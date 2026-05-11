इंडो-पैसिफिक से परे: भारत क्यों प्रवासी संबंधों के जरिए कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका की ओर रुख कर रहा है?
जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद एवं टोबैगो के प्रति भारत की पहल में प्रवासी कूटनीति और भू-राजनीतिक उद्देश्यों का मेल है.
Published : May 11, 2026 at 11:47 AM IST
नई दिल्ली: जैसे-जैसे भारत तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप अपनी विदेश नीति को पुनर्गठित कर रहा है, विदेश मंत्री एस. जयशंकर की 2 से 10 मई तक जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद एवं टोबैगो की यात्रा की. ये नई दिल्ली के इस इरादे का संकेत है कि वह अपने पारंपरिक रणनीतिक क्षेत्रों से कहीं आगे तक अपनी नजर डालना चाहता है.
कैरेबियन और दक्षिण अमेरिका के साथ संबंध मजबूत करना भारत की दक्षिण साझेदारी को और गहरा करने की कोशिश को दर्शाता है. इसे एक अद्वितीय लाभ प्राप्त है. सदियों पुराना भारतीय प्रवासी समुदाय जो पूरे क्षेत्र में राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को आकार देना जारी रखता है.
ऐतिहासिक संबंधों से परे कैरेबियन में भारतीय प्रवासी समुदाय भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है, सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है जो कूटनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों का पूरक है. प्रवासी समुदाय पर यह जोर भारतीय कूटनीति की व्यापक रणनीति को दर्शाता है, जिसके तहत सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों का लाभ उठाकर विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक गहराई पैदा की जाती है. वर्तमान भू-राजनीतिक संदर्भ में - जो सुधारित बहुपक्षवाद और वैश्विक दक्षिण के लिए अधिक समावेशी आवाज की मांग से चिह्नित है - प्रवासी संबंध भारत को एक ऐसी संपत्ति प्रदान करते हैं जो पारंपरिक कूटनीति से परे जाकर सहयोग के लिए साझा मंच तैयार करती है.
जयशंकर की यात्रा का जमैका चरण
जयशंकर की 2 से 4 मई तक जमैका यात्रा ऐसे समय में हुई जब कैरिबियन देशों के साथ भारत के जुड़ाव पर फिर से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. यह यात्रा दोनों देशों की राजनीतिक बातचीत का विस्तार करने और कई क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने की इच्छा को दर्शाती है. किंग्स्टन में अपने प्रवास के दौरान, जयशंकर ने जमैका के नेतृत्व के साथ व्यापक चर्चा की, जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच 180 साल से भी अधिक पुराने, साझा सांस्कृतिक और प्रवासी संबंधों पर आधारित ऐतिहासिक और लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों पर जोर दिया.
इस यात्रा का एक उल्लेखनीय परिणाम तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना था, जिनका उद्देश्य आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है. इन समझौतों में स्वास्थ्य सहयोग, सौर ऊर्जा और स्थिरता, तथा प्रसारण और डिजिटल सहयोग शामिल थे, जो जमैका की विकास प्राथमिकताओं में सहयोग करने के प्रति भारत की रुचि को रेखांकित करते हैं.
इन समझौता ज्ञापनों से संयुक्त परियोजनाओं और ज्ञान साझा करने में आसानी होने की उम्मीद है. खासकर नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में ये ऐसे क्षेत्र हैं जो सतत विकास और जन कल्याण पर दोनों देशों के एजेंडे के अनुरूप हैं.
जयशंकर ने जमैका में भारत के विकास सहयोग पर प्रकाश डाला, जिसमें हाल ही में किटसन टाउन में पूरा हुआ ग्रामीण आजीविका सुधार प्रोजेक्ट भी शामिल है. इस प्रोजेक्ट को भारत-यूएन विकास साझेदारी कोष के सहयोग से लागू किया गया था. भारत के 1 मिलियन डॉलर के योगदान से वित्तपोषित इस पहल से सैकड़ों स्थानीय लोगों को सीधे तौर पर लाभ हुआ है और समुदाय पर इसका व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है.
