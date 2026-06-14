Beyond GDP: प्रगति और कल्याण के लिए नया ग्लोबल ब्लूप्रिंट
प्रस्तावित सालाना सूचक कई श्रेणी में आते हैं. आर्थिक सूचक में हर व्यक्ति के घर की खर्च करने लायक आय शामिल है.
Published : June 14, 2026 at 5:02 PM IST
नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र महासचिव के 'GDP से आगे' (Beyond GDP) पर स्वतंत्र हाई-लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ने आधिकारिक रूप से एक ग्लोबल ब्लूप्रिंट जारी किया है, जिसमें परंपरागत GDP मापक को पूरक करने और उससे आगे जाने के लिए 31 नए संकेतकों (indicators) का प्रस्ताव दिया गया है.
2024 के पैक्ट फॉर द फ्यूचर से विकसित किया गया यह फ्रेमवर्क, मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण स्थिरता और आर्थिक स्वास्थ्य को ट्रैक करके प्रगति को मापने के लिए डिजाइन किया गया है.
नए इंडिकेटर्स को 'काउंटिंग व्हाट काउंट्स' (ounting What Counts) नाम की एक रिपोर्ट में पेश किया गया है, जिसे विद्वानों और नीति-निर्माताओं की एक समिति ने तैयार किया है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री कौशिक बसु और टुलेन यूनिवर्सिटी की अर्थशास्त्री नोरा लस्टिग इसके को-चेयरमैन हैं.
7 मई, 2026 को जारी किया गया यह डॉक्यूमेंट कई दशकों में किए गए कामों का नतीजा है.
आर्थिक विकास को परंपरिक रूप से सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से मापा जाता है. इससे लाभ, नौकरी और इनोवेशन बढ़ता है, लेकिन यह असल में असमानता या पर्यावरणीय नुकसान को ध्यान में नहीं रखता. अनियंत्रित विकास का फायदा दुनिया के सिर्फ पांचवें हिस्से के लोगों को मिला है, जिससे समाज को जलवायु परिवर्तन और बढ़ती असमानता की दोहरी चुनौती (Siamese twins) का सामना करना पड़ रहा है. कीनेसियन आर्थिक सिद्धांत (Keynesian economic theory) के समर्थक मानते हैं कि हम टेक्नो-फिक्स (किसी बड़ी सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरणीय समस्या का सिर्फ तकनीकी समाधान खोजना) के जरिये अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं और पर्यावरणीय नुकसान को ठीक कर सकते हैं - यह सोच वास्तविकता से बिल्कुल परे है.
इसके उलट, सच्ची समृद्धि के लिए एक समावेशी समाज, सशक्त लोग और एक मजबूत सामाजिक अनुबंध चाहिए जो स्वतंत्रता और भलाई की रक्षा करे. टिम जैक्सन जैसे पर्यावरण अर्थशास्त्री ने एक अलग तरीका अपनाने की बात कही है—एक ऐसा तरीका जो GDP को एक वित्तीय लक्ष्य के तौर पर न देखे, क्योंकि यह असीमित उपभोक्तावाद पर निर्भर है. इसके बजाय, वह देशों से ऐसे मैक्रोइकोनॉमिक मॉडल (वृहद आर्थिक मॉडल) बनाने की अपील करते हैं जो आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक और पारिस्थितिक चर (Variable) को एक साथ लाएं. GDP को तरक्की के पैमाने के तौर पर बदलने की कोशिशें कई दशक पुरानी हैं.
वैकल्पिक वृद्धि मॉडल के विकास में उपलब्धि
मौजूदा विकास मॉडल और जैव-भौतिक सीमाओं पर इसके असर की सबसे मजबूत और शुरुआती आलोचनाओं में से एक 1972 की एक रिपोर्ट से आई थी, जिसका शीर्षक था 'द लिमिट्स टू ग्रोथ', जिसे डोनेला मीडोज (Donella Meadows) के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने तैयार किया था.
