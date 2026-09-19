बायोटेक्नोलॉजी और एआई की क्रांति: नया अवसर, नई जिम्मेदारी
भारत को अपनी बायोडायवर्सिटी, आईटी पावर और वैज्ञानिकों की ताकत का इस्तेमाल करके, खुद का एआई-बेस्ड बायोटेक सिस्टम तैयार करना चाहिए.
Published : September 19, 2026 at 5:32 PM IST
हैदराबाद: आज के दौर में बायोलॉजी एक बिल्कुल नए दौर में कदम रख रहा है. सदियों तक वैज्ञानिक पौधों, जानवरों, सूक्ष्मजीवों और इंसानों को समझने के लिए मुख्य रूप से उन्हें देखते और उन पर प्रयोग करते आ रहे हैं. उसके बाद डीएनए (DNA) की खोज हुई और बायोलॉजी की तस्वीर ही बदल गई, क्योंकि पता चला कि किसी भी जीवित प्राणी को बनाने और चलाने की सारी जानकारी उसके जेनेटिक मटीरियल में लिखी होती है. अब एक और नई क्रांति हो रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), जीनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और सिंथेटिक बायोलॉजी के साथ मिलकर सिर्फ बायोलॉजी को पढ़ने तक नहीं रुक रही, बल्कि उसे समझने, उसके बारे में अनुमान लगाने और यहां तक कि जैविक सिस्टम डिज़ाइन करने की दिशा में आगे बढ़ने लगी है.
इस बदलाव का असर चिकित्सा, खेती, फार्मास्यूटिकल्स और पर्यावरण की सुरक्षा तक हो सकता है. भारत के लिए और खासतौर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए, यह एक असाधारण मौका है. हालांकि, इस मौके के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आती है. जीवन को डिज़ाइन करने की हमारी ताकत जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उस ताकत को उतनी ही सावधानी से संभालना भी जरूरी होता जाएगा.
डीएनए पढ़ने और उसकी भाषा समझने तक
हर जीवित कोशिका अपने निर्देष डीएनए में रखती है. ये निर्देष चार कमेकिल लेटर्स यानी A, T, G और C से लिखे जाते हैं. जीन (genes) इसी विशाल बायोलॉजी चैप्टर के वो हिस्से हैं, जिनमें प्रोटीन बनाने और कोशिका के अलग-अलग काम करने के निर्देश होते हैं, लेकिन जीन अकेले काम नहीं करते. डीएनए के दूसरे हिस्से किसी स्विच की तरह काम करते हैं और तय करते हैं कि कोई जीन कब, कहां और कितनी मजबूती से चालू या बंद होगा. इस लिहाज से डीएनए एक भाषा जैसा दिखाई देता है. जीन शब्दों की तरह होते हैं और रेगुलेटरी सीक्वेंस व्याकरण और विराम चिह्नों जैसी भूमिका निभाते हैं.
कई सालों तक वैज्ञानिकों को ध्यान ज्यादातर उन्हीं जीन पर रहा, जो प्रोटीन को कोड करते हैं. जीनोम के जो बड़े हिस्से सीधे प्रोटीन नहीं बनाते थे, उन्हें कई बार यूं ही "जंक डीएनए" कह दिया जाता था. अब हम जानता हैं कि इस नॉन-कोडिंग डीएनए का बड़ा हिस्सा अहम रेगुलेटर की भूमिका निभाता है.
इस स्टडी के कई गहरे मायने हैं. कोई बीमारी सिर्फ इसलिए नहीं होती कि कोई जीन खराब है. कई बार एक बिल्कुल सामान्य जीन गलत समय पर चालू या बंद हो जाए, तो भी बीमारी हो सकती है. यही बात खेती से जुड़ी अहम खूबियों पर भी लागू होती है. सूखा सहने की क्षमता, बीमारियों से लड़ने की ताकत, खारापन झेलने की क्षमता और पैदावार, ये सब जीन और नियामक सीक्वेंस के कठिन नेटवर्क पर निर्भर करते हैं. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी के तेज विकास ने जैविक जानकारी का विशाल भंडार खड़ा कर दिया है. अब चुनौती सिर्फ डेटा हासिल करने की नहीं रही. असली चुनौती उस डेटा से छिपे मतलब को समझने की है और यही एआई बदलाव लाने वाली साबित हो रही है.
