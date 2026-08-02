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नाथू-ला के फिर से खुलने का भारत-चीन संबंधों पर क्या असर होगा ?

चीन के राष्ट्रपति भारत आ सकते हैं. उनकी यात्रा से पहले इस तरह के कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

Nathula Pass
नाथू ला दर्रा (ANI)
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By Aroonim Bhuyan

Published : August 2, 2026 at 2:44 PM IST

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नई दिल्ली : भारत-चीन सीमा व्यापार के लिए नाथू ला दर्रे को फिर से खोलने को आर्थिक घटना के बजाय एक रणनीतिक संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए. हालांकि हिमालयी कॉरिडोर से होने वाला व्यापार भारत-चीन के कुल व्यापार का बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन छह साल बाद इसे फिर से शुरू करना नई दिल्ली और बीजिंग की एक सोची-समझी कोशिश है. इसका मकसद भरोसा बढ़ाने वाले कदम उठाना, द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करना और क्षेत्रीय सुरक्षा के बदलते और अस्थिर माहौल में सीमा विवाद को पूरे रिश्तों पर हावी होने से रोकना है.

आकाशवाणी समाचार ने शनिवार को बताया, "भारत और चीन के अधिकारी 'नो मैन्स लैंड' (दोनों देशों के बीच की खाली जमीन) पर मिले. चीनी पक्ष का प्रतिनिधित्व तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के प्रशासनिक प्रमुख ने किया, जिसमें उनके वाणिज्य और सीमा व्यापार विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल थे."

नाथू ला का फिर से खुलना इस बात का एक और संकेत है कि नई दिल्ली और बीजिंग लगभग छह साल तक सीमित बातचीत के बाद द्विपक्षीय संबंधों को सावधानी से फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़पों के बाद दोनों देशों के रिश्ते बहुत खराब हो गए थे. इसके चलते वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारी संख्या में सेना की तैनाती हुई, कई द्विपक्षीय आदान-प्रदान रोक दिए गए और रणनीतिक अविश्वास बढ़ गया. हालांकि, तब से दोनों पक्षों ने धीरे-धीरे बातचीत बहाल की है. इसमें सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत, परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र और राजनयिक स्तर की बातचीत शामिल है.

नाथू ला का फिर से खुलना एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बाद हुआ है - और वह है इसी दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुरू होना. ये घटनाक्रम बताते हैं कि भारत और चीन सहयोग के उन क्षेत्रों में संबंध बहाल कर रहे हैं जो संवेदनशील नहीं हैं, जबकि सीमा विवाद के बड़े मुद्दे पर बातचीत जारी है. इसे किसी बड़ी सफलता (ब्रेकथ्रू) के बजाय भरोसा बढ़ाने वाले कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए. भारत का हमेशा से यह मानना ​​रहा है कि व्यापक द्विपक्षीय संबंधों का सामान्य होना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता पर निर्भर करता है.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बार-बार कहा है कि सीमा की स्थिति को दोनों देशों के बीच के कुल रिश्तों से अलग नहीं किया जा सकता. नाथू ला को फिर से खोलकर, नई दिल्ली यह संकेत दे रही है कि रणनीतिक सतर्कता तो बनी रहेगी, लेकिन जहां हालात ठीक हों, वहां दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी फायदे वाले आदान-प्रदान फिर से शुरू हो सकते हैं.

चीन भी भारत के साथ रिश्तों को स्थिर करने में दिलचस्पी रखता है, भले ही वह तुरंत हर विवादित मुद्दे को हल न करे. नाथू ला दर्रे को फिर से खोलने का काफी ऐतिहासिक महत्व भी है. 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद 44 साल तक बंद रहने के बाद, नाथू ला को 6 जुलाई, 2006 को सीमा व्यापार के लिए फिर से खोला गया था. इसके फिर से खुलने को दोनों देशों के बीच बेहतर होते रिश्तों की पहचान के तौर पर देखा गया. ऐसा तब हुआ जब चीन ने धीरे-धीरे सिक्किम को भारत का हिस्सा माना और सीमा विवाद को सुलझाने के लिए राजनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए.

दोनों देशों के लिए, नाथू ला इस बात का प्रतीक बन गया कि जमीन से जुड़े अनसुलझे विवादों के बावजूद आर्थिक लेन-देन जारी रह सकता है. 2020 में इसे रोकने से यह सिलसिला टूट गया था. इसलिए, 2026 में इसे फिर से शुरू करना दोनों देशों के बीच आपसी भरोसे के सबसे साफ प्रतीकों में से एक की बहाली को दिखाता है. पूरी तरह से व्यापार के नजरिए से देखें तो, भारत-चीन के बीच होने वाले सालाना 100 अरब डॉलर से ज़्यादा के व्यापार में नाथू ला का योगदान बहुत कम है.

