बिहार चुनाव: NDA की जीत के पीछे की सच्चाई और MGB की हार के कारण

बिहार चुनाव में एनडीए को उम्मीद से कहीं ज्यादा सीट मिली. महागठबंधन से कहां चूक हुई, नीतीश-मोदी की कौन सी चाल भारी पड़ी. पढ़ें

पार्टी मुख्यालय में अभिवादन करते पीएम मोदी. (PTI)
author img

By Sanjay Kapoor

Published : November 15, 2025 at 5:27 PM IST

7 Min Read
अगर कोई कह रहा है कि उसे NDA की 183 सीटें आने की उम्मीद थी, तो वह झूठ बोल रहा है. सबसे आशावादी अनुमान भी 160 सीटों के आसपास थे और ज्यादातर एग्जिट पोल NDA को 140 के करीब दिखा रहे थे. सबसे बड़ी बात, किसी ने नहीं सोचा था कि राजद (RJD) को इस कदर पराजय का सामना करना पड़ेगा. हैरानी की बात है कि वोट प्रतिशत वही रहा, लेकिन सीटें 60 कम हो गईं. सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी को हुआ. पार्टी ने 63 सीटें लड़ीं, लेकिन महागठबंधन (MGB) की सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई. सवाल यह उठ रहा है कि MGB और कांग्रेस के साथ क्या गलत हुआ?

नया नरेटिव बनाने की कोशिशः

2024 के लोकसभा चुनाव में ठीक-ठाक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस बिहार में नरेटिव बदलना चाहती थी. ऐसी पार्टी बनना जो MGB की किस्मत डुबोए नहीं, बल्कि संभाले. इसके लिए पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष कृष्णा अलावारू को राज्य अध्यक्ष राजेश कुमार के साथ कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी दी गई. राहुल गांधी ने रोड शो किए, भारी भीड़ जुटी, लेकिन नतीजा- पिछले कई सालों में सबसे खराब रहा.

15 दिन की जोरदार मुहिम के बाद लगा कि समर्थन मिल रहा है, लेकिन राहुल को अहसास हुआ कि कुछ कमी है. वो वोटिंग के आखिरी दिनों तक बिहार नहीं लौटे. कई लोग उनकी गैरमौजूदगी को कांग्रेस की हार का कारण मानते हैं. इससे पार्टी राष्ट्रीय राजनीति के दलदल में और धंस गई.

किसको कितनी सीट मिली. (PTI)

'वोट चोर गद्दी छोड़' का नारा फेलः

यह अलग बात है कि पार्टी को नए सिरे से सोचने की जरूरत है, जो उसके बहुचर्चित "वोट चोर" राष्ट्रीय अभियान के बाद धराशायी हो गया है. उसका नारा "वोट चोर गद्दी चोर" बिहार में कोई खास पसंद नहीं आया.

नीतीश का भरोसा और 10 हजार रुपये वाला दांवः

बिहार में जो चीज़ वाकई कारगर रही, वह है जेडीयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके नेतृत्व में लोगों का भरोसा. इसके अलावा, भाजपा नेतृत्व ने 1.2 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये देने का एक रणनीतिक कदम उठाया. यह पैसा मतदान से एक-दो दिन पहले ही उनके खातों में पहुंचा. किसी भी लिहाज से यह चुनावी गड़बड़ी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे नजरअंदाज कर दिया.

जैसा कि कांग्रेस नेता तारिक अनवर कहते हैं, 10 हजार रुपये एक बड़ी रकम है और चुनाव से पहले यह पैसा देना एक गलत मिसाल कायम करता है. अर्थशास्त्री दावा करते हैं कि यह एक आम बिहारी की दो महीने की मज़दूरी के बराबर है.

पार्टियों की वोट शेयरिंग. (PTI)

ECI पर पक्षपात के गंभीर आरोपः

चुनाव शुद्धतावादियों को सबसे ज़्यादा जिस बात ने नाराज किया, वह यह था कि चुनाव आयोग ने चुनावों से ठीक एक महीने पहले मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा (एसआईआर) करने का फैसला कैसे किया. चुनाव आयोग पर आरोप यह था कि उसने 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए. कई मतदाताओं का दावा था कि उनके नाम गलती से मतदाता सूची से हटा दिए गए थे.