जब एआई जैविक पैटर्न समझने लगती है
आज के एआई सिस्टम बहुत बड़े यानी विशाल जैविक डेटासेट को खंगाल सकते हैं और ऐसे रिश्ते पकड़ सकते हैं, जिन्हें इंसानों के लिए पहचानना बेहद मुश्किल होता. वो डीएनए सीक्वेंस का विश्लेषण कर सकते हैं, प्रोटीन की संरचना का अनुमान लगा सकते हैं, बीमारियों से जुड़े म्यूटेशन पहचान सकते हैं और जीनों के आपसी संबंध सामने ला सकते हैं.
अल्फाफोल्ड की कामयाबी ने बायोलॉजी में एआई की संभावनाएं साफ कर दीं हैं. इसने प्रोटीन की संरचना का अनुमान लगाने में एआई की असाधारण क्षमता दिखाई है. इससे साबित हुआ कि कंप्यूटर जैविक जानकारी के विशाल भंडाल से बायोलॉजी के जरूरी नियम सीख सकते हैं.
अगला कदम इससे भी ज्यादा रोमाचंक है
जीनोम लैंग्वेज मॉडल (genome language models) कहे जाने वाले एआई सिस्टम डीएनए सीक्वेंस को कुछ हद तक इंसानी भाषा की तरह देखते हैं. जैसे कोई लैंग्वेज मॉडल शब्दों और वाक्यों के बीच में पैटर्न सीखता है, ठीक वैसे ही ये सिस्टम डीएनए सीक्वेंस के पैटर्न को सीखते हैं. पर्याप्त जीनोमिक जानकारी मिल जाए तो ये अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं कि कौन-से सीक्वेंस काम करने लायक होंगे और अपनी बढ़ती क्षमता के साथ नए सीक्वेंस भी तैयार करने लगे हैं.
कंप्यूटर और बायोलॉजी के रिश्ते में यह एक बुनियादी बदलाव है.
हम अब "देखो → समझो → बदलो" (Observe → Understand → Modify) के रास्ते से आगे बढ़कर "पढ़ो → अनुमान लगाओ → डिजाइन करो → परखो → सीखो" (Read → Predict → Design → Test → Learn) की तरफ जा रहे हैं.
एआई से डिजाइन किए गए बैक्टीरियोफेज
इस नई क्षमता के सबसे उल्लेखनीय प्रदर्शनों में से एक हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट (Arc Institute) से जुड़े रिसर्चर्स के काम में दिखाई दिया है. उन्होंने दुनिया के बढ़ते स्वास्थ्य खतरों में से एक, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) को निशाना बनाया. एंटीबायोटिक्स ने चिकित्सा की दुनिया बदल दी, लेकिन बैक्टीरिया लगातार उनके खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर रहे हैं. जो संक्रमण एक दौर में आसानी से ठीक हो जाते थे, उन्हें अब काबू में रखना काफी मुश्किल होता जा रहा है.
प्रकृति ने हमें एक और हथियार दिया है, जिसमें बैक्टीरियोफेज (bacteriophage) कहते हैं. इसे संक्षेप में फेज" (phages) कहा जाता है. ये ऐसे वायरस हैं, जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं और उन्हें खत्म कर सकते हैं. इंसानों को संक्रमित करने वाले वायरस से अलग, बैक्टीरियोफेज किसी खास बैक्टीरिया के प्रति बेहद विशिष्ट हो सकते हैं. इसी वजह से वैज्ञानिक फेज को एंटीबायोटिक्स के विकल्प या उनके पूरक के तौर पर परख रहे हैं.
