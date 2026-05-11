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इंडो-पैसिफिक से परे: भारत क्यों प्रवासी संबंधों के जरिए कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका की ओर रुख कर रहा है?

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जमैका और सूरीनाम की यात्रा के बाद पोर्ट ऑफ स्पेन में एक सामुदायिक कार्यक्रम में शामिल हुए ( PTI )

By Aroonim Bhuyan 12 Min Read

नई दिल्ली: जैसे-जैसे भारत तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप अपनी विदेश नीति को पुनर्गठित कर रहा है, विदेश मंत्री एस. जयशंकर की 2 से 10 मई तक जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद एवं टोबैगो की यात्रा की. ये नई दिल्ली के इस इरादे का संकेत है कि वह अपने पारंपरिक रणनीतिक क्षेत्रों से कहीं आगे तक अपनी नजर डालना चाहता है. कैरेबियन और दक्षिण अमेरिका के साथ संबंध मजबूत करना भारत की दक्षिण साझेदारी को और गहरा करने की कोशिश को दर्शाता है. इसे एक अद्वितीय लाभ प्राप्त है. सदियों पुराना भारतीय प्रवासी समुदाय जो पूरे क्षेत्र में राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को आकार देना जारी रखता है. ऐतिहासिक संबंधों से परे कैरेबियन में भारतीय प्रवासी समुदाय भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है, सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है जो कूटनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों का पूरक है. प्रवासी समुदाय पर यह जोर भारतीय कूटनीति की व्यापक रणनीति को दर्शाता है, जिसके तहत सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों का लाभ उठाकर विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक गहराई पैदा की जाती है. वर्तमान भू-राजनीतिक संदर्भ में - जो सुधारित बहुपक्षवाद और वैश्विक दक्षिण के लिए अधिक समावेशी आवाज की मांग से चिह्नित है - प्रवासी संबंध भारत को एक ऐसी संपत्ति प्रदान करते हैं जो पारंपरिक कूटनीति से परे जाकर सहयोग के लिए साझा मंच तैयार करती है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर, सूरीनाम के विदेश मंत्री मेल्विन बोउवा (केंद्र में) के साथ सूरीनाम के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए (PTI) जयशंकर की यात्रा का जमैका चरण जयशंकर की 2 से 4 मई तक जमैका यात्रा ऐसे समय में हुई जब कैरिबियन देशों के साथ भारत के जुड़ाव पर फिर से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. यह यात्रा दोनों देशों की राजनीतिक बातचीत का विस्तार करने और कई क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने की इच्छा को दर्शाती है. किंग्स्टन में अपने प्रवास के दौरान, जयशंकर ने जमैका के नेतृत्व के साथ व्यापक चर्चा की, जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच 180 साल से भी अधिक पुराने, साझा सांस्कृतिक और प्रवासी संबंधों पर आधारित ऐतिहासिक और लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों पर जोर दिया. इस यात्रा का एक उल्लेखनीय परिणाम तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना था, जिनका उद्देश्य आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है. इन समझौतों में स्वास्थ्य सहयोग, सौर ऊर्जा और स्थिरता, तथा प्रसारण और डिजिटल सहयोग शामिल थे, जो जमैका की विकास प्राथमिकताओं में सहयोग करने के प्रति भारत की रुचि को रेखांकित करते हैं. इन समझौता ज्ञापनों से संयुक्त परियोजनाओं और ज्ञान साझा करने में आसानी होने की उम्मीद है. खासकर नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में ये ऐसे क्षेत्र हैं