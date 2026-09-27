ब्रिक्स समिट के बाद क्या भारत-चीन संबंध नए सिरे से शुरू हुए, उनमें बदलाव आया या वे सामान्य हुए ?
भारत-चीन संबंधों के पूरी तरह सामान्य होने में अभी लंबा समय लगेगा. श्रीकांत कोंडापल्ली का विश्लेषण.
Published : September 27, 2026 at 12:00 PM IST
कई जानकारों ने 12 सितंबर को नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक को जून 2020 में गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद द्विपक्षीय संबंधों में "रीसेट", "बदलाव" या "सामान्य स्थिति की बहाली" के तौर पर देखा है.इसमें कोई शक नहीं कि अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स बैठक के दौरान हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद, संबंधों को सामान्य करने की दिशा में कुछ कदम उठाए गए थे.
उदाहरण के लिए, दोनों देशों ने सीमा पर 'लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल' के पार पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक सैनिकों को पीछे हटाने और पेट्रोलिंग करने की घोषणा की थी.हालांकि, तनाव कम करने और सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए. जब 15 जून 2020 को गलवान में झड़प हुई, तो स्थानीय कमांडर कर्नल संतोष बाबू (जो तेलंगाना के सूर्यपेट के रहने वाले थे) और दो जूनियर अधिकारियों की चीनी सैनिकों ने हत्या कर दी थी. कुल मिलाकर भारतीय सेना के 20 जवान मारे गए थे. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत का मुख्य मुद्दा उस इलाके में भारी सैन्य तैनाती बन गया था.
डिसइंगेजमेंट' (सेनाओं को पीछे हटाना) का मतलब था आगे तैनात सैनिकों को एक निश्चित दूरी तक पीछे ले जाना, जबकि 'पेट्रोलिंग' (गश्त) का मतलब था एक-दूसरे को अपनी समझ के अनुसार सीमा (LAC) तक जाने की इजाजत देना. 'डी-एस्केलेशन' (तनाव कम करना) में हमले वाले हथियारों और सिस्टम को एक-दूसरे से दूर ले जाना शामिल है, जबकि 'डी-इंडक्शन' का मतलब है अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किए गए प्रशिक्षित सैनिकों को वापस बुलाना. ये सभी सावधानी बरतने और भरोसा बढ़ाने वाले उपाय हैं.
आखिरी दो उपाय, यानी 'डी-एस्केलेशन' और 'डी-इंडक्शन', अभी पूरे नहीं हुए हैं और इसलिए सीमावर्ती इलाकों में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं, भले ही दोनों पक्षों ने सीमा पर स्थिरता लाने का दावा किया हो.सीमा पर हुई झड़पों के दो दिन बाद, 17 जून 2020 को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि "द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने के लिए सीमाओं पर शांति और स्थिरता जरूरी है." दूसरे शब्दों में, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 'डिसइंगेजमेंट', 'पेट्रोलिंग', 'डी-एस्केलेशन' और 'डी-इंडक्शन' प्रक्रियाओं के अलावा, 1993 में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के समय से लेकर 1996, 2005, 2012 और 2013 में हुए भरोसा बढ़ाने वाले सभी समझौतों का अक्षरशः और उनकी मूल भावना के अनुसार पालन किया जाए.तब से जयशंकर के सुझाव "सरकार के समग्र दृष्टिकोण" का हिस्सा बन गए हैं, हालांकि जैसा कि ऊपर बताया गया है, इनमें से केवल कुछ ही उपायों को बहाल किया गया है. इससे फिर से पता चलता है कि भारत और चीन के बीच संबंधों में केवल सीमित स्तर पर ही सामान्य स्थिति बहाल हो पाई है.
दोनों देशों के बीच सामान्य संबंध बहाल करने में रुकावट डालने वाले मुद्दों का दूसरा सेट "वन चाइना" (एक चीन) और "वन इंडिया" (एक भारत) नीतियों से जुड़ा है. ये नीतियां कश्मीर, ताइवान, तिब्बत और उनसे जुड़े मामलों से संबंधित हैं. जहां भारत ने अप्रैल 1950 में ताइवान को चीन का हिस्सा माना और 1954 के पंचशील समझौते में तिब्बत को चीन का हिस्सा स्वीकार किया, वहीं बीजिंग ने भारत की चिंताओं के मामले में वैसा ही कूटनीतिक रवैया नहीं अपनाया है.
दूसरी ओर, 1962 में भारत के साथ सीमा पर हुई झड़पों के बाद चीन ने कश्मीर पर अपनी नीति में बदलाव करना शुरू कर दिया. मार्च 1963 में, चीन और पाकिस्तान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की जमीन के लेन-देन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के तहत चीन ने कश्मीर की लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर जमीन (सक्सगाम, अघिल, शिमशाल और रुक्सम घाटियां) अपने कब्जे में ले ली, जबकि समझौते के आर्टिकल छह में यह कहा गया था कि यह व्यवस्था "अस्थायी" है.