हाल ही में आई ये सफलता इस विचार को बिल्कुल नए इलाके में लेकर चली गई है. रिसर्चर्स ने एवो 1 और एवो 2 (Evo 1 और Evo 2) नाम के एआई मॉडल इस्तेमाल किए, जो जीनोम सीक्वेंस के बहुत बड़े कलेक्शन से पैटर्न सीखते हैं. प्रकृति में पहले से मौजूद किसी बैक्टीरियोफेज को खोजने के बजाय, रिसर्चर्स ने एआई से बिल्कुल नए बैक्टीरियोफेज जीनोम डिज़ाइन करने को कहा.
एआई के बनाए सैकड़ों डिजाइन्स को प्रयोगशाला में तैयार करके टेस्ट किया गया. गौर करने वाली बात यह रही कि इनमें से 16 जीनोम ने ऐसे काम करने वाले बैक्टीरियोफेज पैदा किए, जो एस्केरिकिया कोलाई (Escherichia coli), यानी ई-कोलाई, नाम के बैक्टीरिया को संक्रमित करके मार सकते थे. कुछ में उस प्राकृतिक वायरस से अलग जैविक गुण दिखाई दिए, जिसे शुरुआती आधार बनाया गया था. इसके अलावा नए फेज के मेल ने प्रयोगशाला के प्रयोगों में बैक्टीरिया के प्रतिरोध को भी पार कर लिया. यह एक असाधारण वैचारिक उपलब्धि है.
पहली हार एआई ने जैविक सीक्वेंस का विश्लेषण करने से आगे बढ़कर एक पूरा काम करने वाला वायरल जीनोम लिखने में मदद करने की क्षमता दिखाई है. इससे तैयार हुआ वायरस सिर्फ कंप्यूटर सिमुलेशन नहीं है. वो प्रयोगशाला में बनाकर परखने पर काम करता है. यहां इस बात पर जोर देना बहुत जरूरी है कि ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के खिलाफ थे यानी ये इंसानों को संक्रमित करने के लिए डिज़ाइन किए गए वायरस नहीं थे. रिसर्चर्स ने अपनी सुरक्षा रणनीति के हिस्से के तौर पर जानबूझकर काम को सिर्फ बैक्टीरिया वाले टारगेट तक सीमित रखा. हालांकि, फिर भी इस उपलब्धि की अहमियत फेज थेरेपी से कहीं आगे तक जाती है.
"जीवन को डिजाइन करने" का नया आयाम
आप कल्पना कीजिए कि भविष्य में कोई वैज्ञानिक एआई सिस्टम को अपनी जैविक समस्या बताता है. वो कहता है, "मुझे ऐसी फसल चाहिए जो बैक्टीरिया का प्रतिरोध कर सके और सूखा व ज्यादा तापमान भी सह सके." या वह कहता है, "मुझे ऐसा मॉलीक्यूल चाहिए, जो कैंसर से जुड़े इस प्रोटीन को चुनकर निशाना बना सके." या फिर, "मुझे ऐसा जैविक सेंसर चाहिए जो इस प्रदूषक का पता लगा सके." उसके बाद एआई विशाल जैविक डेटासेट खंगाल सकता है, काम के पैटर्न पहचान सकता है, संभावित समाधान तैयार कर सकता है और प्रयोग के लिए उम्मीदवारों के सुक्षाव भी दे सकता है. उसके बाद प्रयोगशाला उन अनुमानों को भी परखेगी. प्रयोग के नतीजे वापस एआई सिस्टम के पास जाएंगे, जिससे उसके अगले अनुमान और बेहतर होंगे.
इससे एक काफी पावरफुल साइकिल बनती है.
एआई डिजाइन → प्रयोगशाला में प्रयोग → जैविक डेटा → एआई की सीख → बेहतर डिजाइन.
इस कारण बायोटेक्नोलॉजी धीरे-धीरे इंजीनियरिंग की किसी ब्रांच जैसी होती जा सकती है, जहां जैविक सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है, टेस्ट किया जाता है और बेहतर बनाया जाता है.
