जीत चाहते थे. विरोधाभासों में जीने के शौकीन ट्रंप ने यह भी कह दिया कि वे लूला को पसंद करते हैं ! लेकिन व्यक्तिगत पसंद-नापसंद की इन तीखी बयानबाजियों से परे अगर लूला और ट्रंप कहीं मिलते हैं तो क्या होगा. जैसे कि 15-16 दिसंबर को मियामी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में उनकी मुलाकात संभव है. बैठक की मेजबानी ट्रंप करने वाले हैं, और वे निश्चित रूप से एक-दूसरे से हाथ मिलाएंगे.

इस बीच उनके बीच जुबानी जंग जारी रहेगी. इसमें लूला की तुलना में ट्रंप अधिक सक्रिय रहेंगे. लूला के नेतृत्व में ब्राजील, अमेरिका के सामने (न कि सिर्फ ट्रंप के सामने) एक वास्तविक राजनीतिक चुनौती पेश करता है. लूला केवल ब्राजील के एक वामपंथी राष्ट्रपति नहीं हैं, अपितु वे व्यापार के मोर्चे पर ट्रंप की दादागिरी को मात देने की भी क्षमता रखते हैं. लूला चीन के साथ ब्राजील के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेंगे, जो ट्रंप और अमेरिका के लिए काफी परेशानी का सबब बनेगा. सोयाबीन के मामले में ब्राजील पहले ही ऐसा कर चुका है. चीन को सोयाबीन निर्यात करने के मामले में ब्राजील ने लगभग अमेरिका की जगह ले ली है. यह सब तब हो रहा है जब चीन और अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और महत्वपूर्ण मेटल्स को लेकर एक तरह का हॉट-कोल्ड वॉर (तीव्र प्रतिस्पर्धा) चल रहा है. चीन ने फिर से सोयाबीन का आयात शुरू कर दिया है. संभावना है कि 2026-27 में वह अमेरिका से 25 मिलियन टन सोयाबीन का आयात करेगा और जनवरी से सितंबर के बीच वह पहले ही 11.06 मिलियन टन का आयात कर चुका है. लेकिन इस दौरान 65.84 मिलियन टन सोयाबीन का निर्यात करके ब्राजील शीर्ष स्थान पर बना हुआ है. चीन, भारत और समूह के अन्य सदस्यों की तुलना में, लूला ब्रिक्स (BRICS) के इकलौते ऐसे नेता हैं जो वैश्विक व्यापार में अमेरिका के आर्थिक दबदबे को चुनौती देने के बारे में खुलकर बात करते हैं. वे अमेरिकी डॉलर की जगह किसी दूसरी मुद्रा को "रिजर्व करेंसी" बनाने के लिए बहुत उत्सुक हैं. यह अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के इरादों के बिल्कुल उलट है. माइली, ट्रंप की तरह ही एक कट्टर दक्षिणपंथी नेता हैं (ट्रंप के प्रशंसक भी हैं). वे अर्जेंटीना की मुद्रा "पेसो" को हटाकर अमेरिकी डॉलर को अपनाना चाहते थे. लूला की "डी-डॉलराइजेशन" (डॉलर के प्रभाव को कम करने) की योजना सफल नहीं होगी, क्योंकि भारत इसके पक्ष में नहीं है, चीन इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं रखता, और रूस भी अपनी कमजोर मुद्रा रूबल के बजाय डॉलर को ही चुनना पसंद करेगा. लूला ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो खुलकर इसकी वकालत करते हैं. ब्रिक्स ने जो पहला कदम उठाया है, वह यह है कि सदस्य देश अपने आयात के भुगतान के लिए एक-दूसरे की स्थानीय मुद्राओं का इस्तेमाल करें. लेकिन आर्थिक वर्चस्व की इस लड़ाई में, लूला की इस बड़ी रणनीति को लेकर अमेरिकी पक्ष का सतर्क होना स्वाभाविक है. इस बात की संभावना बहुत कम है कि लूला अमेरिका को वैश्विक व्यवस्था में सबसे ऊपर की जगह से हटा पाएंगे. और अगर ऐसा होता भी है, तो यह लूला के प्रयासों की वजह से नहीं होगा. हालांकि, लूला एक "वामपंथी लोकतांत्रिक" नेता हैं, जिन्हें चुनावी व्यवस्था के उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है. वे न तो फिदेल कास्त्रो जैसे कोई कम्युनिस्ट तानाशाह हैं (भले ही वे कितने भी लोकप्रिय क्यों न रहे हों), और न ही ह्यूगो शावेज जैसे कोई कट्टर लोकलुभावन नेता हैं.