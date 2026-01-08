ETV Bharat / opinion

भारत को अब जल स्वराज की जरूरत, नहीं तो '2030 तक नहीं मिलेगा आधी आबादी को साफ पानी'

सवाल तो खड़ा होना लाजमी है. क्योंकि, जल जीवन मिशन कार्यक्रम के लिए मौजूदा बजट में 67 हजार करोड़ रुपये दिए गए थे.

beyond-crisis-why-india-needs-water-sovereignty-now
जल ही जीवन है (प्रतीकात्मक तस्वीर) (AFP)
author img

By Indra Shekhar Singh

Published : January 8, 2026 at 2:13 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: स्वच्छ जल मनुष्य का मौलिक अधिकार है. हालांकि, नए साल के शुरुआत में ही लोगों को इस मामले में निराशा देखने को मिला. हमने देश के तीन जगहों पर देखा कि, कैसे दूषित पानी की वजह से हाहाकार मच गया और लोगों की जान चली गई. वैसे इन घटनाओं को रोका जा सकता था.

हमने देखा कि, नया साल 2026 आते ही देश के इंदौर, गुजरात और बेंगलुरु से दूषित जल के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. पहली घटना इंदौरी की, जहां खराब पानी की वजह से 10 लोगों की जान चली गई. वहीं, हजारों लोग अभी भी इससे प्रभावित हैं.

beyond-crisis-why-india-needs-water-sovereignty-now
एक लोटा पानी पीती बुजुर्ग महिला (AFP)

दूसरी रिपोर्ट गुजरात की राजधानी गांधीनगर शहर से आई, जहां पानी पीने के बाद 100 से ज्यादा लोग टाइफाइड से पीड़ित बताए गए. वहीं, तीसरी रिपोर्ट बेंगलुरु से आई, जहां के लोगों ने पानी से सीवेज जैसी बदबू आने की बात कही है. मध्य प्रदेश से दूषित जल संबंधी खबर ने लोगों को चौका दिया है. वह इसलिए भी, क्योंकि इंदौर भारत का सबसे साफ शहर की दौड़ में सबसे आगे है.

वहीं, बेंगलुरु भी एक जरूरी शहरी केंद्र है जो ग्रीन मैनेजमेंट और सफाई के लिए जाना जाता है. वहीं, गांधीनगर प्रधानमंत्री की अपनी राज्य की राजधानी है. बेगुनाह भारतीयों की जान जाना और उनकी तकलीफ बहुत दुख की बात है. यह अच्छा है कि मुआवजे का ऐलान किया गया, लेकिन सिर्फ पैसा ही इंसाफ का पैमाना नहीं हो सकता है. हमें राजनीतिक कीचड़ उछालने से दूर रहना होगा.

beyond-crisis-why-india-needs-water-sovereignty-now
पानी लेकर घर जाती एक लड़की (ETV Bharat)

हमें इस पानी की कमी को अपने अलग-अलग राष्ट्रीय सरकारी जल कार्यक्रम के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह इस्तेमाल करना होगा. हमें यह भी पक्का करना होगा कि गंदे पानी की वजह से और लोगों की और जानें न जाएं.

हमें इंदौर समेत कई जगहों में दूषित जल से हुई लोगों की मौतों की बारीकी से जांच शुरू करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हमारे जल प्रबंधन में कोई पैटर्न या गड़बड़ी इन तीनों घटनाओं को जोड़ती है. जल जीवन मिशन पर एक बड़ा सवाल खड़ा होगा, जिसने देश के लोगों को पाइप से साफ पानी की सप्लाई का भरोसा दिलाया है. मौजूदा बजट में इस कार्यक्रम के लिए 67,000 करोड़ रुपये दिए गए थे.

beyond-crisis-why-india-needs-water-sovereignty-now
प्रतीकात्मक तस्वीर (AFP)

दूषित पानी संबंधी लापरवाही की वजह का पता लगाना होगा. जिम्मेदार अफ़सरों और टेक्नीशियन की पहचान करके उन्हें सजा दी जानी चाहिए. लेकिन हमें सिर्फ बदला लेने पर ही नहीं रुकना चाहिए. इन तीन घटनाओं ने हमारे शहरी पानी सप्लाई सिस्टम में एक बड़ी कमी को सामने ला दिया है. ऐसे में हमें सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि गर्मियां आने वाली हैं, जहां पानी की मांग बहुत ज्यादा होगी और पानी की उपलब्धता कम होगी.

