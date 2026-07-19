हिंद-प्रशांत में उभरते खतरों के बीच BIMSTEC देशों का सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर
दिल्ली में हुई BIMSTEC की बैठक दिखाती है कि सुरक्षा सहयोग इस क्षेत्रीय समूह के मुख्य स्तंभों में से एक बन गया है.
Published : July 19, 2026 at 6:25 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में 16 जुलाई को हुई BIMSTEC देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवीं बैठक ऐसे समय में हुई है जब बंगाल की खाड़ी हिंद-प्रशांत के रणनीतिक रूप से सबसे विवादित इलाकों में से एक बनकर उभरी है, जहां बड़ी ताकतों के बीच मुकाबला बढ़ रहा है, समुद्री सुरक्षा की चिंताएं बढ़ रही हैं और गैर-पारंपरिक खतरे क्षेत्रीय सुरक्षा को नया रूप दे रहे हैं.
इस पृष्ठभूमि में, यह बैठक 'बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल' (BIMSTEC) के धीरे-धीरे एक संपर्क-संचालित क्षेत्रीय समूह से दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को समन्वित करने के लिए एक जरूरी प्लेटफॉर्म में बदलने का संकेत देती है.
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, "हम आज एक मुश्किल वैश्विक माहौल की पृष्ठभूमि में मिल रहे हैं. हम संघर्ष और भू-राजनीतिक अनिश्चितता देख रहे हैं. हम बहु-क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों का भी सामना कर रहे हैं, जो तेजी से हो रही तकनीकी तरक्की से और बढ़ गए हैं. ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधाओं की वजह से हमारे सभी देशों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा है."
BIMSTEC की स्थापना 1997 में की गई थी, इसमें बंगाल की खाड़ी के किनारे और आस-पास के सात देश शामिल हैं - बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड. इस समूह में 1.73 अरब लोग रहते हैं और इसकी कुल जीडीपी $5 ट्रिलियन से थोड़ी अधिक है.
यह क्षेत्रीय समूह खास है क्योंकि यह पांच दक्षिण एशियाई देशों और दो दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को जोड़ता है. यह इसे दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN) क्षेत्रीय ब्लॉक के बीच भारत का सबसे जरूरी पुल बनाता है.
विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, BIMSTEC के सेक्रेटरी जनरल इंद्र मणि पांडे ने 16 जुलाई की बैठक में सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग की स्थिति की पूरी रूपरेखा पेश की और सदस्य देशों को कई क्षेत्रों में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी.
बयान में कहा गया है, "राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों/ प्रमुखों के प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने, साइबर, समुद्री और ऊर्जा क्षेत्र में सुरक्षा मजबूत करने; संपर्क बढ़ाने; कुशल आपदा प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना; और नए तथा उभरते खतरों से निपटने के लिए व्यावहारिक और नतीजे देने वाले समाधान पर चर्चा की. उन्होंने मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) के समुद्री हिस्से के लिए गाइडलाइंस अपनाईं. ये गाइडलाइंस BIMSTEC सदस्य देशों को इस इलाके में तेजी से बचाव अभियान करने में मदद करेंगी."
बयान में आगे कहा गया कि सदस्य देशों ने समुद्र में बातचीत के दौरान समुद्री कानून लागू करने वाली एजेंसियों के काम करने के तरीके पर कुछ परामर्श सिद्धांतों का भी समर्थन किया.
बयान में आगे कहा गया, "इन सिद्धांतों से सदस्य देशों के बीच समुद्री मुठभेड़ों के दौरान अनुमान लगाने की क्षमता बढ़ाने और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संदर्भ बिंदुओं की रूपरेखा तैयार होने की उम्मीद है."
अपने भाषण में, डोभाल ने बदलती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्रगाढ़ क्षेत्रीय सहयोग की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में, जिसमें संघर्ष, भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं और तकनीक में बाधाएं हैं, BIMSTEC सदस्य देशों को मिलकर काम करने और पारस्परिक लाभ के लिए 'फैसला लेने वाले कदम' उठाने की जरूरत है.
