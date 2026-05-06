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पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत से तीस्ता डील पर प्रगति की उम्मीद

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद भारत-बांग्लादेश जल विवादों पर प्रगति के लिए एक दुर्लभ अवसर पैदा हो रहा है.

BJP Victory in West Bengal Reopens Door For Teesta Deal between India Bangladesh water disputes
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ANI)
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By Aroonim Bhuyan

Published : May 6, 2026 at 4:57 PM IST

8 Min Read
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नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत ने भारत-बांग्लादेश कूटनीति की सबसे पुरानी दरारों में से एक को चुपचाप बदल दिया है: सीमा पार बहने वाली नदियों की राजनीति. एक दशक से ज्यादा समय तक, तीस्ता नदी पर बातचीत नई दिल्ली और ढाका के बीच तकनीकी असहमति से कम और पश्चिम बंगाल सरकार के विरोध से ज्यादा रुकी रही. अब जब बीजेपी राज्य और केंद्र दोनों में सत्ता में है, तो इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नदी की पहेली आखिरकार सुलझ जाएगी – ठीक वैसे ही जैसे फरक्का बैराज पर 1996 की गंगा जल बंटवारा संधि दिसंबर 2026 तक रिन्यू होने की डेडलाइन के करीब पहुंच रही है.

यह समय काल बहुत अहम है. ढाका में, नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने संकेत दिया है कि भारत के साथ लंबे समय से रुके हुए जल विवाद को सुलझाना उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी. नई दिल्ली में, बीजेपी लंबे समय से कहती रही है कि एक सही और टिकाऊ तीस्ता समझौता परस्पर सहयोग को गहरा करने के लिए बहुत जरूरी है, यह बात भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग और लगातार हुई तकनीकी बातचीत के जरिये दोहराई गई. जो चीज गायब थी, वह भारत के केंद्र-राज्य ढांचे में राजनीतिक तालमेल की कमी थी.

कई वर्षों तक, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यह कहती रहीं कि उत्तर बंगाल के पास "पानी की एक बूंद भी नहीं है", जिससे 2011 में बातचीत के लिए तैयार तीस्ता समझौते का ड्राफ्ट अटक गया. उनकी बात ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे सीमा पार जल कूटनीति को राज्य-स्तर की पारिस्थितिक चिंताओं के साथ-साथ राष्ट्रीय रणनीतिक बातों से भी आकार मिल सकता है. बंगाल में बीजेपी की जीत ने उस वीटो (रोक) को हटा दिया है, लेकिन यह जिम्मेदारी भी डालता है: अब किसी भी समझौते को ढाका में कूटनीतिक उम्मीदों और उत्तर बंगाल में जल सुरक्षा की चिंताओं, दोनों को पूरा करना होगा.

चीन के आधिकारिक दौरे से पहले मंगलवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलील-उर-रहमान ने कहा कि उनके दौरे के दौरान बांग्लादेश के तीस्ता प्रोजेक्ट पर "जरूर" चर्चा होगी. जब उनसे पूछा गया कि क्या ढाका को अब भी भारत के साथ लंबे समय से रुके हुए तीस्ता जल-बंटवारे के समझौते की उम्मीद है – खासकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद, जब ममता बनर्जी की वजह से खड़ी की गई पिछली रुकावट शायद हट जाएगी – तो रहमान ने कहा कि बांग्लादेश भारत के कदम उठाने का इंतजार करते हुए हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा.

Bdnews24.com ने विदेश मंत्री के हवाले से कहा, "देखिए, पश्चिम बंगाल में अभी सरकार नहीं बनी है, और वे क्या सोचते हैं या क्या करेंगे, यह उन्हें ही बताना है. उनका मन पढ़ना मेरा काम नहीं है. हमें उम्मीद है कि उस समय (2011) हुए समझौते पर मौजूदा हालात में फिर से 'विचार' किया जा सकता है. लेकिन हम बस बैठकर उसका इंतजार नहीं कर सकते. हमें अपना काम करना है."

इस बीच, बांग्लादेश की न्यूज वेबसाइट द बिजनेस स्टैंडर्ड ने ढाका यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय राजनीति की प्रोफेसर आमिना मोहसिन के हवाले से कहा कि ढाका इस बात पर नजर रखेगा कि क्या भारत सच में इस समझौते पर आगे बढ़ेगा. मोहसिन ने कहा, "वर्षों से, नई दिल्ली में केंद्र सरकार दावा करती रही है कि तीस्ता जल-बंटवारे का समझौता सिर्फ ममता बनर्जी के विरोध की वजह से रुका हुआ है."

उन्होंने कहा, "अब जब यह राजनीतिक अड़चन साफ तौर पर दूर हो गई है, तो बांग्लादेश के लिए यह देखना एक बड़ा मुद्दा होगा कि क्या वे असल में समझौते के साथ आगे बढ़ते हैं. यह नए प्रशासन के अपने पड़ोसी के प्रति नजरिये का एक लिटमस टेस्ट (परीक्षण) है. हालांकि, इस बदलाव के लिए भारत को अपने घरेलू हालात के प्रति ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है."