जो सतत विकास और जन कल्याण पर दोनों देशों के एजेंडे के अनुरूप हैं. जयशंकर ने जमैका में भारत के विकास सहयोग पर प्रकाश डाला, जिसमें हाल ही में किटसन टाउन में पूरा हुआ ग्रामीण आजीविका सुधार प्रोजेक्ट भी शामिल है. इस प्रोजेक्ट को भारत-यूएन विकास साझेदारी कोष के सहयोग से लागू किया गया था. भारत के 1 मिलियन डॉलर के योगदान से वित्तपोषित इस पहल से सैकड़ों स्थानीय लोगों को सीधे तौर पर लाभ हुआ है और समुदाय पर इसका व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है. जयशंकर ने अपनी जमैका की समकक्ष कामिना जॉनसन स्मिथ के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, 'मेरा मानना ​​है कि (किटसन टाउन) प्रोजेक्ट से सीधे तौर पर 200 से अधिक लोगों को लाभ हुआ है और किटसन टाउन समुदाय में हजारों लोगों पर इसका व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है.' उन्होंने आगे कहा, 'हम वर्तमान में भारत-कैरिबियन समुदाय विकास साझेदारी के तहत हमारी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में जमैका के लिए एक कारीगर सशक्तिकरण केंद्र स्थापित करने की व्यवहार्यता पर चर्चा कर रहे हैं.' उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष व्यापार, कारोबार और निवेश के संबंधों को और मजबूत करने और नर्सों, हेल्थकेयर कर्मचारियों और शिक्षकों जैसे कुशल पेशेवरों की भर्ती और आवाजाही में सहयोग की संभावनाएं तलाशने पर सहमत हुए. जयशंकर ने कहा, 'भारत ने जमैका की एक लॉजिस्टिक्स हब के तौर पर बढ़ती भूमिका को भी सराहा, जो व्यापार, कारोबार और निवेश के लिए कैरिबियन का प्रवेश द्वार है. और असल में यही वे विषय थे जिन पर मैंने प्रधानमंत्री (एंड्रयू) होल्नेस के साथ हुई बातचीत में खास तौर पर चर्चा की थी.' औपचारिक बातचीत के अलावा इस दौरे में सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाने वाले कुछ प्रतीकात्मक कार्यक्रम भी शामिल थे. जयशंकर ने जमैका के नेताओं के साथ मिलकर किंग्स्टन के सबीना पार्क में एक इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड का उद्घाटन किया. यह भारत की ओर से एक तोहफ़ा था, जिसने दोनों देशों के क्रिकेट के प्रति साझा जुनून और खेल संबंधों को रेखांकित किया. विदेश मंत्री ने 'इंडियन अराइवल मेमोरियल' का भी दौरा किया, जहां उन्होंने भारतीय प्रवासियों की अमिट विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 'इंडियन अराइवल डे' के अवसर पर, जमैका में भारतीयों के आगमन के 181 वर्ष पूरे होने के जश्न के लिए हम 2 मिलियन जमैकाई डॉलर का योगदान दे रहे हैं.' जमैका में लगभग 70,000 लोगों का भारतीय समुदाय रहता है. उनके पूर्वज 1845 से 1917 के बीच भारत से खासकर पूर्वी यूपी बिहार, बस्ती, देवरिया और गोरखपुर से, बंधुआ मजदूरों के तौर पर आए थे. जहां ज़्यादातर बंधुआ मजदूर भोजपुरी और अवधी भाषी क्षेत्रों से थे, वहीं एक अच्छी-खासी संख्या दक्षिण भारत से भी थी. 6-7 मई को सूरीनाम की अपनी यात्रा के दौरान, जयशंकर ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक की सह-अध्यक्षता की और एक व्यापक एजेंडा आगे बढ़ाया, जिसमें रक्षा, विकास साझेदारी और साझा प्रवासी इतिहास पर आधारित सांस्कृतिक संबंध शामिल थे. जेसीएम की सह-अध्यक्षता सूरीनाम के विदेश मामलों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सहयोग मंत्री मेल्विन डब्ल्यूजे बोउवा के साथ की गई. दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा की और रक्षा और सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, व्यापार और वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, कृषि, संस्कृति, शिक्षा, खेल, बुनियादी ढांचा और चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई.