ETV Bharat / opinion

भारत-आर्मेनिया ने नए सैन्य सहयोग फ्रेमवर्क के साथ रक्षा संबंधों को और गहरा किया

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और आर्मेनिया की आर्म्ड फोर्सेज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल एडवर्ड असरियन, सोमवार को येरेवान में एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट की कॉपी दिखाते हुए. ( PTI )

By Aroonim Bhuyan 8 Min Read

नई दिल्ली: भारत और आर्मेनिया तेजी से बढ़ते अपने रक्षा संबंधों को नया संस्थागत आधार दे रहे हैं, और इसे सैन्य उपकरणों की खरीद से आगे बढ़कर दोनों देश अपनी सेनाओं के बीच सुव्यवस्थित सहयोग की ओर बढ़ा रहे हैं. रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की आर्मेनिया यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के बीच सहयोग के लिए एक नए ढांचे की स्थापना पर सहमति व्यक्त की. जनरल स्टाफ (General Staffs) का मतलब सैन्य अधिकारियों से है जो प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स और दैनिक कार्य संचालन को संभालते हैं. रक्षा मंत्रालय ने एक्स पोस्ट में कहा, "दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए नए रास्तों की तलाश की, और भारत-आर्मेनिया रक्षा साझेदारी को गहरा तथा उच्च स्तर पर ले जाने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया." रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने सोमवार को राजधानी येरेवान (Yerevan) में आर्मेनिया के रक्षा मंत्री सुरेन पापिक्यान (Suren Papikyan) से मुलाकात की. फेसबुक पर साझा किए गए एक पोस्ट के अनुसार, आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आर्मेनिया-भारत सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई. सोमवार को दोनों पक्षों के बीच दस्तावेज का आदान-प्रदान यह संकेत देता है कि जो सिलसिला आर्मेनिया के लिए भारत के एक महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरने के साथ शुरू हुआ था, वह अब एक व्यापक सैन्य साझेदारी में विकसित हो रहा है, जिसमें नियमित संस्थागत जुड़ाव, पेशेवर आदान-प्रदान और संभावित रूप से गहरा सैन्य-तकनीकी सहयोग शामिल है. इस घटनाक्रम का एक बड़ा भू-राजनीतिक महत्व भी है. आर्मेनिया ऐसे समय में अपने सुरक्षा ढांचे को फिर से बना रहा है और उसमें विविधता ला रहा है, जब दक्षिण काकेशस (South Caucasus) में रूस की पारंपरिक भूमिका का फिर से मूल्यांकन किया जा रहा है, और येरेवान कई साझेदार देशों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित कर रहा है. इस बीच, भारत यूरोप, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया को जोड़ने वाले इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाने के लिए रक्षा सहयोग का उपयोग कर रहा है. इसलिए, नया जनरल स्टाफ तंत्र सिर्फ एक प्रशासनिक व्यवस्था से कहीं अधिक है: यह इस बात का संकेत है कि भारत और आर्मेनिया तेजी से बदलते यूरेशियन सुरक्षा माहौल में एक-दूसरे को दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहे हैं. उदयपुर स्थित उसानास फाउंडेशन (Usanas Foundation) थिंक टैंक के फाउंडर, डायरेक्टर और CEO और आर्मेनिया के एक्सपर्ट अभिनव पांड्या के मुताबिक, सोमवार के एग्रीमेंट ने रक्षा सहयोग को केवल हथियारों के लेन-देन के रिश्ते से एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया. पांड्या ने ईटीवी भारत को बताया, "अब तक यह रिश्ता एक खरीदार-विक्रेता की प्रकृति का अधिक था, लेकिन अब इस रिश्ते में अधिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और भारत द्वारा आर्मेनियाई बलों के साथ जंगल युद्ध या सैन्य अभियानों में अपनी मुख्य विशेषज्ञता को साझा करना शामिल है. साथ ही, खुफिया जानकारी साझा करना भी इस पूरे समझौते में शामिल होने की संभावना है, और इसका बहुत बड़ा महत्व है." भारत और आर्मेनिया ने मई 2024 में अपनी पहली औपचारिक रक्षा परामर्श बैठक की थी, जिसमें 2024-25 की सहयोग योजना पर सहमति बनी थी और रक्षा सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया था. एजेंडा पहले ही खरीद से आगे बढ़कर सैन्य शिक्षा, युद्ध प्रशिक्षण, अनुभवों के आदान-प्रदान और सैन्य-तकनीकी सहयोग तक फैल चुका है. उस तंत्र ने बाद में 2026 का एक सहयोग कार्यक्रम तैयार किया, जिसमें उच्च-स्तरीय और विशेषज्ञ दौरे, सैन्य शिक्षा, युद्ध प्रशिक्षण और अभ्यास, सैन्य-तकनीकीय सहयोग तथा अनुभवों का आदान-प्रदान शामिल है. उच्च स्तर पर बातचीत की रफ्तार भी तेज हो गई है. आर्मेनिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल एडवर्ड असर्यन ने अप्रैल 2026 में भारत का दौरा किया और भारत के तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और रक्षा सचिव सिंह से मुलाकात की, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा और गहरे पेशेवर सहयोग पर चर्चा हुई. फरवरी 2026 में जनरल चौहान ने आर्मेनिया का दौरा किया और प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान के साथ आगे के रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की. भारत आर्मेनिया के लिए बहुत खास है क्योंकि आर्मेनिया रूस पर अपनी पुरानी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है. साथ ही, वह किसी भी नए साझेदार देश के पूरी तरह अधीन नहीं होना चाहता.