2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ढाका यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश ने तीस्ता जल-बंटवारे के समझौते के लगभग आखिरी ड्राफ्ट पर बातचीत की थी. ममता बनर्जी के विरोध के बाद यह डील आखिरी मिनट में लटक गई, उनका कहना था कि उत्तर बंगाल में जल की कमी होगी. इस पल ने एक दशक से ज्यादा समय तक तीस्ता पर हो रही तरक्की को रोक दिया.

2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, भारत-बांग्लादेश के रिश्ते काफी मजबूत हुए, जिसमें जमीनी सीमा समझौता, कनेक्टिविटी और सुरक्षा सहयोग शामिल थे. हालांकि, तीस्ता का मामला सुलझा नहीं क्योंकि जल राज्य का विषय है और पश्चिम बंगाल की सहमति जरूरी थी.

भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग ने डेटा शेयरिंग, बाढ़ अलर्ट और छोटी नदियों पर तकनीकी चर्चा जारी रखी.

2018 से, ढाका ने तीस्ता में देरी को लेकर सबके सामने बेसब्री दिखानी शुरू कर दी. बांग्लादेश ने चीन के साथ नदी बेसिन प्रबंधन के प्रस्तावों पर बात की, जिससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तीस्ता होने की वजह से भारत में रणनीतिक चिंताएं बढ़ गईं. ममता बनर्जी ने फिर कहा कि तीस्ता में साझा करने के लिए "कोई अतिरिक्त जल नहीं है".

1996 की गंगा जल बंटवारा संधि दिसंबर 2026 में खत्म होने वाली थी, इसलिए 2021 में, दोनों तरफ के अधिकारियों ने आंतरिक मूल्यांकन शुरू कर दिए. 1996 में की गई गंगा जल बंटवारा संधि भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बैराज में सूखे मौसम में पानी छोड़ने को नियंत्रित करती है और अब तक सहयोग के लिए एक स्थिर आधार रही है. जलवायु परिवर्तन, अनियमित मॉनसून, अवसादन (Sedimentation) और दोनों तरफ पानी की बढ़ती मांग ने यह साफ कर दिया कि नवीनीकरण के लिए फरक्का बैराज के आसपास अपडेटेड हाइड्रोलॉजिकल सोच की जरूरत होगी.

अगले तीन वर्षों में, भारत और बांग्लादेश ने रियल-टाइम बाढ़ डेटा शेयरिंग, नदी किनारे के कटाव का अध्ययन, और मानु, खोवाई और फेनी जैसी छोटी साझा नदियों के पानी के बंटवारे पर चर्चा में सहयोग बढ़ाया. हालांकि, तीस्ता का मुद्दा राजनीतिक रूप से अटका रहा.

नई दिल्ली स्थित मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में सीनियर फेलो और सीमा-पार जल के मुद्दों पर जाने-माने टिप्पणीकार उत्तम कुमार सिन्हा ने कहा कि 2011 में बनर्जी पहली बार सत्ता में आई थीं और वह लोगों के बीच यह छवि नहीं बनाना चाहती थीं कि वह तीस्ता का पानी ऐसे ही दे देंगी. सिन्हा ने ईटीवी भारत को बताया, "बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और केंद्र में UPA सरकार चलाने वाली कांग्रेस के बीच अनबन थी. वह दिखाना चाहती थीं कि वह केंद्र का विरोध कर सकती हैं और वह एक मजबूत क्षेत्रीय नेता हैं."

उन्होंने कहा कि तीस्ता नदी उत्तर बंगाल से बहती है और इसका पानी जलपाईगुड़ी जैसे जिलों के लोगों के लिए बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि भले ही बीजेपी सत्ता में आ गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तीस्ता समझौते पर अपने आप हस्ताक्षर हो जाएंगे. सिन्हा ने कहा, "मुद्दा यह नहीं है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में है. मुद्दा उत्तर बंगाल के लोगों और तीस्ता के पानी को पहले इस्तेमाल करने के उनके अधिकार का है."

उन्होंने कहा कि अभी प्राथमिकता गंगा जल संधि पर फिर से बातचीत करना है, जो इस साल के आखिर तक खत्म होने वाली है. सिन्हा ने कहा, "गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर बातचीत जल्द ही शुरू होगी. अगर गंगा जल संधि का नवीनीकरण अच्छे से हो जाता है, तो दोनों पक्ष तीस्ता मुद्दे पर काम शुरू कर सकते हैं जिससे दोनों देशों के लोग खुश होंगे."

उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश को एहसास हुआ कि तीस्ता डील नहीं हो रही है, तो उन्होंने नदी के अपने हिस्से को विकसित करने के लिए चीन से संपर्क किया.

कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल में BJP के सत्ता में आने से, ममता बनर्जी के समय भारत-बांग्लादेश नदी बातचीत, खासकर तीस्ता पर, में एक बड़ी राजनीतिक रुकावट दूर हो गई. ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की सरकार के साथ मिलकर, जो गंगा जल संधि को नवीनीकरण करने और जल के साझा मुद्दों को सुलझाने पर ध्यान दे रही है, अब लंबे समय से चले आ रहे विवादों पर प्रगति की संभावना है.

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