जयशंकर ने अपनी जमैका की समकक्ष कामिना जॉनसन स्मिथ के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, 'मेरा मानना है कि (किटसन टाउन) प्रोजेक्ट से सीधे तौर पर 200 से अधिक लोगों को लाभ हुआ है और किटसन टाउन समुदाय में हजारों लोगों पर इसका व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है.' उन्होंने आगे कहा, 'हम वर्तमान में भारत-कैरिबियन समुदाय विकास साझेदारी के तहत हमारी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में जमैका के लिए एक कारीगर सशक्तिकरण केंद्र स्थापित करने की व्यवहार्यता पर चर्चा कर रहे हैं.'
उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष व्यापार, कारोबार और निवेश के संबंधों को और मजबूत करने और नर्सों, हेल्थकेयर कर्मचारियों और शिक्षकों जैसे कुशल पेशेवरों की भर्ती और आवाजाही में सहयोग की संभावनाएं तलाशने पर सहमत हुए. जयशंकर ने कहा, 'भारत ने जमैका की एक लॉजिस्टिक्स हब के तौर पर बढ़ती भूमिका को भी सराहा, जो व्यापार, कारोबार और निवेश के लिए कैरिबियन का प्रवेश द्वार है. और असल में यही वे विषय थे जिन पर मैंने प्रधानमंत्री (एंड्रयू) होल्नेस के साथ हुई बातचीत में खास तौर पर चर्चा की थी.'
औपचारिक बातचीत के अलावा इस दौरे में सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाने वाले कुछ प्रतीकात्मक कार्यक्रम भी शामिल थे. जयशंकर ने जमैका के नेताओं के साथ मिलकर किंग्स्टन के सबीना पार्क में एक इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड का उद्घाटन किया. यह भारत की ओर से एक तोहफ़ा था, जिसने दोनों देशों के क्रिकेट के प्रति साझा जुनून और खेल संबंधों को रेखांकित किया.
विदेश मंत्री ने 'इंडियन अराइवल मेमोरियल' का भी दौरा किया, जहां उन्होंने भारतीय प्रवासियों की अमिट विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 'इंडियन अराइवल डे' के अवसर पर, जमैका में भारतीयों के आगमन के 181 वर्ष पूरे होने के जश्न के लिए हम 2 मिलियन जमैकाई डॉलर का योगदान दे रहे हैं.'
जमैका में लगभग 70,000 लोगों का भारतीय समुदाय रहता है. उनके पूर्वज 1845 से 1917 के बीच भारत से खासकर पूर्वी यूपी बिहार, बस्ती, देवरिया और गोरखपुर से, बंधुआ मजदूरों के तौर पर आए थे. जहां ज़्यादातर बंधुआ मजदूर भोजपुरी और अवधी भाषी क्षेत्रों से थे, वहीं एक अच्छी-खासी संख्या दक्षिण भारत से भी थी.
6-7 मई को सूरीनाम की अपनी यात्रा के दौरान, जयशंकर ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक की सह-अध्यक्षता की और एक व्यापक एजेंडा आगे बढ़ाया, जिसमें रक्षा, विकास साझेदारी और साझा प्रवासी इतिहास पर आधारित सांस्कृतिक संबंध शामिल थे.
जेसीएम की सह-अध्यक्षता सूरीनाम के विदेश मामलों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सहयोग मंत्री मेल्विन डब्ल्यूजे बोउवा के साथ की गई. दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा की और रक्षा और सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, व्यापार और वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, कृषि, संस्कृति, शिक्षा, खेल, बुनियादी ढांचा और चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई.
उन्होंने वैश्विक मुद्दों पर विचारों की समानता को रेखांकित किया और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए. जयशंकर ने सूरीनाम के बुनियादी ढांचे और रणनीतिक क्षेत्रों के विकास में सहायता के लिए 'लाइन ऑफ क्रेडिट' के तहत रियायती ऋण देने का प्रस्ताव भी रखा.
