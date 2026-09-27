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ब्रिक्स समिट के बाद क्या भारत-चीन संबंध नए सिरे से शुरू हुए, उनमें बदलाव आया या वे सामान्य हुए ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ( IANS )

कई जानकारों ने 12 सितंबर को नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक को जून 2020 में गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद द्विपक्षीय संबंधों में "रीसेट", "बदलाव" या "सामान्य स्थिति की बहाली" के तौर पर देखा है.इसमें कोई शक नहीं कि अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स बैठक के दौरान हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद, संबंधों को सामान्य करने की दिशा में कुछ कदम उठाए गए थे.

उदाहरण के लिए, दोनों देशों ने सीमा पर 'लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल' के पार पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक सैनिकों को पीछे हटाने और पेट्रोलिंग करने की घोषणा की थी.हालांकि, तनाव कम करने और सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए. जब ​​15 जून 2020 को गलवान में झड़प हुई, तो स्थानीय कमांडर कर्नल संतोष बाबू (जो तेलंगाना के सूर्यपेट के रहने वाले थे) और दो जूनियर अधिकारियों की चीनी सैनिकों ने हत्या कर दी थी. कुल मिलाकर भारतीय सेना के 20 जवान मारे गए थे. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत का मुख्य मुद्दा उस इलाके में भारी सैन्य तैनाती बन गया था. डिसइंगेजमेंट' (सेनाओं को पीछे हटाना) का मतलब था आगे तैनात सैनिकों को एक निश्चित दूरी तक पीछे ले जाना, जबकि 'पेट्रोलिंग' (गश्त) का मतलब था एक-दूसरे को अपनी समझ के अनुसार सीमा (LAC) तक जाने की इजाजत देना. 'डी-एस्केलेशन' (तनाव कम करना) में हमले वाले हथियारों और सिस्टम को एक-दूसरे से दूर ले जाना शामिल है, जबकि 'डी-इंडक्शन' का मतलब है अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किए गए प्रशिक्षित सैनिकों को वापस बुलाना. ये सभी सावधानी बरतने और भरोसा बढ़ाने वाले उपाय हैं. आखिरी दो उपाय, यानी 'डी-एस्केलेशन' और 'डी-इंडक्शन', अभी पूरे नहीं हुए हैं और इसलिए सीमावर्ती इलाकों में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं, भले ही दोनों पक्षों ने सीमा पर स्थिरता लाने का दावा किया हो.सीमा पर हुई झड़पों के दो दिन बाद, 17 जून 2020 को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि "द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने के लिए सीमाओं पर शांति और स्थिरता जरूरी है." दूसरे शब्दों में, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 'डिसइंगेजमेंट', 'पेट्रोलिंग', 'डी-एस्केलेशन' और 'डी-इंडक्शन' प्रक्रियाओं के अलावा, 1993 में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के समय से लेकर 1996, 2005, 2012 और 2013 में हुए भरोसा बढ़ाने वाले सभी समझौतों का अक्षरशः और उनकी मूल भावना के अनुसार पालन किया जाए.तब से जयशंकर के सुझाव "सरकार के समग्र दृष्टिकोण" का हिस्सा बन गए हैं, हालांकि जैसा कि ऊपर बताया गया है, इनमें से केवल कुछ ही उपायों को बहाल किया गया है. इससे फिर से पता चलता है कि भारत और चीन के बीच संबंधों में केवल सीमित स्तर पर ही सामान्य स्थिति बहाल हो पाई है. ब्रिक्स समिट के दौरान पीएम मोदी, चीन के राष्ट्रपति और अन्य देशों के प्रतिनिधि (ANI) दोनों देशों के बीच सामान्य संबंध बहाल करने में रुकावट डालने वाले मुद्दों का दूसरा सेट "वन चाइना" (एक चीन) और "वन इंडिया" (एक भारत) नीतियों से जुड़ा है. ये नीतियां कश्मीर, ताइवान, तिब्बत और उनसे जुड़े मामलों से संबंधित हैं. जहां भारत ने अप्रैल 1950 में ताइवान को चीन का हिस्सा माना और 1954 के पंचशील समझौते में तिब्बत को चीन का हिस्सा स्वीकार किया, वहीं बीजिंग ने भारत की चिंताओं के मामले में वैसा ही कूटनीतिक रवैया नहीं अपनाया है. दूसरी ओर, 1962 में भारत के साथ सीमा पर हुई झड़पों के बाद चीन ने कश्मीर पर अपनी नीति में बदलाव करना शुरू कर दिया. मार्च 1963 में, चीन और पाकिस्तान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की जमीन के लेन-देन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के तहत चीन ने कश्मीर की लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर जमीन (सक्सगाम, अघिल, शिमशाल और रुक्सम घाटियां) अपने कब्जे में ले ली, जबकि समझौते के आर्टिकल छह में यह कहा गया था कि यह व्यवस्था "अस्थायी" है.