उन्होंने कहा, "हम बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए हैं, न सिर्फ भौगोलिक रूप से, बल्कि गहरी सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत के जरिये भी, जो हजारों साल के इतिहास में विकसित हुए हैं."
उन्होंने कहा कि BIMSTEC ने कई सुरक्षा क्षेत्रों में मजबूत सहयोग बनाया है और आम खतरों का मुकाबला करने में काफी तरक्की की है. डोभाल ने कहा, "हमने आतंकवाद से लड़ने, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने, साइबर खतरों, समुद्री चुनौतियों का सामना करने में सहयोग को आगे बढ़ाया और मजबूत किया है, और हम नए और उभरते खतरों से मिलकर निपटने के लिए तैयार हैं."
यह बैठक दिखाती है कि सुरक्षा सहयोग BIMSTEC के मुख्य स्तंभों में से एक बन गया है.
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) के उलट, जिसका सुरक्षा सहयोग भारत-पाकिस्तान तनाव की वजह से रुका हुआ है, BIMSTEC में ऐसे देश शामिल हैं जो कई साझा गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करते हैं, जिनमें समुद्री अपराध, आतंकवाद, साइबर-अटैक, गैर-कानूनी प्रवास, नशीले-मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ना और प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं.
परिचालन संबंधी सहयोग की ओर बढ़ रहा BIMSTEC
समुद्री कानून लागू करने वाली बातचीत को नियंत्रित करने वाली HADR गाइडलाइंस और सिद्धांतों को अपनाने से पता चलता है कि BIMSTEC धीरे-धीरे बातचीत से आगे बढ़कर परिचालन संबंधी सहयोग की ओर बढ़ रहा है.
ये उपाय खास तौर पर इसलिए प्रासंगिक हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी में नौसेना की तैनाती, कोस्ट गार्ड ऑपरेशन और कमर्शियल शिपिंग तेजी से बढ़ रही है.
बंगाल की खाड़ी अब सिर्फ एक क्षेत्रीय जल निकाय नहीं रही. यह हिंद-प्रशांत, हिंद महासागर, मलक्का जलडमरूमध्य (Strait of Malacca) और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाला समुद्री संगम (maritime junction) बन गई है.
लगभग हर बड़ी ताकत अब बंगाल की खाड़ी को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानती है.
भारत इस क्षेत्र में अग्रणी सुरक्षा प्रदाता बने रहना चाहता है.
भारत के लिए, 16 जुलाई की बैठक पड़ोसी पहले नीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक साथ मजबूत करती है.
BIMSTEC के लगभग हर सदस्य पर चीन का बढ़ता प्रभाव इस बैठक को और भी अधिक प्रासंगिक बनाता है.
आज चीन का बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल और थाईलैंड में काफी सामरिक या आर्थिक प्रभाव है. चीन ने बंदरगाह, हाईवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट में बड़ा निवेश किया है.
इसलिए, भारत का रणनीतिक हित स्वदेशी क्षेत्रीय सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में है, जिस पर दूसरी क्षेत्रीय ताकतों का दबदबा न हो.
नई दिल्ली में हुई बैठक में बांग्लादेश की भागीदारी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.
बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी के भौगोलिक केंद्र में है. समुद्री सुरक्षा, तटीय निगरानी, ब्लू इकॉनमी (समुद्री अर्थव्यवस्था) और शिपिंग कनेक्टिविटी के लिए इसका सहयोग जरूरी है.
बांग्लादेश में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों और नई दिल्ली और ढाका के बीच नए कूटनीतिक जुड़ाव को देखते हुए, BIMSTEC के तहत लगातार सुरक्षा बातचीत, घरेलू राजनीतिक बदलावों के बावजूद संस्थागत सहयोग को बनाए रखने में मदद करती है.
म्यांमार की भागीदारी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है.
लगातार आंतरिक अस्थिरता के बावजूद, म्यांमार नई दिल्ली के लिए अपरिहार्य (indispensable) बना हुआ है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ता है, भारत, बांग्लादेश और थाईलैंड के साथ सीमा साझा करता है, और भारत के एक्ट ईस्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर पर स्थित है.
गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरे
सीमा पार से उग्रवाद, हथियारों की तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी और शरणार्थियों का आना-जाना BIMSTEC के कई सदस्य देशों पर सीधे असर डालता है. म्यांमार को बहुपक्षीय प्रणाली के जरिये जोड़े रखने से राजनीतिक मुश्किलों के बावजूद बातचीत के रास्ते बने रहने में मदद मिलती है.
नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग नेशंस (RIS) के प्रोफेसर प्रबीर डे के मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में BIMSTEC के सदस्य देशों में गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरे तेजी से बढ़े हैं. डे ने ईटीवी भारत को बताया, "बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के साथ भारत की सीमाएं बहुत खुली हैं. बांग्लादेश और म्यांमार और म्यांमार और थाईलैंड के बीच की सीमाएं भी ऐसी ही हैं."
उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पड़ोसी देशों के साथ भारत की सीमाओं के सिर्फ कुछ हिस्सों पर ही बाड़ लगी है. उन्होंने कहा, "इसलिए, इन खुली सीमाओं के जरिये अलग-अलग रूपों में बहुत सारी तस्करी, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, नशीली दवाओं की तस्करी हो रही है."
डे ने कहा कि BIMSTEC देशों ने कुछ साल पहले एक अंतर-सरकारी समझौता को मंजूरी दी थी ताकि गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों को रोका जा सके और इलाके को आतंकवाद से बचाया जा सके और आतंकवाद विरोधी कदम उठाए जा सकें.
BIMSTEC के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की चौथी बैठक जुलाई 2024 में म्यांमार के नेपीडॉ (Naypyidaw) में हुई थी.
डे ने कहा, "लेकिन इस बार, लोग कह रहे हैं कि यह थोड़ा अलग है, सुरक्षा को ज्यादा महत्व मिला है. इस इलाके में आतंकवाद संबंधी प्रोफाइल (Terrorism profiles) बदल गए हैं. इस तरह के आतंकवाद में प्रौद्योगिकी के साथ-साथ वृद्धि हो रही है."
उन्होंने कहा कि कठोर सुरक्षा की तुलना में 'सॉफ्ट सिक्योरिटी' (नरम सुरक्षा) अधिक संवेदनशील होती है."
उन्होंने सॉफ्ट सिक्योरिटी खतरों को सोशल मीडिया, फेक वीडियो और फेक WhatsApp मैसेज के जरिये फैलने वाला खतरा बताया.
डे ने कहा, "ये असली खतरे हैं, और भारत इस इलाके को प्रमुख सुरक्षा प्रदाता (Net Security Provider) है. इसमें कोई शक नहीं है. बाकी देशों के पास कोई संसाधन नहीं हैं, कोई वित्तीय संसाधन नहीं हैं, कोई तकनीकी संसाधन नहीं हैं. सिर्फ भारत ही कुछ समाधान लेकर आया है."
उन्होंने कहा कि 16 जुलाई की बैठक असल में वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों पर भारत का जवाब सुनने और इस तरह के सुरक्षा मुद्दों से क्षेत्र को कैसे बचाया जाए, इस पर थी.
भारत के लिए, यह उसकी पड़ोसी पहले नीति, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, MAHASAGAR (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) और बड़े इंडो-पैसिफिक विजन के रणनीतिक तालमेल को मजबूत करता है, साथ ही, BIMSTEC को बंगाल की खाड़ी और बड़े हिंद महासागर में उभरते क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे के एक महत्वपूर्ण पिलर के तौर पर स्थापित करता है.
शिलांग स्थित थिंक टैंक एशियन कॉन्फ्लुएंस (Asian Confluence) के फेलो के. योमे (K Yhome) ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल जैसे BIMSTEC सदस्य देशों को आतंरिक राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा है. योमे ने कहा, "इसलिए, सुरक्षा सहयोग पहल को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा सका. हाल ही में, चीजें कुछ हद तक ठीक हुई हैं. और भारत, ब्लॉक का सबसे बड़ा देश होने के नाते, सुरक्षा सहयोग पहल में नेतृत्व कर रहा है."
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