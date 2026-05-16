भारत-यूएई ऊर्जा डील: महज व्यापार या एक सोची-समझी भू-राजनीतिक रणनीति?
भारत की ऊर्जा सुरक्षा में यूएई एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में अपनी भूमिका बनाए हुए है.
Published : May 16, 2026 at 3:32 PM IST
नई दिल्लीः शुक्रवार को पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹3 की बढ़ोतरी हुई. उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ दो बेहद महत्वपूर्ण ऊर्जा समझौतों (Energy Agreements) पर हस्ताक्षर कर रहे थे.
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (ISPRL) और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) के बीच हुआ समझौता ज्ञापन (MoU), और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) व ADNOC के बीच एलपीजी (LPG) आपूर्ति समझौता ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम एशिया के संघर्ष और तेल उत्पादक देशों की बदलती राजनीति के कारण तेल बाजार में उथल-पुथल मची हुई है.
कागजों पर जो बात एक सामान्य ऊर्जा सहयोग जैसी दिखती है, वह वास्तव में तेजी से अस्थिर होते भू-राजनीतिक माहौल के खिलाफ भारत की एक सोची-समझी सुरक्षात्मक रणनीति है.
मोदी और यूएई (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने जीवंत और बढ़ते द्विपक्षीय ऊर्जा संबंधों की सराहना की. इसमें कच्चे तेल, एलएनजी (LNG) और एलपीजी (LPG) की आपूर्ति सहित भारत की ऊर्जा सुरक्षा में यूएई एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में अपनी भूमिका बनाए हुए है.
बयान में आगे कहा गया है, कि दोनों नेता एक व्यापक ऊर्जा साझेदारी के लिए नई पहलों को बढ़ावा देने पर सहमत हुए. इस संदर्भ में, उन्होंने इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच एक रणनीतिक सहयोग समझौते के संपन्न होने का स्वागत किया. इसके तहत भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों (पेट्रोलियम रिजर्व) में यूएई की भागीदारी को बढ़ाकर 3 करोड़ बैरल किया जाएगा, और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित करने के लिए मिलकर काम किया जाएगा. उन्होंने दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति को लेकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) के बीच हुए समझौते का भी स्वागत किया.
ISPRL और ADNOC के बीच हुए इस समझौते (MoU) का उद्देश्य भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों में 30 मिलियन (3 करोड़) बैरल तक ADNOC के कच्चे तेल का भंडारण करना है.
इसके तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित केंद्रों में भागीदारी और ओडिशा के चंडीखोल में नए रिजर्व केंद्रों का विकास करना शामिल है. इसमें संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह में भी कच्चे तेल के संभावित भंडारण की परिकल्पना की गई है, जो भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व का हिस्सा बनेगा. इसके साथ ही, यह समझौता भारत में लिक्विड नेचुरल गैस (LNG) और लिक्विड पेट्रोलियम गैस (LPG) भंडारण केंद्रों में सहयोग की संभावनाओं को भी तलाशता है.
IOCL और ADNOC के बीच हुआ रणनीतिक सहयोग समझौता एलपीजी की खरीद और बिक्री में संभावित अवसरों की तलाश करता है, जिसमें एलपीजी की दीर्घकालिक (लॉन्ग-टर्म) आपूर्ति और ADNOC गैस लिमिटेड व IOCL के बीच एक दीर्घकालिक एलपीजी बिक्री एवं खरीद समझौता करना शामिल है.
रणनीतिक भंडारों पर ADNOC के साथ भारत का यह सहयोग उस साझेदारी पर आधारित है जो तब शुरू हुई थी जब यूएई ने लाखों बैरल कच्चे तेल को स्टोर करने के लिए भारत में भंडारण क्षमता लीज पर ली थी. 2026 का यह समझौता (MoU) इस ढांचे का विस्तार करता है, जिससे भारत को आपूर्ति में आने वाले झटकों या बाधाओं से निपटने की बेहतर क्षमता मिलती है.