भारत के लिए बड़े अवसर
इस बदलाव की भारत के लिए काफी खास अहमियत है. हैदराबाद में जीनोमिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, वैक्सीन, बायोटेक्नोलॉजी और इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी का पहले से ही एक असाधारण इकोसिस्टम मौजूद है. सीसीएमबी (CCMB), सीडीएफडी (CDFD), यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, एआईजी हॉस्पिटल्स (AIG Hospitals) और इक्रीसैट (ICRISAT) जैसे संस्थान, जीनोम वैली और वहां की बायोटेक्नोलॉजी और फार्मा इंडस्ट्री मिलकर इसे मजबूत बुनियाद देते हैं.
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना खेती की गंभीर समस्याओं से भी जूझ रहे हैं. गर्मी का तनाव, सूखा, पानी की कमी, खारापन, नए कीट और बीमारियां भी हो रही हैं. एआई से लैस जीनोमिक्स जलवायु के प्रति मजबूती (climate resilience) से जुड़े जेनेटिक नेटवर्क पहचानने और फसलों की बेहतर किस्मों और तरीकों को जल्द से जल्क डेवलप करने में मदद कर सकती है.
एआई प्रिसिजन एग्रीकल्चर में भी मदद कर सकती है. सैटेलाइट पिक्चर्स, ड्रोन से ली गई फोटो, मिट्टी की जानकारी, मौसम के पैटर्न और फसल के डेटा का विश्लेषओण करके आगे चलकर किसानों को सिंचाई, पोषक तत्वों के मैनेजमेंट और बीमारियों की रोकथाम पर उनके इलाके के हिसाब से सलाह दी जा सकेगी.
चिकित्सा में एआई से लैस जीनोमिक्स बीमारी की पहचान, नई दवाओं की खोज और व्यक्ति के हिसाब से इलाज को तेज कर सकती है. औद्योगिक बायोटेक्नोलॉजी में एंजाइम, वैक्सीन, बायोमॉलिक्यूल और सूक्ष्मजीवों से जुड़ी प्रक्रियाएं डिजाइन करने में मदद मिल सकती है. पर्यावरण विज्ञान में एआई ऐसे सूक्ष्मजीवों और जैविक सिस्टम की पहचान में मददगार साबित हो सकती है, जो प्रदूषकों को तोड़ने में सक्षम हों. लिहाजा, हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं.
पावरफुल टेक्नोलॉजी के दो पहलू
हर पावरफुल टेक्नोलॉजी के दो पहलू होते हैं. हाल की बैक्टीरियोफेज वाली उपलब्धि एक असहज लेकिन जरूरी सवाल भी खड़ा करती है. अगर एआई ऐसा वायरस डिज़ाइन कर सकता है, जो बैक्टीरिया के खिलाफ काम आए, तो क्या होगा? अगर इसी तरह की टेक्नोलॉज़ीस का जानबूझकर गलत इस्तेमाल करके नुकसानदेह जैविक एजेंट बनाए गए, तो क्या होगा? यह वैज्ञानिक प्रोग्रेस रोकने की वजह नहीं है बल्कि जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की वजह है.
जो टेक्नोलॉजी फायदेमंद जैविक सिस्टम डिज़ाइन करने में काम आ सकती है, उसके नुकसानदेह इस्तेमाल भी हो सकता है. विज्ञान में इसे दोहरे इस्तेमाल की समस्या ((dual-use problem) कहा जाता है. चिंताओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्हें इग्नोर भी नहीं किया जाना चाहिए. वैज्ञानिक समुदाय, सरकारों और टेक्नोलॉजी कंपनियों को मिलाकर ऐसे कारगर सिक्योरिटी प्लान्स बनाने होंगे, जो एआई मॉडल, जीनोमिक डेटाबेस, डीएनए सिंथेसिस, प्रयोगशाला के प्रयोग और जैविक कंटेनमेंट समेत सभी चीजों को कवर कर सके.
