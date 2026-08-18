भारत-आर्मेनिया ने नए सैन्य सहयोग फ्रेमवर्क के साथ रक्षा संबंधों को और गहरा किया
भारत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आर्मेनिया में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाने के लिए रक्षा सहयोग का उपयोग कर रहा है.
Published : August 18, 2026 at 4:00 PM IST
नई दिल्ली: भारत और आर्मेनिया तेजी से बढ़ते अपने रक्षा संबंधों को नया संस्थागत आधार दे रहे हैं, और इसे सैन्य उपकरणों की खरीद से आगे बढ़कर दोनों देश अपनी सेनाओं के बीच सुव्यवस्थित सहयोग की ओर बढ़ा रहे हैं.
रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की आर्मेनिया यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के बीच सहयोग के लिए एक नए ढांचे की स्थापना पर सहमति व्यक्त की.
जनरल स्टाफ (General Staffs) का मतलब सैन्य अधिकारियों से है जो प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स और दैनिक कार्य संचालन को संभालते हैं.
रक्षा मंत्रालय ने एक्स पोस्ट में कहा, "दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए नए रास्तों की तलाश की, और भारत-आर्मेनिया रक्षा साझेदारी को गहरा तथा उच्च स्तर पर ले जाने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया."
रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने सोमवार को राजधानी येरेवान (Yerevan) में आर्मेनिया के रक्षा मंत्री सुरेन पापिक्यान (Suren Papikyan) से मुलाकात की.
फेसबुक पर साझा किए गए एक पोस्ट के अनुसार, आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आर्मेनिया-भारत सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई.
सोमवार को दोनों पक्षों के बीच दस्तावेज का आदान-प्रदान यह संकेत देता है कि जो सिलसिला आर्मेनिया के लिए भारत के एक महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरने के साथ शुरू हुआ था, वह अब एक व्यापक सैन्य साझेदारी में विकसित हो रहा है, जिसमें नियमित संस्थागत जुड़ाव, पेशेवर आदान-प्रदान और संभावित रूप से गहरा सैन्य-तकनीकी सहयोग शामिल है.
इस घटनाक्रम का एक बड़ा भू-राजनीतिक महत्व भी है.
आर्मेनिया ऐसे समय में अपने सुरक्षा ढांचे को फिर से बना रहा है और उसमें विविधता ला रहा है, जब दक्षिण काकेशस (South Caucasus) में रूस की पारंपरिक भूमिका का फिर से मूल्यांकन किया जा रहा है, और येरेवान कई साझेदार देशों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित कर रहा है.
इस बीच, भारत यूरोप, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया को जोड़ने वाले इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाने के लिए रक्षा सहयोग का उपयोग कर रहा है.
इसलिए, नया जनरल स्टाफ तंत्र सिर्फ एक प्रशासनिक व्यवस्था से कहीं अधिक है: यह इस बात का संकेत है कि भारत और आर्मेनिया तेजी से बदलते यूरेशियन सुरक्षा माहौल में एक-दूसरे को दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहे हैं.
उदयपुर स्थित उसानास फाउंडेशन (Usanas Foundation) थिंक टैंक के फाउंडर, डायरेक्टर और CEO और आर्मेनिया के एक्सपर्ट अभिनव पांड्या के मुताबिक, सोमवार के एग्रीमेंट ने रक्षा सहयोग को केवल हथियारों के लेन-देन के रिश्ते से एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया.
पांड्या ने ईटीवी भारत को बताया, "अब तक यह रिश्ता एक खरीदार-विक्रेता की प्रकृति का अधिक था, लेकिन अब इस रिश्ते में अधिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और भारत द्वारा आर्मेनियाई बलों के साथ जंगल युद्ध या सैन्य अभियानों में अपनी मुख्य विशेषज्ञता को साझा करना शामिल है. साथ ही, खुफिया जानकारी साझा करना भी इस पूरे समझौते में शामिल होने की संभावना है, और इसका बहुत बड़ा महत्व है."
भारत और आर्मेनिया ने मई 2024 में अपनी पहली औपचारिक रक्षा परामर्श बैठक की थी, जिसमें 2024-25 की सहयोग योजना पर सहमति बनी थी और रक्षा सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया था.
एजेंडा पहले ही खरीद से आगे बढ़कर सैन्य शिक्षा, युद्ध प्रशिक्षण, अनुभवों के आदान-प्रदान और सैन्य-तकनीकी सहयोग तक फैल चुका है.
उस तंत्र ने बाद में 2026 का एक सहयोग कार्यक्रम तैयार किया, जिसमें उच्च-स्तरीय और विशेषज्ञ दौरे, सैन्य शिक्षा, युद्ध प्रशिक्षण और अभ्यास, सैन्य-तकनीकीय सहयोग तथा अनुभवों का आदान-प्रदान शामिल है.
उच्च स्तर पर बातचीत की रफ्तार भी तेज हो गई है. आर्मेनिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल एडवर्ड असर्यन ने अप्रैल 2026 में भारत का दौरा किया और भारत के तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और रक्षा सचिव सिंह से मुलाकात की, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा और गहरे पेशेवर सहयोग पर चर्चा हुई.
फरवरी 2026 में जनरल चौहान ने आर्मेनिया का दौरा किया और प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान के साथ आगे के रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की.
भारत आर्मेनिया के लिए बहुत खास है क्योंकि आर्मेनिया रूस पर अपनी पुरानी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है. साथ ही, वह किसी भी नए साझेदार देश के पूरी तरह अधीन नहीं होना चाहता.
