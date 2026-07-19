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हिंद-प्रशांत में उभरते खतरों के बीच BIMSTEC देशों का सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर

एनएसए अजीत डोभाल 16 जुलाई को नई दिल्ली में BIMSTEC सुरक्षा समिट में बोलते हुए ( ANI Video Grab )

नई दिल्ली: दिल्ली में 16 जुलाई को हुई BIMSTEC देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवीं बैठक ऐसे समय में हुई है जब बंगाल की खाड़ी हिंद-प्रशांत के रणनीतिक रूप से सबसे विवादित इलाकों में से एक बनकर उभरी है, जहां बड़ी ताकतों के बीच मुकाबला बढ़ रहा है, समुद्री सुरक्षा की चिंताएं बढ़ रही हैं और गैर-पारंपरिक खतरे क्षेत्रीय सुरक्षा को नया रूप दे रहे हैं.

इस पृष्ठभूमि में, यह बैठक 'बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल' (BIMSTEC) के धीरे-धीरे एक संपर्क-संचालित क्षेत्रीय समूह से दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को समन्वित करने के लिए एक जरूरी प्लेटफॉर्म में बदलने का संकेत देती है.

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, "हम आज एक मुश्किल वैश्विक माहौल की पृष्ठभूमि में मिल रहे हैं. हम संघर्ष और भू-राजनीतिक अनिश्चितता देख रहे हैं. हम बहु-क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों का भी सामना कर रहे हैं, जो तेजी से हो रही तकनीकी तरक्की से और बढ़ गए हैं. ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधाओं की वजह से हमारे सभी देशों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा है."

BIMSTEC की स्थापना 1997 में की गई थी, इसमें बंगाल की खाड़ी के किनारे और आस-पास के सात देश शामिल हैं - बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड. इस समूह में 1.73 अरब लोग रहते हैं और इसकी कुल जीडीपी $5 ट्रिलियन से थोड़ी अधिक है.

यह क्षेत्रीय समूह खास है क्योंकि यह पांच दक्षिण एशियाई देशों और दो दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को जोड़ता है. यह इसे दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN) क्षेत्रीय ब्लॉक के बीच भारत का सबसे जरूरी पुल बनाता है.

विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, BIMSTEC के सेक्रेटरी जनरल इंद्र मणि पांडे ने 16 जुलाई की बैठक में सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग की स्थिति की पूरी रूपरेखा पेश की और सदस्य देशों को कई क्षेत्रों में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी.

बयान में कहा गया है, "राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों/ प्रमुखों के प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने, साइबर, समुद्री और ऊर्जा क्षेत्र में सुरक्षा मजबूत करने; संपर्क बढ़ाने; कुशल आपदा प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना; और नए तथा उभरते खतरों से निपटने के लिए व्यावहारिक और नतीजे देने वाले समाधान पर चर्चा की. उन्होंने मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) के समुद्री हिस्से के लिए गाइडलाइंस अपनाईं. ये गाइडलाइंस BIMSTEC सदस्य देशों को इस इलाके में तेजी से बचाव अभियान करने में मदद करेंगी."

बयान में आगे कहा गया कि सदस्य देशों ने समुद्र में बातचीत के दौरान समुद्री कानून लागू करने वाली एजेंसियों के काम करने के तरीके पर कुछ परामर्श सिद्धांतों का भी समर्थन किया.

बयान में आगे कहा गया, "इन सिद्धांतों से सदस्य देशों के बीच समुद्री मुठभेड़ों के दौरान अनुमान लगाने की क्षमता बढ़ाने और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संदर्भ बिंदुओं की रूपरेखा तैयार होने की उम्मीद है."

अपने भाषण में, डोभाल ने बदलती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्रगाढ़ क्षेत्रीय सहयोग की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में, जिसमें संघर्ष, भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं और तकनीक में बाधाएं हैं, BIMSTEC सदस्य देशों को मिलकर काम करने और पारस्परिक लाभ के लिए 'फैसला लेने वाले कदम' उठाने की जरूरत है.

उन्होंने कहा, "हम बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए हैं, न सिर्फ भौगोलिक रूप से, बल्कि गहरी सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत के जरिये भी, जो हजारों साल के इतिहास में विकसित हुए हैं."

उन्होंने कहा कि BIMSTEC ने कई सुरक्षा क्षेत्रों में मजबूत सहयोग बनाया है और आम खतरों का मुकाबला करने में काफी तरक्की की है. डोभाल ने कहा, "हमने आतंकवाद से लड़ने, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने, साइबर खतरों, समुद्री चुनौतियों का सामना करने में सहयोग को आगे बढ़ाया और मजबूत किया है, और हम नए और उभरते खतरों से मिलकर निपटने के लिए तैयार हैं."

यह बैठक दिखाती है कि सुरक्षा सहयोग BIMSTEC के मुख्य स्तंभों में से एक बन गया है.

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) के उलट, जिसका सुरक्षा सहयोग भारत-पाकिस्तान तनाव की वजह से रुका हुआ है, BIMSTEC में ऐसे देश शामिल हैं जो कई साझा गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करते हैं, जिनमें समुद्री अपराध, आतंकवाद, साइबर-अटैक, गैर-कानूनी प्रवास, नशीले-मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ना और प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं.

परिचालन संबंधी सहयोग की ओर बढ़ रहा BIMSTEC

समुद्री कानून लागू करने वाली बातचीत को नियंत्रित करने वाली HADR गाइडलाइंस और सिद्धांतों को अपनाने से पता चलता है कि BIMSTEC धीरे-धीरे बातचीत से आगे बढ़कर परिचालन संबंधी सहयोग की ओर बढ़ रहा है.

ये उपाय खास तौर पर इसलिए प्रासंगिक हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी में नौसेना की तैनाती, कोस्ट गार्ड ऑपरेशन और कमर्शियल शिपिंग तेजी से बढ़ रही है.

बंगाल की खाड़ी अब सिर्फ एक क्षेत्रीय जल निकाय नहीं रही. यह हिंद-प्रशांत, हिंद महासागर, मलक्का जलडमरूमध्य (Strait of Malacca) और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाला समुद्री संगम (maritime junction) बन गई है.

लगभग हर बड़ी ताकत अब बंगाल की खाड़ी को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानती है.

भारत इस क्षेत्र में अग्रणी सुरक्षा प्रदाता बने रहना चाहता है.

भारत के लिए, 16 जुलाई की बैठक पड़ोसी पहले नीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक साथ मजबूत करती है.

BIMSTEC के लगभग हर सदस्य पर चीन का बढ़ता प्रभाव इस बैठक को और भी अधिक प्रासंगिक बनाता है.