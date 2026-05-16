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भारत-यूएई ऊर्जा डील: महज व्यापार या एक सोची-समझी भू-राजनीतिक रणनीति?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार, 15 मई 2026 को UAE के अबू धाबी पहुंचने पर एक सेरेमोनियल रिसेप्शन के दौरान UAE के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से हाथ मिलाते हुए. ( IANS/PMO )

By Aroonim Bhuyan 10 Min Read