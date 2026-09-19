ETV Bharat / opinion

बायोटेक्नोलॉजी और एआई की क्रांति: नया अवसर, नई जिम्मेदारी

एआई अब सिर्फ बायोलॉजी को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने खुद से पूरी तरह काम करने वाले वायरस का जीनोम डिजाइन करके दिखा दिया है, जिससे लैब में टेस्ट किए जा सकने वाले जीव बनाए जा सकते हैं. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: आज के दौर में बायोलॉजी एक बिल्कुल नए दौर में कदम रख रहा है. सदियों तक वैज्ञानिक पौधों, जानवरों, सूक्ष्मजीवों और इंसानों को समझने के लिए मुख्य रूप से उन्हें देखते और उन पर प्रयोग करते आ रहे हैं. उसके बाद डीएनए (DNA) की खोज हुई और बायोलॉजी की तस्वीर ही बदल गई, क्योंकि पता चला कि किसी भी जीवित प्राणी को बनाने और चलाने की सारी जानकारी उसके जेनेटिक मटीरियल में लिखी होती है. अब एक और नई क्रांति हो रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), जीनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और सिंथेटिक बायोलॉजी के साथ मिलकर सिर्फ बायोलॉजी को पढ़ने तक नहीं रुक रही, बल्कि उसे समझने, उसके बारे में अनुमान लगाने और यहां तक कि जैविक सिस्टम डिज़ाइन करने की दिशा में आगे बढ़ने लगी है.

इस बदलाव का असर चिकित्सा, खेती, फार्मास्यूटिकल्स और पर्यावरण की सुरक्षा तक हो सकता है. भारत के लिए और खासतौर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए, यह एक असाधारण मौका है. हालांकि, इस मौके के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आती है. जीवन को डिज़ाइन करने की हमारी ताकत जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उस ताकत को उतनी ही सावधानी से संभालना भी जरूरी होता जाएगा.

डीएनए पढ़ने और उसकी भाषा समझने तक

हर जीवित कोशिका अपने निर्देष डीएनए में रखती है. ये निर्देष चार कमेकिल लेटर्स यानी A, T, G और C से लिखे जाते हैं. जीन (genes) इसी विशाल बायोलॉजी चैप्टर के वो हिस्से हैं, जिनमें प्रोटीन बनाने और कोशिका के अलग-अलग काम करने के निर्देश होते हैं, लेकिन जीन अकेले काम नहीं करते. डीएनए के दूसरे हिस्से किसी स्विच की तरह काम करते हैं और तय करते हैं कि कोई जीन कब, कहां और कितनी मजबूती से चालू या बंद होगा. इस लिहाज से डीएनए एक भाषा जैसा दिखाई देता है. जीन शब्दों की तरह होते हैं और रेगुलेटरी सीक्वेंस व्याकरण और विराम चिह्नों जैसी भूमिका निभाते हैं.

कई सालों तक वैज्ञानिकों को ध्यान ज्यादातर उन्हीं जीन पर रहा, जो प्रोटीन को कोड करते हैं. जीनोम के जो बड़े हिस्से सीधे प्रोटीन नहीं बनाते थे, उन्हें कई बार यूं ही "जंक डीएनए" कह दिया जाता था. अब हम जानता हैं कि इस नॉन-कोडिंग डीएनए का बड़ा हिस्सा अहम रेगुलेटर की भूमिका निभाता है.

इस स्टडी के कई गहरे मायने हैं. कोई बीमारी सिर्फ इसलिए नहीं होती कि कोई जीन खराब है. कई बार एक बिल्कुल सामान्य जीन गलत समय पर चालू या बंद हो जाए, तो भी बीमारी हो सकती है. यही बात खेती से जुड़ी अहम खूबियों पर भी लागू होती है. सूखा सहने की क्षमता, बीमारियों से लड़ने की ताकत, खारापन झेलने की क्षमता और पैदावार, ये सब जीन और नियामक सीक्वेंस के कठिन नेटवर्क पर निर्भर करते हैं. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी के तेज विकास ने जैविक जानकारी का विशाल भंडार खड़ा कर दिया है. अब चुनौती सिर्फ डेटा हासिल करने की नहीं रही. असली चुनौती उस डेटा से छिपे मतलब को समझने की है और यही एआई बदलाव लाने वाली साबित हो रही है.

जब एआई जैविक पैटर्न समझने लगती है

आज के एआई सिस्टम बहुत बड़े यानी विशाल जैविक डेटासेट को खंगाल सकते हैं और ऐसे रिश्ते पकड़ सकते हैं, जिन्हें इंसानों के लिए पहचानना बेहद मुश्किल होता. वो डीएनए सीक्वेंस का विश्लेषण कर सकते हैं, प्रोटीन की संरचना का अनुमान लगा सकते हैं, बीमारियों से जुड़े म्यूटेशन पहचान सकते हैं और जीनों के आपसी संबंध सामने ला सकते हैं.

अल्फाफोल्ड की कामयाबी ने बायोलॉजी में एआई की संभावनाएं साफ कर दीं हैं. इसने प्रोटीन की संरचना का अनुमान लगाने में एआई की असाधारण क्षमता दिखाई है. इससे साबित हुआ कि कंप्यूटर जैविक जानकारी के विशाल भंडाल से बायोलॉजी के जरूरी नियम सीख सकते हैं.

अगला कदम इससे भी ज्यादा रोमाचंक है

जीनोम लैंग्वेज मॉडल (genome language models) कहे जाने वाले एआई सिस्टम डीएनए सीक्वेंस को कुछ हद तक इंसानी भाषा की तरह देखते हैं. जैसे कोई लैंग्वेज मॉडल शब्दों और वाक्यों के बीच में पैटर्न सीखता है, ठीक वैसे ही ये सिस्टम डीएनए सीक्वेंस के पैटर्न को सीखते हैं. पर्याप्त जीनोमिक जानकारी मिल जाए तो ये अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं कि कौन-से सीक्वेंस काम करने लायक होंगे और अपनी बढ़ती क्षमता के साथ नए सीक्वेंस भी तैयार करने लगे हैं.

कंप्यूटर और बायोलॉजी के रिश्ते में यह एक बुनियादी बदलाव है.

हम अब "देखो → समझो → बदलो" (Observe → Understand → Modify) के रास्ते से आगे बढ़कर "पढ़ो → अनुमान लगाओ → डिजाइन करो → परखो → सीखो" (Read → Predict → Design → Test → Learn) की तरफ जा रहे हैं.

एआई से डिजाइन किए गए बैक्टीरियोफेज

इस नई क्षमता के सबसे उल्लेखनीय प्रदर्शनों में से एक हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट (Arc Institute) से जुड़े रिसर्चर्स के काम में दिखाई दिया है. उन्होंने दुनिया के बढ़ते स्वास्थ्य खतरों में से एक, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) को निशाना बनाया. एंटीबायोटिक्स ने चिकित्सा की दुनिया बदल दी, लेकिन बैक्टीरिया लगातार उनके खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर रहे हैं. जो संक्रमण एक दौर में आसानी से ठीक हो जाते थे, उन्हें अब काबू में रखना काफी मुश्किल होता जा रहा है.

प्रकृति ने हमें एक और हथियार दिया है, जिसमें बैक्टीरियोफेज (bacteriophage) कहते हैं. इसे संक्षेप में फेज" (phages) कहा जाता है. ये ऐसे वायरस हैं, जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं और उन्हें खत्म कर सकते हैं. इंसानों को संक्रमित करने वाले वायरस से अलग, बैक्टीरियोफेज किसी खास बैक्टीरिया के प्रति बेहद विशिष्ट हो सकते हैं. इसी वजह से वैज्ञानिक फेज को एंटीबायोटिक्स के विकल्प या उनके पूरक के तौर पर परख रहे हैं.

हाल ही में आई ये सफलता इस विचार को बिल्कुल नए इलाके में लेकर चली गई है. रिसर्चर्स ने एवो 1 और एवो 2 (Evo 1 और Evo 2) नाम के एआई मॉडल इस्तेमाल किए, जो जीनोम सीक्वेंस के बहुत बड़े कलेक्शन से पैटर्न सीखते हैं. प्रकृति में पहले से मौजूद किसी बैक्टीरियोफेज को खोजने के बजाय, रिसर्चर्स ने एआई से बिल्कुल नए बैक्टीरियोफेज जीनोम डिज़ाइन करने को कहा.

एआई के बनाए सैकड़ों डिजाइन्स को प्रयोगशाला में तैयार करके टेस्ट किया गया. गौर करने वाली बात यह रही कि इनमें से 16 जीनोम ने ऐसे काम करने वाले बैक्टीरियोफेज पैदा किए, जो एस्केरिकिया कोलाई (Escherichia coli), यानी ई-कोलाई, नाम के बैक्टीरिया को संक्रमित करके मार सकते थे. कुछ में उस प्राकृतिक वायरस से अलग जैविक गुण दिखाई दिए, जिसे शुरुआती आधार बनाया गया था. इसके अलावा नए फेज के मेल ने प्रयोगशाला के प्रयोगों में बैक्टीरिया के प्रतिरोध को भी पार कर लिया. यह एक असाधारण वैचारिक उपलब्धि है.

पहली हार एआई ने जैविक सीक्वेंस का विश्लेषण करने से आगे बढ़कर एक पूरा काम करने वाला वायरल जीनोम लिखने में मदद करने की क्षमता दिखाई है. इससे तैयार हुआ वायरस सिर्फ कंप्यूटर सिमुलेशन नहीं है. वो प्रयोगशाला में बनाकर परखने पर काम करता है. यहां इस बात पर जोर देना बहुत जरूरी है कि ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के खिलाफ थे यानी ये इंसानों को संक्रमित करने के लिए डिज़ाइन किए गए वायरस नहीं थे. रिसर्चर्स ने अपनी सुरक्षा रणनीति के हिस्से के तौर पर जानबूझकर काम को सिर्फ बैक्टीरिया वाले टारगेट तक सीमित रखा. हालांकि, फिर भी इस उपलब्धि की अहमियत फेज थेरेपी से कहीं आगे तक जाती है.

"जीवन को डिजाइन करने" का नया आयाम