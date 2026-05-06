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पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत से तीस्ता डील पर प्रगति की उम्मीद

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत ने भारत-बांग्लादेश कूटनीति की सबसे पुरानी दरारों में से एक को चुपचाप बदल दिया है: सीमा पार बहने वाली नदियों की राजनीति. एक दशक से ज्यादा समय तक, तीस्ता नदी पर बातचीत नई दिल्ली और ढाका के बीच तकनीकी असहमति से कम और पश्चिम बंगाल सरकार के विरोध से ज्यादा रुकी रही. अब जब बीजेपी राज्य और केंद्र दोनों में सत्ता में है, तो इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नदी की पहेली आखिरकार सुलझ जाएगी – ठीक वैसे ही जैसे फरक्का बैराज पर 1996 की गंगा जल बंटवारा संधि दिसंबर 2026 तक रिन्यू होने की डेडलाइन के करीब पहुंच रही है.

यह समय काल बहुत अहम है. ढाका में, नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने संकेत दिया है कि भारत के साथ लंबे समय से रुके हुए जल विवाद को सुलझाना उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी. नई दिल्ली में, बीजेपी लंबे समय से कहती रही है कि एक सही और टिकाऊ तीस्ता समझौता परस्पर सहयोग को गहरा करने के लिए बहुत जरूरी है, यह बात भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग और लगातार हुई तकनीकी बातचीत के जरिये दोहराई गई. जो चीज गायब थी, वह भारत के केंद्र-राज्य ढांचे में राजनीतिक तालमेल की कमी थी.

कई वर्षों तक, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यह कहती रहीं कि उत्तर बंगाल के पास "पानी की एक बूंद भी नहीं है", जिससे 2011 में बातचीत के लिए तैयार तीस्ता समझौते का ड्राफ्ट अटक गया. उनकी बात ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे सीमा पार जल कूटनीति को राज्य-स्तर की पारिस्थितिक चिंताओं के साथ-साथ राष्ट्रीय रणनीतिक बातों से भी आकार मिल सकता है. बंगाल में बीजेपी की जीत ने उस वीटो (रोक) को हटा दिया है, लेकिन यह जिम्मेदारी भी डालता है: अब किसी भी समझौते को ढाका में कूटनीतिक उम्मीदों और उत्तर बंगाल में जल सुरक्षा की चिंताओं, दोनों को पूरा करना होगा.

चीन के आधिकारिक दौरे से पहले मंगलवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलील-उर-रहमान ने कहा कि उनके दौरे के दौरान बांग्लादेश के तीस्ता प्रोजेक्ट पर "जरूर" चर्चा होगी. जब उनसे पूछा गया कि क्या ढाका को अब भी भारत के साथ लंबे समय से रुके हुए तीस्ता जल-बंटवारे के समझौते की उम्मीद है – खासकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद, जब ममता बनर्जी की वजह से खड़ी की गई पिछली रुकावट शायद हट जाएगी – तो रहमान ने कहा कि बांग्लादेश भारत के कदम उठाने का इंतजार करते हुए हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा.

Bdnews24.com ने विदेश मंत्री के हवाले से कहा, "देखिए, पश्चिम बंगाल में अभी सरकार नहीं बनी है, और वे क्या सोचते हैं या क्या करेंगे, यह उन्हें ही बताना है. उनका मन पढ़ना मेरा काम नहीं है. हमें उम्मीद है कि उस समय (2011) हुए समझौते पर मौजूदा हालात में फिर से 'विचार' किया जा सकता है. लेकिन हम बस बैठकर उसका इंतजार नहीं कर सकते. हमें अपना काम करना है."

इस बीच, बांग्लादेश की न्यूज वेबसाइट द बिजनेस स्टैंडर्ड ने ढाका यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय राजनीति की प्रोफेसर आमिना मोहसिन के हवाले से कहा कि ढाका इस बात पर नजर रखेगा कि क्या भारत सच में इस समझौते पर आगे बढ़ेगा. मोहसिन ने कहा, "वर्षों से, नई दिल्ली में केंद्र सरकार दावा करती रही है कि तीस्ता जल-बंटवारे का समझौता सिर्फ ममता बनर्जी के विरोध की वजह से रुका हुआ है."

उन्होंने कहा, "अब जब यह राजनीतिक अड़चन साफ तौर पर दूर हो गई है, तो बांग्लादेश के लिए यह देखना एक बड़ा मुद्दा होगा कि क्या वे असल में समझौते के साथ आगे बढ़ते हैं. यह नए प्रशासन के अपने पड़ोसी के प्रति नजरिये का एक लिटमस टेस्ट (परीक्षण) है. हालांकि, इस बदलाव के लिए भारत को अपने घरेलू हालात के प्रति ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है."

2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ढाका यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश ने तीस्ता जल-बंटवारे के समझौते के लगभग आखिरी ड्राफ्ट पर बातचीत की थी. ममता बनर्जी के विरोध के बाद यह डील आखिरी मिनट में लटक गई, उनका कहना था कि उत्तर बंगाल में जल की कमी होगी. इस पल ने एक दशक से ज्यादा समय तक तीस्ता पर हो रही तरक्की को रोक दिया.

2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, भारत-बांग्लादेश के रिश्ते काफी मजबूत हुए, जिसमें जमीनी सीमा समझौता, कनेक्टिविटी और सुरक्षा सहयोग शामिल थे. हालांकि, तीस्ता का मामला सुलझा नहीं क्योंकि जल राज्य का विषय है और पश्चिम बंगाल की सहमति जरूरी थी.

भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग ने डेटा शेयरिंग, बाढ़ अलर्ट और छोटी नदियों पर तकनीकी चर्चा जारी रखी.