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तेल-गैस संकट ने बढ़ाई चिंता, होर्मुज संकट के बीच क्या होगी भारत की वैकल्पिक ऊर्जा रणनीति

ओमान के उत्तरी मुसंदम पेनिनसुला के खासाब पोर्ट शहर के पास होर्मुज स्ट्रेट में जहाज लंगर डाले हुए देखे गए (17 मई, 2026 की तस्वीर) ( AFP )

इस मॉडल ने काफी स्थिर ग्लोबल ऑर्डर में पैमाना और दक्षता दी. लेकिन यह ऐसी दुनिया के लिए कम सही है जहां रुकावटें अक्सर और अप्रत्याशित होती हैं. इस संदर्भ में, ऊर्जा सुरक्षा को एक केंद्रीकृत प्रतिमान से संघीय प्रतिमान में बदलना होगा, जहां राज्य ऊर्जा के उत्पादन, प्रबंधन और सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभाएं.

इसका जवाब ऊर्जा सुरक्षा को सिर्फ आयात और रिजर्व के तौर पर नहीं, बल्कि एक वितरित, घरेलू क्षमता के तौर पर फिर से सोचने में है, जिसे नई दिल्ली के साथ-साथ राज्यों की राजधानियों में भी बनाया जाए. दशकों से, भारत का ऊर्जा वास्तुकला केंद्रीकृत योजना से बना है. इसमें बड़े पैमाने पर इंपोर्ट, नेशनल ग्रिड और संघीय नीति ढांचे शामिल है.

फिर भी, इस पल में एक गहरा सबक छिपा है. भले ही स्ट्रेट चालू रहे और सप्लाई को दूसरी तरफ मोड़ दिया जाए, जैसा कि अक्सर होता है, अंदरूनी कमजोरी बनी रहती है. भारत का ऊर्जा प्रणाली बाहरी तौर पर एक ऐसी दुनिया में फंसा हुआ है जो तेजी से बिखरती जा रही है, जहां भू-राजनीति अक्सर बाजारों में दखल देती है. इसलिए, सवाल यह नहीं है कि भारत इस संकट से कैसे निपटता है, बल्कि यह है कि वह भविष्य के लिए कैसे तैयारी करता है, जिसमें ऐसे संकट अपवाद नहीं रह जाएंगे.

कच्चे तेल की कीमतों में दस डॉलर की बढ़ोतरी भारत के चालू खाता घाटा (करंट अकाउंट डेफिसिट) को बढ़ा सकती है. साथ ही महंगाई का दबाव बढ़ा सकती है और राजकोषीय गुंजाइश को कम कर सकती है. चल रहे ईरान संकट के शुरुआती झटके, पंप की बढ़ती कीमतें, एलपीजी की उपलब्धता को लेकर चिंताएं और माल ढुलाई की बढ़ी हुई लागतें, इस बात की एक झलक देती हैं कि ग्लोबल रुकावटें कितनी जल्दी घरेलू तनाव में बदल जाती हैं.

भारत अपनी जरूरत का करीब 85 से 90 फीसदी कच्चा तेल और आधी से ज्यादा प्राकृतिक गैस आयात करता है. इन आयात का एक बड़ा हिस्सा, जिसका अंदाजा अक्सर 40 से 50 फीसदी होता है, होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है. इस जोखिम के जमाव का मतलब है कि कोई भी रुकावट, भले ही वह कुछ समय के लिए हो, उसके तुरंत व्यापक आर्थिक नतीजे होते हैं.

हालांकि, भारत के लिए, इसका मतलब कीमतों में उतार-चढ़ाव से कहीं ज्यादा है. यह उस संरचनात्मक निर्भरता के दिल पर हमला करता है जिसे देश अब और वहन नहीं कर सकता है.

जैसे-जैसे ईरान को लेकर तनाव बढ़ रहा है, बाजारों ने उम्मीद के मुताबिक चिंता के साथ प्रतिक्रिया दिया है. तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, शिपिंग रिस्क बढ़ गए हैं, और सप्लाई चेन में तनाव के संकेत दिखने लगे हैं.

होर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था (ग्लोबल इकॉनमी) के लिए एक फॉल्ट लाइन बन गया है. दुनिया का लगभग 5वां तेल इस पतले समुद्री कॉरिडोर से होकर गुजरता है. ऐसे में होर्मुज स्ट्रेट वैश्विक ऊर्जा व्यापार की सबसे जरूरी और कमजोर नसों में से एक माना जाता है.

राज्यों को ऊर्जा के निष्क्रिय उपभोक्ता से एक्टिव प्रोड्यूसर बनना होगा. भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की कहानी पहले से ही एक ब्लूप्रिंट देती है. राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु मिलकर देश की सोलर और विंड कैपेसिटी का एक बड़ा हिस्सा हैं, जो सिर्फ नेशनल टारगेट से ही नहीं बल्कि सक्रिय राज्य नीति, जमीन के बंटवारे और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र से भी चलता है. भारत की स्थापित गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता कुल क्षमता का 50 फीसदी पार कर गई है, लेकिन यह बदलाव ठीक से नहीं हुआ है और इसमें एक चुनौती और मौका दोनों हैं.

भू-राजनैतिक उतार-चढ़ाव वाली दुनिया में, देश में बनी ऊर्जा की हर इकाई बाहरी झटकों के खतरे को कम करती है. जो देश रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल में तेजी ला रहे हैं, वे सिर्फ जलवायु के लक्ष्यों में ही योगदान नहीं दे रहे हैं, वे स्ट्रेटेजिक बफर (Strategic Buffer) भी बना रहे हैं. इसका लॉजिक सीधा है, जो ऊर्जा स्थानीय स्तर पर बनती है, वह दूर के चोकपॉइंट्स में रुकावटों के प्रति कम संवेदनशील होती है.