रणनीतिक भंडार भीषण संकट के समय एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं, जैसे कि क्षेत्रीय संघर्षों या आपूर्ति मार्गों में आने वाली रुकावटों के दौरान. इसका उदाहरण 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' (हॉर्मुज जलडमरूमध्य) जैसी जगहें हैं, जहां से दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है. ऐसी स्थिति में जहां पश्चिम एशिया का तनाव- विशेष रूप से अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहा मौजूदा संघर्ष, तेल की सप्लाई को रोक सकता है, ये बढ़े हुए भंडार भारत की अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं को कीमतों में भारी उछाल और आपूर्ति में कटौती से बेहतर ढंग से बचाने में मदद करते हैं.
यूएई में भारत के पूर्व राजदूत तल्मीज अहमद ने ईटीवी भारत से कहा, "हमने दक्षिण भारत में कुछ रणनीतिक भंडार केंद्र बनाए हैं. और हमें उम्मीद थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार (2016 में) यूएई का दौरा किया था, तब इसी बात पर सहमति बनी थी. लेकिन इसे कभी पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका."
अहमद ने समझाया कि रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कच्चे तेल की वह मात्रा है जिसे कोई देश आपातकालीन स्थितियों में इस्तेमाल करने के लिए जमा करके रखता है. उन्होंने कहा, "आमतौर पर, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के सदस्यों के लिए यह अनिवार्य होता है कि वे अपने पास एक निश्चित मात्रा में तेल भंडार में रखें, ताकि आपातकाल में उसका उपयोग किया जा सके. इसे अन्य सदस्य देशों को भी उपलब्ध कराया जा सकता है. भारत इसी वजह से आईईए (IEA) का सदस्य नहीं है."
अहमद ने आगे बताया कि रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का मतलब है कि किसी अप्रत्याशित संकट के लिए तेल की एक बहुत बड़ी मात्रा रिजर्व में रखी जाती है. लेकिन इसमें लाखों डॉलर, असल में कहें तो कुछ अरब डॉलर का खर्च आता है.
उन्होंने कहा, "भारत वास्तव में इस रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को लेकर बहुत सतर्क रहा है. हमारे पास वह है जिसे कमर्शियल रिजर्व कहा जाता है. कमर्शियल रिजर्व का मतलब है कि तेल कंपनियों को अपना तेल इस्तेमाल करने या बेचने से पहले उसे रखने के लिए कुछ जगह की जरूरत होती है. इसलिए, हम कमर्शियल रिजर्व ही करते आ रहे हैं. हमें इस बात को लेकर बिल्कुल साफ रहना चाहिए. तकनीकी रूप से हमारे पास रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार नहीं है."
हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब ADNOC भारत के रणनीतिक भंडारों में तेल रखेगा, तो वह तेल ADNOC का ही रहेगा.
अहमद ने कहा, "यह भारत का तेल नहीं है. यह ADNOC का है. ADNOC इसका उपयोग इस क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में अपने अलग-अलग बाजारों को तेल सप्लाई करने के लिए कर सकता है. जरूरत पड़ने पर इसे भारत द्वारा खरीदा भी जा सकता है. आपातकालीन स्थिति में, अगर भारत को जरूरत हो, तो वह इसे खरीद सकता है. इसलिए, भारत यह साफ कर रहा है कि, हां, आप इसे यहां स्टोर करें. आप इसके लिए किराया दें. यह मुफ्त नहीं है."
शुक्रवार को इन ऊर्जा समझौतों पर हस्ताक्षर यूएई द्वारा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) के समझौते से बाहर निकलने के तुरंत बाद हुए हैं. यह एक रणनीतिक बदलाव है जो तेल उत्पादन में अधिक लचीलेपन की इच्छा को दर्शाता है. इससे उत्पादन बढ़ सकता है और भारत जैसे खरीदारों के लिए कीमतें अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकती हैं.