अपनी यात्रा के दौरान जयशंकर ने सूरीनाम की राष्ट्रपति जेनिफर गीरलिंग्स-सिमंस से मुलाकात की और इस लंबे समय से चली आ रही साझेदारी की पूरी क्षमता को साकार करने के प्रति नई दिल्ली की प्रतिबद्धता को दोहराया. उन्होंने उपराष्ट्रपति अश्विन अधिन से भी मुलाकात की, और दोनों पक्षों ने इन दो लोकतांत्रिक देशों के बीच संसदीय आदान-प्रदान के महत्व पर ज़ोर दिया.
विकास साझेदारी में एक अहम पड़ाव एससीपी एग्रो एनवी में पैशन फ्रूट प्रोसेसिंग सेंटर का हैंडओवर था. यह सेंटर भारत से मिली ग्रांट और तकनीकी मदद से पूरा किया गया था. इस मौके पर विदेश मंत्री बौआवा और कृषि मंत्री माइक एन नोरसलीम भी मौजूद थे. उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट से सूरीनाम के कृषि-आधारित उद्योगों में वैल्यू एडिशन को बढ़ावा मिलेगा. जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और भी 'क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स' (जल्दी असर दिखाने वाले प्रोजेक्ट्स) शुरू करने के लिए तैयार है.
दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक रिश्तों को दर्शाते हुए जयशंकर ने परमारिबो में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद उन्होंने 'बाबा और माई स्मारक' का दौरा किया, जो सूरीनाम में पहले हिंदुस्तानियों के आगमन की याद दिलाता है. उन्होंने मारिबर्ग में 'शहीद नायकों के स्मारक' पर भी श्रद्धांजलि दी और 'लल्लारूख संग्रहालय' का दौरा किया, जहाँ हिंदुस्तानी समुदाय की विरासत को सहेजकर रखा गया है.
जयशंकर ने सूरीनाम के 'राष्ट्रीय अभिलेखागार' में एक हफ़्ते तक चलने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. इस प्रदर्शनी में भारत से सूरीनाम हुए प्रवासन के इतिहास को दर्शाया गया है. इसके अलावा, उन्होंने 'प्रगति के लिए साझेदारी' (Partnership for Progress) विषय पर एक भाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने भारत और सूरीनाम के संबंधों के भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत की. भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करते हुए, उन्होंने भारत में हो रहे बदलावों के बारे में बात की और सूरीनाम की प्रगति और विकास में भारत को एक भरोसेमंद साझेदार बताया. सूरीनाम में भारतीय समुदाय रहता है, जो अभी देश की लगभग 6.2 लाख की आबादी का 27 प्रतिशत से ज़्यादा है.
त्रिनिदाद और टोबैगो लेग
जयशंकर के 8-9 मई के त्रिनिदाद और टोबैगो दौरे में हाई-लेवल पॉलिटिकल जुड़ाव, डेवलपमेंट में सहयोग, कल्चरल आउटरीच और डायस्पोरा कनेक्ट शामिल थे, जिससे दोनों देशों के रिश्तों को नई रफ़्तार मिली. उन्होंने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर से मुलाक़ात की, जहाँ दोनों नेताओं ने सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों को मज़बूत करने और पार्टनरशिप के नए रास्ते पहचानने पर बड़े पैमाने पर बातचीत की.
इस दौरे का एक बड़ा नतीजा आठ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoUs) पर साइन होना था, जिसमें टूरिज़्म, सोलर एनर्जी, वेक्टर कंट्रोल, नेल्सन आइलैंड पर हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर का रेस्टोरेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ़ द वेस्ट इंडीज़ में आयुर्वेद पर एक इंडियन चेयर की स्थापना जैसे अलग-अलग क्षेत्र शामिल थे.
ये समझौते भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच सहयोग के बढ़ते दायरे को दर्शाते हैं, जिसमें स्थिरता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, विरासत संरक्षण और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियाँ शामिल हैं. दोनों पक्षों ने जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं पर हुई प्रगति की समीक्षा की. प्रधानमंत्री परसाद-बिसेसर की उपस्थिति में जयशंकर ने चुने हुए स्कूली बच्चों को 'मेड-इन-इंडिया' लैपटॉप का पहला जत्था (2,000 लैपटॉप) सौंपा, जो डिजिटल शिक्षा के प्रति भारत के समर्थन को रेखांकित करता है.
उन्होंने कूवा में नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की एक कृषि-प्रसंस्करण सुविधा का भी उद्घाटन किया. यह सुविधा 1 मिलियन डॉलर मूल्य की उन मशीनों से सुसज्जित थी, जो पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत द्वारा उपहार स्वरूप दी गई थीं. यह स्थानीय क्षेत्र को सहायता प्रदान करने में भारत की भूमिका को उजागर करता है.
कृषि और छोटे उद्यम
चर्चाओं में स्वास्थ्य सेवा सहयोग प्रमुखता से शामिल रहा. दोनों पक्षों ने 'जयपुर फुट' पहल के तहत एक कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर के सफल समापन का उल्लेख किया, जिससे त्रिनिदाद और टोबैगो में लगभग 800 लोगों को लाभ हुआ.
बातचीत में बुनियादी ढांचा, सुरक्षा, फोरेंसिक, स्वास्थ्य सेवा, क्षमता निर्माण और गिरमिटिया (अनुबंधित भारतीय श्रमिक) विरासत की खोज जैसे क्षेत्रों में भविष्य के सहयोग पर भी चर्चा हुई. फार्माकोपिया मानकों, डिजिटल परिवर्तन और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में मौजूदा समझौतों की समीक्षा की गई, जिसमें ठोस परिणाम सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया.
दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर, विशेष रूप से 'ग्लोबल साउथ' (वैश्विक दक्षिण) से जुड़े मुद्दों पर, घनिष्ठ समन्वय की पुष्टि की. इस यात्रा में कूटनीति, विकास साझेदारी, सांस्कृतिक कूटनीति और प्रवासी जुड़ाव का मेल देखने को मिला, जिसने भारत-त्रिनिदाद और टोबैगो संबंधों में नई ऊर्जा का संचार किया और आने वाले वर्षों में गहरे सहयोग की नींव रखी.
त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय प्रवासी इस कैरेबियाई राष्ट्र की 1.4 मिलियन (14 लाख) आबादी का 42 प्रतिशत हिस्सा हैं. संक्षेप में कहें तो कैरेबियाई और दक्षिण अमेरिका तक भारत की पहुंच उसकी व्यापक विदेश नीति के लक्ष्यों के अनुरूप है. इसका उद्देश्य 'ग्लोबल साउथ' के साझेदारों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ संबंधों को मजबूत करना है.
इसमें व्यापार, निवेश और वैश्विक शासन के मुद्दों, जलवायु कार्रवाई तथा सतत विकास पर सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है. यह यात्रा नई दिल्ली के 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग' और लचीली, विविध अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां बनाने पर दिए जाने वाले जोर के अनुरूप है.
जयशंकर की यात्रा ने इस बात को रेखांकित किया कि भारत की कैरेबियाई और दक्षिण अमेरिकी कूटनीति एक अद्वितीय नींव पर टिकी है — एक जीवंत प्रवासी विरासत जो इतिहास और रणनीति का सहज मेल है. जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो में जयशंकर के कार्यक्रमों ने यह दर्शाया कि कैसे सांस्कृतिक जुड़ाव को राजनीतिक विश्वास और आर्थिक सहयोग में बदला जा रहा है. प्रवासी-केंद्रित यह कूटनीति भारत को एक ऐसा लाभ प्रदान करती है जिसकी नकल बहुत कम वैश्विक ताकतें कर सकती हैं. यह नई दिल्ली को शक्ति प्रदर्शन के बजाय साझेदारी के माध्यम से अपना प्रभाव स्थापित करने का अवसर देती है.