होर्मुज स्ट्रेट (AP)

इस मॉडल को और राज्यों में फैलाकर, स्थानीय संसाधन का फायदा उठाकर, चाहे पश्चिम में सोलर हो, दक्षिण में विंड हो, या उत्तर-पूर्व में हाइड्रोपावर हो, रीजनल एनर्जी हब का एक नेटवर्क बनाया जा सकता है जो मिलकर देश की मजबूती को बढ़ाएगा.

लेकिन सिर्फ जेनरेशन काफी नहीं है. दूसरे शिफ्ट में निरंतरता पर फोकस होना चाहिए. यह पक्का करना कि ऊर्जा प्रणाली झटके झेल सकें. यहीं पर स्टोरेज और विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी हो जाते हैं. रिन्यूएबल एनर्जी, अपने नेचर से, रुक-रुक कर आती है. सही स्टोरेज के बिना, यह जीवाश्म ईंधन आधारित बेसलोड बिजली की पूरी तरह से जगह नहीं ले सकती.

भारत की अभी की बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी सीमित है, और पंप वाले हाइड्रो प्रोजेक्ट अभी भी विस्तार के शुरुआती चरण में हैं. राज्यों को भंडारण परिनियोजन को बढ़ावा देकर, इसे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में जोड़कर, और जरूरत पड़ने पर अलग से काम कर सकने वाले स्थानीय ऊर्जा प्रणाली बनाकर इस कमी को पूरा करने के लिए आगे आना चाहिए.

माइक्रोग्रिड, रूफटॉप सोलर नेटवर्क और कम्युनिटी-लेवल स्टोरेज जैसे डीसेंट्रलाइज़्ड एनर्जी सिस्टम, मजबूती की एक और लेयर देते हैं. वे केंद्रीकृत ग्रिड और लंबी दूरी के ट्रांसमिशन पर निर्भरता कम करते हैं, जो दोनों ही संकट के समय कमजोर हो सकते हैं. इससे भी जरूरी बात यह है कि वे ऊर्जा सुरक्षा को खपत के बिंदु के करीब लाते हैं. ईरान संकट से पैदा हुई रुकावटें, खासकर एलपीजी सप्लाई चेन में, केंद्रीकृत वितरण प्रणाली की कमजोरी को दिखाती हैं. एक ज़्यादा विकेंद्रीकृत तरीका, जिसमें घरों और समुदायों को दूसरे ऊर्जा स्रोत मिल सकें, ऐसे खतरों को कम कर सकता है.

तीसरा, और शायद सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला बदलाव ऊर्जा सुरक्षा को राज्यों के बड़े विकास एजेंडा में शामिल करना है. ऊर्जा की मांग कोई अनुमान लगाकर छोड़ देने वाली चीज नहीं है. यह इस बात से तय होती है कि शहर कैसे बनते हैं, उद्योग कैसे चलती हैं, और लोग कैसे रहते हैं. फिर भी, ऊर्जा सुरक्षा शहरी प्लानिंग, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, या राज्य स्तर परसामाजिक कल्याण कार्यक्रम में बहुत कम शामिल होती है.

यह दूरी लगातार मुश्किल होती जा रही है. शहरी भारत, जिसमें 2030 तक 600 मिलियन से ज़्यादा लोग होंगे, पहले से ही ऊर्जा की मांग का एक बड़ा कारण है. शहरों का डिजाइन, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बिल्डिंग कोड, जमीन के इस्तेमाल के पैटर्न शामिल हैं, यह तय करेगा कि यह मांग कमज़ोरी का या फिर मजबूती का कारण बनेगी. स्थानीय नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाले विद्युतीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, रूफटॉप सोलर इंटीग्रेशन वाली एनर्जी बचाने वाली इमारतें, और हाइब्रिड एनर्जी मॉडल अपनाने वाले इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इम्पोर्टेड फ्यूल पर निर्भरता को काफी कम कर सकते हैं.

राज्य इस एकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए खास तौर पर तैयार हैं. वे शहरी प्लानिंग से लेकर बिजली वितरण तक नीति के मुख्य हिस्सों को नियंत्रित करते हैं और इन्हें ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्यों के साथ जोड़ सकते हैं. उदाहरण के लिए, राज्य स्तर पर विद्युत गतिशीलता बढ़ाने से न केवल तेल की मांग कम होती है, बल्कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ग्लोबल कीमतों के झटकों से भी बचते हैं. इसी तरह, खाना पकाने के साफ विकल्पों को बढ़ावा देने से आयातित एलपीजी पर निर्भरता कम हो सकती है, यह एक कमजोरी है जो मौजूदा संकट में खास तौर पर साफ हो गई है.

भारत की ऊर्जा सुरक्षा की नींव दूर के समुद्री रास्तों में नहीं, बल्कि इसके राज्यों की नीति और निवेश में रखी जाएगी. जैसे-जैसे भारत 2047 की ओर देख रहा है, लक्ष्य एक ऐसा ऊर्जा प्रणाली बनाना होना चाहिए जो न सिर्फ साफ हो, बल्कि ज्यादा सुरक्षित भी हो, जो टूटी-फूटी दुनिया की अनिश्चितताओं का सामना कर सके.

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