सीमित बॉर्डर ट्रेड व्यवस्था के तहत एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए सिर्फ 36 मंजूरशुदा सामानों की इजाजत है. भारत के एक्सपोर्ट में हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम के सामान, मसाले, प्रोसेस्ड फ़ूड, खेती के औजार, कंबल, रेडीमेड कपड़े और पारंपरिक धार्मिक सामान शामिल हैं. इंपोर्ट में मुख्य रूप से याक के उत्पाद, मक्खन, बोरेक्स, रेडीमेड कपड़े, जूते, बकरियां और रजाइयां शामिल हैं. नतीजतन, राष्ट्रीय स्तर पर इसका आर्थिक असर सीमित ही रहता है. हालांकि, सिक्किम और आस-पास के हिमालयी इलाकों के व्यापारियों के लिए यह रास्ता काफ़ी अहम है, क्योंकि बॉर्डर पर होने वाला व्यापार आजीविका, ट्रांसपोर्ट सेवाओं, वेयरहाउसिंग और टूरिज़्म को बढ़ावा देता है.

इसके दोबारा खुलने से भारत को बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की प्रेरणा भी मिली है. हिमालय के कठोर मौसम का कई सालों तक सामना करने के बाद इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को ठीक करना, बॉर्डर पर स्थायी लॉजिस्टिकल क्षमता बनाए रखने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दिखाता है.

इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) के अतिरिक्त जवानों की तैनाती, जिसमें पहली बार सिर्फ महिलाओं वाली प्लाटून भी शामिल है, सुरक्षित लेकिन सुविधाजनक बॉर्डर मैनेजमेंट पर भारत के जोर को दिखाती है.

ये कदम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भारत के व्यापक प्रोग्राम में मदद करते हैं, जिसमें 2020 के बाद से काफी तेजी आई है. अरुणाचल प्रदेश के उलट, सिक्किम भारत-चीन सीमा के सबसे कम विवादित हिस्सों में से एक है. चीन द्वारा सिक्किम को भारत का हिस्सा मानने की वजह से दोनों देश इस इलाके में भरोसे को बढ़ाने वाले उपायों पर काम कर पाए हैं, बिना किसी ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्रीय विवाद में तुरंत उलझे.

इससे नाथू ला द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने के लिए एक आदर्श स्थान बन जाता है. यहां की सफलता से अंततः अन्य जगहों पर भी इसी तरह की पहल को प्रोत्साहन मिल सकता है, हालांकि बहुत कुछ पूर्वी लद्दाख और अन्य तनावग्रस्त क्षेत्रों में हुई प्रगति पर निर्भर करता है.

नाथू ला के फिर से खुलने का समय विशेष रूप से उल्लेखनीय है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस वर्ष 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने की उम्मीद है. यदि यह यात्रा संभव होती है, तो गलवान संकट के बाद द्विपक्षीय संबंधों में आई गिरावट के बाद शी की यह भारत की पहली यात्रा होगी.

इस पृष्ठभूमि में, नाथू ला का फिर से खुलना और भी अधिक कूटनीतिक महत्व रखता है. हालांकि इस बात का कोई आधिकारिक संकेत नहीं है कि यह फिर से खुलना सीधे शिखर सम्मेलन से जुड़ा है, लेकिन कैलाश मानसरोवर यात्रा की पुनः शुरुआत और अब सीमा व्यापार सहित घटनाक्रमों का क्रम यह दर्शाता है कि दोनों पक्ष उच्च स्तरीय राजनीतिक बातचीत से पहले अधिक अनुकूल वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

विश्वास-निर्माण के उपाय अक्सर शिखर सम्मेलन कूटनीति से पहले किए जाते हैं, जिसमें तनाव को कम किया जाता है और बड़ी राजनीतिक रियायतों की आवश्यकता के बिना सद्भावना प्रदर्शित की जाती है. एम.एस. के अनुसार मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के पूर्वी एशिया केंद्र में एसोसिएट फेलो प्रतिभा का कहना है कि नाथू ला दर्रे के व्यापार मार्ग को फिर से खोलना भारत-चीन संबंधों के पुनर्निर्माण की दिशा में एक चरणबद्ध प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए.

उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "भारत असल में चीन के साथ सावधानी भरी उम्मीद के साथ रिश्ते फिर से बना रहा है. सबसे पहले, भारत और चीन के बीच उड़ानें फिर से शुरू हुईं. दूसरा, तीर्थयात्रा का रास्ता खुला, जो भारत के लिए बहुत जरूरी था. और अब, उन्होंने बॉर्डर पर व्यापार का रास्ता भी फिर से खोल दिया है."

उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष देखेंगे कि अगर एक कदम सफल होता है, तो अगला कदम उठाया जा सकता है. बड़े जियोपॉलिटिकल संदर्भ में, यह कदम इस बात की साझा समझ को दिखाता है कि भले ही दो एशियाई ताकतों के बीच मुकाबला जारी रहने की संभावना है, लेकिन इसे लगातार बातचीत, भरोसा बढ़ाने वाले उपायों और कामकाज से जुड़े जुड़ाव के जरिए संभाला जाना चाहिए. ब्रिक्स समिट के लिए शी के भारत आने की उम्मीद पर प्रतिभा ने कहा कि उन्हें हैरानी नहीं है. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन समिट में शामिल होने गए थे. इसलिए, शी भी एक मल्टीलेटरल फोरम में शामिल होने के लिए भारत आएंगे. यह कोई बाइलेटरल समिट नहीं है. हालांकि, इससे पता चलता है कि दोनों देश अब ज़्यादा सहज स्थिति में हैं."

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