ओपेक (OPEC) के कोटे से मुक्त होने के बाद, यूएई के पास निर्यात बढ़ाने या आपूर्ति की शर्तों को अपने हिसाब से तय करने की छूट है. जिससे वैश्विक संकटों का सामना कर रहे आयातक देशों को फायदा होगा. भारत अनुकूल शर्तों पर दीर्घकालिक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार के इस कठिन दौर में उसकी मोलभाव करने की स्थिति मजबूत होगी.
अहमद ने कहा, "यूएई की चिंता यह है कि उनके लिए ओपेक का कोटा मान लीजिए रोजाना 37 लाख (3.7 मिलियन) बैरल है. और वे इसे 40 लाख (4 मिलियन) बैरल से अधिक, शायद 45 लाख करना चाहते हैं. और अगले साल, उनकी उत्पादन क्षमता रोजाना 50 लाख (5 मिलियन) बैरल होने जा रही है."
यहीं पर भारत द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह में कच्चे तेल के भंडारण की संभावनाओं को तलाशने की बात सामने आती है, ताकि इसे भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का हिस्सा बनाया जा सके.
अहमद ने समझाया, "फुजैराह तेल के टैंकों से भरा हुआ है. और आप जानते हैं, आपातकाल में लोग खुले समुद्र में जाने वाले जहाजों का इस्तेमाल भी तेल जमा करने के लिए करने लगते हैं. जब तेल की कीमत कम होती है, तो आप भविष्य में कीमतें बढ़ने की उम्मीद में कम दाम पर तेल खरीद लेते हैं. उदाहरण के लिए, यदि हॉर्मुज जलडमरूमध्य बंद रहता है, तो तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं. अगर मैं आज भंडारण में मान लीजिए $100 प्रति बैरल पर तेल खरीदता हूं, तो जब मैं इस तेल का उपयोग करूंगा, तब मैं बेहतर स्थिति में रहूंगा, क्योंकि बाजार में आने पर इसकी कीमत वास्तव में $120 प्रति बैरल हो जाएगी."
उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात के पास दो पाइपलाइनें हैं जो हबशन से फुजैराह तक जाती हैं. उन्होंने कहा, "वे पाइपलाइनें यूएई की कुल तेल क्षमता का एक छोटा हिस्सा ही हैं. लेकिन अगर हॉर्मुज बंद हो जाता है, तो फुजैराह में खुलने वाली ये दो पाइपलाइनें उनके कुल उत्पादन का महज एक छोटा सा हिस्सा ही ले जा पाएंगी. इसलिए, ओपेक (OPEC) से बाहर निकलने से किसी का कोई बड़ा फायदा नहीं हो रहा है."
पूर्व राजदूत ने कहा कि ओपेक (OPEC) से यूएई का बाहर निकलना इस उम्मीद के साथ है कि आगे अच्छे दिन आएंगे. उन्होंने कहा "तब वे अपने ओपेक कोटे से कहीं अधिक, रोजाना 45 लाख (4.5 मिलियन) बैरल तेल बेच सकेंगे."
इस बीच, IOCL और ADNOC गैस लिमिटेड के बीच इस सहयोग का मतलब है कि एलपीजी और कच्चे तेल की सुनिश्चित आपूर्ति भारत सरकार को बाजार की कीमतों और वित्तीय प्रभावों को संभालने के लिए एक बेहतर सुरक्षा कवच (राहत) दे सकती है. इसमें सब्सिडी का बोझ और मुद्रास्फीति (महंगाई) शामिल है, जो वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है.
संक्षेप में कहें तो, शुक्रवार को पीएम मोदी की यूएई यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित ऊर्जा सहयोग समझौते केवल व्यावसायिक कॉन्ट्रैक्ट से कहीं बढ़कर हैं. ये वैश्विक बाधाओं के बीच रणनीतिक भंडार और सुनिश्चित एलपीजी आपूर्ति के माध्यम से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करते हैं. ये समझौते नई भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को भी दर्शाते हैं, जिसमें ओपेक से यूएई के बाहर निकलने से भारत को एक अधिक लचीला और संभावित रूप से किफायती ऊर्जा भागीदार मिला है.
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