2013 में पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू करने के बाद, चीन ने कब्जे वाले कश्मीर के इन इलाकों से होते हुए काशगर से इस्लामाबाद तक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शुरू कर दिया. बीजिंग ने पाकिस्तान द्वारा गैर-कानूनी ढंग से सौंपी गई कश्मीर की जमीनों पर प्रशासनिक, अर्ध-सैन्य और सैन्य तैनाती के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करना भी शुरू कर दिया.जब चीन ने जम्मू-कश्मीर के निवासियों को "स्टेपल्ड वीजा" जारी करना और अरुणाचल प्रदेश के निवासियों को वीजा देने से इनकार करना शुरू किया, तो भारत ने 2010 से चीन के साथ अपने संयुक्त बयानों में "वन चाइना" (एक चीन) नीति का जिक्र करना बंद कर दिया.हालांकि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी को "वन चाइना" और "वन इंडिया" (एक भारत) नीतियों के बीच आपसी व्यवहार (reciprocity) की बात याद दिलाई थी, लेकिन बीजिंग ने इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई.
दूसरी ओर, पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर में 52 अरब डॉलर के निवेश के साथ, आज चीन कश्मीर की जमीनों पर हमेशा के लिए कब्जा बनाए रखना चाहता है. असल में, इस साल 12 जनवरी को चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि सक्सगाम घाटी चीन का हिस्सा है.इसी संदर्भ में मोदी ने 12 सितंबर को शी से कहा कि "सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास का एक जरूरी आधार है." मोदी ने शी को यह भी याद दिलाया कि दोनों देशों को "सीमा से जुड़े मुद्दों पर मौजूदा समझौतों और आपसी समझ का पालन करना चाहिए."
दूसरी ओर, चीन के बयान में कहा गया कि भारतीय पक्ष इस बात पर सहमत हुआ है कि वह "अपनी जमीन पर किसी भी गुट को चीन-विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होने देगा." हालांकि, भारत के विदेश मंत्रालय के बयान में इस बात का जिक्र नहीं है, जबकि कई दशक पहले, भारत में तिब्बतियों की भूमिका को लेकर नई दिल्ली ने चीन को भरोसा दिलाया था कि उन्हें चीन-विरोधी प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. इससे पता चलता है कि भारत और चीन अभी भी अपनी मुख्य चिंताओं से जूझ रहे हैं और रिश्तों को पूरी तरह सामान्य होने में लंबा समय लगेगा, जब तक कि इन चिंताओं का समाधान नहीं हो जाता.
तीसरा मुद्दा द्विपक्षीय व्यापार का है. मोदी और शी ने लगभग एक जैसी बात कही कि दोनों को "एक-दूसरे की चिंताओं को दूर करने की जरूरत है, जिसमें संरचनात्मक व्यापार असंतुलन और सप्लाई चेन से जुड़े मुद्दे, और बाजार तक सार्थक और अनुमानित पहुंच की सुविधा शामिल है."
इसका इशारा तेजी से बढ़ते व्यापार घाटे की ओर है (जो 2025 में चीन के पक्ष में $99 बिलियन है और पिछले दो दशकों में चीन के पक्ष में कुल व्यापार घाटा $1.6 ट्रिलियन रहा है). इसमें चीन द्वारा भारत को जरूरी खनिजों (जैसे जर्मेनियम, गैलियम और अन्य) की सप्लाई पर लगाई गई पाबंदियों का भी जिक्र है.व्यापार घाटे को कम करने के लिए, भारत ने सुझाव दिया था कि चीन भारतीय निर्यात पर गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाए, भारत से अधिक आयात करे, भारत में निवेश करे (इस साल तक चीन ने भारत में बहुत कम, यानी $2 बिलियन का निवेश किया है), भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेंटर स्थापित करने पर विचार करे और थर्ड मार्केट में फिर से निर्यात करे. हालांकि, चीन ने इनमें से किसी भी सुझाव पर अमल नहीं किया.
इसलिए, चूंकि पिछले हफ्ते मोदी और शी की मुलाकात में कोई नए प्रस्ताव नहीं रखे गए, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि दोनों देशों के रिश्तों को "रीसेट" या "पूरी तरह बदला" गया है. बॉर्डर वाले इलाकों में दोनों देशों की सेनाओं की तैनाती अभी भी बनी हुई है—भले ही कुछ कमी की खबरें आई हों—इसलिए इसे रिश्तों के "सामान्य होने" के तौर पर नहीं देखा जा सकता.
(डिस्क्लेमर : इस लेख में व्यक्त की गई राय लेखक की है. यहां बताए गए तथ्य और विचार ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं.)
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