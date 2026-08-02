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नाथू-ला के फिर से खुलने का भारत-चीन संबंधों पर क्या असर होगा ?

नई दिल्ली : भारत-चीन सीमा व्यापार के लिए नाथू ला दर्रे को फिर से खोलने को आर्थिक घटना के बजाय एक रणनीतिक संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए. हालांकि हिमालयी कॉरिडोर से होने वाला व्यापार भारत-चीन के कुल व्यापार का बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन छह साल बाद इसे फिर से शुरू करना नई दिल्ली और बीजिंग की एक सोची-समझी कोशिश है. इसका मकसद भरोसा बढ़ाने वाले कदम उठाना, द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करना और क्षेत्रीय सुरक्षा के बदलते और अस्थिर माहौल में सीमा विवाद को पूरे रिश्तों पर हावी होने से रोकना है.

आकाशवाणी समाचार ने शनिवार को बताया, "भारत और चीन के अधिकारी 'नो मैन्स लैंड' (दोनों देशों के बीच की खाली जमीन) पर मिले. चीनी पक्ष का प्रतिनिधित्व तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के प्रशासनिक प्रमुख ने किया, जिसमें उनके वाणिज्य और सीमा व्यापार विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल थे."

नाथू ला का फिर से खुलना इस बात का एक और संकेत है कि नई दिल्ली और बीजिंग लगभग छह साल तक सीमित बातचीत के बाद द्विपक्षीय संबंधों को सावधानी से फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़पों के बाद दोनों देशों के रिश्ते बहुत खराब हो गए थे. इसके चलते वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारी संख्या में सेना की तैनाती हुई, कई द्विपक्षीय आदान-प्रदान रोक दिए गए और रणनीतिक अविश्वास बढ़ गया. हालांकि, तब से दोनों पक्षों ने धीरे-धीरे बातचीत बहाल की है. इसमें सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत, परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र और राजनयिक स्तर की बातचीत शामिल है.

नाथू ला का फिर से खुलना एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बाद हुआ है - और वह है इसी दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुरू होना. ये घटनाक्रम बताते हैं कि भारत और चीन सहयोग के उन क्षेत्रों में संबंध बहाल कर रहे हैं जो संवेदनशील नहीं हैं, जबकि सीमा विवाद के बड़े मुद्दे पर बातचीत जारी है. इसे किसी बड़ी सफलता (ब्रेकथ्रू) के बजाय भरोसा बढ़ाने वाले कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए. भारत का हमेशा से यह मानना ​​रहा है कि व्यापक द्विपक्षीय संबंधों का सामान्य होना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता पर निर्भर करता है.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बार-बार कहा है कि सीमा की स्थिति को दोनों देशों के बीच के कुल रिश्तों से अलग नहीं किया जा सकता. नाथू ला को फिर से खोलकर, नई दिल्ली यह संकेत दे रही है कि रणनीतिक सतर्कता तो बनी रहेगी, लेकिन जहां हालात ठीक हों, वहां दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी फायदे वाले आदान-प्रदान फिर से शुरू हो सकते हैं.

चीन भी भारत के साथ रिश्तों को स्थिर करने में दिलचस्पी रखता है, भले ही वह तुरंत हर विवादित मुद्दे को हल न करे. नाथू ला दर्रे को फिर से खोलने का काफी ऐतिहासिक महत्व भी है. 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद 44 साल तक बंद रहने के बाद, नाथू ला को 6 जुलाई, 2006 को सीमा व्यापार के लिए फिर से खोला गया था. इसके फिर से खुलने को दोनों देशों के बीच बेहतर होते रिश्तों की पहचान के तौर पर देखा गया. ऐसा तब हुआ जब चीन ने धीरे-धीरे सिक्किम को भारत का हिस्सा माना और सीमा विवाद को सुलझाने के लिए राजनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए.

दोनों देशों के लिए, नाथू ला इस बात का प्रतीक बन गया कि जमीन से जुड़े अनसुलझे विवादों के बावजूद आर्थिक लेन-देन जारी रह सकता है. 2020 में इसे रोकने से यह सिलसिला टूट गया था. इसलिए, 2026 में इसे फिर से शुरू करना दोनों देशों के बीच आपसी भरोसे के सबसे साफ प्रतीकों में से एक की बहाली को दिखाता है. पूरी तरह से व्यापार के नजरिए से देखें तो, भारत-चीन के बीच होने वाले सालाना 100 अरब डॉलर से ज़्यादा के व्यापार में नाथू ला का योगदान बहुत कम है.

सीमित बॉर्डर ट्रेड व्यवस्था के तहत एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए सिर्फ 36 मंजूरशुदा सामानों की इजाजत है. भारत के एक्सपोर्ट में हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम के सामान, मसाले, प्रोसेस्ड फ़ूड, खेती के औजार, कंबल, रेडीमेड कपड़े और पारंपरिक धार्मिक सामान शामिल हैं. इंपोर्ट में मुख्य रूप से याक के उत्पाद, मक्खन, बोरेक्स, रेडीमेड कपड़े, जूते, बकरियां और रजाइयां शामिल हैं. नतीजतन, राष्ट्रीय स्तर पर इसका आर्थिक असर सीमित ही रहता है. हालांकि, सिक्किम और आस-पास के हिमालयी इलाकों के व्यापारियों के लिए यह रास्ता काफ़ी अहम है, क्योंकि बॉर्डर पर होने वाला व्यापार आजीविका, ट्रांसपोर्ट सेवाओं, वेयरहाउसिंग और टूरिज़्म को बढ़ावा देता है.

इसके दोबारा खुलने से भारत को बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की प्रेरणा भी मिली है. हिमालय के कठोर मौसम का कई सालों तक सामना करने के बाद इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को ठीक करना, बॉर्डर पर स्थायी लॉजिस्टिकल क्षमता बनाए रखने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दिखाता है.