हालांकि, मीडिया जांच में दावा किया गया है कि मतदाता सूची में और भी कई डुप्लिकेट नाम रहने दिए गए. और लंबी सूची से डुप्लिकेट नाम हटाने के लिए इस्तेमाल किए गए सॉफ़्टवेयर को भी नहीं हटाया गया. जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि मतदाताओं को अलग-अलग जगहों पर ले जाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई गईं. यह असामान्य था, लेकिन चुनाव आयोग ने एक भारी पक्षपातपूर्ण निकाय होने की बढ़ती प्रतिष्ठा के बावजूद कोई आपत्ति नहीं जताई.

चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार. (फाइल फोटो) (PTI)

मुस्लिम-यादव गठजोड़ टूटाः

हार का बड़ा कारण – RJD के लिए फायदेमंद मुस्लिम-यादव गठजोड़ को तोड़ना. पहले छोटी जातियों को बड़ी जातियों के खिलाफ एकजुट किया गया, फिर मुस्लिम वोट बिखेर दिया गया. इस बार सीमांचल में 40% से ज्यादा मुस्लिम वोट NDA (खासकर जदयू) को गए- गृह मंत्री अमित शाह ने इसे घुसपैठियों का ठिकाना बताया था.

राहुल की गलत रणनीति:

बदलाव की चाहत साफ थी, लेकिन राहुल गांधी का बिहार में आना समीकरण बिगाड़ गया. पिछड़ी जातियों के नए मसीहा बनने की कोशिश में ऊपरी जातियों पर लगातार हमले किए. असल में नीतीश के गैर-यादव वोट बैंक को तोड़ना था. ऊपरी जातियां तो BJP की परंपरागत समर्थक थीं और जदयू-NDA से नाराज चल रही थीं- उन्हें टारगेट करना चाहिए था.

लेकिन राहुल की मुहिम से अगड़ी जातियां नाराज होकर वापस BJP के पास चली गईं. महिलाओं को 10 हजार रुपये के साथ-साथ ये दो फैक्टर MGB की सत्ता की उम्मीद को चोट पहुंचाने वाले साबित हुए.

बिहार में एनडीए की जीत के बाद भाजपा मुख्यालय में अभिवादन करते पीएम मोदी. (PTI)

नीतीश की महिला-हितैषी छविः

हालांकि ये चुनावी मुद्दे हैं जिन्होंने इन चुनावों में भूमिका निभाई. कल्याणकारी योजनाओं के मामले में, नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने बहुत बुरा प्रदर्शन नहीं किया है. राज्य में अपने लोगों को रोजगार देने के लिए कारखाने भले ही न हों, लेकिन प्रवासी श्रमिकों द्वारा अपने परिवारों को भेजे गए धन के कारण, बिहार की अर्थव्यवस्था स्थिर है. राज्य सरकार लाखों लोगों को किसी न किसी बहाने नकद सहायता देती रही है.

पिछले कुछ वर्षों में, राज्य सरकार ने महसूस किया है कि महिलाएं एक वोट बैंक के रूप में उभर रही हैं जो उनकी कमजोरियों से उबरने में उनकी मदद कर सकती हैं. उनके लिए वृद्ध नीतीश एक स्टार हैं जिन्होंने राज्य में शराबबंदी लागू की और परिवार के सीमित धन को शराब की लालच में जाने से रोका. प्रधानमंत्री मोदी इस बात से अवगत थे और उन्होंने महिलाओं के हाथों में 10,000 रुपये देकर नीतीश कुमार की महिला हितैषी साख को मजबूत करने में मदद की.

लालू राज से बेहतर बिहारः

इसके अलावा, राज्य लालू के मुख्यमंत्री काल के मुकाबले बेहतर स्थिति में है, जिसे अगड़ी जाति के लोग "जंगल राज" के काले दिनों के रूप में याद करते हैं. कानून-व्यवस्था अच्छी है और ज़्यादातर माफिया सरगना या तो मारे जा चुके हैं या फिर भाग रहे हैं. सड़कें बेहतर हैं और बिजली की निरंतर आपूर्ति हो रही है. एक प्रवासी मजदूर, जिसने वर्षों से अपने राज्य को बदलते देखा है, कहता है, "पहले क्रिकेट के बारे में कोई नहीं जानता था. लेकिन अब, लगातार बिजली आपूर्ति ने इसे सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला खेल बना दिया है." पहले ड्रीम11 पर सट्टा लगता था, अब चुनाव खत्म- बेचैन युवाओं को नई व्यस्तता ढूंढनी होगी.

(अस्वीकरण: इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं. यहां व्यक्त तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं)