2020 में अजरबैजान के साथ हुए नागोर्नो-काराबाख युद्ध ने अर्मेनिया की सैन्य क्षमताओं में गंभीर कमजोरियों को उजागर किया, विशेष रूप से तोपखाने, टोही, वायु रक्षा, ड्रोन और काउंटर-बैटरी युद्ध के क्षेत्रों में.
इसके बाद आर्मेनिया-रूस के सुरक्षा संबंधों में गिरावट और यूक्रेन युद्ध में रूस के व्यस्त होने के कारण येरेवान को अपने सैन्य आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया.
भारत सबसे महत्वपूर्ण विकल्पों में से एक के रूप में उभरा.
आर्मेनिया ने कई भारतीय सिस्टम खरीदे हैं या उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें स्वाति वेपन-लोकेटिंग रडार, पिनाका मल्टीपल-लॉन्च रॉकेट सिस्टम, ATAGS आर्टिलरी गन, MArG आर्टिलरी सिस्टम और दूसरे सैन्य उपकरण शामिल हैं.
उदाहरण के लिए, स्वाति डील (Swathi deal) में चार रडार शामिल थे और इसकी कीमत करीब 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी.
ATAGS का संबंध विशेष रूप से उल्लेखनीय है. आर्मेनिया भारत में विकसित 155-mm एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का पहला विदेशी ग्राहक बना, जिसने शुरुआत में छह सिस्टम खरीदे; बाद में आर्मेनियाई अधिकारियों और भारतीय रक्षा विशेषज्ञों ने और खरीदों पर चर्चा की.
इस विविधता से आर्मेनिया को अधिक रणनीतिक स्वायत्तता मिलती है. इससे यह भी पता चलता है कि भारत अपने साझीदारों से किसी विशेष भू-राजनीतिक गुट में शामिल होने की मांग किए बिना अत्याधुनिक सैन्य उपकरण सप्लाई कर सकता है.
आज की बिखरती जा रही अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में यह प्रस्ताव तेजी से मूल्यवान होता जा रहा है.
भारत-आर्मेनिया साझेदारी का एक स्पष्ट दक्षिण काकेशस आयाम है.
दक्षिण काकेशस - आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया - रूस, तुर्की, ईरान, काला सागर, यूरोप और मध्य एशिया के बीच रणनीतिक रूप से मौजूद है. जिसके कारण, यह एक ऐसा क्षेत्र बनता जा रहा है जहां कई ताकतें प्रभाव, संपर्क और सुरक्षा साझेदारियों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं.
भारत के अपने क्षेत्रीय आकलन में दक्षिण काकेशस को नई दिल्ली के लिए तेजी से महत्वपूर्ण माना गया है, और इसे रक्षा सहयोग, अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) तथा उभरते हुए भारत-ईरान-आर्मेनिया-जॉर्जिया कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है.
पांड्या के मुताबिक, भारत ने इस क्षेत्र में एक व्यापक और विस्तारित भूमिका निभाने पर ध्यान देने के बजाय आर्मेनिया को अपने हथियारों के संभावित खरीदार के तौर पर देखा था.
उन्होंने कहा, "लेकिन रक्षा सचिव के दौरे के दौरान आज आर्मेनियाई सेना के साथ हुई नई बातचीत से पता चलता है कि भारत ने आखिरकार अपनी झिझक दूर कर ली है और भारत दक्षिण काकेशस इलाके में अपनी रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाना चाहता है."
आर्मेनिया के लिए, भारत रूस पर निर्भरता कम करने और नागोर्नो-काराबाख संघर्ष के सदमे के बाद सैन्य क्षमताओं को फिर से निर्माण करते हुए उसके सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में विविधता लाने में मदद करता है. भारत के लिए, आर्मेनिया एक साथ रक्षा-निर्यात की सफलता की कहानी, दक्षिण कॉकेशस के लिए एक प्रवेश द्वार, एक संभावित कनेक्टिविटी साझीदार और एक ऐसे क्षेत्र में रणनीतिक स्वायत्तता का अभ्यास करने का एक तरीका है जहां रूस, तुर्की, ईरान, यूरोपीय और अमेरिकी हित आपस में मिलते हैं.
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संबंध ठीक उस समय विकसित हो रहा है जब दक्षिण कॉकेशस खुद एक संघर्ष-केंद्रित भू-राजनीतिक व्यवस्था से हटकर कनेक्टिविटी और प्रतिस्पर्धा-केंद्रित व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है.
पांड्या ने इस संदर्भ में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हाल ही में हस्ताक्षर किए गए त्रिपक्षीय मक्का संयुक्त रक्षा समझौते का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि भारत दक्षिण एशिया से परे विभिन्न अन्य मोर्चों पर तुर्की और पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला करने या उन्हें रोकने के लिए व्यापक विकल्पों की भी तलाश कर रहा है."
उन्होंने आगे कहा, "तुर्की की आर्मेनिया के साथ दुश्मनी बहुत मशहूर है. तुर्की, अजरबैजान का समर्थन करता है, आर्मेनिया का कट्टर प्रतिद्वंद्वी है, और आर्मेनिया में अपनी रणनीतिक उपस्थिति का विस्तार करके, भारत का उद्देश्य एक तरह से तुर्की को भी नियंत्रित करना है. तुर्की और पाकिस्तान दोनों को काबू में रखने का यह एक संभावित तरीका हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान भी अजरबैजान का समर्थन करता है."
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