अब सरकार को इस आने वाले पानी के संकट का कुछ अंदाजा हो गया है, इसलिए पिछले साल उसने MNERGA स्कीम के जरिए सरकारी काम को अलग-अलग जिलों में पानी को फिर से सही करने और बचाने की तरफ मोड़ने को कहा. कुछ जिलों में, पानी के कामों के लिए 60 फीसदी तक फंड दिए गए हैं.

beyond-crisis-why-india-needs-water-sovereignty-now
पानी को जार में भरकर ले जाता एक युवक (AFP)

कुछ साल पहले, नीति आयोग ने भी कहा था कि लगभग 2030 तक, हमारी लगभग आधी आबादी को पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा. प्रदूषण, गंदगी और बदलता मौसम भी हमारे पानी को कम करने में एक खतरनाक भूमिका निभा रहे हैं.

2025-26 की सर्दियों में, मानसून के महीनों में भारी बारिश के बावजूद, हिमालयी इलाके में कम बर्फबारी हो रही है. हिमाचल और उत्तराखंड के कई हिस्से अभी भी पहाड़ों पर बर्फ देखने के लिए तरस रहे हैं. इस बीच, पानी का बहुत ज्यादा प्रदूषण, नदियों में गैर-कानूनी माइनिंग और अतिक्रमण हमारे भूजल (सरफेस वॉटर) को खत्म कर रहे हैं. सूखे एग्रो-क्लाइमेट वाले इलाकों में इंडस्ट्रियल खेती और धान, गन्ना वगैरह पर सरकारी सब्सिडी से ग्राउंडवॉटर बहुत ज्यादा कम हो रहा है.

कुल मिलाकर देखा जाए तो सबसे पहले, हम अपने पानी का गलत इस्तेमाल करते हैं. दूसरा, हम अपने पानी को बहुत ज्यादा गंदा करते हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज जोड़ते हैं. ऐसे में हमारे पानी का भंडार तेजी से घट रहा है. इसके साथ ही हर साल लोगों, खेती और इंडस्ट्री की तरफ से पानी की बहुत ज्यादा मांग भी बढ़ रही है.

घरों में पाइप जोड़ना, या नदियों को जोड़ना, पानी की सप्लाई पक्का करने के शॉर्ट-टर्म उपाय माने जा सकते हैं. लेकिन इससे साफ पानी की गारंटी नहीं मिलती. हाल की घटनाओं ने यह साफ दिखाया है. हमारे सरकारी पानी के पाइपों से जहर भी बह सकता है. इसलिए एक नए नजरिए की जरूरत है.

पहिया फिर से बनाने की कोशिश करने के बजाय, हमें पानी के मामले में भी ग्राम स्वराज के गांधीवादी कॉन्सेप्ट को अपनाने के लिए काम करना चाहिए. भारत में पानी के प्रबंधन के लिए अभी एक बड़े बदलाव की जरूरत है.

beyond-crisis-why-india-needs-water-sovereignty-now
पानी के लिए साफ पानी जमा करती एक महिला (AFP)

केंद्रीकरण या निजीकरण (सेंट्रलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन) के बजाय, भारत को अपने पानी के मैनेजमेंट को फिर से तय करने और आज की टेक्नोलॉजी की मदद से पानी के मैनेजमेंट का एक कम्युनिटी-ड्रिवन डीसेंट्रलाइज्ड सिस्टम चुनने की जरूरत है. यही एकमात्र तरीका है जिससे हम पानी का स्वराज अपने हाथों में ला सकते हैं और यह पक्का कर सकते हैं कि साफ पानी समुदाय के लिए प्राथमिकता हो.

गांव के स्तर पर, हर गांव या ब्लॉक को लोकल पानी की जगहों को बनाए रखने या बारिश के पानी की एक तय मात्रा को जमा करने के लिए अलग-अलग सरकारी प्रोग्राम के तहत रीजनल टारगेट और फाइनेंस दिए जाने चाहिए. अगर हो सके, तो कई गांवों में पानी के रिजर्वॉयर का एक नेटवर्क हो सकता है जो बारिश की आखिरी बूंद को भी जमा करके रख सके.

इस तरीके से, ग्राउंडवाटर को कम समय में रिचार्ज किया जा सकता है. यह तरीका बहुत सस्ता भी है, क्योंकि ज्यादातर स्ट्रक्चर मिट्टी या मोर्टार-बेस्ड होंगे. इसका मकसद पानी बचाने के पुराने तरीकों को फिर से शुरू करना और पानी को धरती के अंदर रिसने देना है, साथ ही पानी के जमीन के नीचे हाइड्रोलॉजिकल मूवमेंट को भी एक्टिवेट करना है.

जिला स्तर पर, यह नेटवर्क अलग-अलग ब्लॉक और शहरी सेंटर को जोड़ सकता है, जिससे यह पक्का हो सके कि जमीन के ऊपर और नीचे पानी ज्यादा उपलब्ध हो. अगर हर जिले में एक डीसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी-लेड वॉटर रिजुविनेशन प्लान एक्टिवेट किया जाए, तो शहरी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है.

पानी को नया बनाने की कोशिशों के साथ-साथ, हर ब्लॉक या कम्युनिटी को पानी की क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए. ब्लॉक लेवल पर, गांव के प्रतिनिधि को पानी की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और पानी से जुड़ी किसी भी परेशानी के बारे में लोगों को अलर्ट करने के लिए एक मोबाइल फोन-बेस्ड अलर्ट सिस्टम लगाया जाना चाहिए.

भारत पानी पर संप्रभुता या स्वराज तभी पा सकता है जब हम अपनी सभ्यता की डेमोक्रेटिक और इकोलॉजिकल समझ पर भरोसा करें. हमें पुराने तालाबों और झीलों को फिर से जिंदा करना होगा, और छोटे तालाबों को फिर से जीवित करके नदियों को फिर से बहना होगा. कैचमेंट एरिया में फिर से जंगल लगाने की जरूरत है, ताकि पानी की उपलब्धता बढ़े, साथ ही प्रकृति की मजबूती भी बढ़े.

हमें अपने खेतों को पानी ज्यादा पीने वाले से पानी जमा करने वाले बनाने में मदद करनी होगी. अगर हम अपनी मिट्टी को ऑर्गेनिक चीजों से बेहतर बनाते हैं, तो हम उनकी पानी रोकने की क्षमता को काफी बढ़ा देंगे. इसलिए, एक अच्छी वॉटर पॉलिसी के तहत ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की ज़रूरत है.

beyond-crisis-why-india-needs-water-sovereignty-now
साफ पानी के लिए संघर्ष करता एक युवक (फाइल फोटो) (AFP)

भविष्य की सभी सिटी प्लानिंग प्रोसेस में, हर शहरी ब्लॉक में पानी जमा करने वाला एक तालाब होना जरूरी है. शहरी जगहों पर कंक्रीट बनाने से बारिश का पानी सीवेज में बह गया है, जिससे शहरी इलाकों में पानी सोखने और ग्राउंडवॉटर रिचार्ज होने में बहुत कमी आई है.

नीति आयोग की चेतावनी से बचने के लिए, हमें एकजुट होकर पानी पर राज करने वाले भारत की दिशा में काम करना होगा और इसे अपनी सभ्यता की समझ पर आधारित करना होगा. आज जरूरत बड़े बांधों या बड़े पानी के प्रोजेक्ट्स की नहीं, बल्कि छोटे तालाबों को फिर से शुरू करने और पानी को फिर से भरने के लिए समुदाय द्वारा चलाया जाने वाला विकेन्द्रीकृत प्रणाली (डीसेंट्रलाइज्ड सिस्टम) लाने की है.

ये भी पढ़ें: इंदौर के बाद गाजियाबाद में भी जहरीला पानी, जानें पिछले चार सालों में कितने सैंपल हुए फेल

TAGGED:

PURE WATER
WATER SOVEREIGNTY
WATER CRISIS IN INDIA
WATER SCARCITY IN INDIA
INDIA NEEDS WATER SOVEREIGNTY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.