रिपोर्ट में पृथ्वी की बायोफिजिकल सीमाओं और तेजी से बढ़ती आबादी को देखते हुए औद्योगिक समाज की नींव पर सवाल उठाए गए थे. 2009 में, दुनिया के जाने-माने अर्थ-सिस्टम वैज्ञानिकों ने ग्रहीय सीमाएं (Planetary Boundaries) फ्रेमवर्क पेश किया, जो मानव गतिविधियों के लिए सुरक्षित जगहों को बताता है. असीमित आर्थिक विकास की चाहत और प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से दोहन मानवता को इनमें से कई सीमाओं को पार करने पर मजबूर कर रहा है, जिनमें जैव विविधता का नुकसान, जलवायु परिवर्तन, मीठे पानी और जमीन के सिस्टम में बदलाव, जैव-भू-रासायनिक चक्र (biogeochemical flows) और नई चीजें शामिल हैं.
अगली बड़ी उपलब्धि थी ब्रुंडलैंड कमीशन (Brundtland Commission)—जिसे पहले 'पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग' कहा जाता था—जिसे 1983 में संयुक्त राष्ट्र ने बनाया था और जिसके चेयरमैन नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रुंडलैंड थे. 1987 में 'हमारा साझा भविष्य'(Our Common Future) रिलीज होने के बाद कमीशन को भंग कर दिया गया था, जिसमें सतत विकास को ऐसे विकास के तौर पर बताया गया था जो "आने वाली पीढ़ियों की अपनी जरूरतें पूरी करने की क्षमता से समझौता किए बिना आज की जरूरतों को पूरा करता है." आर्थिक प्रदर्शन और सामाजिक प्रगति के मापन (Measurement of Economic Performance and Social Progress) पर जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, अमर्त्य सेन और जीन-पॉल फिटौसी की अध्यक्षता वाले कमीशन की 2009 की रिपोर्ट में, समाज की तरक्की के पैमाने के तौर पर GDP की सीमाओं की जांच की गई और कल्याण, समानता और स्थिरता पर ज्यादा जोर देने की बात कही गई.
मई 2023 में, यूरोपीय संसद ने पोस्ट-ग्रोथ के बारे में विचारों की लड़ाई में एक अहम मोड़ दिया. बैठक यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के भाषण से शुरू हुई, जो टिकाऊ समृद्धि, सामाजिक न्याय और योग्यता पर आधारित एक इकोनॉमिक सिस्टम बनाने के लिए "मूवमेंट्स ऑफ मूवमेंट्स" में शामिल होने की एक प्रेरणादायक आह्वान के साथ खत्म हुई. कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया गया कि GDP सिर्फ बाजार उत्पादन और खपत का एक माप है, जो पैसे के वितरण या सामाजिक कल्याण के बारे में कुछ नहीं बताता. इसमें तर्क दिया गया कि GDP एक गलत आधार पर बनी है: कि आर्थिक वृद्धि मानव प्रगति के बराबर है.
संयुक्त राष्ट्र के दूत (Rapporteur) ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की और 2024 में जारी की. इसमें बताया गया कि पारंपरिक जीडीपी वृद्धि से असमानता बढ़ती है, प्राकृतिक पूंजी कम होती है और गरीबी खत्म नहीं होती. रिपोर्ट में कहा गया है कि "सिर्फ पिछले चार वर्षों में, दुनिया के पांच सबसे अमीर लोगों की दौलत दोगुनी से अधिक हो गई है, जबकि 5 अरब लोग और गरीब हो गए हैं."
मई 2026 की रिपोर्ट
अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों के सामने एक बड़ा सवाल यह है कि मानव और आर्थिक विकास के पैमाने के तौर पर GDP से ऐसे सिस्टम में कैसे बदलाव किया जाए जो धरती की सीमाओं का सम्मान करे और मानव विकास सूचकांक के जरिये सफलता को मापे. ऐसे पोस्ट-ग्रोथ विजन के लिए सैद्धांतिक आधार अभी पूरी तरह से बनना बाकी है. संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित एक्सपर्ट ग्रुप मई 2025 में बनाया गया था, और इसकी रिपोर्ट, जो अब जारी हुई है, 'Counting What Counts: A Compass of Progress for People and Planet', का मकसद उस कमी को पूरा करना है.