वाजिब चिंता और अटकबाजी के बीच फर्क करना भी जरूरी है. कोविड-19 की उत्पत्ति और वुहान की प्रयोगशाला में हुए शोध को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठे हैं, लेकिन कोविड-19 की उतपत्ति अब भी वैज्ञानिक जांच और बहस का विषय है. महामारी को इस बात का सबूत बताना सही नहीं होगा कि उसे जानबूझकर बनाया गया या प्रयोगशाला से छोड़ा गया. हालांकि, फिर भी बड़ा सबक तो जरूर मिला है. नए तरह के जैविक तत्व बनाने की सक्षम टेक्नोलॉजी को मजबूत बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी व्यवस्था के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए. हमें किसी हादसे या जानबूझकर किए गए दुरुपयोग का इंतजार नहीं करना चाहिए. हमें सुरक्षा के सभी इंतजामों को पहले से तैयार रखना चाहिए.
वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी
एआई-बायोटेक्नोलॉजी की क्रांति शिक्षा में भी बदलाव मांगती है. भविष्य का जीव विज्ञानी पूरी तरह पारंपरिक विषयों की सीमाओं के भीतर काम नहीं कर सकता. आज के बायोटेक्नोलॉजी छात्र को बायोलॉजी, जीनोमिक्स, सांख्यिकी, कंप्यूटर साइंस और एआई, सबकी समझ होनी चाहिए. इसी तरह बायोलॉजी में काम कर रहे कंप्यूटर साइंटिस्ट्स को जीवित तंत्रों की बुनियादी समझ चाहिए. विश्वविद्यालयों के पास इस बदलाव में नेतृत्व बनने का मौका है. वो बायोलॉजी, एआई, जीनोमिक्स, इंजीनियरिंग और डेटा साइंस को जोड़कर अंतर-विषयक (interdisciplinary) पाठ्यक्रम बना सकते हैं.
भारत के पास विशाल जैव विविधता है, बड़ा वैज्ञानिक कार्यबल है, विश्व स्तरीय इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्षमता है और तेजी से बढ़ता बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है. देश को इन ताकतों के दम पर अपना एआई-सक्षम बायोटेक्नोलॉजी इकोसिस्टम खड़ा करना चाहिए, न कि किसी और की विकसित तकनीकों का सिर्फ उपभोक्ता बनकर रह जाना चाहिए.
जीवन की किताब पढ़ने से नए अध्याय लिखने तक
सदियों से इंसान जीवन की किताब को समझने की कोशिश करता आया है. हमने पहले जीवित प्राणियों को देखना सीखा, फिर कोशिकाओं, क्रोमोसोम, जीन और डीएनए की खोज की. हमने जीनोम पढ़ना सीखा, जीन एडिट करना सीखा और अब एआई की मदद से हम ऐसे जैविक सीक्वेंस डिजाइन करने लगे हैं जिनके काम को प्रयोगशाला में परखा जा सकता है.
इस कारण एआई से बने बैक्टीरियोफेज की हालिया कामयाबी सिर्फ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खिलाफ एक उम्मीद भरा कदम नहीं है. यह उस भविष्य की झलक है जिसमें एआई और बायोलॉजी साथ मिलकर इंसानियत की कुछ सबसे मुश्किल समस्याएं सुलझाएंगे.
बायोटेक्नोलॉजी क्रांति की केंद्रीय चुनौती सिर्फ यह नहीं है कि "एआई क्या बना सकता है?" उतना ही अहम सवाल यह है कि "हमें क्या बनाना चाहिए, और किन सुरक्षा उपायों के साथ?" अगर हम इस सवाल का समझदारी से जवाब दे सकें, तो एआई और बायोटेक्नोलॉजी का मेल 21वीं सदी के सबसे निर्णायक वैज्ञानिक अवसरों में से एक बन सकता है और भारत को इसके अगुआ देशों में शामिल होने की आकांक्षा रखनी चाहिए.