रिपोर्ट में GDP से आगे की प्रगति को मापने के लिए वैश्विक मानकों के साथ-साथ एक स्पष्ट, व्यावहारिक कार्यान्वयन एजेंडा भी बताया गया है: एक संकल्पनात्मक ढांचा, इंडिकेटर्स का एक डैशबोर्ड, भविष्य के प्रमुख संकेतकों के लिए रास्ते, और सांख्यिकी विकास, रिसर्च और राष्ट्रीय उत्थान के लिए प्राथमिकताएं. यह दुनिया की आर्थिक वृद्धि के मुख्य माप को "पूरा करने और उससे आगे जाने" के लिए 31 नए इंडिकेटर्स पेश करता है.
प्रस्तावित सालाना इंडिकेटर कई श्रेणी में आते हैं. आर्थिक सूचक में हर व्यक्ति के घर की खर्च करने लायक आय शामिल है. पर्यावरण डेटा में देश के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और पार्टिकुलेट मैटर लेवल शामिल हैं. स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतक—जैसे कि उम्र और बच्चों का पढ़ने और मैथ में प्रदर्शन—भी शामिल हैं, साथ ही शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, या दोनों का सामना करने वाली महिलाओं और लड़कियों के अनुपात जैसे कल्याण मापक भी शामिल हैं.
नए सूचक में मानवाधिकार की अहम भूमिका है, जो सरकारों और कंपनियों (Corporations) को उनके सामाजिक असर के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए एक यूनिवर्सल कानूनी स्टैंडर्ड (जैसा कि मानवाधिकार की यूनिवर्सल घोषणा में दिखाया गया है) देते हैं. 31 प्रस्तावित संकेतकों में से, 15 पहले से ही संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDGs) की तरफ हुई प्रगति को मापने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं.
लेकिन, डॉक्यूमेंट में चेतावनी दी गई है कि नए मापन को लागू करने में कई बड़ी चुनौतियां हैं, जो मुख्य रूप से गहरी पैठ जमा चुकी GDP को कल्याण और टिकाऊपन के बड़े उपायों से बदलने की मुश्किल से आती हैं. एक बने-बनाए ढांचे को जवाबदेही प्रणाली में बदलने के लिए लगातार, लंबे समय तक चलने वाली राजनीतिक प्रतिबद्धता की जरूरत होती है. क्योंकि GDP संप्रभु ऋण मेट्रिक्स (Sovereign Debt Metrics), अंतरराष्ट्रीय उधार पात्रता (International creditworthiness) और संस्थागत शक्ति से जुड़ी होती है, इसलिए सरकारों के सामने गहराई से जुड़े सिस्टम को पुनर्गठन करने का मुश्किल काम होता है. मानव कल्याण, हिस्सेदारी, समावेशन और पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य जैसे अप्रत्यक्ष और जटिल कारकों को मापने के लिए भी उन्नत सांख्यिकी प्रणाली, तकनीकी विशेषज्ञता और लगातार डेटा इकट्ठा करने की क्षमता की जरूरत होती है.
स्पेन और गुयाना की सरकारें अब रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने की देखरेख करेंगी, जिसमें संकेतकों को ऐसे रूप में बेहतर बनाना शामिल है जिस पर देश सहमत हो सकें.
भारत उन कुछ देशों में से था – कई यूरोपीय देशों के साथ – जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र से GDP से आगे जाने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने का अनुरोध किया था. अब सवाल यह है: क्या भारत अपनी बात पर चलेगा और नेतृत्व संभालेगा ताकि मानव कल्याण के बारे में हमारी समझ में एक बड़ा बदलाव लाकर दुनिया को गाइड कर सके, और सीमित संसाधनों वाले इस ग्रह पर असीमित वृद्धि को बनाए रखना नामुमकिन हो, इसका सामना कर सके? एक बुनियादी जरूरत सामाजिक प्रगति, मानव विकास, पर्यावरणीय न्याय और जलवायु लक्ष्यों पर डेटा-ड्रिवन मैट्रिक्स बनाना है. लेकिन इन मोर्चों पर भारत का शासन उलझनों से भरा है. उदाहरण के लिए, भारत वैश्विक स्तर पर बड़े जलवायु लक्ष्यों का समर्थन करता है, फिर भी ये प्रतिबद्धताएं अक्सर जमीनी हकीकत से टकराती हैं.
(सीपी राजेंद्रन जियोसाइंटिस्ट हैं और विज्ञान, राजनीति, पर्यावरण और शिक्षा पर अपने विचार रखते हैं)
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